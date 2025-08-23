«Не спасёт даже масштабная мобилизация»: офицер ВСУ посетовал на невозможность изменить ситуацию на фронте
Офицер ВСУ, бывший начальник штаба формирования «Азов»* (*террористическая организация, запрещенная в России) Богдан Кротевич* (*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) в интервью украинской прессе посетовал, что текущее положение на фронте не изменит даже масштабная мобилизация.
По мнению Кротевича*, даже если Киев за короткий промежуток времени мобилизует в ВСУ 100 тысяч военнослужащих, они все пройдут месячный базовый курс подготовки и отправятся в войска, это изменит обстановку на ЛБС буквально на пару недель, после чего все неизбежно вернется в прежнее состояние. В настоящее время у ВСУ практически отсутствуют резервы, и украинское командование вынуждено перебрасывать войска с одного участка на другой.
Украинский офицер также рассказал, что на штурмы приходится бросать недоукомплектованные бригады, а текущие темпы мобилизации не позволяют восполнять потери. Линию фронта пытаются удерживать подразделения, укомплектованные на 30%, которые по уставу вообще не являются боеспособными. Несмотря на то, что они не могут даже обороняться, им постоянно приказывают наступать, восстанавливать тактическое положение и возвращать утраченные позиции.
В то же время украинские источники сообщают, что в сутки ВСУ теряют более 300 единиц обычного автомобильного транспорта и более 40 единиц военной техники (БМП, БТР, танков, бронемашин, артиллерийских систем, ПВО и т.д.). Эта ситуация привела к тому, что ВСУ вынуждены воевать преимущественно пехотными соединениями, что приводит к большим потерям живой силы и расчетов БПЛА.
