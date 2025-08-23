Украинское государство нуждается в постоянной обороне. И ему нужно, чтобы Россия ослабла.Такие заявления сделала в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.По мнению нардепа, лучшая гарантия безопасности для Украины – это слабая Россия.- утверждает Марьяна Безуглая.Депутат считает, что рассматриваемые сейчас гарантии – «ни о чем», как и различные мирные инициативы, которые политик называет «фантомами мира».По мнению Безуглой, пока Украина не войдет в режим постоянной обороны с перестройкой общества, экономики и армии, никакого мира не будет. И если это не будет сделано, Украина постепенно и по кусочкам погибнет как страна, а украинцы – как народ.Похожее видение данного вопроса высказал канадский премьер-министр Марк Карни. По его мнению, лучшей гарантией безопасности для Киева является сильная армия, которую необходимо поддерживать.- заявил Карни.И они, считает премьер, должны быть всеобъемлющими – на суше, в воздухе и на море.- отметил чиновник.Он отметил, что в дальнейшем будет видно, какую роль в этом сыграет Канада. По его мнению, участие США в обеспечении безопасности Украины является обязательным условием.

