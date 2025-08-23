Противник вынужден перебрасывать резервы: ВС РФ наступают одновременно на двух флангах Северского направления

Противник вынужден перебрасывать резервы: ВС РФ наступают одновременно на двух флангах Северского направления

Подразделения армии России сохраняют высокую активность на подступах к Северску, при этом действуя одновременно на южном и восточном флангах этого участка фронта. Бойцы ВС РФ последовательно вытесняют противника с опорных позиций в окрестностях Северска, в результате чего создается возможность обойти город одновременно с двух флангов.

В частности, продвижение ВС РФ на этом участке, помимо прочего, отмечается со стороны населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Выемка, что указывает на планы развить дальнейшее наступление к южному флангу Северска. Контроль над этими рубежами открывает возможность выхода к господствующим высотам, что позволит перерезать транспортные маршруты и коммуникации противника. Кроме того, давление на южный фланг Северского направления существенно ограничивает маневренность ВСУ и вынуждает противника усиливать оборону на этом отрезке за счет переброски резервов с других направлений.



В районе Григоровки, где также отмечается активность российских подразделений, ВС РФ удалось достичь определенных тактических успехов. Наши войска продвинулись вперед и закрепились на выгодных позициях, что позволяет держать украинские позиции под постоянным огневым воздействием. Активная работа артиллерии и ударных БПЛА делает удержание восточных подступов к населенному пункту все более затратным для ВСУ.

Продолжающееся одновременное давление на южный и восточный фланги Северска разрушает целостность оборонительного контура противника на этом участке ЛБС, а также формирует угрозу частичного окружения. Кроме того, для дальнейшего удержания города украинское командование вынуждено перераспределять силы, что сопряжено с ослаблением соседних участков фронта.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 20:31
    А обезьяна всё о себе родном беспокоится о каких-то гарантиях безопасности .И Россия в этом не должна участвовать .Дипломаты России на ЛБС принимают участие в обсуждениях безопасности Украины или не принимают участие?
  2. Замкадыш Звание
    Замкадыш
    +2
    Сегодня, 21:56
    Там все не так просто. Прикладываю недавние изыскания по укрепам в юго-восточном/восточном секторе и на севере. Это не Яндекс и даже не гугль. Юго-западный сектор в ближайшее время попробую тоже посмотреть. Пока северный маршрут видится более интересным. при условии продвижения наших сил в серебрянских лесах. В последнее время там появились очень обнадеживающие новости, которые подтверждают самые дотошные осинтеры. В целом становится понятна ожесточенная и длительная битва за Белогоровку. Почему пока Север. Чуть позже попытаюсь объяснить, или попробую помолчать об этом - лавры удачного прогнозиста фигня по сравнению с успехом наших мужиков на ЛБС.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 22:07
    Удачненько переговоры с полосатиками прошли, судя по всему... теперь наш черёд, наше право внести в процесс самые серьёзные правки, коррективы!!!
    Работайте братья, удачи вам!!! soldier