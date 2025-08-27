Американские ракеты ERAM отправятся на Украину?
Условное изображение ракеты, которым иллюстрировали первые новости о программу ERAM. Графика Минобороны США
По данным американской прессы, руководство США рассматривает возможность поставки на Украину управляемых ракет «воздух-поверхность» типа ERAM. Предлагается продажа большого количества таких изделий, которые должны будут изменить потенциал украинской боевой авиации. Однако раскрытая информация вызывает вопросы и заставляет сомневаться в её достоверности.
Из неназванных источников
23 августа американское издание The Wall Street Journal сообщило о новых планах военного и политического руководства США в контексте помощи Украине. Любопытную информацию такого рода оно якобы получило от двух неназванных источников в высших кругах, знакомых с ситуацией. При этом официального подтверждения опубликованные данные пока не получили.
WSJ утверждает, что Белый дом рассмотрел и одобрил предложение о поставке Киеву авиационных ракет типа ERAM. В ближайшее время должны быть улажены бюрократические и иные вопросы, после чего начнутся поставки. Отгрузка первой партии ракет ожидается в течение следующих шести недель.
Одобренный план предусматривает изготовление и поставку 3350 ракет новой модели. Общая стоимость этих изделий оценивается в 850 млн долларов. Любопытно, что США не собираются оплачивать ракеты для Украины. По данным WSJ, финансирование производства возьмут на себя европейские партнёры.
Неназванные источники прямо указывают на предназначение новых ракет — их предлагается использовать против российской армии. Также упомянута принципиальная возможность применения ERAM по объектам в глубине российской территории. Однако в этом случае Киеву потребуется получать соответствующие разрешения от США.
Все подробности американских планов, в т.ч. наиболее интересные, пока остаются неизвестными. Кроме того, за прошедшие дни новость от WSJ не получила официального подтверждения или опровержения. Новые подробности от неназванных, но осведомлённых источников тоже не появлялись.
Крылатая ракета AGM-154A JSW. Фото Минобороны США
Секретная ракета
Недавняя новость о ракетах ERAM представляет большой интерес — конечно, если эта информация соответствует действительности. Из сообщения газеты WSJ и её источников следует, что промышленность США завершила разработку одного из новых секретных проектов и даже довела его до стадии производства.
Следует напомнить, что шифр ERAM (Extended Range Attack Munition — «Ударный боеприпас повышенной дальности») впервые появился в открытых документах Пентагона в январе 2024 г. Тогда ведомство решило разрабатывать новую авиационную ракету и опубликовало «запрос информации».
Позже стало известно, что заявки на участие в программе ERAM подали 16 американских компаний. Их список не раскрывался. Какие конструкции ракет они предлагали, тоже не известно.
В январе 2025 г. американская пресса получила доступ к официальным документам, затрагивающим ход программы ERAM. Оказалось, что работы по новой ракете остаются на ранних стадиях. Профильные организации Пентагона на тот момент продолжали проработку общего облика ракеты и тактико-технических требований к ней.
Конкурсный этап программы и проектирование готовой ракеты относили к ближайшему будущему, но без уточнения сроков. При этом отмечалось желание ускорить работы и быстрее получить их результат.
К началу 2025 г. Пентагон составил примерные планы производства. За первые четыре года собираются изготовить не менее 2 тыс. ракет ERAM. Нетрудно подсчитать, что среднемесячный выпуск при этом превысит 40 изделий в месяц, и это достаточно много для современных авиационных вооружений США.
В 2024 г. сообщалось, что первым покупателем новых ракет станут ВВС США. Они собираются включить изделие ERAM в боекомплект современных истребителей-бомбардировщиков. Также интерес к ракете проявили иностранные государства. К началу 2025 г. были достигнуты первоначальные договорённости с Данией и Нидерландами.
Подготовка ракеты AGM-158C JASSM-ER. Фото Минобороны США
Ещё в начале 2024 г. появилась версия о возможной поставке ракет ERAM на Украину. В дальнейшем эта тема неоднократно поднималась вновь, и теперь американская пресса пишет о принятии принципиального решения. Судя по последним новостям, Киев станет первым получателем нового оружия, причём ему отправят наибольшее количество изделий.
Предполагаемый облик
Как стало известно ещё в начале 2024 г., целью проекта ERAM является создание новой управляемой ракеты «воздух-поверхность» с особым набором характеристик и качеств. В целом заказчик хотел получить максимально возможные лётные характеристики при минимальной стоимости.
Облик, компоновка и другие аспекты проекта должен был сформировать разработчик. Жёстких ограничений по габаритам не предъявлялось, тогда как стартовая масса ракеты должна была находиться на уровне 500 фунтов (ок. 230 кг). Масса боевой нагрузки не уточнялась.
Ракета должна иметь маршевый двигатель, позволяющий развить скорость не менее 0,6 М. Дальность полёта — не менее 250 миль (400 км). Желаемый профиль полёта открыто не называли.
Изделие ERAM должно иметь систему управления и наведения, которая позволит атаковать неподвижные или движущиеся цели. Круговое вероятное отклонение, в т.ч. при отсутствии сигналов GPS, не должно превышать 10 м. Требует ли заказчик дополнительные функции, такие как постоянная связь с самолётом-носителем, возможность перенацеливания в полёте и т.д., неизвестно.
В качестве основных носителей ракеты ERAM рассматриваются современные истребители американского производства. Также нельзя исключать применение на европейских самолётах, соответствующих стандартам НАТО. Информация о будущих поставках на Украину позволяет предполагать некую адаптацию под технику советского образца.
Пуск ракеты AGM-88. Фото Минобороны США
Вопросы без ответов
Последние новости о подготовке поставки ракет ERAM на Украину предсказуемо привлекли внимание. Они должны были показать, что США готовы продолжать поддержку Киева и даже принимают реальные меры такого рода. Однако сообщения от WSJ вызывают определённые вопросы — как сами по себе, так и в сочетании с новостями недавнего прошлого.
В первую очередь, странно выглядят заявленные сроки начала поставок. В январе этого года сообщалось, что проект ERAM остаётся на стадии предварительной проработки, и изготовление даже опытных ракет является делом неопределённого будущего. О каком-либо прогрессе проекта в дальнейшем не рассказывали — отсутствовали новости даже о подготовке к испытаниям.
Однако всего через семь месяцев, в августе, WSJ фактически утверждает, что у США уже есть серийное производство новых ракет. Более того, не позднее сентября-октября они смогут отгрузить первую партию для получателя. Внезапный прогресс программы ERAM выглядит весьма странно.
Имеет место странность и с предполагаемыми объёмами производства. WSJ пишет о выпуске 3350 ракет только для Украины. Ранее сообщалось, что Пентагон закажет для себя 2000 изделий, изготовление которых займёт четыре года. Для выполнения таких планов, если они действительно существуют, промышленности США придётся приложить особые усилия. При этом выпуск 3,3 тыс. ракет в любом случае потребует немало времени.
Особый интерес представляют сведения о стоимости программы производства. WSJ указывает, что на ракеты придётся потратить 850 млн долл. Нетрудно подсчитать, что в таком случае стоимость одного изделия ERAM не превысит 254 тыс. долл.
Одной из основных целей программы ERAM является сокращение стоимости серийных ракет, однако такой уровень не выглядит правдоподобным. Для сравнения, авиационная ракета AGM-154A JASSM с близкими характеристиками дальности стоит не менее 700 тыс. долл. Можно ли сделать боеприпас с такими параметрами втрое дешевле — большой вопрос.
На ранних стадиях
Таким образом, возникает ряд важных вопросов, которые заставляют сомневаться в последней новости от WSJ. При этом подобную ситуацию можно объяснить несколькими способами.
Американская ракета AGM-88 на украинском истребителе. Фото Telegram / BMPD
В первую очередь, можно заподозрить американскую газету в распространении недостоверной информации. Если Белый дом не планирует поставку ракет ERAM на Украину, то все нестыковки в новостях разного времени отпадают сами собой. В то же время, появляются вопросы о целях недавней мистификации и распространения слухов.
Тем не менее, нельзя исключать, что программа ERAM всё же продвинулась вперёд. В закрытом режиме Пентагон мог провести конкурсную разработку ракеты и выбрать подрядчика, который завершил проектирование. В настоящее время упрощённая ракета может находиться на стадии полигонных испытаний.
В таком случае неизвестная компания-изготовитель сейчас может готовить опытное или предсерийное производство ракет. Его продукцию в небольших количествах действительно могут передать не американским испытателям, а украинским формированиям.
В этом сценарии Украина станет полигоном для войсковых испытаний перспективного оружия. Появится возможность проверить ракету в условиях реального конфликта и противодействия со стороны современной развитой армии. Подобное тестирование даст больше результатов, чем любые проверки на полигонах.
Впрочем, объёмы таких поставок будут весьма ограниченными. Кроме того, эти «войсковые испытания» на неопределённый срок откладывают запуск полномасштабного производства. Соответственно, сдвигается в будущее и принципиальная возможность отгрузки 3,3 тыс. ракет.
Внутренние процессы
Программа ERAM должна продвигаться вперёд и, вероятно, в ближайшем будущем даст первые результаты. Когда и какими они будут, пока неизвестно. Однако американская пресса уже торопит события и пишет о скором начале поставок подобного вооружения на Украину. Такие новости выглядят сомнительно и вызывают массу вопросов.
По всей видимости, последние сообщения от WSJ относятся, главным образом, не к производству вооружений, а к политике. Некие силы в США посчитали необходимым именно сейчас рассказать о якобы готовящейся поставке ракет, существование которых пока под вопросом. Цели и задачи такой «информационной операции» пока остаются неясными.
