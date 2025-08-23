В Армении прошла акция протеста против присутствия российских военных на базе в Гюмри

14 251
Активисты армянской партии «Во имя Республики» и их сторонники устроили акцию протеста у ворот 102-й российской военной базы в городе Гюмри. Участники митинга потребовали от правительства страны начать процесс вывода российского воинского контингента с территории Армении.

Как сообщают местные СМИ, сегодня с утра 23 августа у ворот базы звучали армянские патриотические песни. При этом некоторые демонстранты показывали в сторону российских военнослужащих оскорбительные жесты, выражая таким образом свое отношение к нашей стране.



Стоит отметить, что инцидент происходит на фоне сложных дипломатических отношений между Ереваном и Москвой, которые резко обострились после потери Арменией Нагорного Карабаха, в чём её лидер Никол Пашинян поспешил обвинить Россию.

В то же время, еще в мае текущего года спикер армянского парламента Ален Симонян официально заявлял, что вопрос вывода российской базы из Гюмри не обсуждается на правительственном уровне.

Между тем, не стоит исключать того, что за вышеупомянутыми протестами стоят власти Армении, которые теперь открыто заявляют о своём прозападном курсе. Таким образом они могут попытаться избавиться от присутствия наших военных якобы по настоянию народа страны.

Напомним, что в настоящее время российская военная база в Гюмри продолжает оставаться важным элементом системы региональной безопасности.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +8
    Сегодня, 19:58
    Кое где вирус украинства, в другом месте вирус пашинянства... вирус алиевщины из той же оперы.
    Впрочем, если тщательнее разбираться, подобные вирусы прижились много где...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +7
      Сегодня, 20:14
      Да мы то уйдём, ну а вы с кем останетесь...??? Ваш разум увы крепко спит... Но если уйдём, то уже не вернёмся, коль вспыхнет опять геноцид...
      1. Novosibirsk Звание
        Novosibirsk
        +11
        Сегодня, 20:25
        В Россию переедут. А России достанется проблема юга
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +2
          Сегодня, 20:54
          Всё это один и то же вирус - вирус этнического национализма... Все бывшие республики (за исключением Белоруссии) решили строить свою государственность используя этнический национализм... Это самый простой и самый пожалуй быстрый способ сплотить свой народ в ненависти к другому народу... Быстренько переписали историю, сделав русских колонизаторами угнетателями, а себя угнетёнными жертвами, заручились помощью и баблом иностранных посольств и пошло поехало... Майданы прокатились по сути по всем нашим бывшим союзничкам по СССР, но на Украине всё это и готовилось намного дольше и вбухивалось в это намного больше - отсюда и такой заметный результат... Ну а сейчас русофобия раздувается по всему нашему периметру в попытке на нас посильнее надавить и отвлечь от Украины, где дела у Киевского режима и ВСУ идут всё хуже и хуже...Пожалуй только грузины получили 08.08.08 вполне конкретный урок, который и сейчас заставляет их играть в русофобию с большой осторожностью... Но как долго это продлится...??? Вот в чём вопрос...
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            +1
            Сегодня, 21:16
            Цитата: Lev_Russia
            Все бывшие республики (за исключением Белоруссии) решили строить свою государственность используя этнический национализм...

            изначально Белоруссия пошла по тому же пути, приход к власти Лукашенко изменил траекторию
        2. двп Звание
          двп
          +1
          Сегодня, 20:55
          Все эти "проблемы юга" закончатся рано или поздно большой кровью.
      2. Пленник Звание
        Пленник
        +3
        Сегодня, 20:39
        "Вывод базы РФ равносилен приглашению турецкой армии": акция блока "Мать-Армения" в Гюмри (с) В Армении не все твари продажные или идиоты.
        1. frruc Звание
          frruc
          +1
          Сегодня, 21:46
          Пленник
          "Вывод базы РФ равносилен приглашению турецкой армии"

          Турок там не будет, а вот контингент из стран НАТО может вполне. г-н Н. Пашинян их сам и пригласит.
          1. Пленник Звание
            Пленник
            +1
            Сегодня, 21:48
            Так турки и есть натА. Как бы кратко это не звучало. sad
            1. frruc Звание
              frruc
              -1
              Сегодня, 21:51
              Пленник
              Так турки и есть натА.

              Да, это так. Но их там не будет, местное население не примет. А вот американцы или французы другое дело.
              1. Пленник Звание
                Пленник
                +1
                Сегодня, 22:30
                laughing Местное население? А кто его будет спрашивать?
      3. алексеев Звание
        алексеев
        +4
        Сегодня, 20:46
        Если мы уйдем, пусть пожинают то что посеяли.
        Границы с Арменией нет, это вносит известное затруднение. Влиять на ее политику нужно сугубо прагматическими мерами экономического характера, а также не допустить никакого значительного миграционного потока в РФ то туда.
        Вреда от мигрантов в настоящее время больше, чем пользы, в чем убедились уже все от США, Европы до нас, любимых.
        1. opuonmed Звание
          opuonmed
          0
          Сегодня, 21:00
          Цитата: алексеев
          Если мы уйдем, пусть пожинают то что посеяли.

          Проблема в том, что и у РФ появятся проблемы. РФ нельзя оттуда уходить, надо работать там и управлять ихней элитой и форматировать народ, чтобы был лояльный к РФ!
          1. алексеев Звание
            алексеев
            -3
            Сегодня, 21:07
            Вот почувствует народ, что без дружбы с Россией плохо, и станет лояльные.... yes
            1. opuonmed Звание
              opuonmed
              +3
              Сегодня, 21:15
              Цитата: алексеев
              Вот почувствует народ, что без дружбы с Россией плохо, и станет лояльные.... yes

              Не станет, элита не даст и пропаганду погонит русофобскую, кто был лояльным к РФ, станет русофобом, переформатируют народ, да и всё, Украине хватило 8 лет. на западе таких спецов море которые умеют с людьми работать ! хотя может я пургу написал полную может этого и хочет элита РФ что бы все стали прозападными !
              1. алексеев Звание
                алексеев
                +1
                Сегодня, 21:18
                Каждый народ достоин своей элиты.
                Как бы нам не хотелось представить дело, что всегда виновато только начальство (элита).
              2. Василенко Владимир Звание
                Василенко Владимир
                0
                Сегодня, 21:25
                так это всегда так было, проще всего свою собственную несостоятельность объяснить тем что все украл сосед, даже если сам обделался, то все одно это соседские происки
            2. Василенко Владимир Звание
              Василенко Владимир
              0
              Сегодня, 21:21
              Цитата: алексеев
              Вот почувствует народ, что без дружбы с Россией плохо, и станет лояльные....

              глупость и не понимание
              примерно это же писал в своей работе Ленин, считая, что после разделения народ вкусит "прелести" скинет "ярмо" и вольется в семью народов для строительства светлого будущего
              на самом деле все происходит с точностью до наоборот, да, жизнь ухудшается, но пришедшая к власти национальные "элиты" все проблемы вешают на русских и чем дальше тем больше кто в это верит и меньше кто помнит как было
              в результата ни о каком воссоединение уже речь не идет и бывшие друзья и соседи превращаются в вековых врагов и угнетателей
              1. october Звание
                october
                +1
                Сегодня, 22:28
                примерно это же писал в своей работе Ленин, считая, что после разделения народ вкусит "прелести" скинет "ярмо" и вольется в семью народов для строительства светлого будущего

                Для этого нужен еще кто то, кто будет народу рассказывать правду.
                В свое время, не помню кто писал (не стану искать точную ссылку), что народ не в состоянии сам выработать идеологию, не хватает ни образования, ни времени. Должен быть тот, кто это сделает и внесет в народ.
                1. Василенко Владимир Звание
                  Василенко Владимир
                  0
                  Сегодня, 22:30
                  только рядом будет ни кто-то а конкретные лица из числа национальной етЭлеХЭнции, которые внятно расскажут кто виноват во всех бедах
            3. Napayz Звание
              Napayz
              +2
              Сегодня, 22:25
              Пишут, вышло всего 32 запашиняна и порядка 200 - нормальных людей
              1. Napayz Звание
                Napayz
                0
                Сегодня, 22:59
                Нормальные были "ЗА" базу, 32 убогих - против
          2. Reklastik Звание
            Reklastik
            -2
            Сегодня, 21:33
            управлять ихней элитой
            - викторы степанычи и михаилы юрьевичи уже пробовали этот метод с "ихними илитами" на Украине - что-то пошло не так. Не с илитами работать надо было.
            1. opuonmed Звание
              opuonmed
              -1
              Сегодня, 21:44
              Цитата: Reklastik
              что-то пошло не так

              Возможно, были допущены ошибки в выборе людей для работы, не проверялась эффективность их деятельности, не учитывались особенности ситуации и т. д. Можно предположить, что они не были заинтересованы в продвижении интересов Российской Федерации, а их основной целью было получение прибыли, и другие аспекты их не волновали. ХЗ что там было !

              Кто именно отвечал за ситуацию в Украине и понёс ли он наказание, остаётся неизвестным.
          3. самый главный Звание
            самый главный
            +2
            Сегодня, 22:34
            ...и управлять ихней элитой...
            Вы почти во всем правы кроме вышенаписанного. Элита должна быть НАША. Россия должна назначать всем этим жутко независимым своё руководство и при этом иметь в запасе 2-3 "лидера" на всякий случай.
      4. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 22:00
        Цитата: Lev_Russia
        Активисты армянской партии «Во имя Республики» и их сторонники устроили акцию протеста у ворот 102-й российской военной базы в городе Гюмри. Участники митинга потребовали от правительства страны начать процесс вывода российского воинского контингента с территории Армении.
        Да мы то уйдём, ну а вы с кем останетесь...??? Ваш разум увы крепко спит... Но если уйдём, то уже не вернёмся, коль вспыхнет опять геноцид...

        Я думаю, что азербайджанские и турецкие войска на территории Армении не вызовут никаких акций протестов во избежание расстрела протестующих. laughing
      5. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 22:12
        А тож, тем же курдам нужно жизненное пространство для своего национального государства... в прошлый раз они не... успели закончить, им РУССКИЕ ПОМЕШАЛИ, так кто им может помешать на этот раз??? Забугорные радетели, переживатели... правда что ли?
    2. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +5
      Сегодня, 20:14
      Пашинюга и спелся с алиевым на теме русофобии.... Благо уши англицкие торчат у обоих даже из- под шапок! negative
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        +13
        Сегодня, 20:22
        При этом некоторые демонстранты показывали в сторону российских военнослужащих оскорбительные жесты, выражая таким образом свое отношение к нашей стране.

        Мы уйдём из Гюмри а все эти Ашоты и Армены с их жёнами пусть катятся к себе домой в армению. На побережье Черного моря куда не взгляни везде армяне.
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 22:14
        Это вирус, который выпестовали наглы со товарищи.
        Увы, когда его выпускают в массы, мозг страдает первым...
    3. михаилл Звание
      михаилл
      +6
      Сегодня, 20:17
      Цитата: rocket757
      Впрочем, если тщательнее разбираться, подобные вирусы прижились много где...

      Сто почитай лет назад Демьян Бедный написал:
      "А в Баку, что день, то свары,
      Что ни ночь — резня, пожар:
      Не армян громят татары,
      Так армяне жгут татар."
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +3
        Сегодня, 22:18
        Армения, как таковая, нежизнеспособна... только под крылышком кого то сильного, ДОБРОГО, она может сохранится, ещё ведь желательно единоверцев!!!
        Так под чьё крылышком они хотят влезть на этот раз?
    4. Наган Звание
      Наган
      +4
      Сегодня, 20:23
      Цитата: rocket757
      Кое где вирус украинства, в другом месте вирус пашинянства... вирус алиевщины из той же оперы.
      Впрочем, если тщательнее разбираться, подобные вирусы прижились много где...

      И практически везде эта зараза пришла от Сороса.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 22:21
        Зараза может напасть на любой организм, НО, одолеть она может организм ОСЛАБЛЕННЫЙ!!! в первую очередь...
        Кому теперь предъявить, что крепкий организм, великую страну довели до такого состояния?
    5. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +4
      Сегодня, 20:35
      Привезли полсотни платных активистов - это еще не вирус. Есть там, которые с мозгами, кроме России их никто не спасет, когда башибузуки опять придут резать.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 22:24
        У власти там кто? Кого опять и снова на верхнюю власть выбрали?
        Где и какие там умные головы?
        Всё катится по наклонной и выручать их на этот раз никто не придёт!
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          0
          Сегодня, 23:01
          Тут дело даже не в уме, а в чувсте самосохранения. Которые поумнее понимают, что когда начнется резня США и Франция им не помогут.
    7. 30 вис Звание
      30 вис
      +1
      Сегодня, 21:26
      Цитата: rocket757
      Кое где вирус украинства, в другом месте вирус пашинянства... вирус алиевщины из той же оперы.
      Впрочем, если тщательнее разбираться, подобные вирусы прижились много где...

      Возникает вопрос . Кто оплатил банкет ? То есть эти самые вирусы живут в специфической среде , только вместе с грязными деньгами подкупа .
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 22:27
        А что, такой банкет некому оплатить?
        Там затраты, по большому счету, полная дешевка, крохи с барского стола...
        Ситуация не такая как на краине, т. е. повышенные расходы не предвидится...
    8. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 22:24
      rocket757
      Сегодня, 19:58
      Кое где вирус украинства, в другом месте вирус пашинянства... вирус алиевщины из той же оперы.
      Впрочем, если тщательнее разбираться, подобные вирусы прижились много где.

      hi Кучка проплаченных идиЁтов майданят, но это не весь народ, часть которого переселилась в РФ временно после Землетрясений в Спитаке и Ленинакане, а теперь не хочет уезжать на свою родину из России.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 22:33
        Кто уехал, кто то не уехал, не суть важно.
        На кукуевщине тоже, ах как "неожиданно", все дошло до кровавой вакханалии!!!
        А теперь горе, раздрай, трагедиям не конца...
        Масштабы... не те, конечно, но им хватит и ждать последствий особо долго не придётся...
  2. роман66 Звание
    роман66
    +15
    Сегодня, 19:58
    Ничего неожиданного. Читалось
    1. Novosibirsk Звание
      Novosibirsk
      +2
      Сегодня, 20:26
      Умышленно ведут к нестабильности в регионе. Согласованно.
  3. nikon7717 Звание
    nikon7717
    +6
    Сегодня, 20:00
    Местным Армянам, которые живут за счёт России "резко-вдруг" захотелось пойти прокричать против военных РФ.
    Их никто не собирал, не привозил, у армян своих проблем кроме Азербайджана вроде как нет. Шито белыми нитками.
  4. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +10
    Сегодня, 20:00
    "звучали армянские патриотические песни".Позорище,овнопатриоты,где был ваш патриотизм когда Азербайджан захватывал Карабах?
    1. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      +1
      Сегодня, 21:12
      Цитата: taiga2018
      "звучали армянские патриотические песни".Позорище,овнопатриоты,где был ваш патриотизм когда Азербайджан захватывал Карабах?

      Они ждали когда русские пойдут за них воевать.
      А русские не пошли, вот и плохие и оружие их плохое,
      "Панцири" не могут сами (без экипажа) себя защитить.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 21:22
        Цитата: Starover_Z
        А русские не пошли, вот и плохие и оружие их плохое
        русские всегда будут в республиках вечным напоминанием несостоятельности, отбросив все и вся не будь России не было бы этих государств в принципе, ни каких
    2. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      +2
      Сегодня, 21:18
      Цитата: taiga2018
      "звучали армянские патриотические песни".Позорище,овнопатриоты,где был ваш патриотизм когда Азербайджан захватывал Карабах?

      Давайте начнем с того, что Азербайджан, не захватывал Карабах, а вернул его. Так называемый Арцах, не признала своей, сама Армения. Армения, считала, раз она состоит в ОКДБ, то за Арцах должна была воевать Россия! Очень "мудро", в стиле армян.
  5. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +5
    Сегодня, 20:02
    Три тетеньки со светлыми волосами и кожей на фото - это видимо коренные армянки?
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      -1
      Сегодня, 21:29
      Цитата: Ivan№One
      Три тетеньки со светлыми волосами и кожей на фото - это видимо коренные армянки?

      Краска для волос делает удивительные вещи . Кожа у многих армянок белоснежная .
  6. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 20:02
    после потери Арменией Нагорного Карабаха, в чём её лидер Никол Пашинян поспешил обвинить

    Янки гоу хоум!!!
  7. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    +3
    Сегодня, 20:03
    Каструли и кружевные труселя забыли и новинка сезона чековые книжки при выходе предьявить
  8. Замкадыш Звание
    Замкадыш
    +7
    Сегодня, 20:04
    Странная новость. Что-то никакой информации по численности "демонстрантов". Исходя из этой новости, там прям тысячи человек собрались. Мне совершенно не нравится то, как себя ведет официальный Ереван, но я бы не стал раздувать из мухи (тем более навозной) слона. А по информации Рыбаря
    Хотя на подготовку потратили массу времени и крупное по местным меркам финансирование, на протест пришли аж целых 32 человека. Фактически гранты пошли на шапито с криками «фашисты», демонстрацией среднего пальца и украинского флага.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 20:04
    Армения полностью зависит от российских энергоресурсов ,но мы опять не такие .Может отменить пора авиарейс Сочи - Ереван.Только в Сочи всё устаканилось само собой - дорого. bully
    1. Елена Захарова Звание
      Елена Захарова
      +2
      Сегодня, 20:14
      Сочи главный приют для армян на территории России.
      Массово туда хлынули после землетрясения в Спитаке.
      Теперь выгнать архи как сложно.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 20:33
        Но их разбавили северянами ,сейчас уже нормально.
        1. Елена Захарова Звание
          Елена Захарова
          +4
          Сегодня, 20:43
          Я бы не была столь оптимистичной, потому как в Сочи сформировалась устойчивая армянская диаспора, которая грешит не только своей наглостью, но и жестокостью.
          1. hohol95 Звание
            hohol95
            +3
            Сегодня, 20:50
            Так говорят, что якуты те ещё "робяты".
            За ножи легко хвотаются.
            Вот якутов и отправить в Сочи!
            1. ANB Звание
              ANB
              +1
              Сегодня, 21:14
              . Вот якутов и отправить в Сочи!

              А чтобы Якутия не опустела - переселить туда заборзевших армян.
          2. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            +2
            Сегодня, 20:55
            Они междусобойчики в основном устраивают.Камер в Сочи много ,а полиции с росгвардией ещё больше.
        2. Rakovor Звание
          Rakovor
          0
          Сегодня, 21:07
          Да, жена недавно была с Сочи - в основном славянские лица, "черных" не часто встречала (может прятались), хотя тоже была наслышена о засилье армян.
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            -1
            Сегодня, 21:10
            Есть разные Сочи компактного проживания армян и это не центр.Да и там всё спокойно.Но идиоты есть ,куда от них денешься.
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      -1
      Сегодня, 20:23
      И вообще ,что там происходило сегодня у 102 ой базы .Там было за или против .Или всё одновременно - непонятно.
      1. Елена Захарова Звание
        Елена Захарова
        +2
        Сегодня, 20:38
        Там на митинги была горстка негодяев, как писали всего 32 рыла.
        Западных журналистов наверное было больше, цирк, очередной.
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 20:52
          Интересно мордобития были или не было?
          1. Елена Захарова Звание
            Елена Захарова
            0
            Сегодня, 21:16
            Я смотрела видео в телеграмм канале, вроде поорали и разошлись.
            Плюшек и печенюшек видимо мало было.
  10. Лешак Звание
    Лешак
    +13
    Сегодня, 20:05
    А не спеть ли русские патриотические песни высылая армян из России вслед за азербайджанцами. Пусть на родине свои песни и пляски разучивают. Прям из краснодарского края и начинать оптовые поставки на родную землю любоваться араратом в небесной дымке.
  11. михаилл Звание
    михаилл
    +4
    Сегодня, 20:08
    "В России проживает более 2 миллионов армян и около 2 миллионов азербайджанцев. Это не только те люди, которые приехали на временные заработки, но и те, которые здесь живут практически постоянно."(В. В. Путин. Выступление на итоговой пленарной сессии XVII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай").
  12. Елена Захарова Звание
    Елена Захарова
    +2
    Сегодня, 20:13
    Аж 32 продажных негодяя пришло на митинг, круто!
    1. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      +1
      Сегодня, 21:24
      Цитата: Елена Захарова
      Аж 32 продажных негодяя пришло на митинг, круто!

      Западные СМИ раздуют, что это воля всего армянского народа. Майдан тоже начинался не с тысяч пришедших туда.
  13. Обычный Звание
    Обычный
    +5
    Сегодня, 20:17
    Как же они все похожи в закавказье в своих протестах против русских. Если только в одной Москве выйдут на протесты чтобы вы убирались бы из России, вы ох.....(цензура). Вышвырнуть бы вас всех, прекратить любое общение с вами, даже на дипломатическом уровне и оставить вас там вариться в своем кутке.
  14. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +6
    Сегодня, 20:20
    Процесс пошёл . На данный момент вывод нашей базы кажется неизбежным . Если это случится , то армяне будут жалеть об этом в не шибко отдаленной перспективе . В лучшем случае от Армении без русского прикрытия останется лишь псевдогосударство с бумажным суверенитетом . Слишком много вокруг врагов , нет особых ресурсов , нет выхода к морю . А все росказни Небритомордасяна про "перекресток мира" бред сивой кобылы . На транзит накладывают лапу амеры и прочая транснациональная нечисть , а всю экономику прибегут к рукам турки по примеру Аджарии . А в худшем случае Армению поглотят соседи и хорошо если без резьбы и геноцида
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +3
      Сегодня, 21:14
      Цитата: КВУ-НСвД
      то армяне будут жалеть об этом в не шибко отдаленной перспективе .

      насчет жалеть не знаю, но обвинять РФ в том что не стала их защищать обвинять будут точно
      1. КВУ-НСвД Звание
        КВУ-НСвД
        +1
        Сегодня, 21:39
        Вполне вероятно . Поиск виноватых лёгкий способ самооправдания
  15. Пленник Звание
    Пленник
    +2
    Сегодня, 20:20
    32 человека, в основном пенсионеры. Хоть какая та копеечка для старых... А про параллельную демонстрацию ни слова. "В Гюмри проходит акция оппозиционного блока "Мать Армения" в поддержку присутствия российских военных в Армении.
    Лидер блока Андраник Теванян заявил, что мероприятие направлено на защиту Декларации о независимости, 102-й российской военной базы, а также российско-армянских отношений в целом. По его словам, именно эти элементы сегодня являются гарантией безопасности страны..."(с). Как- то так sad Всё таки большинство СМИ это "женщины с пониженной социальной ответственностью".
  16. Наган Звание
    Наган
    +4
    Сегодня, 20:20
    Будь осторожен в своих желаниях, потому что они могут сбыться.
    От вывода российских войск из Армении до Эриваньской области в составе Азербайджана пройдет куда меньше времени, чем эти армянские патриоты себе представляют. А Еразы ничего не забыли.
    1. Lako Звание
      Lako
      0
      Сегодня, 20:49
      Да плевать тем людям, которые стоят за этой акцией на эту Армению, как и Пашиняну. Их мечта тихий и уютный уголок где нибудь в Европе,желательно в Лондоне.
  17. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +1
    Сегодня, 20:25
    Расстрелять их всех! Раз не уважают РФ! Второго майдана не допустим!
    2. Пленник Звание
      Пленник
      -1
      Сегодня, 20:33
      "Дядя Петя, ты дypaк?" (к/ф Серёжа, 1960 г.)
  18. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    +4
    Сегодня, 20:38
    Что ожидать от страны где находиться самое огромное посольство США ? При чем самого населения с гулькин лишь,каких то 3 млн ,а такое огромное посольство.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 21:12
      Цитата: Анюта Славная
      При чем самого населения с гулькин лишь,каких то 3 млн

      при чем за пределами армении (именно с маленькой буквы, заглавной не достойна) их проживает 7 млн
  19. Million Звание
    Million
    +4
    Сегодня, 20:39
    Армян и азербайджанцев,получивших российское гражданство после 2000 года лишить гражданства и отправить на исторические родины.
    1. Lako Звание
      Lako
      -1
      Сегодня, 21:00
      Все это влажные мечты. Ни кто, в России никого, никуда не отправит. Даже экономические отношения не разорвут. Может правильно и сделают. И в Армении и в Азербайджане живёт немало русских. Вы о них подумали? А вообще, это закономерный итог внешней политики России. Вернее её отсутствия. Все эти годы через различные фонды Запад растил нынешнюю политическую элиту в этих странах и она выросла-антироссийской. А что делали в Росии? А в Росии делили собственность и доходы с рынка углеводородов не думая о национальной политике и интересах государства даже у себя под боком
      1. Million Звание
        Million
        0
        Сегодня, 21:14
        0,9 и 1,5 процентов Русских там проживают.И ничего им там не сделают.
        1. Lako Звание
          Lako
          -2
          Сегодня, 21:27
          Если бы вы жили там,тогда я вам поверил бы.
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            +2
            Сегодня, 21:31
            думать о русских в республиках нужно было в 91 году
    2. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      -1
      Сегодня, 21:33
      Цитата: Million
      Армян и азербайджанцев,получивших российское гражданство после 2000 года лишить гражданства и отправить на исторические родины.

      В сериале Ликвидация, Гоцман спросил Жукова: за что брать? На каком основании лишать гражданства? Только потому что армяне или азербайджанцы? У меня наставник был - армянин Оник, я его до сих пор только добрым словом вспоминаю.
      1. Million Звание
        Million
        0
        Сегодня, 22:00
        Думаете среди украинцев мало хороших людей или все немцы были плохие?Или американцы все абсолютно желают нам зла?
        Рассуждаете как подросток.
        1. Шмель_3 Звание
          Шмель_3
          +1
          Сегодня, 22:08
          Цитата: Million
          Думаете среди украинцев мало хороших людей или все немцы были плохие?Или американцы все абсолютно желают нам зла?
          Рассуждаете как подросток.

          Мне, волею судьбы, пришлось стать гражданином "самостийной" про Украину не рассказывайте! Менталитет западных областей, я испытал на себе. Предложу вам сейчас, приехать в Харьков (Одессу, Николаев) и выступить с речью, что Россия вам не враги, они ваши освободители от "хунты". Не думаю, что вас не закидают камнями, в лучшем случае.
          1. Million Звание
            Million
            0
            Сегодня, 22:12
            В крайности не бросайтесь и не пишите глупостей.
            Даже комментировать не хочется.
            1. Шмель_3 Звание
              Шмель_3
              +1
              Сегодня, 22:14
              Цитата: Million
              В крайности не бросайтесь и не пишите глупостей.
              Даже комментировать не хочется.

              Где увидели глупость? Верите, что наших воинов будут встречать цветами?
              Спокойной вам ночи!
              1. Million Звание
                Million
                0
                Сегодня, 22:17
                Причем тут воины?Речь идет совсем о другом.
                1. Шмель_3 Звание
                  Шмель_3
                  +1
                  Сегодня, 22:22
                  Цитата: Million
                  Причем тут воины?Речь идет совсем о другом.

                  В Харьков, Одессу, Николаев первыми будут входить депутаты Думы?
                  1. Million Звание
                    Million
                    0
                    Сегодня, 22:30
                    Блин,еще раз повторю:речь не о войне,а о людях.О хороших и плохих,которые бывают разных национальностей.
                    1. Шмель_3 Звание
                      Шмель_3
                      +1
                      Сегодня, 22:41
                      Цитата: Million
                      Блин,еще раз повторю:речь не о войне,а о людях.О хороших и плохих,которые бывают разных национальностей.

                      К сожалению, человек, существо внушаемое! Посмотрите на фото митингов Германии 30-40 годов прошлого столетия! Но ведь ни кто не говорит, что все немцы были плохие!
      2. hhurik Звание
        hhurik
        +1
        Сегодня, 22:29
        А за все hi Дорогу перешел два раза в неположенном месте или нецензурно выражался в общественном заведении: чемодан-вокзал-Ереван, с запретом въезда на определенный срок. Собственно, так в соответствии с законом должно происходить с любым иностранцам - читаем ч. 5 статьи 26 Федерального закона № 114-ФЗ, осталось распространить наработанный положительный опыт на более широкий круг лиц.
        По факту сейчас есть граждане России двух сортов: коренные и понаехавшие. Первых нельзя лишить гражданства в принципе по факту рождения. Вторые дают Присягу - где обязуются соблюдать законы Российской Федерации.
        Несоблюдения законов - нарушение Присяги - лишение приобретенного гражданства - депортация с запретом въезда.
        Все очень просто, было бы желание. drinks
  20. fiv Звание
    fiv
    +1
    Сегодня, 20:42
    Армяне попутали чего-то. Арарат у турок, Карабах у азербайджана, а митинги против русских. А не двинуть ли армян вслед за азербайджанцами? А пошенян им не жмет уже, армянам, в плечах, может его выгнать пора?
  21. hohol95 Звание
    hohol95
    0
    Сегодня, 20:46
    Сколько десятилетий японцы ходют вокруг американской базы на острове Окинава?
    Сколько криминальных случаев произошло с создания этой базы?
  22. voalm Звание
    voalm
    +2
    Сегодня, 21:00
    Выводим базу, а одновременно всех армян, не живших в границах России до 91 го на ху. Отправляем обратно. Не зависимо от наличия Российского паспорта.
  23. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 21:06
    Участники митинга потребовали от правительства страны начать процесс вывода российского воинского контингента с территории Армении.

    Тогда ради ЕС и кружевных трусов?
  24. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 21:10
    В Армении, Азербайджане и других странах СНГ необходимо работать с местной элитой и населением, чтобы они были лояльны к России. Иначе это может привести к серьёзным проблемам для РФ. США, Британия и ЕС могут усилить русофобские настроения в этих странах. А это уже будет представлять угрозу для регионов России, которые находятся близко к её границам.

    России не нужны проблемы в своих регионах. Поэтому необходимо предотвращать такие угрозы. Для этого можно использовать различные методы: подкуп, устранение конкурентов, назначение лояльных России людей на ключевые посты, а также формирование общественного мнения в пользу РФ. Иначе ситуация может развиваться по украинскому сценарию.
  25. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 21:11
    у ворот базы звучали армянские патриотические песни.
    а чего с патриотическими армянскими песнями, эти "патриоты" не шли защищать армянский карабах?!
  26. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 21:15
    .Участники митинга потребовали от правительства страны начать процесс вывода российского воинского контингента с территории Армении.

    Тоже ради кружевных трусов стараются?
  27. МЮД Звание
    МЮД
    +1
    Сегодня, 21:21
    Почитал комментарии к статье.
    Виноваты все - армяне, азербайджанцы, Сорос, турки, США и прочие.
    Может проблема в другом, в нас, в нашей внешней политике. Может как раз мы и виноваты в первую очередь в таком отношении в таком взаимодействии.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 21:27
      подскажите, а в чем виновата Россия, в проблемах Армении?!!!!
      воевать с айзерами не стала?
      1. Шмель_3 Звание
        Шмель_3
        +1
        Сегодня, 21:41
        Цитата: Василенко Владимир
        подскажите, а в чем виновата Россия, в проблемах Армении?!!!!
        воевать с айзерами не стала?

        В том, что признала послемайданную власть в/на Украине, признала выборы в Армении, не устроила майдан против Пашиняна.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          +2
          Сегодня, 21:45
          гениально, то есть по вашему РФ должна был устроить переворот в Армении?!
          плохого пашиняна ДВАЖДЫ избирали, а по вашему мы должны были воевать с армянами что бы посадить кого то другого?
          я не буду спорить за шараварию, это совсем другая тема, у вас есть факты фальсификации выборов в армении?
          может армянский народ этим летом поднялся на защиту иерархов армянской церкви?!
          они сами выбрали свою судьбу и Россия тут совсем не при чем
          1. Шмель_3 Звание
            Шмель_3
            +1
            Сегодня, 21:50
            Цитата: Василенко Владимир
            гениально, то есть по вашему РФ должна был устроить переворот в Армении?!

            А почему нет? Это что прерогатива только США? Или "печеньков" у нас нет?
            1. Василенко Владимир Звание
              Василенко Владимир
              0
              Сегодня, 21:51
              потому что матрасам пофиг, что будет в армении, казахстане и т.д.
              привороты устраивать нужно было до 2000 года, сейчас уже поздно, нас в республика НЕНАВИДЯТ и винят во сех бедах, прошлых, нынешних и будущих
              1. Шмель_3 Звание
                Шмель_3
                -1
                Сегодня, 22:00
                Цитата: Василенко Владимир
                отому что матрасам пофиг, что будет в армении, казахстане и т.д.
                привороты устраивать нужно было до 2000 года, сейчас уже поздно, нас в республика НЕНАВИДЯТ и винят во сех бедах, прошлых, нынешних и будущих

                Вот в этом и виновата Россия! Почему мы должны переживать за армян, казахов? Не вам писал, что делает, не слабое, посольство США в Ереване? Американцы "Ну тупые"?
                1. Василенко Владимир Звание
                  Василенко Владимир
                  0
                  Сегодня, 22:16
                  простите, а за кого вы голосовали в 96 году?
                  1. Шмель_3 Звание
                    Шмель_3
                    0
                    Сегодня, 22:26
                    Цитата: Василенко Владимир
                    простите, а за кого вы голосовали в 96 году?

                    В это время я был , волею судьбы, гражданином "незалежной". Моего отца не спрашивали где он хочет служить!
                    1. Василенко Владимир Звание
                      Василенко Владимир
                      0
                      Сегодня, 22:28
                      а ваш папа служи в армии незалежной?
                      1. Шмель_3 Звание
                        Шмель_3
                        0
                        Сегодня, 22:33
                        Цитата: Василенко Владимир
                        а ваш папа служи в армии незалежной?

                        Мой папа служил в Советской Армии! Вспомните, как Россия объявила себя "независимой". Даже придумали "День Независимости", по аналогии с США
                      2. Василенко Владимир Звание
                        Василенко Владимир
                        0
                        Сегодня, 23:28
                        тогда другой вопрос как вы голосовали в 91 году на референдума на украине
              2. hhurik Звание
                hhurik
                0
                Сегодня, 22:40
                Да и пес с ними, плюнуть и растереть wink Но для начала надо оттоптаться на окопавшихся в России - для начала хотя бы как на грузинах в свое время, опыт имеется.
                На предмет очищения природы и снижения углеродного следа планеты drinks
    2. opuonmed Звание
      opuonmed
      0
      Сегодня, 21:32
      Цитата: МЮД
      Может как раз мы и виноваты в первую очередь в таком отношении в таком взаимодействии.

      Скорей всего, так и есть: не работали, бабло пилили, не на тех ставили, не так развивали и т. п. и т.д. хз кто виноват но шас имеем что имеем !
  28. Nord11 Звание
    Nord11
    +2
    Сегодня, 21:23
    Надо выводить наших военных, чтобы не мешать Азербайджану и Турции решать армянский вопрос..
    1. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      -2
      Сегодня, 21:47
      Цитата: Nord11
      Надо выводить наших военных, чтобы не мешать Азербайджану и Турции решать армянский вопрос..

      Замечательное предложение! Выведем войска из Армении, зачем она нам нужна? Потом выведем войска из Дагестана, Чечни, Абхазии. Верно? Постарайтесь ответить на такой вопрос; что делает такое огромное посольство США в Ереване? По Задорнову: Ну тупые?
  29. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +2
    Сегодня, 21:24
    Войска вывезти и пусть убогих сожрут соседи.
  30. Vlad Gor
    Vlad Gor
    -1
    Сегодня, 21:33
    В РФ капитализм с оттенком феодализма, чтобы буржуи были при власти необходимо " разделять и властвовать", главное оружие у них национализм. Диаспоры в РФ это результат национального управления. Все окраины ведут войну против РФ в связке с НАТО. Выступление армян против РФ закономерно, потому что ответных мер не будет и все наци об этом знают.
  31. Старик57 Звание
    Старик57
    +1
    Сегодня, 21:42
    Опять кто-то бесплатных печенек тонны завёз, в долларовых обёртках?
    1. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      0
      Сегодня, 22:46
      Цитата: Старик57
      Опять кто-то бесплатных печенек тонны завёз, в долларовых обёртках?

      Что мешает России поступать аналогично? Печенюшки закончились?
  32. мазута Звание
    мазута
    0
    Сегодня, 22:22
    Вот бы акцию провели за возврат всех граждан Армении на историческую родину из так нелюбимой ими России.Все бы биться пошли за Карабах,Зангезурский коридор или еще за что то.
    1. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      0
      Сегодня, 22:50
      Цитата: мазута
      Вот бы акцию провели за возврат всех граждан Армении на историческую родину из так нелюбимой ими России.Все бы биться пошли за Карабах,Зангезурский коридор или еще за что то.

      Уважаемый, в России сажают не только картошку и лагеря строят уже давно не пионерские! Чего доброго привлекут вас за разжигание или призыв
      Цитата: мазута
      Вот бы акцию провели за возврат всех граждан Армении на историческую родину
  33. Melior Звание
    Melior
    0
    Сегодня, 22:31
    Надо в ответ провести в Москве акцию о введении визового режима с Арменией! wink
  34. Eugene Zaboy Звание
    Eugene Zaboy
    0
    Сегодня, 22:44
    Активисты армянской партии «Во имя Республики» и их сторонники устроили акцию протеста у ворот 102-й российской военной базы в городе Гюмри. Участники митинга потребовали от правительства страны начать процесс вывода российского воинского контингента с территории Армении.


    Вероятно, таким нехитрым, достаточно древним способом кто-то в Армении хочет получить деньги из бюджета России. Необходимо установить плакаты для информации демонстрантов - денег митингующим выплачиваться не будет и сумма аренды базы увеличиваться также не будет. Пусть идут к Пашиняну и требуют денег у него. Можно ещё и поработать.
  35. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 23:02
    Азербайджанцы у нас становятся криминальными. Алиева пока не озвучили лидером страны, являющейся потенциальным противником.
    Армения от нас отдаляется. Пашиняна все чаще называют лидером страны, переметнувшейся поближе к Англии.
    А наши дипломаты чем заняты?
    Для того, что бы переубедить оппонента, обязательно нужны пушки, танки и самолёты. Но ещё нужны морковки, пряники и планы светлого будущего.
    Без планов про "завтра вместе лучше, чем сегодня порознь" новые "братские народы" так и будут биться за свои города.
  36. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    0
    Сегодня, 23:23
    Цитата: Анюта Славная
    Что ожидать от страны где находиться самое огромное посольство США ? При чем самого населения с гулькин нос лишь,каких то 3 млн ,а такое огромное посольство.