Фотографируются с туристами и едят мороженое: Трамп развернул войска в самых безопасных местах Вашингтона

Национальная гвардия США массово размещена в туристических зонах Вашингтона, в то время как криминогенные районы остаются без усиленного патрулирования. Об этом пишут журналисты Reuters со ссылкой на источники.

В материале говорится, что почти две тысячи военнослужащих, включая 1200 человек из штатов с республиканским управлением, были направлены в столицу по инициативе администрации Трампа якобы для борьбы с преступностью.



Однако на деле, как пишут эксперты, солдаты в камуфляжной форме и армейских ботинках прогуливаются по Национальной аллее, фотографируются с туристами и покупают мороженое в фудтраках. Со слов собеседников агентства, их миссия выглядит скорее символической – военные не участвуют в задержаниях и преимущественно находятся вблизи памятников и музеев.

В свою очередь, сержант с позывным «Лис» из Национальной гвардии Западной Вирджинии, отказавшийся назвать свое имя, подтвердил, что задачи ограничиваются патрулированием.

Скучно. Мы практически ничего не делаем

- заявил военный.

Авторы статьи подчёркивают, что это противоречит официальному заявлению Белого дома о борьбе с преступностью. Представитель администрации Эбигейл Джексон ранее заявила, что федеральные силы ежедневно проводят аресты в опасных районах, а Национальная гвардия призвана «защищать федеральные активы и обеспечивать видимое присутствие».

Однако на практике войска сконцентрированы у Вашингтонского монумента, мемориала Линкольна и Капитолия, тогда как в Уорде 8 – районе с самым высоким уровнем убийств – местные жители не видели ни одного военного.

Их здесь нет. А они нужны именно здесь

– заявила 50-летняя Шавана Тернер, проживающая в вышеупомянутом «гетто».

На этом фоне возникает закономерный вопрос: для чего Трамп развернул войска в Вашингтоне?
  tralflot1832
    
    
    Сегодня, 16:49
    "Централ Стейшен" уже взят под контроль нацгвардией , Хегзет разрешил применять нацгвардии оружие против суровых мигрантов преступников ,демократы в своих газетённках раньше я видел военный госпереворот ,теперь я чётко вижу борьбу с преступностью
    Трамп вчера отправил запрос в Конгресс на 10 млрд $ ,для приведения парков округа Колумбия в нормальное состояние ,по стандартам Трампа.В газонах ( не ГАЗ 51,52 )он толк знает. bully
    Ропот 55
      
      
      Сегодня, 17:45
      tralflot1832 hi , Трамп шоумен и предоставляет шоу, всё ради славы и дешёвого рейтинга.
      tralflot1832
        
        
        Сегодня, 17:52
        Для поднятия нормального рейтинга ,Трамп вчера согласился на платёж компании Intel в 10 млрд правительству США .Смогли всётаки его уговорить.Дешёвый шоумен это обезьяна .Трамп Минcтр Шоу.Вчера все хотели увидеть в Белом Доме фото трампа с обезьяной в новом имиджем, а увидели вот это ."Один выглядит нормально- другой хорошо." ( не я сказал)
        Ропот 55
          
          
          Сегодня, 18:06
          tralflot 1832, what
          Понимаю что коротко но выражает эмоции.
        Ivan№One
          
          
          Сегодня, 19:36
          Набор букв какой-то
          Правительство сша выкупило 10% акций интела:
          "Данная сделка является частью усилий по стимулированию производства полупроводников в США и расширению производственных мощностей Intel на территории страны"
  Vulpes
    
    
    Сегодня, 16:54
    Это что же там за криминогенная обстановка, раз войска понадобились? Или Трамп собрался давить демократические выступления простых американцев? Надо тогда печеньки готовить.
  Sancheas
    
    
    Сегодня, 18:09
    Все верно. Трампу проблемы не нужны. А то не дай-бог пристрелят какого афроамериканского наркомана с пистолетом, грубо нарушив его права и опять начнется ...
  Ivan№One
    
    
    Сегодня, 19:32
    Как и что военный патруль вообще что-то может сделать с уличной преступностью?!
    Они не местные менты, они не знают метсных малин, барыг и всего прочего

    Ну, без права расстрела на месте, пойманного за руку, конечно
  nik-mazur
    
    
    Сегодня, 21:33
    Скучно. Мы практически ничего не делаем

    А так хочется пострелять...