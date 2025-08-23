Скучно. Мы практически ничего не делаем

Их здесь нет. А они нужны именно здесь

Национальная гвардия США массово размещена в туристических зонах Вашингтона, в то время как криминогенные районы остаются без усиленного патрулирования. Об этом пишут журналисты Reuters со ссылкой на источники.В материале говорится, что почти две тысячи военнослужащих, включая 1200 человек из штатов с республиканским управлением, были направлены в столицу по инициативе администрации Трампа якобы для борьбы с преступностью.Однако на деле, как пишут эксперты, солдаты в камуфляжной форме и армейских ботинках прогуливаются по Национальной аллее, фотографируются с туристами и покупают мороженое в фудтраках. Со слов собеседников агентства, их миссия выглядит скорее символической – военные не участвуют в задержаниях и преимущественно находятся вблизи памятников и музеев.В свою очередь, сержант с позывным «Лис» из Национальной гвардии Западной Вирджинии, отказавшийся назвать свое имя, подтвердил, что задачи ограничиваются патрулированием.- заявил военный.Авторы статьи подчёркивают, что это противоречит официальному заявлению Белого дома о борьбе с преступностью. Представитель администрации Эбигейл Джексон ранее заявила, что федеральные силы ежедневно проводят аресты в опасных районах, а Национальная гвардия призвана «защищать федеральные активы и обеспечивать видимое присутствие».Однако на практике войска сконцентрированы у Вашингтонского монумента, мемориала Линкольна и Капитолия, тогда как в Уорде 8 – районе с самым высоким уровнем убийств – местные жители не видели ни одного военного.– заявила 50-летняя Шавана Тернер, проживающая в вышеупомянутом «гетто».На этом фоне возникает закономерный вопрос: для чего Трамп развернул войска в Вашингтоне?