Взрывы в курском Курчатове: украинские дроны атаковали город, в котором находится АЭС
В городе Курчатов, что в Курской области, минувшей ночью были слышны взрывы. Это было связано с атакой украинских беспилотников и работой наших средств ПВО.
Сообщается, что в районе города было слышно не менее 5-6 взрывов, которые начались с 00:26 ночи. По некоторым данным, в неудавшейся атаке участвовали вражеские БПЛА типа «Лютый».
Есть информация о пожаре на территории Курской атомной электростанции. Как заявляют в пресс-службе АЭС, один из сбитых ПВО дронов, упав, сдетонировал, в результате чего загорелся трансформаторный блок, обслуживающий электростанцию.
- говорится в сообщении пресс-службы Курской АЭС.
Отмечается, что радиационный фон на территории, прилегающей к АЭС, не изменялся и соответствует естественным природным значениям.
Город Курчатов, расположенный в 40 километрах западнее Курска, был основан в 1968 году как раз таки в связи со строительством атомной электростанции. Она имеет четыре энергоблока. В настоящее время в работе находится третий энергоблок. 4-й энергоблок на плановом ремонте, а 1-й и 2-й - в режиме работы без генерации.
Напомним, что в августе прошлого года ВСУ вторглись в пределы Курской области и, по некоторым данным, имели целью захват АЭС в Курчатове.
В то же время, обращает на себя внимание то, что сегодняшняя террористическая атака на ядерный объект состоялась в тот момент, когда активно ведутся переговоры о дипломатическом урегулировании текущего конфликта. Это может свидетельствовать о том, что режим Зеленского и его европейские покровители из «партии войны» в очередной раз пытаются свести на нет мирные инициативы и продолжить войну против России.
