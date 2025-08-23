«Украине не хватит ракет»: по данным ГУР, Россия планирует увеличить производство «Гераней» до 6000 в месяц

По данным украинской военной разведки, предприятия российского ВПК планируют существенно нарастить производство БПЛА-камикадзе семейства «Герань» до шести тысяч единиц в месяц. Для сравнения: ГУР МО Украины утверждает, что сейчас выпускается около трех тысяч «Гераней» в месяц, что дает ВС РФ возможность перегружать украинскую ПВО массированными атаками беспилотников. Если же «Гераней» станет еще больше, Украине попросту не хватит ракет ПВО и в определенный момент вся подконтрольная Киеву территория окажется полностью беззащитной перед воздушными атаками.

Как сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники в руководстве украинской разведки, в 2022 году каждый такой беспилотник якобы обходился России в среднем в 200 000 долларов, однако к 2025 году эта цифра снизилась примерно до 70 000 долларов из-за существенного увеличения масштабов производства БПЛА этого типа на заводе «Алабуга» в Татарстане. В то же время авторы статьи ссылаются на расчеты специалистов американского аналитического центра CSIS, которые считают, что на самом деле стоимость одной «Герани» варьируются от 20 до 50 тысяч долларов.

В то же время в ВСУ сетуют, что российское подразделение БПЛА «Рубикон» стало большой проблемой для украинских формирований в силу своей чрезвычайно высокой эффективности. Украинские военные опасаются, что уже в ближайшие месяцы российское командование масштабирует успешный опыт «Рубикона» и на фронте появятся 5-6 тысяч специалистов в слаженных, обеспеченных всем необходимым экипажах операторов БПЛА.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 19:40
    6000 в месяц вроде много ,а при круглосуточной работе в час 8,3 штуки - маловато будет ,маловато!!!
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +4
      Сегодня, 19:56
      . Украинские военные опасаются, что уже в ближайшие месяцы российское командование масштабирует успешный опыт «Рубикона» и на фронте появятся 5-6 тысяч специалистов в слаженных, обеспеченных всем необходимым экипажах операторов БПЛА.
      "Рубикон" действительно здорово работает (воюет), выкладывая видеоотчёты о проделанной работе чуть ли не каждый день... И дай- то бог чтобы таких спецов в нашей армии становилось всё больше... А "Птах Мадьяра" в ВСУ всё меньше...
      1. rosomaha Звание
        rosomaha
        -4
        Сегодня, 21:19
        что сразу бросилось в глаза в ролике - наши спецы скрывают лица, их нет..они не бояться за свою "житя" и близких..знают что никто их в своём тылу не тронет
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 21:15
      За 7 минут склепать Герань разве это медленно?))
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 21:27
        7 минут это уже 420 секунд. laughing
  2. zorglub bulgroz Звание
    zorglub bulgroz
    +4
    Сегодня, 19:47
    72 000 в год — это немного... да и крылья могут быть дешёвыми, из фанеры или бамбука, дешёвыми, а не из углеволокна. Реактивный двигатель, сделанный в Китае, стоит от 6000 до 10 000 долларов за 100 кг тяги.
    Управляющая электроника, ну, как Raspberry Pi за 100 долларов...
    Итого максимум 15 000 долларов; если больше, вас обманывают.





    10 кг на этом бедном бамбуковом подносе, и он не прогибается под весом 3 кг/м2
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 21:16
      Реактивные двигатели для Гераней делаются в России))
    2. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 22:12
      на геранях стоит поршневой МД550 в Китае стоит от 12 000 долларов.
      Электроника это все мелочи, а вот боеголовка, 50 кг, это как Большой снаряд тоже стоит 2-3 тысячи.
      Пластик дешевле чем бамбук, но нужен же еще и бензобак.
      Так что реальная цена все таки выше 20 000 долларов.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:54
    Дроны камикадзе, разведчики и прочие, это серьёзный подавляющий фактор на поле боя и на всей остальной территории противника.
    Это не фантастика, это реальность!
  4. codetalker Звание
    codetalker
    +2
    Сегодня, 20:07
    Когда-нибудь надо будет устроить на тер бывшей Украины мероприятие «Ночь десяти тысяч дронов»😄
    1. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      +1
      Сегодня, 20:28
      Год уже жду, когда в одном ударе будет 1 тыс. Гераней, но пока только 500.
    2. Наган Звание
      Наган
      +1
      Сегодня, 20:29
      Цитата: codetalker
      надо будет устроить на тер бывшей Украины мероприятие «Ночь десяти тысяч дронов»

      А отчего бы не тысячу и одну? Это ж будет прям сказка!
    3. ANB Звание
      ANB
      0
      Сегодня, 21:08
      Нужен запас в 300 тысяч гераней, 30 тысяч искандеров, 30 тысяч ФАБ разных калибров с УМПК, снарядов тоже побольше. Так, чтобы можно было месяц долбить массированно и неперывно. Чтобы потом только зачищать и идти дальше. Надо всем напрячься и пахать. Кому на оборонку, кому на обеспечение да и просто налоги платить (на ту же оборонку и довольствие бойцам) .
  5. Nord11 Звание
    Nord11
    0
    Сегодня, 21:25
    Хлопцы, небратья вы наши, да Россия для вас ничего не пожалеет! Отхватите и распишитесь где галочка..
  6. Antimondialiste Звание
    Antimondialiste
    0
    Сегодня, 21:58
    Они могут заменить все: артиллерию, РСЗО, «Торнадо», ПТУР, «Искандер», «Корнет», «Ланцет» и т. д.
  7. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    0
    Сегодня, 22:53
    я ничего не хочу сказать ибо не являюсь фактически участником, НО судя по украинским видосам налетов наших БПЛА типа "герань" то противодействие очаговое видел только из видосов с Куева...с остальных мест просто откровенные прилеты без противодействия....ну только если стрелковка тарахтела.......а если еще больше в 2 раза то и куеву гореть синим пламенем......да и хрен с ними