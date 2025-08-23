Пашинян оправдал потерю Карабаха якобы навязанной армянам «моделью советского патриотизма»
Премьер Армении Никол Пашинян в обращении по случаю 35-й годовщины принятия Декларации о независимости республики предпринял попытку идеологического обоснования своих спорных внешнеполитических решений. В ходе своей речи глава правительства связал утрату контроля над Нагорным Карабахом с наследием советской эпохи.
В частности, армянский лидер охарактеризовал ключевые положения Декларации о независимости 1990 года как «конфликтогенные», утверждая, что они отражали модель патриотизма, навязанную Советским Союзом. По его словам, эта самая модель якобы целенаправленно создавала «стратегическую неосуществимость создания суверенного армянского государства» через формирование тотального конфликтного подтекста.
Пашинян подчеркнул, что советская идеология десятилетиями внедрялась через культурные институты и привела к «карабахскому движению», которое в итоге сделало невозможным построение «подлинной независимости».
Стоит отметить, что данная оценка противоречит историческому контексту принятия декларации, которая основывалась на совместном постановлении о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха.
Впрочем, это уже не первая нелепая попытка армянского лидера переложить свои провалы во внешней политике на чужие плечи. Ранее в потере Карабаха он обвинял ОДКБ и в частности Россию, которая якобы нарушила союзнические договорённости, не вступив в конфликт на стороне Армении. При этом сам Ереван так и не удосужился признать независимость НКР вплоть до захвата республики Азербайджаном.
