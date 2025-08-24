США перебросили в Гренландию самолёт для координации между стратегическими АПЛ

Самолет Boeing E-6B Mercury ВМС США, являющийся ключевым элементом системы управления стратегическими ядерными силами, был развернут на авиабазе Питуффик в Гренландии, о чём пишет западная пресса.

В материале говорится, что вышеупомянутая крылатая машина была недавно замечена вблизи Гренландии. Это вызвало волну обсуждений в экспертном сообществе.



Всё дело в том, что Boeing E-6B предназначен среди прочего для поддержания связи со стратегическими АПЛ и в ходе потенциального ядерного конфликта. В итоге специалисты расценили переброску самолёта на базу в Питуффике как «необычную».

Стоит отметить, что на поднявшуюся шумиху уже отреагировали в ВМС США, где заявили, что машина выполняет «рутинные операции» в рамках учений с атомными подводными лодками в Атлантическом и Тихом океанах. Представитель ВМС США командующий Джейсон Фишер подчеркнул, что военно-морские стратегические силы проводят плановые глобальные операции, координируя действия с союзниками и партнерами даже в условиях Крайнего Севера.

Между тем тот факт, что развертывание Mercury, чьей основной задачей является обеспечение связи с подводными ракетоносцами, последовало за недавней отправкой президентом США Дональдом Трампом двух АПЛ «поближе к России», не может не вызывать подозрений.

Напомним, что авиабаза Питуффик, также известная как Туле, представляет собой стратегически важный для США объект, используемый Пентагоном для операций в Арктическом регионе.
  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +3
    24 августа 2025 07:36
    Нагнетают гады... Может и нам что-нибудь в Венесуэлу перебросить... Думаю, Мадуро не откажет... В эту игру можно и вдвоём играть, если конечно возможности позволяют... Интересно, а они позволяют...???
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      24 августа 2025 07:42
      Lev Russia hi , слишком проблемно,да и проамериканских Педро слишком много в Венесуэле,там надо слишком много будет сделать для полноценной работы.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    24 августа 2025 07:41
    Может это просто ответ на слова Путина в Сарове : Наши АПЛ уходят под лёд Северного Ледовитого океана и там" растворяются" Хегзет : Спасибо,будем искать этих растворившихся . bully
  3. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +7
    24 августа 2025 07:42
    США перебросили в Гренландию самолёт для координации между стратегическими АПЛ


    ДАМу приготовиться на выход. Его лучше всех понимают
    Пока это лишь ответный сигнал на встречу ВВП в Сарове накануне празднования с работниками атомной промышленности РФ.
    Не поймут мирных инициатив РФ и Пекина, полигон на Новой Земле и Капустин Яр давно готовы для более яркой демонстрации мировым ястребам и нашим врагам - наглосаксам.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      24 августа 2025 07:55
      Честно говоря в Сарове от Путина ждал новостей о " Буревестнике " ,но что то не срослось.Решили повременить наверно .Это жу- жу- жу нам сейчас не надо.А то Путину опять лететь пришлось бы в Анкоридж.
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        +6
        24 августа 2025 08:24
        tralflot1832
        Сегодня, 07:55
        Честно говоря в Сарове от Путина ждал новостей о " Буревестнике " ,но что то не срослось.Решили повременить наверно .Это жу- жу- жу нам сейчас не надо.А то Путину опять лететь пришлось бы в Анкоридж.

        hi Это слишком предсказуемо.
        ВВП предпочитает неотразимые сюрпризы.
        Ждём букета вместе с новой линейкой "Орешника", тем более после атак на Курскую АЭС, Усть-Лугу - терминал НОВАТЭК ночью, а также постоянные атаки с ведома наглосаксов на стратегические объекты РФ давно пришла пора возмездия.
      2. frruc Звание
        frruc
        +3
        24 августа 2025 08:59
        tralflot1832
        от Путина ждал новостей о " Буревестнике "

        Вот не люблю разных громких заявлений, на кого они рассчитаны ? Обыватель похлопает в ладоши, враг примет к сведению. Надо все делать тихо и без громких заявлений как с "Орешником", сначала результат, потом все остальное.
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      +3
      24 августа 2025 08:01
      Да никакой это не сигнал. Это их штатные, рутинные действия. Просто поданые как что-то "из ряда вон", с придумыванием "шумихи" и "волны обсуждений в экспертном сообществе" (что за экспертное сообщество такое кстати?). Надо же пытаться держать в страхе население России, вот они и пыжатся. Это из той же истории с двумя подводными лодками.
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    +4
    24 августа 2025 07:47
    А почему именно против нас? А может это начало операции по освобеждению Гренландии из под датской оккуации? Не хотят датчане отдавать Гренландию по хорошему, отдадут по плохому. Трампу нужна победа и выполнение предвыборных обещаний. С украиной то у него пока ни шатко, ни валко. wassat
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      24 августа 2025 07:55
      Дилетант hi ,что то слабо верится что Трамп намерен Гренландию прихватить,он Зеленского к нормальному бою привести не может (или не хочет) а тут кусок Е.С. да и сам Трамп не особо торопиться со своими обещалками,ну разве что изгородь в черный цвет покрасил.
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        0
        24 августа 2025 08:01
        что то слабо верится что Трамп намерен Гренландию прихватить

        «Гренландия нам нужна ради национальной безопасности. Мне это говорили уже давно, задолго до того, как я баллотировался. Я имею в виду, люди говорят об этом уже давно. У вас там примерно 45 тысяч человек. Люди на самом деле даже не знают, есть ли у Дании какие-либо законные права на неё, но, если они есть, они должны отказаться от неё, потому что она нужна нам для национальной безопасности. Это для свободного мира. Я говорю о защите свободного мира»,
        (Д.Трамп, январь 2025 года)

        Ты скажи, ты скажы чо те надо, чо те надо
        Я те дам чо ты хош, чо ты хош
        ("Балаган Лимитед")
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          24 августа 2025 08:14
          Дилетант,да он и Канаду с Мексикой тоже в сферу своей "безопасности" внёс толку то ,говорить он мастак да и мути нагонять тоже.
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    24 августа 2025 07:55
    Цитата: Lev_Russia
    Может и нам что-нибудь в Венесуэлу перебросить...

    "Белых лебедей". Уже было ведь. Потом совместные учебные полеты устраивали. Вот вою то было.
  6. VLAD-96 Звание
    VLAD-96
    0
    24 августа 2025 08:41
    Лучшая инициатива для укрепления мира на планете, это провести ядерное испытание, такое что бы сейсмическая волна обогнула земной шар пару раз. И не надо будет ездить на бесполезные встречи с хроническими пройдохами по всяким Аляскам..
  7. KCA Звание
    KCA
    0
    24 августа 2025 08:54
    Интересно, координация самолёта с АПЛ возможна только если АПЛ над водой, а их не видит только ленивый, для связи под водой нужна СДВ связь, там длина передающей антенны километрами исчисляется, есть, конечно, "Мёртвая рука", когда при всех прочих шухерах с самолётов "судного дня" разматывают антенну и дают команду на запуск
  8. OXOTHuK_RUSSIA Звание
    OXOTHuK_RUSSIA
    0
    24 августа 2025 10:13
    США при Трампе занимают оборонительные позиции.
    Если бы хотели "напугать" кремль, то перебросили бы в Финляндию или в Норвегию.
  9. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    24 августа 2025 10:36
    Ну США к чему-то готовятся, если по-ихнему не будет.