«Непозитивно» доложил по Ирану: с должности снят глава военной разведки США
Директор Агентства военной разведки (DIA) Джеффри Круз отправлен в отставку с формулировкой «утрата доверия». Решение о его увольнении принял министр обороны США Пит Хегсет.
Между тем, как пишет американская пресса, под формулировкой «утрата доверия» таится неприязнь администрации Трампа к Крузу после его «непозитивного» доклада по Ирану.
В материале издания Washington Post говорится, что отставке предшествовал доклад разведки о результатах июньских ракетных ударов по ядерным объектам Ирана. Аналитики DIA пришли к выводу, что возможности Тегерана в ядерной сфере были ослаблены максимум на несколько месяцев, а не ликвидированы полностью.
В свою очередь, этот отчёт вступил в прямое противоречие с заявлениями президента Дональда Трампа и министра обороны Хегсета, которые ранее утверждали о «полном уничтожении» иранской ядерной программы. Разногласия между экспертными оценками и политическими заявлениями создали напряженность в администрации президента США, что, по мнению журналистов, и привело к увольнению главы военной разведки.
Напомним, что после июньских ударов со стороны ВВС США в Иране также заявляли, что ядерная программа страны не понесла существенных потерь. Кроме того, в различных СМИ публиковалась информация, что за несколько дней до американской атаки возле ядерных хранилищ Исламской Республики были замечены фуры, которые что-то оттуда спешно вывозили.
Позднее Трамп заявил, что грузовики, замеченные у иранского обогатительного завода Фордо, якобы не предназначались для вывоза урана.
