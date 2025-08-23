Прибалтика, Польша, Финляндия и Швеция пожаловались на действие российской РЭБ

Ряд недружественных РФ стран Восточной Европы и Скандинавии направили официальные жалобы в международные организации на якобы нарушающие международное право действия нашей страны, обвинив ее в создании систематических помех для спутниковой и радиосвязи, пишет агентство Bloomberg.

В документах, с которыми ознакомились журналисты, говорится, что источник помех якобы расположен на территории Российской Федерации и создаёт серьезные помехи для гражданской авиации Польши, Прибалтики, Швеции и Финляндии.



Что характерно, Международная организация гражданской авиации (ИКАО) уже поспешила поддержать заявителей и подтвердила «обоснованность» этих претензий. Надзорный орган выразил серьезную озабоченность угрозой безопасности полетов и потребовал от Москвы в течение 30 дней представить план мер по устранению вмешательства. В противном случае это будет расценено как нарушение международного права.

В свою очередь, Польское агентство аэронавигационного обслуживания сообщило, что сбои в GPS значительно увеличивают нагрузку на диспетчерские службы из-за необходимости постоянного сопровождения воздушных судов радарами. При этом в ведомстве отметили, что наиболее серьезная ситуация сложилась на северо-востоке Польши вблизи литовской границы, особенно в районе Сувалкского коридора – стратегического участка, соединяющего Прибалтику с остальными странами НАТО.



Стоит отметить, что вблизи нашего воздушного пространства практически ежедневно «шастают» западные самолёты-разведчики, и им ничего не мешает осуществлять свою враждебную по отношению к нашей стране деятельность.
  1. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    +6
    Сегодня, 21:01
    Если наши действия так то надо перечислить все действия запада и сравнить списки хотя бы по их длине (надеюсь евродебилам будет так доходчивее)
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 21:02
    Наши самолёты гражданской авиации вражеским небом не летают.Так что лесом ,лесом.И это не мы .Пусть докажут и желательно независимые источники пусть доказывают.Пусть пользуются астронавигацией .Надоели .
    1. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 22:00
      Надзорный орган выразил серьезную озабоченность

      Мы в свою очередь тоже можем выразить глубокую озабоченность происходящим и послать их на .....
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 22:09
      tralflot1832
      Сегодня, 21:02
      Наши самолёты гражданской авиации вражеским небом не летают.Так что лесом ,лесом.И это не мы .Пусть докажут и желательно независимые источники пусть доказывают.Пусть пользуются астронавигацией .Надоели .

      hi Кабели бобры курва грызут, а связь магнитные бури солнца, какие вопросы?
      Пусть чаще в костёлы ходят и молятся Всевышнему.
    3. ALCA056000 Звание
      ALCA056000
      +1
      Сегодня, 22:39
      Правильно, секстант с логарифмической линейкой в зубы и вперёд laughing
  3. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +9
    Сегодня, 21:02
    Ну так пусть облетают нашу территорию за тридевять земель и не будет никаких проблем... Мы ведем войну, пусть и опосредованную, со всеми этими странами НАТО, так что жаловаться им на нас даже как то несерьёзно... Как то слабо представляю Гитлера, подающего на неправильно воюющий СССР жалобу в какую-нибудь Лигу наций...
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 21:07
      Как облететь 1/6 часть суши за тридевять земель? Наверно это их проблемы.
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +2
        Сегодня, 21:46
        Кто виноват,что несколько государств,такие маленькие,что на карте не видать. А помехи- так это пьяные дембеля балуются.. Бывает.. А вообще, плохому пилоту/ танцору вечно что то мешает.
      2. свой1970 Звание
        свой1970
        +1
        Сегодня, 22:08
        Цитата: tralflot1832
        Как облететь 1/6 часть суши за тридевять земель? Наверно это их проблемы.

        А как вы думаете они сейчас из ЕС в Австралию или в Японию летают ??? Облетают....
      3. ALCA056000 Звание
        ALCA056000
        +1
        Сегодня, 22:40
        Ну так изоленты им на 1/6 часть суши хватало, так что и облетать должны суметь
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 21:04
    Что странно китайские ,индийские ,арабские авиакомпании не жалуются .Когда входят в европейское небо из России.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 21:23
      Цитата: tralflot1832
      Что странно китайские ,индийские ,арабские авиакомпании не жалуются

      Как говорится, было бы желание, а повод найдётся. Не слышал, чтобы пилоты на рейсах в Калининград из других городов РФ испытывали неудобства, а уж они точно попали бы в зону РЭБ.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 21:25
        Александр ,европейские авиадиспетчеры должны сидеть перед мониторами в шапочках из фольги !!!
  5. al3x Звание
    al3x
    +4
    Сегодня, 21:04
    Кто бы говорил о международном праве (цитата Лаврова)
  6. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +1
    Сегодня, 21:07
    Один из кирпичиков информподготовки по оправданию агрессии на Калининград . Возможной агрессии .
  7. Монтесума Звание
    Монтесума
    +4
    Сегодня, 21:10
    Ряд недружественных РФ стран Восточной Европы и Скандинавии направили официальные жалобы в международные организации

    Пишите письма! (с) yes
    С уваженьем… Дата. Подпись.
    Отвечайте нам, а то,
    Если вы не отзовётесь,
    Мы напишем… в «Спортлото»!
  8. Григорий Чарнота Звание
    Григорий Чарнота
    +2
    Сегодня, 21:11
    а кому легко? у меня может тоже радио маяк плохо работает из за спутников илона маски
  9. kventinasd Звание
    kventinasd
    0
    Сегодня, 21:21
    Ряд недружественных РФ стран Восточной Европы и Скандинавии направили официальные жалобы в международные организации на якобы нарушающие международное право действия нашей страны, обвинив ее в создании систематических помех для спутниковой и радиосвязи

    Ибо нефиг шпионить своими литаками у наших границ! Пусть теперь их пилоты по звёздам ориентируются.
  10. B-777 Звание
    B-777
    +1
    Сегодня, 21:24
    Почему же «ИКАО и Ко» не обеспокоено этой же проблемой в районе Кипра, Израиля, Ирана и Пакистана? В районе Дели тоже проблемы бывают.

    И вопрос: как они летали без GPS 20 лет назад?
  11. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 21:34
    Если им не нравятся наши действия - значит надо их усиливать, желательно в кратном размере.
  12. Aerolab Звание
    Aerolab
    +3
    Сегодня, 21:46
    Я скажу грубо. НАСРАТЬ! Что они там себе придумали.
  13. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 22:05
    расценено как нарушение международного права.
    Так то положить бо о большой болт на все их заявы... можно напрямую сказать, что нам то уж точно было б о чем на них предъявить и потребовать, да вот только ОНИ ВСЁ давно на все то "международное право" забили свой большой болт!
    Так что... ОТВЕТОЧКА, получите и распишитесь.
  14. viktor_47 Звание
    viktor_47
    0
    Сегодня, 22:14
    Надо объявить ИКАО враждебной России организацией и запретить любую её деятельность в России, а также въезд в нашу страну её функционеров.
  15. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 22:31
    Это в общем то все что нужно знать о "просвещенном западе". Называют Россию врагом, мечтают о нанесении нам стратегического поражения, поставляют бандерогеям вооружения, собираются воевать с нами и тут же жалуются на наш РЭБ. Лицемерные, двуличные уб люд ки.
  16. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 22:34
    Классическое "а нас за шо?!!".
  17. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    0
    Сегодня, 22:39
    Годами они обвиняли Россию в аннексии Крыма, а теперь сами стали членом НАТО, вопреки своим обязательствам. (Хаменеи Путину: Если бы ты не проявил инициативу, другая сторона начала бы войну по своей собственной инициативе) Конечно, я не пропагандист, но такова нынешняя ситуация.
  18. Napayz Звание
    Napayz
    0
    Сегодня, 22:41
    Наличие Польши, Прибалтики, Швеции и Финляндии создаёт серьезные систематические помехи для спутниковой и радиосвязи, а также и для гражданской авиации Российской Федерации.
  19. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 22:46
    Шастают и ихние и наши. И их "защитники неба" создают нам не меньше проблем, чем наши им.
    А можно было договориться Европе (западной и восточной) с Россией. Не учитывать интересы США. И интересы Китая не учитывать.
    Вот такой альянс мог БЫ погасить самостийные всплески в большинстве стран малыми деньгами в экономики, и большими по численности миротворцами.
  20. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Сегодня, 22:55
    Стоит отметить, что вблизи нашего воздушного пространства практически ежедневно «шастают» западные самолёты-разведчики, и им ничего не мешает осуществлять свою враждебную по отношению к нашей стране деятельность.
    - да вот именно, как говорится - чья бы корова мычала...
  21. Ջոն Գալտ Звание
    Ջոն Գալտ
    +3
    Сегодня, 22:57
    Как летающий и пассажиром, и "вагоновожатым", скажу, что неожиданная потеря GPS из-за спуффинга в инструментальных условиях, действительно, неприятно. Мягко говоря. Эксплуатантов гражданских ВС понять можно. Тем-более, что происходит это сейчас в РФ повсеместно. Бортовая жпска превращается в загадочный прибор, показывающий погоду на Марсе. Одно дело, когда ты летишь VFR "ниже нижнего" на условном Ан-2, и совсем другое - заход на посадку пассажирского борта с 2-3мя сотнями душ. Тем-более, в очень плотном европейском ВП. Люди не должны гибнуть из-за амбиций нескольких местечковых маразматиков. Ладно ещё объектовая РЭБ. И совсем другое - шалить в эфире киловаттными мощностями с целью показать фигуру из пальцев супостату за пределами своего ВП. Страну это не красит, независимо от причин. С другой стороны, такова нынче се ля ва! Официально, GPS никогда не являлась средством точной навигации. Это уже народ расслабился, привык к хорошему и начал извлекать из "идеальных" средств СВЖ максимум прибыли - за счёт уменьшения дистанций, интервалов и спрямлений, невозможных при "классической" навигации. Например, многие ОПРСы в России уже порезали. Повсеместно заменили на традиционные на "западе" с 1960х (более удобные и точные) VOR/DME. А на "западе" уже и о VORах задумались - а нужна-ли такая дедовская фигня в прекрасном и сияющем мире будущего. Ещё немного, пожалуй, и аэродромные ILSы под вопросом оказались-бы. Чего заморачиваться, электричество тратить, облёты устраивать - сажает же как-то СпейсХ свои флаконы в точку! А для полётов по маршруту есть инерциалка с коррекцией. Целых 4 рабочих системы: NAVSTAR, GALILEO, BEIDOU, GLONASS - чего ещё надо для счастья? FMC железный - пусть сам думает. А оно вона как вышло! Ещё несколько лет войны и начнём снова учиться летать по стелочкам на радиостанцию Маяк, как во времена Memphis Belle. Потому-что, если начнут давить СВ и УКВ, то в условиях помех только мозг опытного человека поймёт скачущие курсы. А там гражданским пилотам уже и ГМК с N6B (для россиян - НЛ12М) вспоминать придётся. Хотя, некоторые и не забывали - в нероссийских авиашколах ой как школяров дрючат. В общем, хоть и печально всё это, но не было-бы счастья, да несчастье помогло.
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      0
      Сегодня, 23:03
      Цитата: Ջոն Գալտ
      хоть и печально всё это, но не было-бы счастья, да несчастье помогло

      Плюс за "зарисовку с картинками", ни разу не летчик, но прочёл с интересом.

      Цитата: Ջոն Գալտ
      шалить в эфире киловаттными мощностями с целью показать фигуру из пальцев супостату за пределами своего ВП

      Думаю, это все же побочный эффект. А вот чего - не знаю, и знать не хочу - меньше знаешь - крепче спишь winked
      1. Ջոն Գալտ Звание
        Ջոն Գալտ
        0
        Сегодня, 23:22
        К слову, регулярно летаю (пассажиром на рейсовых) между Москвопитером и Балканами через Стамбул. Туркиши, например, всегда облетают У. западным маршрутом: Прибалтика/Беларусь, Польша, Словакия, Венгрия, Сербия/Румыния/Болгария. Всегда сажусь у окна и оцениваю качество сигнала. Ни на смартфоне, ни на мелкой авиационной "гармони" (G-296) особых проблем нигде не наблюдал. Хотя, на эшелоне их особо и не будет. Проблемы, в основном, при заходах на посадку.
  22. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 23:15
    Ряд недружественных РФ стран Восточной Европы и Скандинавии направили официальные жалобы в международные организации

    В лигу сексуальных меньшинств лучше пишут пусть!
    Для начала, пусть чтобы к нам самолетики ДРЛО, чтобы близко не подходили... Ну и далее, по списку.
    А из всяких еврогеевских организаций выходить пора и свои, на базе БРИКС создавать.
  23. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 23:22
    Это по вам ещё ВКС не отработала. Так что расслабьтесь и получайте "удовольствие". sad
  24. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 23:23
    Проблемы в недружественных странах - это наши поводы для радости, посетовать можно только что мало у них проблем