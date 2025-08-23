Сырскому не удалось стабилизировать ситуацию в районе Покровска: в ДНР перебрасываются силы ВСУ из Сумской области

Судя по поступающей информации, украинское командование признало неспособность ВСУ сдерживать дальнейшее продвижение российской армии к северу от Красноармейска (Покровска) и стабилизировать фронт. В стремлении хотя бы частично стабилизировать ситуацию на этом участке фронта главком ВСУ Сырский спешно перебрасывает в ДНР новые силы с Сумского направления.

В частности, только в течение прошедших суток в район Красноармейска из-под Сум переброшены: 3-й батальон 156-й механизированной бригады, 1-й и 3-й батальоны 33-й ОМБр, а также 2-й батальон 425-го ОШП «Скала» вместе с подразделениями обеспечения. Таким образом, очевидно, что Киев в значительной степени исчерпал доступные резервы и вынужден ослаблять оборону на одних направлениях, чтобы попытаться задержать наступление ВС РФ на других.



О системных проблемах ВСУ с обороной, помимо прочего, свидетельствует тот факт, что за минувшие сутки на Покровско-Мирноградском направлении российским войскам удалось расширить зону контроля на рубеже Новоторецкое — Попов Яр, выйти к Владимировке и создать глубокое вклинение в районе Золотого Колодезя.

Между тем западная пресса предрекает Киеву полную катастрофу в случае, если осуществляемые Трампом попытки мирного урегулирования конфликта останутся безрезультатными. По мнению обозревателя британской газеты The Daily Telegraph Сэмюэла Рамани, наиболее слабыми точками ВСУ в настоящее время является острая нехватка живой силы и растущее в украинской армии внутреннее недовольство своей командной структурой.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 17:16
    Стоп ,стоп ,стоп .Какие попытки Трамп проводит для урегулирования конфликта?Все западные СМИ утверждают ,Трамп потерпел фиаско в Анкоридже и Вашингтоне .Он стал после такой неблагодарности на паузу на две недели.( Да гори оно всё огнём- деритесь)Трамп остался недоволен ударом по американскому заводу на Украине..Просто не доволен !!!И всё.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +7
      Сегодня, 17:28
      в ДНР перебрасываются силы ВСУ из Сумской области
      А в Сумскую область откуда будут перебрасывать, когда наши там вперёд пойдут...???
      1. frruc Звание
        frruc
        +3
        Сегодня, 17:46
        наиболее слабыми точками ВСУ в настоящее время является острая нехватка живой силы и растущее в украинской армии внутреннее недовольство

        У xoxлов всегда находятся миллион причин, они вечно чем-то недовольны, москали им жить не дают. Но это исправимо, не будут жить сами со своим украинством.
        1. Vulpes Звание
          Vulpes
          +2
          Сегодня, 17:52
          Прям как их кумиры генералы и фельдмаршалы Вермахта. Тем тоже постоянно мешали мороз, бесноватый фюрер, фаза Луны и прочее.
        2. Incvizitor Звание
          Incvizitor
          +2
          Сегодня, 18:55
          Пока они не поймут что украинство путь к бандере ничего не изменится.
      2. Vulpes Звание
        Vulpes
        0
        Сегодня, 17:50
        С резервами у них беда даже при перманетной мобилизации походу.
        1. Егоза Звание
          Егоза
          0
          Сегодня, 19:17
          Цитата: Vulpes
          С резервами у них беда даже при перманетной мобилизации походу.

          Пока что "граждан" из ЛГБТ на фронт не берут. Вот когда и их начнут грести, тогда точно беда будет (для них и командования)
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Сегодня, 18:12
      Цитата: tralflot1832
      Трамп остался недоволен ударом по американскому заводу на Украине.

      Ну ещё бы, там же кофеварки (как говорят на хуторе) делали, причём, какие-то особые кофеварки. Врезали по заводу 21 августа, но только сегодня смогли потушить.
      Только сегодня потушили огонь на американо-сингапурском заводе Flex в Мукачево, по которому был нанесен удар 21 августа.
      По заявлению руководства хутора там делали кофеварки.
      Оказывается, мукачевские кофеварки - одни из самых популярных в мире, так как завод работал в несколько смен без выходных.
      И еще хорошо горят - двое суток потушить не могли.

      [media=http://https://t.me/proofzzz/38618]
    3. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 18:53
      Цитата: tralflot1832
      Стоп ,стоп ,стоп .Какие попытки Трамп проводит для урегулирования конфликта?

      Так быстро хотите остановить репертуар западной прессы? winked
      западная пресса предрекает Киеву полную катастрофу в случае, если осуществляемые Трампом попытки мирного урегулирования конфликта останутся безрезультатными.
    4. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 19:14
      Цитата: tralflot1832
      Трамп остался недоволен ударом по американскому заводу на Украине..Просто не доволен !!!И всё.

      Здравствуйте, Андрей! Вы абсолютно правы. Но переживать можно из-за злопамятства Трампа. Где то он это припомнит
  2. T-100 Звание
    T-100
    +1
    Сегодня, 17:20
    Таким образом, очевидно, что Киев в значительной степени исчерпал доступные резервы и вынужден ослаблять оборону на одних направлениях, чтобы попытаться задержать наступление ВС РФ на других.

    Хочется сказать словами серого лесного персонажа из мультика:
    - Шо, опять?
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 18:55
      Цитата: T-100
      Таким образом, очевидно, что Киев в значительной степени исчерпал доступные резервы и вынужден ослаблять оборону на одних направлениях, чтобы попытаться задержать наступление ВС РФ на других.

      Хочется сказать словами серого лесного персонажа из мультика:
      - Шо, опять?

      Шо опять? Щас будут писать про какие-нибудь элитные части ВСУ, которых, судя по прессе, больше чем обычных подразделений.
  3. Пленник Звание
    Пленник
    +2
    Сегодня, 17:43
    Не пора Сырскому секретным указом Героя России дать? Ведь старается мужичок.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +2
      Сегодня, 18:23
      Цитата: Пленник
      Не пора Сырскому секретным указом Героя России дать? Ведь старается мужичок.

      yes Я давно о том: столько котлов наполнить отборной свининой с 2014-го и при этом всякий раз идти на повышение - поневоле Максима Максимовича вспомнишь, Исаева...
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +2
        Сегодня, 18:58
        Цитата: isv000
        Цитата: Пленник
        Не пора Сырскому секретным указом Героя России дать? Ведь старается мужичок.

        yes Я давно о том: столько котлов наполнить отборной свининой с 2014-го и при этом всякий раз идти на повышение - поневоле Максима Максимовича вспомнишь, Исаева...

        Только я заметил, что в фильме «Семнадцать мгновений весны» у всех фашистов в досье написано «связей, порочащих его, не имеет», а у Штирлица- «в связях, порочащих его, замечен не был»? winked
  4. Вайфу
    Вайфу
    +1
    Сегодня, 18:05
    Появляется неплохая возможность надавить на ВСУ в Сумской области.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 19:01
      Цитата: Вайфу
      Появляется неплохая возможность надавить на ВСУ в Сумской области.

      В детстве у меня был плюшевый медведь, который, если его надавить, говорил: "Я тебя люблю" yes
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 18:08
    Между тем западная пресса предрекает Киеву полную катастрофу в случае, если осуществляемые Трампом попытки мирного урегулирования конфликта останутся безрезультатными.
    . Вот уж чего, чего, а удачи ему желать не будем в его потугах.
    Нам нужна ПОБЕДА, безусловная, никаких недоделок оставлять НЕЛЬЗЯ! soldier
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 18:26
      Интересный соцпрос провели на территории 404, большинство до сих пор верит в победу, но уж не в такую, какую хотят Зе и К*


      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 19:01
        Про победу талдычать их "други, спонсоры"... правда эта "лапша" на упоротые ушах не особо то и задерживается, по понятным причинам... некуда с.
      2. Наган Звание
        Наган
        0
        Сегодня, 21:25
        Какие еще Ужгород и Львов? Они уже намечены к вхождению в ЕС и НАТО в составе соответственно Венгрии и Польши. Суверенной украинской территорией в итоге останется лишь та, что под посольством Украины в Лондоне, и будет там сидеть "правительство в изгнании".
  6. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 18:20
    Молоток Сыр! Сумских угробит под Покровском, в Сумы от Славянска перекинет, логистическое плечо всё короче, скоро угол...
  7. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +2
    Сегодня, 18:23
    Ещё бы неплохо отслеживать эти перебрасывания и накрывать ФАБами или кассетами на марше.
  8. Замкадыш Звание
    Замкадыш
    +1
    Сегодня, 19:43
    Вокруг прорыва севернее Покровской агломерации много"тумана войны" и разнонаправленных новостей и мнений. "Благостный" вариант представляет Лостармор, чью карту приводят в новости. По ней что обсуждать, все и так видно. Дивген более сдержан: нарисовав "кишку" на север одним из первых, пару дней назад он укоротил ее до северных окраин Кучерова Яра. Наиболее скептичный Рыбарь показывает уверенный контроль на подступах к Владимировке и Панковке и условную область контроля вокруг Золотого Колодезя с непонятным статусом и конфигурацией (скрин из видеоотчета прилагаю). "Голоса", опирающиеся на информационные ресурсы противника рисуют еще более сложную картину. Так на reporter.ru вчера утверждали, что противник отбил Панковку и половину Маяка. Как оно на самом деле, посмотрим. Надеюсь наши там работают не наобум. Удачи им, резервов, крепких флангов и тыла и чистого неба.