Активисты армянской партии «Во имя Республики» и их сторонники устроили акцию протеста у ворот 102-й российской военной базы в городе Гюмри. Участники митинга потребовали от правительства страны начать процесс вывода российского воинского контингента с территории Армении.Как сообщают местные СМИ, сегодня с утра 23 августа у ворот базы звучали армянские патриотические песни. При этом некоторые демонстранты показывали в сторону российских военнослужащих оскорбительные жесты, выражая таким образом свое отношение к нашей стране.Стоит отметить, что инцидент происходит на фоне сложных дипломатических отношений между Ереваном и Москвой, которые резко обострились после потери Арменией Нагорного Карабаха, в чём её лидер Никол Пашинян поспешил обвинить Россию.В то же время, еще в мае текущего года спикер армянского парламента Ален Симонян официально заявлял, что вопрос вывода российской базы из Гюмри не обсуждается на правительственном уровне.Между тем, не стоит исключать того, что за вышеупомянутыми протестами стоят власти Армении, которые теперь открыто заявляют о своём прозападном курсе. Таким образом они могут попытаться избавиться от присутствия наших военных якобы по настоянию народа страны.Напомним, что в настоящее время российская военная база в Гюмри продолжает оставаться важным элементом системы региональной безопасности.

