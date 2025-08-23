«Непозитивно» доложил по Ирану: с должности снят глава военной разведки США

7 672 16
«Непозитивно» доложил по Ирану: с должности снят глава военной разведки США

Директор Агентства военной разведки (DIA) Джеффри Круз отправлен в отставку с формулировкой «утрата доверия». Решение о его увольнении принял министр обороны США Пит Хегсет.

Между тем, как пишет американская пресса, под формулировкой «утрата доверия» таится неприязнь администрации Трампа к Крузу после его «непозитивного» доклада по Ирану.



В материале издания Washington Post говорится, что отставке предшествовал доклад разведки о результатах июньских ракетных ударов по ядерным объектам Ирана. Аналитики DIA пришли к выводу, что возможности Тегерана в ядерной сфере были ослаблены максимум на несколько месяцев, а не ликвидированы полностью.

В свою очередь, этот отчёт вступил в прямое противоречие с заявлениями президента Дональда Трампа и министра обороны Хегсета, которые ранее утверждали о «полном уничтожении» иранской ядерной программы. Разногласия между экспертными оценками и политическими заявлениями создали напряженность в администрации президента США, что, по мнению журналистов, и привело к увольнению главы военной разведки.

Напомним, что после июньских ударов со стороны ВВС США в Иране также заявляли, что ядерная программа страны не понесла существенных потерь. Кроме того, в различных СМИ публиковалась информация, что за несколько дней до американской атаки возле ядерных хранилищ Исламской Республики были замечены фуры, которые что-то оттуда спешно вывозили.

Позднее Трамп заявил, что грузовики, замеченные у иранского обогатительного завода Фордо, якобы не предназначались для вывоза урана.
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Мать Тереза Звание
    Мать Тереза
    +2
    Сегодня, 18:28
    А вот это интересно. Иран решил, затаиться до получения результатов по своей ядерной программы. Вот и причина перевода противостояния в холодную фазу. Может все это закулисные игры в Вашингтона, так до выборов еще далеко.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 18:31
      Цитата: Мать Тереза
      А вот это интересно. Иран решил, затаиться до получения результатов по своей ядерной программы. Вот и причина перевода противостояния в холодную фазу. Может все это закулисные игры в Вашингтона, так до выборов еще далеко.

      Так понимаю, что теперь Джеффри Крузу все эти закулисные игры по барабану.
      1. Мать Тереза Звание
        Мать Тереза
        +3
        Сегодня, 18:38
        Да "утрата доверия" в личном деле не лучшая формулировка. Но в финансовом плане, выпустит книгу, совершит путешествие по стране с циклом лекций. Не пропадет одним словом.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +3
          Сегодня, 18:40
          Цитата: Мать Тереза
          Да "утрата доверия" в личном деле не лучшая формулировка.

          Это смотря кто у власти. Если демократы, то это плюс.
          1. Мать Тереза Звание
            Мать Тереза
            +1
            Сегодня, 19:06
            Вы знаете как то довелось послушать Вайнзихера Бориса Феликсовича о так как на местах плохо работают и как он все наладит. Топменеджер высшего порядка, душка, а не руководитель. Сколько потом баянов было порвано от радости судебное дело № 1-176/2024 (1-1249/2023;) судебное дело № 22-2408/2024 ну там много было судов и что, председатель совета директоров компании Эл 6 (ранее Группа ЭПМ) 9,999991% доля через ООО «Томкеа».
      2. Удав КАА Звание
        Удав КАА
        +1
        Сегодня, 21:52
        Цитата: Теренин
        теперь Джеффри Крузу все эти закулисные игры по барабану.

        Зато совесть чиста и честь сохранил. Уважаю такого противника. Мужик пострадал за правду. А политиканам не хватило ума засекретить доклад и сохранить носителя объективной информации.
        Как они воевать собираются без объективного освещения обстановки? А как будут принимать взвешенные решения без знания истинного положения дел?
        Это похоже на чистку аппарата, а "неправильный доклад" начальника разведки -- лишь предлог для увольнения неугодного генерала.
        ИМХО.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +2
          Сегодня, 22:10
          Цитата: Удав КАА
          Это похоже на чистку аппарата, а "неправильный доклад" начальника разведки -- лишь предлог для увольнения неугодного генерала.
          ИМХО.

          Так и есть. Не попал парень в личную обойму по безоговорочной преданности, вот и уволили.
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 18:33
    Внутренняя борьба элит, устраняют не своих, которые казались своими. Красивые докладики и у нас ооочень любят, причем не только в армии. Суть человека везде одинакова
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 18:40
    Не Пентагон ,а какой-то проходной двор .WP всё знает досконально.Утрата доверия может быть что угодно ,вплоть до бытовухи.
  4. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 18:45
    Слабоват оказался Круз. А надо то было всего ничего, песенку выучить простенькую, непритязательную, но для высоких контор обязательную.
    "- Алло, алло, Джиент, какие вести?
    Давно я дома не была --
    Пятнадцать дней, как я в отъезде,
    Ну, как идут у нас дела
    - Всё хорошо, прекрасная маркиза,
    Дела идут и жизнь легка.
    Ни одного печального сюрприза
    За исключением пустяка.
    Так, ерунда, пустое дело --
    Кобыла ваша околела.
    А в остальном, прекрасная маркиза,
    Всё хорошо, всё хорошо.
    - Алло, алло, Марсель, ужасный случай!
    Моя кобыла умерла!
    Скажите мне, мой верный кучер,
    Как эта смерть произошла?
    — Всё хорошо, прекрасная маркиза,
    Всё хорошо, как никогда!
    К чему скорбеть от глупого сюрприза?
    Ведь это, право, ерунда!
    Кобыла что? Пустое дело --
    Она с конюшнею сгорела.
    А в остальном, прекрасная маркиза,
    Всё хорошо, всё хорошо!.." winked
  5. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +2
    Сегодня, 19:15
    Нарисовал и представил шефу некрасивый дашборд. По ходу такие вещи не любят не только топ-менеджеры корпораций.
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +1
      Сегодня, 19:30
      Сразу видно, что человек не прошел оленеводческую школу. Его бы там научили правильные доклады с правильными слайдами рисовать
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 22:52
        Цитата: Ivan№One
        Сразу видно, что человек не прошел оленеводческую школу. Его бы там научили правильные доклады с правильными слайдами рисовать

        Ага-ага, тяните дальше сову на глобус.
        Ну или вспомните Жигарева в ГЛАЗА брехавшего Сталину
  6. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 19:27
    Ну что же
    Зато кровь не заставивается, движуха, обновление кадров - это тоже хорошо, а не застой и несменяемые генералы в тех же креслах десятки лет
  7. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 19:29
    Директор Агентства военной разведки (DIA) Джеффри Круз отправлен в отставку с формулировкой «утрата доверия».

    Вот вроде бы на такой должности должен быть умный человек, ан нет!! Не вписался в "программу". Или сам подсидеть кого хотел, но не дотянул!
  8. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 19:51
    А мне понравилось....пусть на должности ставят не профессионалов,а лизоблюдов.