Взрывы в курском Курчатове: украинские дроны атаковали город, в котором находится АЭС

В городе Курчатов, что в Курской области, минувшей ночью были слышны взрывы. Это было связано с атакой украинских беспилотников и работой наших средств ПВО.

Сообщается, что в районе города было слышно не менее 5-6 взрывов, которые начались с 00:26 ночи. По некоторым данным, в неудавшейся атаке участвовали вражеские БПЛА типа «Лютый».



Есть информация о пожаре на территории Курской атомной электростанции. Как заявляют в пресс-службе АЭС, один из сбитых ПВО дронов, упав, сдетонировал, в результате чего загорелся трансформаторный блок, обслуживающий электростанцию.

Локальное возгорание потушено пожарными расчетами. В результате чего блок N3 был разгружен на 50 %. Пострадавших нет

- говорится в сообщении пресс-службы Курской АЭС.

Отмечается, что радиационный фон на территории, прилегающей к АЭС, не изменялся и соответствует естественным природным значениям.

Город Курчатов, расположенный в 40 километрах западнее Курска, был основан в 1968 году как раз таки в связи со строительством атомной электростанции. Она имеет четыре энергоблока. В настоящее время в работе находится третий энергоблок. 4-й энергоблок на плановом ремонте, а 1-й и 2-й - в режиме работы без генерации.

Напомним, что в августе прошлого года ВСУ вторглись в пределы Курской области и, по некоторым данным, имели целью захват АЭС в Курчатове.

В то же время, обращает на себя внимание то, что сегодняшняя террористическая атака на ядерный объект состоялась в тот момент, когда активно ведутся переговоры о дипломатическом урегулировании текущего конфликта. Это может свидетельствовать о том, что режим Зеленского и его европейские покровители из «партии войны» в очередной раз пытаются свести на нет мирные инициативы и продолжить войну против России.
  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +12
    24 августа 2025 07:27
    По моему, такие города должны быть как минимум тремя кольцами ПВО окружены... По крайней мере к этому нужно стремится... Не дай то бог получить российский "Чернобыль" на своей территории... Ну и потом, может кто-нибудь подскажет, почему не слышно про использование ПЗРК Игла для отстрела дронов самолётного типа...??? Может я просто не врубаюсь и это невозможно...???
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +16
      24 августа 2025 07:40
      Цитата: Lev_Russia
      По моему, такие города должны быть как минимум тремя кольцами ПВО окружены.

      Можно хоть десять или двадцать колец обороны ПВО сделать...это не решит главную задачу сноса режима нацистов в Киеве.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +18
        24 августа 2025 07:46
        А эти задачи и не нужно объединять... Нужно и наши города от их дронов надёжно защищать и нацистский киевский режим сносить, но это разные задачи... А вот одно, другому не должно мешать... И как всё это по умному сделать пусть думают специалисты, получающие за это зарплату...
        1. Vulpes Звание
          Vulpes
          +1
          24 августа 2025 09:07
          Это прямое последствие постоянного сокращения армии. Досокращались.Теперь нет сил на прикрытие АЭС. В Зеленограде после прилета дронов по Элме в начале лета, очень быстро появились башни ПВО с турелям Панцирь, чисто как в фантастике. Почему такого не сделали у Курской АЭС мне непонятно.
          1. ettore Звание
            ettore
            +1
            24 августа 2025 10:39
            Цитата: Vulpes
            Почему такого не сделали у Курской АЭС мне непонятно.

            Пока гром не грянет... Всё надеемся на, авось пронесёт.
            1. begemot20091 Звание
              begemot20091
              +2
              24 августа 2025 11:17
              спионерили таньгу. там, кажется wassat даже кого-то арестовали. насчёт посадок не знаю. знаю только, что посадка в самолёт сегодня по стоимости сравнима с крылом "боинга". Но на это же причины тоже есть: Яковлевы, Илюшины, Антоновы, Туполевы давно почили в бозе. Сейчас эпоха новая, эра новых классных специалистов, которых выпускает ВШЭ.
            2. topol717 Звание
              topol717
              0
              24 августа 2025 12:06
              Цитата: ettore
              Пока гром не грянет... Всё надеемся на, авось пронесёт.

              Сколько надо панцирей, что бы закрыть все предприятия страны?
              Даже если хватит этих самых панцирей, где брать экипажи для них?
              Какой смысл защищать АЭС? После атаки на такой объект должно быть заседание Сов.беза ООН. с вынесением соответствующих распоряжений.
              1. ettore Звание
                ettore
                -3
                24 августа 2025 13:07
                Цитата: topol717
                Сколько надо панцирей, что бы закрыть все предприятия страны?
                Даже если хватит этих самых панцирей, где брать экипажи для них?
                Какой смысл защищать АЭС? После атаки на такой объект должно быть заседание Сов.беза ООН. с вынесением соответствующих распоряжений.

                Правильно, нафиг вообще защищаться. Вы наверно из бухгалтеров.
              2. ettore Звание
                ettore
                +1
                24 августа 2025 13:10
                Цитата: topol717
                После атаки на такой объект должно быть заседание Сов.беза ООН. с вынесением соответствующих распоряжений.

                Вот только в Совбезе ООН сидят те кто этим руководит.
              3. alexoff Звание
                alexoff
                -1
                24 августа 2025 14:59
                Зачем закрывать ПВО все предприятия, когда ПВО проще перегородить границу? Точечная оборона каждой точки гораздо дороже выстраивания кордона
          2. Техник_Харлан Звание
            Техник_Харлан
            0
            Вчера, 20:32
            Вы задали вопрос, ответ на который хотели бы получить многие. Этот же вопрос из той серии, почему гражданские автомобильные магистрали проходят вблизи аэродромов стратегической авиации, почему боевые единицы на этих аэродромах не укрыты хотя бы в банальные жестяные ангары (я уже не говорю про железобетонные убежища. Почему наши ведущие военные из ГШ во время боевых действий продолжают жить по своему месту прописки, куда любой курьер может принести заминированный самокат....
      3. Кравец Вячеслав Звание
        Кравец Вячеслав
        -1
        24 августа 2025 11:12
        задачу сноса режима нацистов в Киеве

        Это у кого такая задача стоит?
    2. Oberst_71 Звание
      Oberst_71
      0
      24 августа 2025 07:47
      тремя круто конечно. но они вообще не имеют средств ПВО.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +4
        24 августа 2025 07:51
        Защита таких особо-важных стратегических объектов всегда являлась задачей номр один для войск ПВО, а сами объекты и не обязаны иметь своё ПВО... Ну разве что ПЗРК охране раздать...??? Хотя не уверен в их пользе в данном конкретном случае...
        1. мерцание Звание
          мерцание
          -4
          24 августа 2025 08:30
          Защита таких особо-важных стратегических объектов всегда являлась задачей номр один для войск ПВО, а сами объекты и не обязаны иметь своё ПВО

          У таких предприятий есть ведомственная охрана.

          С 2024 года в Российской Федерации было введено обязательство для собственников энергетических объектов проводить защиту от дронов. Законодательство предусматривает даже уголовную ответственность за неисполнение этих требований.

          Что говорит Лихачёв:
          Глава «Росатома» Алексей Лихачёв подчеркнул, что за безопасность на АЭС отвечает не только ведомственная охрана, но также сотрудники Росгвардии и спецподразделения Вооружённых сил РФ

          Видимо сложности в координации: ведомственная охрана, Росгвардия, ВС РФ и собственником.
          Как они делят функции (включая и деньги) между собой.
          1. Lako Звание
            Lako
            +3
            24 августа 2025 10:18
            Какая ведомственная охрана на особо опасном стратегическом объекте, может быть? У нас, в Беларуси одна АЭС и охраняют её внутренние войска. На вооружении части есть даже бронетехника. Регулярно отрабатываются антитеррористической мероприятия.
          2. ettore Звание
            ettore
            -1
            24 августа 2025 13:13
            Цитата: мерцание
            Видимо сложности в координации: ведомственная охрана, Росгвардия, ВС РФ и собственником.
            Как они делят функции (включая и деньги) между собой.

            Как обычно - у семи нянек дитя без глазу.
            1. мерцание Звание
              мерцание
              -1
              24 августа 2025 13:49
              Как обычно - у семи нянек дитя без глазу.
              Да, и это имеет место.
              Правда интересно то, что по закону ответственность несёт исполнительная власть (губернаторы) и собственники предприятий. Именно поэтому по объектам попадают исключительно обломки. Мол, мы меры приняли.
              Теперь собственник Курчатовской АЭС, глава Росатома Лихачёв:
              Глава «Росатома» Алексей Лихачёв подчеркнул, что за безопасность на АЭС отвечает НЕ ТОЛЬКО ведомственная охрана, но также сотрудники Росгвардии и спецподразделения Вооружённых сил РФ
              Так что и на счёт "семи нянек" актуально, но нельзя исключать вариант, когда на бумаге меры приняты, а по факту "обломки" поражают объекты.
              Ну и конечно, 100% гарантию никакая защита не даст.
        2. Vulpes Звание
          Vulpes
          -1
          24 августа 2025 09:04
          Вот нынешняя ситуация вызвана как раз таки уничтожением Войск ПВО Страны, как отдельного вида.
        3. frruc Звание
          frruc
          +2
          24 августа 2025 09:10
          Lev_Russia
          всегда являлась задачей номр один для войск ПВО

          Подобные ядерные объекты для ПВО считаются Закрытыми Зонами для использования воздушного пространства не только для врага , но и для нашей авиации всех министерств и ведомств (за некоторым искл.)
        4. Oberst_71 Звание
          Oberst_71
          +2
          24 августа 2025 12:39
          Да ПВО, потом ВВВ и ПВО, а это больше авиации меньше ПВО. Основной источник информации о ВП это РТВ. ВА полки РТВ порезали. Норильский Корпус ПВО зарезали в 90. а это Север. Канадское ВН. Там Томагавки до Сибири должны были лететь но ЕБН и К посчитали что мы друзья на веки.И таких Корпусов полков РТВ было уничтожено тьма. Даже КВИРТУ закрыли.
    3. Sensor Звание
      Sensor
      +2
      24 августа 2025 08:32
      почему не слышно про использование ПЗРК Игла

      07.06.2023 "Расчеты ПЗРК «Игла» уничтожили БПЛА ВСУ на краснолиманском направлени"
      https://iz.ru/1524636/2023-06-07/raschety-pzrk-igla-unichtozhili-bpla-vsu-na-krasnolimanskom

      Похоже это единичные случаи, а почему, включаем полет фантазии.
    4. Обычный Звание
      Обычный
      +1
      24 августа 2025 09:44
      Надо просто не кольцами обкладывать такие объекты, а как случилась атака, вгонять один город 404 в каменный век. Если предположить они достигли целей которые преследуются то само заражение станет кошмаром для мирного населения, тогда почему нас должно заботить их население? Вдарили, город в руинах. Никакие дипусилия это никогда не остановят. Я вообще не понимаю, зачем создавать оружие, если оно не применяется? Для кого оно тогда, ждать апокалипсис и тогда применить? Но тогда уже будет поздно, а людям все равно.
    5. sdivt Звание
      sdivt
      -1
      24 августа 2025 10:17
      Цитата: Lev_Russia
      такие города должны быть как минимум тремя кольцами ПВО окружены

      Защищены ровно настолько, насколько позволяет и количество единиц техники и, подготовленных, для работы с ней, специалистов.
      Полагаю, это очевидно. Резервы не безграничны
  2. Горыныч1 Звание
    Горыныч1
    +1
    24 августа 2025 07:29
    Вот . Знаю, маловато будет
  3. Oberst_71 Звание
    Oberst_71
    +3
    24 августа 2025 07:30
    Так можно и их трансформаторы на АЭС выбить как результат глушить блоки. А то до Смоленской АЭС долетели Курская не однократно подвергалась. Сызрань атаковали а там вертолетное училище пока единственное.
    1. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      +3
      24 августа 2025 07:59
      Цитата: Oberst_71
      Так можно и их трансформаторы на АЭС выбить как результат глушить блоки

      Нельзя. Наркоман, прекрасно понимает, что ему осталось не долго, по этому может устроить второй Чернобыль, воспользовавшись нашим ударом. Ему не жалко не людей, не землю, лишь бы продлить свою агонию.
      1. Oberst_71 Звание
        Oberst_71
        -2
        24 августа 2025 12:33
        ой я вас умолю. не решиться !! Поверьте
  4. Старик57 Звание
    Старик57
    -2
    24 августа 2025 07:31
    Прискорбно. Дождались вражеских атак.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      24 августа 2025 07:36
      Как заявляют в пресс-службе АЭС, один из сбитых ПВО дронов, упав, сдетонировал, в результате чего загорелся трансформаторный блок, обслуживающий электростанцию

      Как всегда! Почему бы не сказать правду? Ах да, правду то у нас не любят.
      Так проще... сбили, упал прямо на трансформатор.. локализовали... потушили..
      Ох уж эти чиновники! Как они боятся потерять теплое местечко!
  5. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +9
    24 августа 2025 07:31
    В то же время, обращает на себя внимание то, что сегодняшняя террористическая атака на ядерный объект состоялась в тот момент, когда активно ведутся переговоры о дипломатическом урегулировании текущего конфликта. Это может свидетельствовать о том, что режим Зеленского и его европейские покровители из «партии войны» в очередной раз пытаются свести на нет мирные инициативы и продолжить войну против России.

    Всё это ещё раз подтверждает одобрение большинством российского народа лозунг ВОВ - На войне, как на войне!
    Не должно быть иммунитета всей нацистско фашиствующей хунте вместе жыдо накофюрером в Куеве, любое промедление смерти подобно.
    Возможности для выноса основных центров принятия решений у ВС РФ имеются.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +4
      24 августа 2025 07:54
      Цитата: ZovSailor
      режим Зеленского и его европейские покровители из «партии войны» в очередной раз пытаются свести на нет мирные инициативы и продолжить войну против России.

      Вот в этом никто и не сомневается! А что там МАГАТЭ по этому поводу, ничего не хочет заявить?
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        +3
        24 августа 2025 08:28
        Егоза
        Сегодня, 07:54
        Вот в этом никто и не сомневается! А что там МАГАТЭ по этому поводу, ничего не хочет заявить?

        hi У МАГАТЭ запарка, как всегда, люди в летних отпусках.
        А на днях жена султана обратилась с письмом к Мелании с просьбой заботы о детях палестинской Газы на фоне атак исраэлевских военных.
      2. begemot20091 Звание
        begemot20091
        0
        24 августа 2025 11:23
        Видите ли, осень наступила. Фрукты мал-мало поспели. Объелось МАГОТЭ - теперь из кукурузы не вылазит, аж глаза от облегчений закрывает. lol
  6. алек Звание
    алек
    +2
    24 августа 2025 07:37
    . один из сбитых ПВО дронов, упав, сдетонировал, в результате чего загорелся трансформаторный блок, обслуживающий электростанцию

    , как же всё-таки метко падают обломки.
    1. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      +5
      24 августа 2025 08:12
      Алек, я тоже иногда думаю, что может совсем не применять ПВО по дронам. Судя по сообщениям, основной ущерб от обломков. Может, дроны укров мимо цели пролетят.
  7. likana Звание
    likana
    +8
    24 августа 2025 07:38
    Ответ на такие атаки должен быть таким, чтобы в следующий раз при одной только мысли повторить подобное бандерлоги покрывались ледяными мурашками от ужаса. Иначе рано или поздно случится непоправимое...
    1. sdivt Звание
      sdivt
      -1
      24 августа 2025 10:06
      Цитата: likana
      Ответ на такие атаки должен быть таким, чтобы в следующий раз при одной только мысли повторить подобное бандерлоги покрывались ледяными мурашками от ужаса

      Вы повторяете расхожие литературные штампы, не имеющие никакого отношения в жизни.
      Просто давайте попробуем примерить это на нас
      Что на сегодня можно посчитать ужасом и кошмаром для нас самих?
      Представим, что ВСУ (гипотетически!) смогли прорваться и взорвать и саму АЭС, и уничтожить полностью Курчатов. Дотла!
      Представили?
      А теперь скажите, это остановит наши действия на Украине, или подтолкнёт к более решительным ответным шагам?
      1. likana Звание
        likana
        0
        24 августа 2025 12:03
        Демагогия, вы и сами не поняли, что сказали...Это война или спектакль? Если спектакль, то сидите и апплодируйте. Если это война (что очевидно), то надо начинать воевать, а не ждать с восторгом, когда дядя Трамп одобрительно похлопает по плечу. Угодить главному врагу - это как называется?
        1. sdivt Звание
          sdivt
          -3
          24 августа 2025 12:07
          Ну вот, так или иначе, вы ответили на мой вопрос.
          Любые, самые жестокие ответы, войну не остановят. За исключением того случая, когда противник просто не будет либо физически уничтожен, либо блокирована на 100%
          Так что, либо война на полное уничтожение, либо мирные переговоры.
          Нет никаких "ледяных мурашек от ужаса" (с)
          Нет и не может быть
  8. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    24 августа 2025 07:47
    . Как заявляют в пресс-службе АЭС, один из сбитых ПВО дронов, упав, сдетонировал, в результате чего загорелся трансформаторный блок, обслуживающий электростанцию

    Какие то формулировки, как в 404. Осмелюсь спросить, а дрон случаем не именно туда летел или надо тупо по защищенному саркофагу долбить? feel
    В результате чего блок N3 был разгружен на 50 %

    Иными словами, результат наполовину не братьями, к сожалению, достигнут.
    Вообще, странно, АЭС сами по себе имеют хорошую систему защиты. Дико слышать, чтобы на территории АЭС около 404, чего то там падало, детонируя об трансформаторные станции.
  9. cmax Звание
    cmax
    +6
    24 августа 2025 07:53
    Сегодня Ленобласти и к терминалу Новотэка прилетели обломки. Всё "сбили" терминал тушат. Ничего не можем сделать. Писец какой то. Имхо.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    24 августа 2025 07:57
    Вот чего они этим добиваются ,чтобы Гросси начали посылать кому не лень .А он в генсеки ООН хочет.
  11. Сержант Звание
    Сержант
    +4
    24 августа 2025 08:02
    Лавров опять выразит озабоченность,СМИ осудят эту атаку,ДАМ извергнет порцию ругательств и ....всё.
    1. cmax Звание
      cmax
      +1
      24 августа 2025 08:11
      Цитата: Сержант
      Лавров опять выразит озабоченность,СМИ осудят эту атаку,ДАМ извергнет порцию ругательств и ....всё.


      WSJ узнала, что США одобрили продажу Украине 3350 ракет дальнего радиуса
      Поставку 3350 ракет ERAM США одобрили на текущей неделе. Они должны поступить в распоряжение ВСУ через шесть недель, сообщили источники WSJ

      Вот и договорились!
      1. km-21 Звание
        km-21
        +1
        24 августа 2025 08:23
        Это означает, что ракеты уже давно поставлены
        и могут ударить по российским городам
        хоть сегодняшней ночью.
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    24 августа 2025 08:06
    Разве это не повод поздравить ВКС РФ 404 ых с днём независимости Украины ,причём днём.Или мы не такие. drinks
  13. km-21 Звание
    km-21
    +1
    24 августа 2025 08:14
    Уже сегодня российская инфраструктура несет тяжелые потери, а война впереди предстоит долгая. Рано или поздно враг начнет разрушать критически важные объекты, что приведет к неминуемой экологической и промышленной катастрофе. У России нет возможности защититься от этой напасти обычными средствами обороны. Единственной возможностью избежать печальной участи является убедительный ответный удар по территории НАТО. Естественно - ядерный. Только такой ответ заставит противника одуматься и оставить Россию в покое. Никакие иные действия спасти Россию не способны.
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      -2
      24 августа 2025 13:10
      Цитата: km-21
      Единственной возможностью избежать печальной участи является убедительный ответный удар по территории НАТО. Естественно - ядерный

      Вы необучаемы, похоже. Но попробую еще раз, форма рондо, следите за руками.

      Цитата: km-21
      такой ответ заставит противника одуматься и оставить Россию в покое

      Такой ответ приведет, как минимум, к превращению РФ в страну-изгоя. Что никак не может привести к победе в чем бы то ни было. Как максимум, это приведет к 3-й последней ядерной.

      Зачем это вам надо, я пока не понимаю.
  14. Kostos1973 Звание
    Kostos1973
    +5
    24 августа 2025 08:22
    Надо западную украину утюжить тактическими яб. По аэродромам, пунктам перехода границы туннелю и т.д.... Перекрыть поставки с запада. Раз нацисты начали нападать на ядерные объекты значит нужно принимать меры.
  15. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    24 августа 2025 08:59
    ❝ Украинские дроны атаковали город, в котором находится АЭС ❞ —

    — «Ничего не вижу» ...
  16. drags33 Звание
    drags33
    +1
    24 августа 2025 09:07
    Это явная агония террористического укро-нацистского режима - "Пусть проиграем мы, но и Россия получит проблему на десятилетия после катастрофы на АЭС!"... И эти yблюdku не остановятся!!!! Они сами напрашиваются на уничтожение! Надо до корней уничтожать укро-нацистскую заразу, иначе она расползется по миру. Кстати, похоже весь мир только сейчас начинает понимать (да и то не везде), что представляет собой нацистская б/украина с ее запредельным хамством, безграничной манией величия, наглым попрошайничеством и откровенно террористическими проявлениями... Все это придется выжигать каленым железом, и похоже, нашей российской армии - больше некому...
  17. Жека111 Звание
    Жека111
    -2
    24 августа 2025 09:21
    Че там? Подкоптило краску на фасаде здания?
    Какие ядерные бомбардировки, вы что?достаточно только точечной ликвидации руководителей террористического режима в Украине.

    У них военные игрули по договорённости, они в десна долбятся с друг другом, какая война? Впереди куршавели, пляжи Майами, лазурный берег и тд.
    А холопы пусть потерпят - на продукты цены им поднять и на бензин с коммуналкой - пущай оплачивают то что всу пожгли
  18. Вайфу Звание
    Вайфу
    +2
    24 августа 2025 09:29
    Давненько у бандеровцев не было отключений света.
  19. BAI Звание
    BAI
    +2
    24 августа 2025 09:36
    У меня такое ощущение, что Россия специально не бьет по ядерным центрам Украины в Днепропетровске и Харькове, чтобы позволить хох.лам создать ядерную боеголовку. Носители уже есть - Сапсан. Англия подкинула Фламинго. Штаты скоро дадут Першинги. Ядерная голова будет украинской.
    И тогда наше руководство радостно сольется со словами - мы за мир, чтобы не бросать мир в топку ядерной войны, как всегда пожертвуеи интересами России
    1. Oberst_71 Звание
      Oberst_71
      -1
      24 августа 2025 12:41
      У многих такие мысли возможно по другому но что то вроде этого
    2. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      24 августа 2025 14:25
      Цитата: BAI
      Россия специально не бьет по ядерным центрам Украины ... чтобы позволить хох.лам создать ядерную боеголовку ... Штаты скоро дадут Першинги ... тогда наше руководство радостно сольется

      Ну, очень хитрый план. Сценарии для голливудской фантастики писать не пробовали?
  20. OXOTHuK_RUSSIA Звание
    OXOTHuK_RUSSIA
    -1
    24 августа 2025 10:31
    Пора показать еще раз "Орешники" в деле! Но по Банковой и другим важным местам киевского режима.
  21. Rybkin Звание
    Rybkin
    +1
    24 августа 2025 12:03
    МАГАТЭ знает,что повреждён трансформатор Курской АЭС.Ведь это от её представителей укробандеровцы с их покровителями получают все данные!
  22. Eugene Zaboy Звание
    Eugene Zaboy
    0
    24 августа 2025 12:43
    Есть информация о пожаре на территории Курской атомной электростанции. Как заявляют в пресс-службе АЭС, один из сбитых ПВО дронов, упав, сдетонировал, в результате чего загорелся трансформаторный блок, обслуживающий электростанцию.


    Выглядит очевидным гарантированное прикрытие приграничных городов средствами ПВО. Районы ПВО вокруг приграничных городов будут защищать не только сами города, но и центральные регионы России. Видимо средств недостаточно для реализации этой программы.
  23. Oberst_71 Звание
    Oberst_71
    0
    24 августа 2025 12:45
    Военный эксперт генерал-майор авиации Сергей Липовой ответил на вопрос о том, откуда ВСУ могли запустить дроны по порту Усть-Луга в Ленинградской области. Они могут запускать из Прибалтики", - сказал эксперт в интервью порталу News.ru.
    О как. Могут а могут и нет.
  24. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    -1
    24 августа 2025 13:32
    А ОТВЕТ????????????
    Где Орешник на Киев????????????
  25. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    24 августа 2025 14:22
    Цитата: Lev_Russia
    почему не слышно про использование ПЗРК Игла для отстрела дронов самолётного типа...???
    Не слышно и про лазеры, которые должны погасить все дроны. Слышно только про прилёты
  26. osp Звание
    osp
    -1
    24 августа 2025 14:31
    Цитата: Oberst_71
    Военный эксперт генерал-майор авиации Сергей Липовой ответил на вопрос о том, откуда ВСУ могли запустить дроны по порту Усть-Луга в Ленинградской области. Они могут запускать из Прибалтики", - сказал эксперт в интервью порталу News.ru.
    О как. Могут а могут и нет.

    Летели через Тверскую область.
    Звук слышали в районе часа ночи.
    Часть была в Подмосковье сбита.
    Но не все похоже.
  27. DBR Звание
    DBR
    -1
    24 августа 2025 17:44
    Противник атакует наши АЭС а что мы в ответ ? Это более чем достаточный предлог уничтожить трансформаторные подстанции украинских АЭС полностью лишив противника электроэнергии . На Украине все держимся только на том, что есть энергетический мост с Европой, и на атомной генерации. То есть электроэнергия пока есть . Где нет электричества, нет управления. Где нет управления — возникает хаос .
    Уничтожаются распределительные подстанции, по которым электроэнергия уходит с АЭС в сеть. Тогда противник будет просто вынужден глушить реакторы и значительная часть территории будет обесточена. Их всего 11 шт,защищены сейчас каким то тонким бетоном.Данные трансформаторы размещаются на Открытых Распределительных Устройствах в 2-3 км от реакторов . И сразу же возникнут большие трудности и с работой предприятий, и с перевозкой грузов электровозами. Ведь 80% укропии на эл. тяге .
    Если это оставить без ответа в следуюший раз будет нанесен удар по нашим ядерным реакторам . Будем снова жаловаьться в ООН ?
    1. Ана Звание
      Ана
      0
      24 августа 2025 19:51
      Вы знаете, там несколько сложнее не каким-то тонким бетоном, а многоуровневой системой, но она разрушаемая, как любая система. И бог весть до какого уровня. Тут просто единственные условия начав хотя бы критическое воздействие по распределительной сети АТС мы получим качество которая может нарушить очень много, чего в том числе не на территории этой страны. Я не про трубопроводы, я только про энергетику с трубопроводами, похоже, скоро будет полный швах и хорошо, если они просто раз заржавеют. Там ведь ещё куча хранилищ достаточно токсичных отходов. И радиоактивных, кстати, в том числе при реакторах. Но режим это мало будет беспокоить. Вообще ключевые условия этого воздействия именно на режим. Через аэс на банковскую не воздействуешь. Но ведь есть масса способов и ни 1 ещё не был использоваан, ну насколько известно. По крайней мере массировано. Я не людоедка, но все-таки здесь стоит это сделать ради того, чтобы сохранить людей.
  28. Ана Звание
    Ана
    0
    24 августа 2025 19:46
    Десногорск и Курчатов ли лигиметизировали действия по обнулению, обеспечивающий структуры реакторов Юго-западнее. В принципе физической защиты хватает приреакторногох хранилища тоже хватает. Конечно, никто это не будет учитывать, но достаточно того, что это будет учитываться здесь, а будет. Хотя ведь всегда есть место случайности метровые слои железобетонна с фортификационной арматурой. Ну и + контейнермент. Теоретически в идеале могут выдержать даже падение небольшого самолёта. Ну где вы видели идеал? Если полетели дроны, у оттуда неизвестно, куда они долетят. А детали будут одни и те же. В критических условиях требуются критические решения, иначе мы так будем сопли жевать всю жизнь. Извините за выражение. Европу надо заставить подтираться прокладка, чтобы отовсюду текло сразу. Тогда количество несомненно перейдёт в качество и довольно быстро. Очередь в кремль не выстроится. Все равно не примут. У нас обед.
  29. razved Звание
    razved
    0
    24 августа 2025 19:51
    магатэ опять ничего не видит и не слышит
  30. Александр58 Звание
    Александр58
    0
    24 августа 2025 21:04
    Опять слюни. Враг лупасит по нашим атомным объектам, а наше руководство четвёртый год не желает вынести энергообъекты противника - по подстанциям 750 кв ни разу не было нанесено ударов. Стесняются бить по "партнёрам" ? Зато враг не стесняется.