Офицер ВСУ, бывший начальник штаба формирования «Азов»* (*террористическая организация, запрещенная в России) Богдан Кротевич* (*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) в интервью украинской прессе посетовал, что текущее положение на фронте не изменит даже масштабная мобилизация.

По мнению Кротевича*, даже если Киев за короткий промежуток времени мобилизует в ВСУ 100 тысяч военнослужащих, они все пройдут месячный базовый курс подготовки и отправятся в войска, это изменит обстановку на ЛБС буквально на пару недель, после чего все неизбежно вернется в прежнее состояние. В настоящее время у ВСУ практически отсутствуют резервы, и украинское командование вынуждено перебрасывать войска с одного участка на другой.

Украинский офицер также рассказал, что на штурмы приходится бросать недоукомплектованные бригады, а текущие темпы мобилизации не позволяют восполнять потери. Линию фронта пытаются удерживать подразделения, укомплектованные на 30%, которые по уставу вообще не являются боеспособными. Несмотря на то, что они не могут даже обороняться, им постоянно приказывают наступать, восстанавливать тактическое положение и возвращать утраченные позиции.

В то же время украинские источники сообщают, что в сутки ВСУ теряют более 300 единиц обычного автомобильного транспорта и более 40 единиц военной техники (БМП, БТР, танков, бронемашин, артиллерийских систем, ПВО и т.д.). Эта ситуация привела к тому, что ВСУ вынуждены воевать преимущественно пехотными соединениями, что приводит к большим потерям живой силы и расчетов БПЛА.
  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 21:38
    Кротика отсунули от корыта и он теперь своих бывших кентов грязью обливает)))
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 21:53
      " украинский офицер"- звучит смешно и неубедительно. " украинский свинопас"- звучит грозно и убедительно. Откуда на Украине " офицерский корпус и традиции"? Бывшие сов офицеры,пожелавшие продолжить службу возле своих сел и огородов.
      1. Рики
        Рики
        -8
        Сегодня, 22:09
        Третий год идёт воина. Взяли три деревни два села. Вывод - бандеровские офицеры воюют лучше немецких.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 22:00
    И что это было... или есть?
    Вопрос... а на кого им ещё надеятся, кто их спасёт... инопланетяне?
    Впрочем, на гейропейских посмотреть, так там человечков то особо и не видно, хители фиг знает откуда, не от мира сего... soldier
  3. Silver99 Звание
    Silver99
    +2
    Сегодня, 22:01
    Каждый день ВСУ теряют 1 000 голов, при таких темпах потерь на фронте научить и подготовить призывников для мало мальски достойной замены потерь не возможно, это просто мишени в тире.
    1. Рики
      Рики
      -2
      Сегодня, 22:20
      Согласно официальной политики потери один к десяти. Если мы утилизировали 1000 укров, то потеряли 100 своих. Общие потери укров по американским данным 1 700 000. Тогда наши потери 170 000. За три года! А за 15 лет Афганской войны мы потеряли 15 000.
  4. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 22:03
    "Он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж ..." Бандерогеев кидает из крайности в крайность. То новый контрнаступ - на Брянска, Белгород...то все пропало, шеф, даже масштабная мобилизация не спасет.
  5. kventinasd Звание
    kventinasd
    +1
    Сегодня, 22:04
  6. kventinasd Звание
    kventinasd
    0
    Сегодня, 22:24
    Эта ситуация привела к тому, что ВСУ вынуждены воевать преимущественно пехотными соединениями, что приводит к большим потерям живой силы и расчетов БПЛА.

    Мочите парни этих вырусей до талого!