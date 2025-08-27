В Китае создали свой «Райдер»
Спустя несколько дней после появления фотографий первого китайского пилотируемого конвертоплана в интернете появились первые изображения китайского многоцелевого вертолёта. Хотя они впервые появились на сайте X 21 августа 2025 года, судя по всему, первоначально они были опубликованы в китайской социальной сети Weibo 23 апреля.
Китайский комбинированный вертолет
В отличие от классического вертолёта, этот вертолёт комбинированной конструкции оснащён двумя соосными несущими винтами противоположного вращения и одним толкающим винтом в хвостовой части. Архитектура и общая компоновка вертолёта сразу же привлекают внимание своим сходством с демонстрационным образцом компании Sikorsky S-97 Raider, созданным на базе технологии X2.
Авиационные эксперты-исследователи китайской военной авиации Андреас Рупрехт и Рик Джо сходятся во мнении, что эти многокомпонентные вертолёты, возможно, являются демонстрационными образцами. В частности, Джо сопоставил этот новый аппарат с ранее представленным конвертопланом, отметив, что они могут быть демонстраторами технологий вертолётов малого и среднего класса как база для конфигураций следующего поколения, в чём-то похожих на американскую программу Future Vertical Lift (FVL).
Джо также упоминает, что вертолёт, возможно, будет построен компанией Chengdu Aircraft Industry Group (CAIG), дочерней компанией Aviation Industry Corporation of China (AVIC). С другой стороны, сообщается, что конвертоплан будет всё же построен другой компанией – Hafei Aviation Industry, дочерней компанией Harbin Aircraft Industry Group (HAIG).
Вертолёт имеет обтекаемую форму, оптимизированную для более высокой скорости, с двумя четырехлопастными соосными несущими винтами противоположного вращения и толкающим винтом в кормовой части фюзеляжа. Винт установлен за большими стабилизаторами и нижним хвостовым килем, который также служит точкой крепления хвостового колеса. Основные стойки шасси, по-видимому, убираются с помощью поворотного механизма за кабиной.
Похоже, что на правом борту вертолёта имеется выступ, начинающийся на уровне мачты несущих винтов и заканчивающийся там, где расположены выхлопные патрубки двигателя. Неясно, есть ли продолжение обитаемой части кабины за основными стойками шасси и под несущими винтами, хотя качество изображения не позволяет разглядеть многие детали.
Демонстрационный образец китайского вертолёта
Американец S-97 Raider
Ранее в этом году журналистов из издания The Aviationist пригласили в Центр разработки и лётной практики Sikorsky, чтобы посетить ангар, в котором размещались демонстратор технологий X2, и поближе познакомиться с прототипом S-97 Raider. Как и китайский вертолёт, этот вертолёт имеет два соосных несущих винта противоположного вращения и один винт в хвостовой части.
Этот вертолёт стал результатом 20 лет разработки, начатой в 2005 году с демонстрационного образца X2, и использовал концепцию Advancing Blade, разработанную Sikorsky в 1970-х годах.
Sikorsky S-97 Raider — разведывательный вертолёт американской компании Sikorsky Aircraft, построенный по соосной схеме с толкающим винтом в хвостовой части. Разработан на базе экспериментального вертолёта X2. Компания Sikorsky планировала предложить его для программы Armed Aerial Scout армии США, а также для других возможных применений. S-97 совершил свой первый полёт 22 мая 2015 года. В перспективе S-97 мог бы заменить в войсках разведывательные вертолёты OH-58D Kiowa Warrior.
Согласно проекту, в кабине пилотов размещается экипаж из двух человек с посадкой бок о бок. Фюзеляж вертолёта полностью выполнен из композитных материалов, позволяющих снизить массу машины и её радиолокационную заметность. Вертолёт S-97 Raider оснащён одним двигателем General Electric YT706 мощностью 2600 л.с. и имеет пространство в кормовой части кабины для вооружения и баков с дополнительным запасом топлива. В штурмовой конфигурации транспортный отсек сможет вмещать до шести десантников. По сравнению с другими лёгкими военными вертолётами увеличилась манёвренность, крейсерская скорость и способность работать на больших высотах. Как ожидается, S-97 значительно уменьшит радиус поворота и уровень шума, при значительном увеличении полезной нагрузки. Вертолёт будет оснащаться различными типами вооружения и разведывательной аппаратуры для выполнения тактических миссий. Максимальная скорость, достигнутая в ходе тестовых испытаний – до 220 узлов (407 км/ч). Расчётная максимальная скорость вертолёта – до 444 км/ч.
Однако в то время ещё существовал ряд технических проблем, решение которых заняло десятилетия.
Компания «Сикорский» разработала концепцию «Наступающей лопасти» (Advancing Blade Concept) с целью значительного увеличения скорости полёта вертолёта. Концепция основана на способности ротора создавать подъёмную силу на лопасти, движущейся вперёд в направлении полёта, освобождая от этой нагрузки отступающую лопасть, движущуюся в противоположном направлении.
S-97 Raider во время высокоскоростного пролёта на скорости 200 узлов
Используя жёсткие роторы (имеются в виду жёсткие лопасти винтов) противоположного вращения с ограниченным изгибом в вертикальной плоскости, эта конструкция замедлила рост лобового сопротивления, вызванный эффектом числа Маха на концах лопастей, что позволило развивать более высокие скорости. Технологии развивались годами, и десятилетия спустя такие достижения, как композитные лопасти ротора и электронная система управления, а также добавление толкающего винта для повышения эффективности, решили некоторые технические проблемы.
Это проложило путь к созданию демонстратора технологий X2, доказавшего эффективность и жизнеспособность данной технологии. Инженеры компании «Сикорский» считали его идеальным выбором для вооружённого воздушного разведчика для армии США, который должен был заменить древний OH-58 Kiowa Warrior, в рамках программы «Перспективный ударный разведывательный самолёт» (FARA), результатом которой стал S-97 Raider.
S-97 демонстрирует управляемость на малых скоростях
Китайский FVL?
В рамках программы армии США «Future Vertical Lift» (FVL) конвертоплан и многоцелевой вертолёт претендовали на звание перспективного дальнемагистрального штурмовика (FLRAA), который должен был заменить некоторые из находящихся в эксплуатации вертолётов UH-60 Black Hawk. Победителем конкурса стал конвертоплан, а также Bell V-280 Valor, на базе которого должен быть создан будущий MV-75.
Никто не знает текущих планов НОАК относительно вертолетов следующего поколения, однако появление демонстраторов технологий и прототипов конвертоплана и многоцелевого вертолета с разницей всего в несколько месяцев может дать подсказку для более или менее объективной оценки состояния китайских вертолетных технологий для будущего практического применения новых технологий при создании реальных боевых машин.
Рассматривая основные преимущества такой схемы, можно отметить, что конвертоплан и комбинированный вертолёт увеличили бы дальность полёта и скорость полёта вертолётного парка Китая. В военном применении это, помимо прочего, означало бы возможность перебрасывать войска и грузы на большие расстояния и гораздо быстрее.
В настоящее время Китай, похоже, не испытывает острой необходимости в скоростном многоцелевом и десантном вертолёте для переброски войск и грузов на свои многочисленные острова. Однако, учитывая, что ВМС НОАК, по всей видимости, заинтересованы в расширении своих операций в открытом море, объективная оценка этих новых технологий может стать признаком того, что Китай технологически готов и ситуация может измениться в ближайшем будущем довольно быстро.
