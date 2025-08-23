Депутат Рады Безуглая: лучшая гарантия безопасности для Украины – это слабая Россия

Депутат Рады Безуглая: лучшая гарантия безопасности для Украины – это слабая Россия

Украинское государство нуждается в постоянной обороне. И ему нужно, чтобы Россия ослабла.

Такие заявления сделала в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

По мнению нардепа, лучшая гарантия безопасности для Украины – это слабая Россия.

Единственные гарантии безопасности – это слабая Россия и наше постоянное военное превосходство

- утверждает Марьяна Безуглая.

Депутат считает, что рассматриваемые сейчас гарантии – «ни о чем», как и различные мирные инициативы, которые политик называет «фантомами мира».

По мнению Безуглой, пока Украина не войдет в режим постоянной обороны с перестройкой общества, экономики и армии, никакого мира не будет. И если это не будет сделано, Украина постепенно и по кусочкам погибнет как страна, а украинцы – как народ.

Похожее видение данного вопроса высказал канадский премьер-министр Марк Карни. По его мнению, лучшей гарантией безопасности для Киева является сильная армия, которую необходимо поддерживать.

Любые гарантии безопасности должны начинаться с мощной украинской армии

- заявил Карни.

И они, считает премьер, должны быть всеобъемлющими – на суше, в воздухе и на море.

Члены «Коалиции желающих» имеют возможность поддержать все эти элементы

- отметил чиновник.

Он отметил, что в дальнейшем будет видно, какую роль в этом сыграет Канада. По его мнению, участие США в обеспечении безопасности Украины является обязательным условием.
  marchcat
    marchcat
    +11
    Сегодня, 16:57
    Единственные гарантии безопасности – это слабая Россия и наше постоянное военное превосходство
    Мартышка к старости слаба мозгами стала... fool
    ТермиНахТер
      ТермиНахТер
      +13
      Сегодня, 17:02
      Да какая старость? Посмотрите - где-то 30 + или -. Проблема в том, что у дурочки есть официальная справка - аутизм или что-то в этом роде. Там, таких много - последствия эпидемии сифилиса, прокатившееся по западной Украине, в 20-ые годы прошлого века + постоянный йододефицит. Примеров несть числа - бывший голова верхней зрады Андрей Парубий - еще при Союзе имел справку 9 Б, Таня Черновол - временный отвал башки, у неё такое постоянно))) Когда людей выбирают в парламент списком - туда можно кого угодно запихнуть))
      frruc
        frruc
        +2
        Сегодня, 17:23
        Такие заявления сделала в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

        Ну и рожа ! Натуральная галичанка, скуластая и страшная. Лучше пусть бежит подальше из незалежной, пока жива.
        frruc
          frruc
          +3
          Сегодня, 17:32
          в дальнейшем будет видно, какую роль в этом сыграет Канада.

          Канада и США уже сыграли свою роль с украинцами и самой украиной после ВОВ, это мы видели.
          Lev_Russia
            Lev_Russia
            +11
            Сегодня, 17:44
            лучшая гарантия безопасности для Украины – это слабая Россия
            Из этого следует, что лучшая гарантия безопасности для России исчезновение Украины как страны и государства полностью со всех географических и политических карт и даже с глобуса Украины...
      Reptiloid
        Reptiloid
        +3
        Сегодня, 19:06
        Цитата: ТермиНахТер
        Да какая старость? Посмотрите - где-то 30 + или -. Проблема в том, что у дурочки есть официальная справка - аутизм или что-то в этом роде. Там, таких много - последствия эпидемии сифилиса, прокатившееся по западной Украине, в 20-ые годы прошлого века + постоянный йододефицит. .....
        АБАЛДЕТЬ! Насколько я читал, аутизм всегда часть более серьёзнооо заболевания recourse кто-то ей бумажки пишет, а она по ним читает. Злобная русофобка безмозглая fool
        ТермиНахТер
          ТермиНахТер
          +3
          Сегодня, 19:12
          А кто отменял "удобных идиотов"? Они всегда будут полезными.
          ТермиНахТер
            ТермиНахТер
            +3
            Сегодня, 19:13
            З. Ы. Немножко неправильно написал - "полезный идиот", но смыл это не меняет.
            Reptiloid
              Reptiloid
              +3
              Сегодня, 19:16
              Это типа их собственная Грета Тумберг fool , только в политике, не в экологии
              ТермиНахТер
                ТермиНахТер
                +3
                Сегодня, 19:37
                Грета Туборг - Ротшильд, она себе политический капитал зарабатывает. Финансовый у нее уже есть.
                Reptiloid
                  Reptiloid
                  0
                  Сегодня, 20:57
                  Цитата: ТермиНахТер
                  Грета Туборг - Ротшильд, она себе политический капитал зарабатывает.
                  не очень получается, по-моему request
                  ТермиНахТер
                    ТермиНахТер
                    0
                    Сегодня, 21:44
                    Почему? Девочку знает вся планета, немного подрастет и займётся более серьезными делами.
                    Reptiloid
                      Reptiloid
                      0
                      Сегодня, 21:48
                      Я последнее время не следил. Но зимой как-то что-то не то у неё было recourse подзабыл wink
      Sergej1972
        Sergej1972
        0
        Сегодня, 21:33
        У них большинство неадекватных чудиков избрано как раз по одномандатным округам.
        ТермиНахТер
          ТермиНахТер
          0
          Сегодня, 21:46
          А кто оплачивал избирательную компанию? По данных бандероСМИ избирательная компания в 2019 г. стоила в среднем - 100 тыс. $. Понятно, в разных местах - расценки разные. Откуда у дуры 100 тонн баксов?
    ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 17:19
      пока Украина не войдет в режим постоянной обороны с перестройкой общества, экономики и армии

      Пожелание то хорошее. Только в таком случае кто же воровать будет? laughing
    bambr731
      bambr731
      +4
      Сегодня, 18:29
      Мартышка к старости слаба мозгами стала...

      marchcat hi Она и в молодости умом не блистала. Мозги не брови, их не нарисуешь yes
      Теренин
        Теренин
        +2
        Сегодня, 18:35
        Депутат Рады Безуглая: лучшая гарантия безопасности для Украины – это слабая Россия

        Хм. winked Так судя по заключениям запада и той-же шавки Украины, то российская экономика разорвана в клочья и еще немного и санкции ее соооовсем раздавят. crying Значит, сейчас Украинушка процветает, как никогда.
        Представляю, что будет с нэнькой когда в России будет экономический подъем.
        Reptiloid
          Reptiloid
          +2
          Сегодня, 19:14
          Цитата: Теренин
          Депутат Рады Безуглая: лучшая гарантия безопасности для Украины – это слабая Россия
          ...... crying Значит, сейчас Украинушка процветает, как никогда ......

          Конечно, процветает, половина населения сгинула неизвестно куда и не вернётся. Остальные ----запанують, того и гляди. Главное ----Безуглая ещё щеневмерла! Она научит
  Артур Грудинин
    Артур Грудинин
    +4
    Сегодня, 16:59
    Безуглая собирайся в Америку. Будешь вместе с Арестовичем сказки рассказывать.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 17:00
    Безопасность Украины будет обеспечивать СБ ООН .Как в Палестине.Чуть что - хабах !!! По украинским обитателям своего сектора.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +9
    Сегодня, 17:02
    ❝ Лучшая гарантия безопасности для Украины ... ❞ —

    — Нет Украины - нет проблем с безопасностью ...
  rusich
    rusich
    +7
    Сегодня, 17:02
    Не Безуглая, а Безмозглая. Такая фамилия больше подойдёт этой мартышке.
    Алексей_12
      Алексей_12
      +3
      Сегодня, 17:07
      Цитата: rusich
      а Безмозглая. Такая фамилия больше подойдёт этой мартышке

      Скорее "безумная". Когда Бог хочет наказать человека - он лишает его разума (с)
  отважный
    отважный
    +5
    Сегодня, 17:04
    Ну и пусть сопротивляются. Нам это только на руку
    Ведь чем больше мы сейчас уничтожим наших врагов, тем меньше придется разбираться с ними нашим детям.
    В пекло их всех, включая Безуглую!
    Сегодня вершится история
  Mouse
    Mouse
    +8
    Сегодня, 17:09
    Украина постепенно и по кусочкам погибнет как страна, а украинцы – как народ.

    Да будет так!
  Irokez
    Irokez
    +3
    Сегодня, 17:17
    Единственные гарантии безопасности – это слабая Россия и наше постоянное военное превосходство

    Это как, типа слабые ядерные боеприпасы или отциревшие от времени? Основная сила и опора России в её просторах, что не позволяет её захватить одним наскоком нежели нарезанные страны ЕС.
    Может она имела в виду "сильная Украина в составе РФ"? Это вполне реально.
    Егоза
      Егоза
      +2
      Сегодня, 19:40
      Цитата: Irokez
      Может она имела в виду "сильная Украина в составе РФ"? Это вполне реально.

      Не-не-не. Малороссия! Еще куда ни шло, а украина должна исчезнуть.
  Salimi from iran
    Salimi from iran
    -2
    Сегодня, 17:18
    Глупости какие. Конечно, в эмоциональной обстановке войны подобные разговоры вполне нормальны.
  LeutnantTom
    LeutnantTom
    +5
    Сегодня, 17:19
    unsere ständige militärische Überlegenheit

    Негодяй уже сам дал ответ.
    Mitglieder der Koalition der Willigen haben die Möglichkeit, alle diese Elemente zu unterstützen.

    Без жилета эта глупая девчонка даже шнурки завязать не могла.
    Хуже всего то, что некоторые глупые гражданские, которые никогда не служили, никогда не были на боевых заданиях, открывают рот и «думают», что они все знают лучше всех!
    Украине нужна защита не от России, а от Запада, который крадет украинское сырье только для того, чтобы удержать на плаву собственную экономику.
    Вероятно, этот ребенок никогда не ходил в школу или, скажем, пропустил уроки истории и выкурил косяк.

    Иначе эта глупая девчонка знала бы, что делал и продолжает делать Запад в Африке, Азии и арабских странах. Развязывает войны, используя коренное население как пушечное мясо в своих экономических интересах. Чем их меньше, тем меньше сопротивления!
    Кармела
      Кармела
      +3
      Сегодня, 18:43
      Цитата: LeutnantTom
      Украине нужна защита не от России, а от Запада, который крадет украинское сырье только для того, чтобы удержать на плаву собственную экономику.

      О да! И лучшая гарантия безопасности для Украины - Россия. Европцы уже сейчас разрабатывают планы вторжения на украинскую территорию. Лишь государство Российское может этому противостоять.
      LeutnantTom
        LeutnantTom
        +2
        Сегодня, 19:05
        " Die Europäer schmieden bereits Pläne für eine Invasion ukrainischen Territoriums."
        Я пока ничего об этом не слышал. Если это так, то Украина может решить эту проблему сама; Украина получила достаточно оружия от Запада.
        Если это правда, то это может быть и провокацией. Втянуть Россию в большую войну.
  К-50
    К-50
    +3
    Сегодня, 17:22
    Депутат Рады Безуглая: лучшая гарантия безопасности для Украины – это слабая Россия

    Прожив 30+ лет с "агрессивной Россией" под боком, они увидели опасность лишь тогда, когда сами захотели уничтожать русских.
    Так может вся опасность от России есть ответ на ваше поведение? fool
    Жили бы дальше спокойно, не притесняя и не убивая русских и было бы вам счастье. yes
    Но вам же заплатили за другое, вот и пожинайте плоды предательства России. fellow
    Hagen
      Hagen
      +2
      Сегодня, 18:24
      Цитата: К-50
      Жили бы дальше спокойно, не притесняя и не убивая русских и было бы вам счастье.

      Больше 330 лет украинцы жили и процветали под защитой России. А тут вырвались в самостийную жизнь и тут же все мозги разворовали и продали... Беда, когда амбиции есть, а мозгов нет.
      30 вис
        30 вис
        0
        Сегодня, 21:19
        Цитата: Hagen
        Больше 330 лет украинцы жили и процветали под защитой России.

        Украинцы ли это были ? Это были российски6е губернии на исторической территории Руси . Как сказал Владимир Владимирович Путин в беседе с председателем Верховного суда РФ Валерием Зорькиным 23.05.23, советская власть создала Советскую Украину, до этого никакой Украины не было в истории человечества.

        Они рассматривали карту середины17 века, составленную у Людовика 14, где край Речи Посполитой подходит на юг к Ивано-Франковску. Юг и юго-восток – край Казачества (по карте), а на север и северо-восток Московское царство. И никакой Украины.
  łubdup
    łubdup
    +2
    Сегодня, 17:32
    Jak to się mówi w Polsce: - "Marzenia ściętej głowy"!
    30 вис
      30 вис
      0
      Сегодня, 21:20
      Цитата: łubdup
      Jak to się mówi w Polsce: - "Marzenia ściętej głowy"!

      drinks Как говорится в Польше: "мечты обезглавленной"!
  Пленник
    Пленник
    +3
    Сегодня, 17:40
    laughing Т.е. шансов на гарантию безопасности Бандеростана ноль! Бандеровской мрази кирдык!
  Игорь Белобров
    Игорь Белобров
    -3
    Сегодня, 17:41
    Пройтись бы по ее роже газовой горелкой. И горячим утюжком.
    Кармела
      Кармела
      +2
      Сегодня, 18:45
      Цитата: Игорь Белобров
      Пройтись бы по ее роже газовой горелкой. И горячим утюжком.

      Ну что вы злобствуете? Над убогим грех смеяться.
  Феликс
    Феликс
    +4
    Сегодня, 17:43
    Самая лучшая гарантия - войти в виде областей в состав России, Польши, Венгрии. Нет Украины - нет проблемы.
    isv000
      isv000
      +3
      Сегодня, 18:08
      Цитата: Феликс
      Самая лучшая гарантия - войти в виде областей в состав России, Польши, Венгрии. Нет Украины - нет проблемы.

      no Никаких Польш, Венгрий и прочих охочих до чужого, с фантомными болями. Свинарник с названием "украина" уже столько накосячил что отзыв признания этого гадюшника - простая формальность. Территории б. УССР просто обязаны быть включены в состав России, хотя и через создание Украинской Республики в составе СГ. Союзное Государство должно стать базой для создания СССР-2.0, в новой форме.
      Наган
        Наган
        0
        Сегодня, 18:38
        А куда упоротых галицаев девать? Пусть лучше они станут гемороем пшeкoв.
        isv000
          isv000
          +2
          Сегодня, 18:43
          Цитата: Наган
          А куда упоротых галицаев девать? Пусть лучше они станут гемороем пшeкoв.

          За бугор, как пену из тюбика, и будет по вашему - станут они геморроем для пшеков и далее - по списку.
        30 вис
          30 вис
          0
          Сегодня, 21:23
          Цитата: Наган
          А куда упоротых галицаев девать? Пусть лучше они станут гемороем пшeкoв.

          Часть убежит у румунию та польщу , остальные станут нормальжить в России . Чечены живут же ? А там народ мама не горюй ..
  awdrgy
    awdrgy
    +5
    Сегодня, 17:44
    Лучшая гарантия безопасности народа Украины это отсутствие Украины.
  Уарабей
    Уарабей
    +3
    Сегодня, 17:55
    Ну, то есть, гарантий у них никаких нет.
  isv000
    isv000
    +3
    Сегодня, 18:02
    Депутат Рады Безуглая: лучшая гарантия безопасности для Украины – это слабая Россия

    Ну, значит, "украине" пора переезжать ниже этажом, поскольку Россия обречена быть сильной, потому как стоит на светлой стороне. Так и следует передать Безумной.
  rocket757
    rocket757
    +2
    Сегодня, 18:10
    По мнению нардепа,
    Так по нашему мнению, она/они могут засунуть свои хотелки в... именно туда.
    Reptiloid
      Reptiloid
      +2
      Сегодня, 19:20
      Лучше бы они нардепа с такой личиной не показывали на людях. А то про всех можно плохо подумать, как дошли до такого. Что за предки были? А уж, потомки-то ..... точно очень удивят потом
      rocket757
        rocket757
        +1
        Сегодня, 19:51
        Личина... это состояние того, что у других, нормальных, является душой, суть человека!
        В данном случае, все печально, судя по всему...
        Reptiloid
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 21:02
          Виктор, это, может, и есть вся суть этой страны. Хотя там и другие страшные и странные представительницы Украины бывали
          rocket757
            rocket757
            +1
            Сегодня, 22:29
            Суть... да нет, скорее всего...
            Временное помутнение, флуктуация, БОЛЕЗНЬ!
            Надо лечить, мож чего то и уцелеет.
  Александр Х
    Александр Х
    +2
    Сегодня, 18:28
    Безуглая окончательно стала безмозглая...
  Ильнур
    Ильнур
    +1
    Сегодня, 18:43
    Единственные гарантии безопасности – это слабая Россия и наше постоянное военное превосходство

    Посмеялся, не понимаю в какой реальности они живут... Чем сочинять не былицы о своей истории и изучать его эти щеневымерлики и их хозяева изучили бы подлинную историю, в котором ихняя государственность начинается со времени распада СССР, которую твари предатели горбачева и елцин разрушили, и которую получили благодаря России ... А их хозяева надо бы вспомнить как они "побеждали" Россию на поле боя...
  Wladislaw
    Wladislaw
    +1
    Сегодня, 18:43
    Не должно существовать никакой Украины. В её сегодняшнем людоедском обличии однозначно. У неё был шанс, он упущен.
  Григорий Чарнота
    Григорий Чарнота
    +1
    Сегодня, 18:47
    была безуглая стала безмозглая
  troza
    troza
    +2
    Сегодня, 19:06
    Ну страшная ваша безуглая. Пожалуйста... Страшная баба... Ваще !
    Metallurg_2
      Metallurg_2
      +1
      Сегодня, 19:19
      Черновол страшнее была. Кстати, а где она?
  troza
    troza
    +1
    Сегодня, 19:10
    Если Путин прослабит- Крендец России.
  Metallurg_2
    Metallurg_2
    +1
    Сегодня, 19:19
    Она не Безуглая. Она - Безмозглая.
  Infantrefir
    Infantrefir
    0
    Сегодня, 21:13
    Американская гражданка, урождённая в Бандерштате, получившая образование в соросовских яслях, "поёт" во славу и со лов Госдепа. Чему удивляться то?
  Reklastik
    Reklastik
    0
    Сегодня, 21:35
    депутаты безуглые, депутаты безмозглые, депутаты безбашенные...
  nik-mazur
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 21:45
    Единственные гарантии безопасности – это слабая Россия и наше постоянное военное превосходство ... если это не будет сделано, Украина постепенно и по кусочкам погибнет как страна, а украинцы – как народ

    А поскольку первое невозможно, то остаётся только второе. Аминь.