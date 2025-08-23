«Украине не хватит ракет»: по данным ГУР, Россия планирует увеличить производство «Гераней» до 6000 в месяц
По данным украинской военной разведки, предприятия российского ВПК планируют существенно нарастить производство БПЛА-камикадзе семейства «Герань» до шести тысяч единиц в месяц. Для сравнения: ГУР МО Украины утверждает, что сейчас выпускается около трех тысяч «Гераней» в месяц, что дает ВС РФ возможность перегружать украинскую ПВО массированными атаками беспилотников. Если же «Гераней» станет еще больше, Украине попросту не хватит ракет ПВО и в определенный момент вся подконтрольная Киеву территория окажется полностью беззащитной перед воздушными атаками.
Как сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники в руководстве украинской разведки, в 2022 году каждый такой беспилотник якобы обходился России в среднем в 200 000 долларов, однако к 2025 году эта цифра снизилась примерно до 70 000 долларов из-за существенного увеличения масштабов производства БПЛА этого типа на заводе «Алабуга» в Татарстане. В то же время авторы статьи ссылаются на расчеты специалистов американского аналитического центра CSIS, которые считают, что на самом деле стоимость одной «Герани» варьируются от 20 до 50 тысяч долларов.
В то же время в ВСУ сетуют, что российское подразделение БПЛА «Рубикон» стало большой проблемой для украинских формирований в силу своей чрезвычайно высокой эффективности. Украинские военные опасаются, что уже в ближайшие месяцы российское командование масштабирует успешный опыт «Рубикона» и на фронте появятся 5-6 тысяч специалистов в слаженных, обеспеченных всем необходимым экипажах операторов БПЛА.
