Прибалтика, Польша, Финляндия и Швеция пожаловались на действие российской РЭБ
Ряд недружественных РФ стран Восточной Европы и Скандинавии направили официальные жалобы в международные организации на якобы нарушающие международное право действия нашей страны, обвинив ее в создании систематических помех для спутниковой и радиосвязи, пишет агентство Bloomberg.
В документах, с которыми ознакомились журналисты, говорится, что источник помех якобы расположен на территории Российской Федерации и создаёт серьезные помехи для гражданской авиации Польши, Прибалтики, Швеции и Финляндии.
Что характерно, Международная организация гражданской авиации (ИКАО) уже поспешила поддержать заявителей и подтвердила «обоснованность» этих претензий. Надзорный орган выразил серьезную озабоченность угрозой безопасности полетов и потребовал от Москвы в течение 30 дней представить план мер по устранению вмешательства. В противном случае это будет расценено как нарушение международного права.
В свою очередь, Польское агентство аэронавигационного обслуживания сообщило, что сбои в GPS значительно увеличивают нагрузку на диспетчерские службы из-за необходимости постоянного сопровождения воздушных судов радарами. При этом в ведомстве отметили, что наиболее серьезная ситуация сложилась на северо-востоке Польши вблизи литовской границы, особенно в районе Сувалкского коридора – стратегического участка, соединяющего Прибалтику с остальными странами НАТО.
Стоит отметить, что вблизи нашего воздушного пространства практически ежедневно «шастают» западные самолёты-разведчики, и им ничего не мешает осуществлять свою враждебную по отношению к нашей стране деятельность.
