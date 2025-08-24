США перебросили в Гренландию самолёт для координации между стратегическими АПЛ

Самолет Boeing E-6B Mercury ВМС США, являющийся ключевым элементом системы управления стратегическими ядерными силами, был развернут на авиабазе Питуффик в Гренландии, о чём пишет западная пресса.В материале говорится, что вышеупомянутая крылатая машина была недавно замечена вблизи Гренландии. Это вызвало волну обсуждений в экспертном сообществе.Всё дело в том, что Boeing E-6B предназначен среди прочего для поддержания связи со стратегическими АПЛ и в ходе потенциального ядерного конфликта. В итоге специалисты расценили переброску самолёта на базу в Питуффике как «необычную».Стоит отметить, что на поднявшуюся шумиху уже отреагировали в ВМС США, где заявили, что машина выполняет «рутинные операции» в рамках учений с атомными подводными лодками в Атлантическом и Тихом океанах. Представитель ВМС США командующий Джейсон Фишер подчеркнул, что военно-морские стратегические силы проводят плановые глобальные операции, координируя действия с союзниками и партнерами даже в условиях Крайнего Севера.Между тем тот факт, что развертывание Mercury, чьей основной задачей является обеспечение связи с подводными ракетоносцами, последовало за недавней отправкой президентом США Дональдом Трампом двух АПЛ «поближе к России», не может не вызывать подозрений.Напомним, что авиабаза Питуффик, также известная как Туле, представляет собой стратегически важный для США объект, используемый Пентагоном для операций в Арктическом регионе.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»