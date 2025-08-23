Пашинян оправдал потерю Карабаха якобы навязанной армянам «моделью советского патриотизма»

Пашинян оправдал потерю Карабаха якобы навязанной армянам «моделью советского патриотизма»

Премьер Армении Никол Пашинян в обращении по случаю 35-й годовщины принятия Декларации о независимости республики предпринял попытку идеологического обоснования своих спорных внешнеполитических решений. В ходе своей речи глава правительства связал утрату контроля над Нагорным Карабахом с наследием советской эпохи.

В частности, армянский лидер охарактеризовал ключевые положения Декларации о независимости 1990 года как «конфликтогенные», утверждая, что они отражали модель патриотизма, навязанную Советским Союзом. По его словам, эта самая модель якобы целенаправленно создавала «стратегическую неосуществимость создания суверенного армянского государства» через формирование тотального конфликтного подтекста.



Пашинян подчеркнул, что советская идеология десятилетиями внедрялась через культурные институты и привела к «карабахскому движению», которое в итоге сделало невозможным построение «подлинной независимости».

Стоит отметить, что данная оценка противоречит историческому контексту принятия декларации, которая основывалась на совместном постановлении о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха.

Впрочем, это уже не первая нелепая попытка армянского лидера переложить свои провалы во внешней политике на чужие плечи. Ранее в потере Карабаха он обвинял ОДКБ и в частности Россию, которая якобы нарушила союзнические договорённости, не вступив в конфликт на стороне Армении. При этом сам Ереван так и не удосужился признать независимость НКР вплоть до захвата республики Азербайджаном.
  1. DIM(a) Звание
    DIM(a)
    +14
    Сегодня, 19:08
    Существо это - такая мразь с абсолютно низкой социальной ответственностью...
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 19:09
    Просто кишка была тонка признать Карабах армянским и утвердить это в Конституции Армении.Все вокруг виноваты только не Пашинян И что за наезды на армянских управляющих российскими энергетическими активами России?.
    1. двп Звание
      двп
      -1
      Сегодня, 19:27
      Он что один такой что ли? Тут вон ещё один имеется, СССР у него страна "выпускающая одни калоши" . А виноваты во всех бедах:
      монголо-татарское иго
      поляки в начале 17 века
      Крепостное право
      Карл 12 со шведами
      Наполеон со своими французами
      Большевики в 1917
      Гитлер с Вермахтом
      Застой брежневский
      Вот "истинная "причина бардака,а не то что он 25 лет уже во главе страны.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        -2
        Сегодня, 19:34
        И за всё эти безобразия ответят 404 ые . wassat
      2. Ratmir_Ryazan Звание
        Ratmir_Ryazan
        -6
        Сегодня, 19:56
        Он что один такой что ли? Тут вон ещё один имеется, СССР у него страна "выпускающая одни калоши" .


        СССР ваш любимый в 1962 году расстрелял рабочих в Новочеркасске, держал жителей села невыездными как при крепостном праве до 60-х годов и в итоге страну которая при царе поставляли зерно в Европу, а во времена СССР продавала нефть, газ, металлы за границу коммунисты довели до нищеты и развала!!!

        И как после это вы смеете ещё в чем-то обвинять Путина? При Путине отдали долги которые накопили коммунисты и либералы, накопили резервы на 600 млрд.долларов, при Путине в семье стало нормой иметь свою квартиру, две машины и ездить за границу отдыхать, при Путине Россия себя кормит и продовольствие продаёт на 40 млрд.доллвров в год!!!

        А при вас при коммунистов страна и народ получили - войну, смерти, репрессии и развал страны.
        1. Novosibirsk Звание
          Novosibirsk
          0
          Сегодня, 20:18
          А начале 20 века зерно уже не было основным товаром в мире. Пулеметы сделать свои не могли. Покупали всё. Так и воевали в Первую мировую. Так что закрой свой ротик.
          1. Ratmir_Ryazan Звание
            Ratmir_Ryazan
            0
            Сегодня, 20:56
            А начале 20 века зерно уже не было основным товаром в мире. Пулеметы сделать свои не могли. Покупали всё. Так и воевали в Первую мировую. Так что закрой свой ротик.


            При царе пулемёты покупали, но народ был сыт, а при комунистах голодали люди и воевали коммунисты на американских грузовиках, на американских самолётах, форму шли из американской ткани и ели американскую тушенку и за все это заплатили американцы.

            Не тебе мне рот затыкать. А я тебе твой заткну.
        2. двп Звание
          двп
          -1
          Сегодня, 20:51
          Точно! Не так давно на этом сайте была информация: ВВП СССР в 1989году в пять раз превосходил ВВП Китая! А теперь у нас собирают китайские автомобили легковые. Уря! Подготовка к рывку! Рывок! А таперичи закрепление успехов! Вы забыли написать что нефть, газ и металлы составляли далеко не первые позиции по продажам. Поставляли и приборы, и электронику. Я уже не пишу про космос. СССР был впереди всех,а теперь Илон Маск наш Роскосмос обогнал.
          1. Ratmir_Ryazan Звание
            Ratmir_Ryazan
            -3
            Сегодня, 20:58
            Точно! Не так давно на этом сайте была информация: ВВП СССР в 1989году в пять раз превосходил ВВП Китая!


            Ага, в отчётах съезда ЦК КПСС, а в реальности в 1989 году в советских магазинах были пустые полки, есть уже нечего было.
            1. двп Звание
              двп
              +1
              Сегодня, 22:17
              Полки были пустые,помню, точно! Но как только отпустили цены полки магазинов наполнились товарами как по мановению волшебный палочки! Вам не кажется это странным? Я в 1989 году учился в сельхоз институте. Так вот,в Бурятии было 5млн.овец и ещё 8 млн. было в Читинской области. Улан-удэнский мясокомбинат был загружен полностью,а это второй по мощности в Советском Союзе. Только колбасы и другой продукции мясокомбината в городе было не сыскать. Теперь нынешнее время. Скота меньше, мясопродуктов завались. Вопрос: почему? Ответ: искусственно созданной дефицит продовольствия! Какая то часть парт номенклатуры начала с конца правления Брежнева "свою игру" на разрушение государства.
              Теперь о жилье -Вы видели проценты по ипотеке? Есть у молодежи сегодня возможность купить квартиры? То то и оно. Вы хвалите Путина -долги раздал. Это кто Вам сказал? Он сам? Так он и пенсионный возраст обещал не увеличивать,и ещё много чего. Я лично,ему уже давно не верю.
              1. Dart2027 Звание
                Dart2027
                0
                Сегодня, 22:43
                Цитата: двп
                Но как только отпустили цены полки магазинов наполнились товарами как по мановению волшебный палочки! Вам не кажется это странным?

                А кто за это должен отвечать?
                монголо-татарское иго
                поляки в начале 17 века
                Крепостное право
                Карл 12 со шведами
                Наполеон со своими французами
                Николай II
                Гитлер с Вермахтом
        3. Anglorussian Звание
          Anglorussian
          +3
          Сегодня, 20:52
          Какие две машины,когда по статистике их в РФ на душу меньше чем в Грузии и Мексике?
        4. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 21:05
          Цитата: Ratmir_Ryazan
          держал жителей села невыездными как при крепостном праве до 60-х годов

          в огоньке прочитали?
          Цитата: Ratmir_Ryazan
          в итоге страну которая при царе поставляли зерно в Европу

          просто любимая мною тема
          а слабо в цифрах привести сравнение сколько при РИ поставляли и сколько на душу населения потребляли, какая была урожайность, механизация?!!!
          а если еще в сравнении с европейскими странами так совсем чудесно будет
          Цитата: Ratmir_Ryazan
          при вас при коммунистов страна и народ получили - войну

          а не уточните какою войну?!!!
          и если не сложно уточните сколько раз в столетие воевала РИ
          Цитата: Ratmir_Ryazan
          при Путине в семье стало нормой иметь свою квартиру

          просто гениально, я вот родился при СССР и жил в своей квартире, да, машины не было, но от в чем парадокс, она нам как то не особо была и нужна, я умудрялся на общественном транспорте ездить по всему городу быстрее чем в 2000-х на своей машине
          Цитата: Ratmir_Ryazan
          при Путине Россия себя кормит и продовольствие продаёт на 40 млрд.доллвров в год!!!

          а можете привести сравнение поголовья КРС в этом году в РФ и в 89 в РСФСР?!
      3. AdAstra Звание
        AdAstra
        +2
        Сегодня, 20:08
        Вы про половцев с печенегами забыли yes
  3. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    +6
    Сегодня, 19:13
    Если у пашиняна в унитазе засор - это Путин виноват. В крайнем - случае СССР.
  4. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +2
    Сегодня, 19:15
    Пашинян оправдал потерю Карабаха якобы навязанной армянам «моделью советского патриотизма»


    Это существо кормится соросовскими и прочими наглосакскими благодетелями, подогреваясь матрасниками.
    Его личные интересы страшно далеки от интересов народа.
  5. Григорий Чарнота Звание
    Григорий Чарнота
    +4
    Сегодня, 19:16
    псина ушастая все предал что имел армянский народ , это не армянин
    1. maxxavto Звание
      maxxavto
      +12
      Сегодня, 19:28
      армянский народ вроде не особо против был, если эту псину аж 2 раза выбирали и до сих пор сидит - не снесли
      1. VanaCatu Звание
        VanaCatu
        -2
        Сегодня, 21:23
        Не армянский народ а граждане Армении.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          +5
          Сегодня, 21:29
          именно армянский народ, из 10 лямов в армении проживает только 3, я вот что-то не помню как шли эшелоны со всего мира с армянскими добровольцами защищать карабах
          так что именно армянский народ
          за то в 22 году очень многие из них рванули из РФ на "родину"
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 20:57
      Цитата: Григорий Чарнота
      все предал что имел армянский народ , это не армянин

      а где в этот момент был армянский народ?!
  6. Мать Тереза Звание
    Мать Тереза
    +6
    Сегодня, 19:19
    Да что вы привязались к мистеру Пашиняну он выражает волю народа.
  7. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +5
    Сегодня, 19:19
    Эталонный червяк. Просто эталонный горбытый пес, готовый лизать хоть турецкий, хошь любой другой сапог
    Но самое прикольное, что армяне этого слизня сами же и выбрали (дважды?!) на выборах с реальной альтернативой. Так что им видимо ок.

    Советский патриотизм ему не угодил, смоотрите!! Ну как армения существует без него мы уже увидели все.
  8. Wladislaw Звание
    Wladislaw
    +5
    Сегодня, 19:24
    Недалёкий человек и отговорки глупые.
  9. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +4
    Сегодня, 19:27
    Пашинян это истинное лицо любого армянина. . . winked
    1. VanaCatu Звание
      VanaCatu
      0
      Сегодня, 20:50
      Не путайте армян с армянами. Армянин армянину рознь.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +4
        Сегодня, 20:56
        Цитата: VanaCatu
        Армянин армянину рознь.

        имею соседа армянина, ни кому не пожелаю такого
        1. VanaCatu Звание
          VanaCatu
          0
          Сегодня, 21:00
          К сожалению, вам не повезло с соседом. Но не все армяне одинаково плохие.
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            +2
            Сегодня, 21:07
            а еще я помню землетрясение в 1988 году и то как себя после повели "жертвы"
  10. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +6
    Сегодня, 19:36
    Даже не хочу армянам сочувствовать - сами себе выбрали могильщика страны.
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 19:48
    Таракан на горячей сковородке... прыгает, чего то там пищит.
    Кто б понимал таракан й язык, то-же б услышал обвинения всех и сразу...
    Вредитель, чего с него взять, таких давить надо.
  12. drags33 Звание
    drags33
    +1
    Сегодня, 20:01
    То, что этот "фрукт" приводит то одну, то другую причину сдачи Карабаха Арменией, говорит о том, что причина там ОДНА - предательство руководства Армении национальных интересов...
  13. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 20:05
    Вот крыса! Слыхали армяне? Всё ваше нытье об исторических святынях, это "навязанное" СССР "«модель советского патриотизма». Вот и всё, умойтесь, Ваш начальник, самый хитрый из армян гнилая крыса Пашинян сказал. Всё принадлежит сборной солянке без роду и племени под названием азербайджанский "народ".
  14. Shumi2010 Звание
    Shumi2010
    +2
    Сегодня, 20:11
    ну и дуралеи эти армяне армянские
    если верят ему
  15. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Сегодня, 20:55
    это какая то шиза, карабах был не нужен, но по какой-то причине это, возмущалось, что Россия отказывалась воевать за ненужный армянам карабах
    бред полнейший
  16. bbb Звание
    bbb
    +3
    Сегодня, 20:58
    Армяне это заслужили сами....
  17. Lako Звание
    Lako
    0
    Сегодня, 21:07
    Советская идеология, приказала жить уже больше 30 лет назад. Сколько ещё лет, подобные Пашиняны, будут на неё сваливать свои косяки?
  18. Seal Звание
    Seal
    -1
    Сегодня, 22:15
    Цитата: tralflot1832
    Просто кишка была тонка признать Карабах армянским и утвердить это в Конституции Армении
    И получить санкции от всех, включая нас ?
    Цитата: tralflot1832
    И что за наезды на армянских управляющих российскими энергетическими активами России?.
    У нас там есть активы ? Вы уверены ? Активы вообще-то прибыль дают, а не одни убытки.