Противник вынужден перебрасывать резервы: ВС РФ наступают одновременно на двух флангах Северского направления
11 1743
Подразделения армии России сохраняют высокую активность на подступах к Северску, при этом действуя одновременно на южном и восточном флангах этого участка фронта. Бойцы ВС РФ последовательно вытесняют противника с опорных позиций в окрестностях Северска, в результате чего создается возможность обойти город одновременно с двух флангов.
В частности, продвижение ВС РФ на этом участке, помимо прочего, отмечается со стороны населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Выемка, что указывает на планы развить дальнейшее наступление к южному флангу Северска. Контроль над этими рубежами открывает возможность выхода к господствующим высотам, что позволит перерезать транспортные маршруты и коммуникации противника. Кроме того, давление на южный фланг Северского направления существенно ограничивает маневренность ВСУ и вынуждает противника усиливать оборону на этом отрезке за счет переброски резервов с других направлений.
В районе Григоровки, где также отмечается активность российских подразделений, ВС РФ удалось достичь определенных тактических успехов. Наши войска продвинулись вперед и закрепились на выгодных позициях, что позволяет держать украинские позиции под постоянным огневым воздействием. Активная работа артиллерии и ударных БПЛА делает удержание восточных подступов к населенному пункту все более затратным для ВСУ.
Продолжающееся одновременное давление на южный и восточный фланги Северска разрушает целостность оборонительного контура противника на этом участке ЛБС, а также формирует угрозу частичного окружения. Кроме того, для дальнейшего удержания города украинское командование вынуждено перераспределять силы, что сопряжено с ослаблением соседних участков фронта.
Минобороны России, портал Lostarmour
