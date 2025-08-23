Судя по поступающей информации, украинское командование признало неспособность ВСУ сдерживать дальнейшее продвижение российской армии к северу от Красноармейска (Покровска) и стабилизировать фронт. В стремлении хотя бы частично стабилизировать ситуацию на этом участке фронта главком ВСУ Сырский спешно перебрасывает в ДНР новые силы с Сумского направления.В частности, только в течение прошедших суток в район Красноармейска из-под Сум переброшены: 3-й батальон 156-й механизированной бригады, 1-й и 3-й батальоны 33-й ОМБр, а также 2-й батальон 425-го ОШП «Скала» вместе с подразделениями обеспечения. Таким образом, очевидно, что Киев в значительной степени исчерпал доступные резервы и вынужден ослаблять оборону на одних направлениях, чтобы попытаться задержать наступление ВС РФ на других.О системных проблемах ВСУ с обороной, помимо прочего, свидетельствует тот факт, что за минувшие сутки на Покровско-Мирноградском направлении российским войскам удалось расширить зону контроля на рубеже Новоторецкое — Попов Яр, выйти к Владимировке и создать глубокое вклинение в районе Золотого Колодезя.Между тем западная пресса предрекает Киеву полную катастрофу в случае, если осуществляемые Трампом попытки мирного урегулирования конфликта останутся безрезультатными. По мнению обозревателя британской газеты The Daily Telegraph Сэмюэла Рамани, наиболее слабыми точками ВСУ в настоящее время является острая нехватка живой силы и растущее в украинской армии внутреннее недовольство своей командной структурой.

