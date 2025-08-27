ВС РФ провели масштабную «геранизацию» объектов противника в Диканьке
В ночь на 27 августа произошёл очередной обмен ударами между Россией и Украиной с применением беспилотников.
Противник нанёс удары по Ростову-на-Дону. В результате атаки произошло возгорание в многоквартирном доме по переулку Халтуринскому. Губернатор Юрий Слюсарь в ТГ-канале сообщил о том, что пожаром была объята кровля жилого дома на площадки около 250 кв. м. Проведена эвакуация 15 жильцов.
Слюсарь:
Также ВСУ нанесли удар беспилотниками по Белгороду. Губернатор Белгородской области написал о том, что в этот раз обошлось без пострадавших.
Российские Вооружённые силы провели «геранизацию» в ряде регионов, подконтрольных войскам киевского режима. Прилёты зафиксированы на промышленном объекте в харьковском городе Мерефа. Также серия ударов – по пунктам временной дислокации и местам размещения военной техники противник в Сумах и области.
С применением БПЛА поражены цели в районе пгт Диканька Полтавской области. По последним данным, в этот район было направлено не менее 33 дронов. По некоторым данным, одна из партий дронов атаковала инфраструктуру управления магистральных газопроводов. Однако пока эта информация не подтверждена официально. Также поступает информация о поражении инфраструктуры учебного центра ВСУ, оборудованного в одном из лесных массивов близ указанного населённого пункта.
Взрывы были слышны в черкасской Золотоноше, а также в районе Новгорода-Северского на Черниговщине, где враг продолжает попытки повысить концентрацию своих сил и средств.
Сообщается о сбросе фугасных авиабомб с УМПК по позициям ВСУ на севере Харьковской области, включая Волчанск. Напомним, что там за последние недели наши войска укрепили плацдарм на южном берегу реки Волчья.
Информация