«Ограбление по-европейски»: Еврокомиссия раскрыла сумму переданных Киеву доходов от активов РФ

По данным Еврокомиссии, только за период с января текущего года Европа выплатила Украине более 10 миллиардов евро процентов от замороженных российских суверенных активов.

Как сообщает немецкая пресса, эти средства поступали Киеву практически ежемесячно: 3 миллиарда в январе, один миллиард в марте, 3,1 миллиарда в апреле и еще по одному миллиарду в мае, июне и июле. 22 августа был объявлен еще один миллиардный транш. Он вошел в пакет помощи на 4,05 миллиарда, приуроченный европейскими «союзниками» Киева к очередной годовщине «независимости» Украины.

Бельгийская компания Euroclear, которая занимается весьма своеобразным «хранением» активов российского Центробанка, исправно переводит Киеву доходы от российских замороженных средств. При этом, несмотря на опасения создать опасный для себя прецедент, европейские политики все чаще заявляют о намерении полностью экспроприировать российские активы.

В то же время Киев продолжает настаивать на предоставлении ему полной компенсации от России за ущерб от боевых действий. Компенсация потенциально может быть оплачена за счет российских суверенных активов на сумму 300 миллиардов долларов, замороженных в западных странах. По планам киевского режима, любое ослабление антироссийских санкций в рамках мирных договоренностей должно быть предоставлено только в том случае, если Россия согласится выплатить Украине солидную денежную компенсацию.
  1. Теренин Звание
    Теренин
    +15
    Сегодня, 18:42
    Европа выплатила Украине более 10 миллиардов евро процентов от замороженных российских суверенных активов.

    А, что на это скажет товарищ Путин? winked В частности: "благодаря" кому российские деньги оказались в ЕС?
    Обманули, я уже слышал.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 19:37
      Наше вам! hi
      Интереснее про ассиметричные ответы
    2. алексеев Звание
      алексеев
      -1
      Сегодня, 21:05
      Как могут российские деньги, но не рубли, а доллары или евро не оказаться в ЕС или США? Хоть они и на счету в российском банке.
      Как происходит проводка платежа в валюте доходит? recourse
      Единственный выход хранить резервы в наличных. laughing И в золотишке и высоликвидных товарах.
      Ну, или, если серьезно, то создавать новую резервную валюту в рамках, например, БРИКС, торговать за рубли и нац. валюты, вводить бартерные схемы. В общем сложный, но необходимый комплекс мер, каковой сейчас и проделывают.
      Чего раньше не сделали? А чего почти у всех россиян и не только, была загадка в долларах?
      Ка бы знать прикуп.... Да и реально подумать, что Запад так взбесился, начнет рубить сук на котором сидит, и.е. доверие к своим финансовым инструментам и просто было дико. Как дико было думать, что между Россией и Украиной может вестись война.
      А растратчиков наших денег нужно поставить "на счётчик", это не считая заморозки и ,если надо, конфискации западных активов в РФ.
      Денег ихних тут не так уж и много, но акций и материальных активов до фига.
      1. Paranoid62 Звание
        Paranoid62
        0
        Сегодня, 21:16
        Цитата: алексеев
        Как происходит проводка платежа в валюте

        Вот. Именно. Механизм блокировки - примитивный: просто запрещаем расход со счетов, перечисленных в списке. Всё.
      2. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 21:33
        алексеев
        Как могут российские деньги, но не рубли, а доллары или евро не оказаться в ЕС , США ?

        Наши деньги всегда (!!!) чудесным образом появляются в Европе , США, Японии. Кто скажет, где царские золотые эшелоны, золото КПСС, внегосударственные пенсионные накопления . Что это вообще творится !!!
  2. Керенский Звание
    Керенский
    +4
    Сегодня, 18:43
    С 300 миллиардов за 8 месяцев 10 миллиардов набежало? Мы куда вложились?!
    1. Denissdaf Звание
      Denissdaf
      +5
      Сегодня, 18:47
      В статье написано что выплатили 10 млрд за последние 8 месяцев. Сумма эта накопилась за последние 4 года с момента ареста 300 млрд. Решение по выплатам было принято лишь в этом году. В зарубежную западную экономику из за ее низкой ключевой ставки можно вложиться под 1-2 % годовых. Вот примерно за почти 4 года 10 млрд по процентам.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        -4
        Сегодня, 19:42
        Цитата: Denissdaf
        В статье написано что выплатили 10 млрд за последние 8 месяцев. Сумма эта накопилась за последние 4 года с момента ареста 300 млрд. Решение по выплатам было принято лишь в этом году. В зарубежную западную экономику из за ее низкой ключевой ставки можно вложиться под 1-2 % годовых. Вот примерно за почти 4 года 10 млрд по процентам.

        Придёт время и Европа всё вернёт с процентами, как мы расплатились за ленд-лиз.
        1. Ракитин Звание
          Ракитин
          +3
          Сегодня, 19:58
          За ленд-лиз расплатились спустя 30+ лет по номиналу. Это около 800 млн долларов в реалиях конца 1970-х, к тому времени доллар обесценился относительно 1940-х минимум в 10 раз :-)
          Это, конечно, не так жёстко, как возврат советских вкладов по номиналу (10 тысяч рублей образца 1990 г. - эквивалент 2-комнатной квартиры в те года - на 10 тысяч рублей образца 2025 г. - эквивалент 1 раз сходить в продуктовый магазин и купить жратвы для семьи на неделю).
    2. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 20:12
      Мы куда вложились?!

      В ЕС-овский "МММ", получается.
  3. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +11
    Сегодня, 18:49
    Нужно направлять дивиденды, причитающиеся европейским держателям акций наших компаний - на нужды СВО. Позор, что на четвертый год волонтеры продолжают собирать средства на нужды нашим воинам в окопах.
    Око за око. Хотя ворон ворону глаз не выклюет: барыги всех стран - объединяйтесь!
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 19:03
      Цитата: Metallurg_2
      Нужно направлять дивиденды, причитающиеся европейским держателям акций наших компаний - на нужды СВО.

      Так и направляют, дивиденты начисляют, но забрать их они не могут, то есть они остаются в российской экономике, и работают на СВО, и их надо сказать значительно больше.
      А волонтеров в любом случае ни кто не отменял. Когда мой сын срочку служил, автомат и патроны выдали, а кинжал я ему сам покупал, по вкусу.
      1. Metallurg_2 Звание
        Metallurg_2
        +1
        Сегодня, 19:21
        В том и дело, что эти дивиденды лежат на счетах "С", а не работают на нужды СВО.
        1. Ракитин Звание
          Ракитин
          +2
          Сегодня, 20:02
          Что значит "лежат"? Да, они числятся в банковской отчетности как принадлежащие западным клиентам, но раз банк прекрасно знает, что клиент не может забрать эти деньги, то это уже деньги банка, которыми он и распоряжается по своему усмотрению. Российского банка. А когда/если эти средства разморозят, банк будет выдергивать их из своего оборота. Но это будет нескоро, если вообще будет.
      2. mixpetroff Звание
        mixpetroff
        +2
        Сегодня, 20:24
        Не подскажите, где он строчку служил, что кинжалы нужно было покупать?
        1. Andobor Звание
          Andobor
          0
          Сегодня, 21:00
          Разведбат 34 горной бригады.
          Тактический нож покупали сами.
          Но там срочникам и платили, голый оклад контрактника.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 18:54
    Ага счаз.Третий акционер по странам в Евроклире КНР и ,четвёртый по капитализации среди банков .Там всё сложно и не просто.Что скажет товарищ Набиулина,может уже хватит чахнуть над счетами " С " в Центробанке.Хотябы сумму озвучила ,которую западные компании перечислили бюджет от сделки ,чтобы перевести деньги на хранение на счета С ЦБ РФ.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 19:05
      Общий портфель инвесторов оценивается в 37 трлн €.На счетах евроклира около 190 млрд € подсанкционных денег РФ и около 20 млрд € не подсанкционных.Куда ещё делись 80- 90 млрд € или их не было в евроклире? Где деньги Зин? bully
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 19:20
        Раньше была возможность зайти на сайт Евроклира в мобильном интернете ,сейчас этой возможности нет .Но с "стационара" он открывается .На сайте есть " окно" наверно специально для Набиулиной - сколько доходов спёрли .И цифры еврокомиссии сайтом Евроклира не очень "бьются ".У кого стационар может это проверить легко,надо только покапаться. bully
  5. Сергей Аверченков Звание
    Сергей Аверченков
    +1
    Сегодня, 18:55
    Честно вам сказать - мне пофиг. Сможет-ли евро что-то там, сможет найти. А если найдёт, то мне в самом деле по фиг. Думаете, я полюблю от это Украину?
    Украина наш первейший враг.
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +5
    Сегодня, 18:59
    При этом, несмотря на опасения создать опасный для себя прецедент, европейские политики все чаще заявляют о намерении полностью экспроприировать российские активы.

    А чем он опасен? «Орешник» туда не прилетит...В России никого за эти выведенные сотни миллиардов не накажут (а может даже наградят - где мы найдём лучших)...
    У меня сложилось впечатление, что этими российскими (принадлежащими всему народу - по 2 000$ на лицо) деньгами кто-то расплачивается за собственное благополучие...Не видно никаких телодвижений в сторону возвращения награбленного. Знают, кто украл; понимают, что по доброй воле и по закону не отдадут; видят, что за российские деньги продолжают убивать российских солдат и граждан и...ждут...
    А чего собственно ждать?
    1. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      -3
      Сегодня, 19:27
      Юрий Васильевич, мы с вами прошлый раз обстоятельно проводили беседу по данному вопросу.Что, как и где!Вы вроде как поняли!А сейчас что? Опять забыли, ну вы даёте. Или перезагрузка, а может, перегрузка, проц уже не того? lol
  8. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +3
    Сегодня, 19:04
    СССР отчего был успешен ,а от того что отказался от иноземных пророков и их апостолов и нашёл пророка в своём Отечестве,а именно В.И.Ульянова(Ленина) и его апостола И.В.Джугашвили(Сталина) . . . winked
  9. Сибирский цирюльник Звание
    Сибирский цирюльник
    +3
    Сегодня, 19:08
    Что деньги тю- тю, полагаю что многим понятно. Меня больше мучает вопрос: кто допустил такое и какая понесена ответственность людьми, отвечающими за эти вопросы? Хотя, вопрос, скорее риторический
  10. Дес Звание
    Дес
    +3
    Сегодня, 19:09
    "По данным Еврокомиссии, только за период с января текущего года Европа выплатила Украине более 10 миллиардов евро процентов от замороженных российских суверенных активов."
    Вот как написано, так и напечатано).
    Дальше думайте сами. Возможно, не думайте, ведь это ВО сайт(шутка)).
    Получается мы (РФ) - спонсируем Украину своими активами на "западе".
  11. torbas41 Звание
    torbas41
    0
    Сегодня, 19:12
    Какой интересный вброс. Опять все пропало, Украина воюет с нами за наши же деньги, автор статьи довольно хорошо проинформирован, складывается впечатление, что он сам распределяет доходы от активов РФ.
    1. Lako Звание
      Lako
      +1
      Сегодня, 21:23
      А какие претензии к автору статьи? Как есть так и написал. Что вложенные средства заморожены, а дивиденды с них идут Украине? Об этом и так всем известно. Причём этих 300 млрд. уже и так, работают на Европейскую экономику. Видно в России, они были лишними.
      1. Paranoid62 Звание
        Paranoid62
        -1
        Сегодня, 21:27
        Цитата: Lako
        Причём этих 300 млрд. уже и так, работают на Европейскую экономику

        Расскажите мне, пожалуйста, как блокированная пластиковая карта может, вообще, работать? NB: это ровно тот случай, что с этими $300 bn.

        Цитата: Lako
        Видно в России, они были лишними

        Для неучей, не умеющих понять, почему блокировались эти деньги - могу пояснить. На пальцах. Первый раз - бесплатно. Не реклама.
        1. Lako Звание
          Lako
          +1
          Сегодня, 21:41
          То есть, если у меня есть вклад в банке или я приобрёл ценные бумаги. То эти деньги лежат мёртвым грузом на моем счету? Их банк никак не использует? Да ещё и начисляется мне с них дивиденды? А заблокированы эти счета, на тот случай, что бы Россия не смогла с ними совершать никаких операций. Кстати заморожен только 51 % от всех вложенных средств. Всего на Европейских счетах с 2023 года хранится 517 млрд. из них около 139 млрд в золоте.
          1. Paranoid62 Звание
            Paranoid62
            -1
            Сегодня, 21:50
            Цитата: Lako
            То есть, если у меня есть вклад в банке или я приобрёл ценные бумаги. То эти деньги лежат мёртвым грузом на моем счету? Их банк никак не использует? Да ещё и начисляется мне с них дивиденды?

            Крутит по-черному, за это и платит... но тут, видите ли, другое laughing

            Цитата: Lako
            заблокированы эти счета, на тот случай, что бы Россия не смогла с ними совершать никаких операций

            Пра-аа-авильно... ну, как если бы у вас дебетовую карту заблокировали. Деньги на ней есть, а купить вы ничего не можете... вот это и случилось, внезапно, с этими $300 bn.

            Прикол в том, что "это может случиться с каждым", у кого есть долларовый счет. Неважно, где он открыт - операции по нему все равно на контроле у Штатов.

            И да, про "европейские счета в золоте" - лучше не надо, да? Золото бывает только в одном виде, натуральном, и хранится оно вовсе не "на европейских счетах". Это к слову просто, не заморачивайтесь yes
            1. Lako Звание
              Lako
              +1
              Сегодня, 21:54
              А чего мне заморачиваться? Моих денег там нет. Ни в каком виде. Всё в Беларусбанке laughing
              1. Paranoid62 Звание
                Paranoid62
                -1
                Сегодня, 21:56
                Цитата: Lako
                А чего мне заморачиваться?

                Вот и я думаю - а с чего бы вам?

                Цитата: Lako
                этих 300 млрд. уже и так, работают на Европейскую экономику. Видно в России, они были лишними

                Вот какое вам, казалось бы, дело до РФ, и её денег? А набрасываете вы регулярно, и густо... вот как-то не строит, не? wink
                1. Lako Звание
                  Lako
                  +1
                  Сегодня, 21:58
                  Жаба душит, тут все кредитами нас попрекают. Типа, то не отдаём вовремя, то новые берем laughing
                  1. Paranoid62 Звание
                    Paranoid62
                    -1
                    Сегодня, 21:59
                    Цитата: Lako
                    Типа то не отдаём вовремя, то новые берем

                    Боитесь, что больше не дадут? Не бойтесь. Дадут, догонят - и ещё дадут yes
                    1. Lako Звание
                      Lako
                      +1
                      Сегодня, 22:03
                      Пока есть Китай, не боимся. Они люди добрые. Даже на подарки не скупятся. Жаль далеко живут.
                      1. Paranoid62 Звание
                        Paranoid62
                        -1
                        Сегодня, 22:05
                        Цитата: Lako
                        Пока есть Китай, не боимся

                        Рад за вас. Но мы несколько отклонились от темы:

                        Цитата: Lako
                        этих 300 млрд. уже и так, работают на Европейскую экономику. Видно в России, они были лишними

                        Чем вызвана столь трогательная забота о российском госрезерве? Если, как вы говорите, у вас все в поряде:

                        Цитата: Lako
                        Моих денег там нет. Ни в каком виде. Всё в Беларусбанке
  12. Старый Хрен Звание
    Старый Хрен
    -1
    Сегодня, 19:16
    Всё, как завещал Бжезинский:
    "Против России, за счет России и на обломках России".
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      +1
      Сегодня, 19:19
      Цитата: Старый Хрен
      Против России, за счет России и на обломках России

      Против - да, за счет - это временно... обломков не вижу.

      Как видите - не всё yes
  13. RockerMan Звание
    RockerMan
    +2
    Сегодня, 19:28
    Цитата: Andobor
    Цитата: Metallurg_2
    Нужно направлять дивиденды, причитающиеся европейским держателям акций наших компаний - на нужды СВО.

    Так и направляют, дивиденты начисляют, но забрать их они не могут, то есть они остаются в российской экономике, и работают на СВО, и их надо сказать значительно больше.
    А волонтеров в любом случае ни кто не отменял. Когда мой сын срочку служил, автомат и патроны выдали, а кинжал я ему сам покупал, по вкусу.

    Писали что эти дивиденды заморожены, т.е. они не в обороте в России.
  14. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 20:56
    Выберут то, что было накоплено за предыдущий период, потом пойдут гораздо меньшие суммы.
