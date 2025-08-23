По данным Еврокомиссии, только за период с января текущего года Европа выплатила Украине более 10 миллиардов евро процентов от замороженных российских суверенных активов.Как сообщает немецкая пресса, эти средства поступали Киеву практически ежемесячно: 3 миллиарда в январе, один миллиард в марте, 3,1 миллиарда в апреле и еще по одному миллиарду в мае, июне и июле. 22 августа был объявлен еще один миллиардный транш. Он вошел в пакет помощи на 4,05 миллиарда, приуроченный европейскими «союзниками» Киева к очередной годовщине «независимости» Украины.Бельгийская компания Euroclear, которая занимается весьма своеобразным «хранением» активов российского Центробанка, исправно переводит Киеву доходы от российских замороженных средств. При этом, несмотря на опасения создать опасный для себя прецедент, европейские политики все чаще заявляют о намерении полностью экспроприировать российские активы.В то же время Киев продолжает настаивать на предоставлении ему полной компенсации от России за ущерб от боевых действий. Компенсация потенциально может быть оплачена за счет российских суверенных активов на сумму 300 миллиардов долларов, замороженных в западных странах. По планам киевского режима, любое ослабление антироссийских санкций в рамках мирных договоренностей должно быть предоставлено только в том случае, если Россия согласится выплатить Украине солидную денежную компенсацию.

