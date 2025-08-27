ВС РФ провели масштабную «геранизацию» объектов противника в Диканьке

ВС РФ провели масштабную «геранизацию» объектов противника в Диканьке

Карта Диканьки Полтавской области


В ночь на 27 августа произошёл очередной обмен ударами между Россией и Украиной с применением беспилотников.



Противник нанёс удары по Ростову-на-Дону. В результате атаки произошло возгорание в многоквартирном доме по переулку Халтуринскому. Губернатор Юрий Слюсарь в ТГ-канале сообщил о том, что пожаром была объята кровля жилого дома на площадки около 250 кв. м. Проведена эвакуация 15 жильцов.

Слюсарь:

Главное, что никто из людей не пострадал. Утром комиссия приступит к оценке ущерба, причиненного имуществу. Окажем людям необходимую помощь.

Также ВСУ нанесли удар беспилотниками по Белгороду. Губернатор Белгородской области написал о том, что в этот раз обошлось без пострадавших.

Российские Вооружённые силы провели «геранизацию» в ряде регионов, подконтрольных войскам киевского режима. Прилёты зафиксированы на промышленном объекте в харьковском городе Мерефа. Также серия ударов – по пунктам временной дислокации и местам размещения военной техники противник в Сумах и области.

С применением БПЛА поражены цели в районе пгт Диканька Полтавской области. По последним данным, в этот район было направлено не менее 33 дронов. По некоторым данным, одна из партий дронов атаковала инфраструктуру управления магистральных газопроводов. Однако пока эта информация не подтверждена официально. Также поступает информация о поражении инфраструктуры учебного центра ВСУ, оборудованного в одном из лесных массивов близ указанного населённого пункта.

Взрывы были слышны в черкасской Золотоноше, а также в районе Новгорода-Северского на Черниговщине, где враг продолжает попытки повысить концентрацию своих сил и средств.

Сообщается о сбросе фугасных авиабомб с УМПК по позициям ВСУ на севере Харьковской области, включая Волчанск. Напомним, что там за последние недели наши войска укрепили плацдарм на южном берегу реки Волчья.
  1. SmollH2 Звание
    SmollH2
    0
    Сегодня, 06:18
    Эх. Эти новости одна на другую похожи. Но жду новых прорывов.
    А предусмотрительно на западе Украины заводов не настроили. Взрывать там мало чего есть.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +4
      Сегодня, 06:33
      Цитата: SmollH2
      Взрывать там мало чего есть.

      На Западной Украине сосредоточены предприятия сахарной промышленности (например, Андрушевский, Борщевский, Бродовский сахарные заводы), а также развита спиртовая (на базе спиртовых комбинатов и заводов, таких как Андрушевский, Бершадский) и микробиологическая промышленность (Ладыжинский завод ферментных препаратов, Немешаевский завод биохимических препаратов). Кроме того, в Ивано-Франковской и Львовской областях есть мощности по производству биогаза и кабельно-проводниковой продукции, а также ветроэлектростанция "Старый Самбор 1".

      А к другой промышленности у них мозги не заточены. На соседей в ЕС понадеялись
      1. Наган Звание
        Наган
        +5
        Сегодня, 07:16
        Цитата: Егоза
        А к другой промышленности у них мозги не заточены.

        В СССР там автобусы делали во Львове. ЛуАЗ был у моего друга, как он его только не называл, и Джипорожец, и Ведровер. И как они этими заводами распорядились?
        1. topol717 Звание
          topol717
          +5
          Сегодня, 09:01
          Цитата: Наган
          И как они этими заводами распорядились?
          Примерно так же как ЗИЛ и АЗЛК.
          В Китае каждый месяц закрывается по 20 000 предприятий. правда примерно столько же открывается новых. Вообще в закрытии заводов нет ничего страшного. Главное что бы новые вместо них открывались.
    2. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +4
      Сегодня, 08:01
      Цитата: SmollH2
      Эх. Эти новости одна на другую похожи. Но жду новых прорывов.


      Их есть у меня.(с)

      Минус HIMARS и еще много чего по мелочам, типа штаба 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

      26 августа 2025 года, около 09:50 утра Вооружённые Силы Российской Федерации провели операцию по поражению военной инфраструктуры противника в городе Тростянец Ахтырского района Сумской области (координаты: 50.4659095, 34.9760498). Удар был нанесён несколькими баллистическими ракетами «Искандер-М» при поддержке ВКС РФ


      ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ
      1. cmax Звание
        cmax
        +2
        Сегодня, 09:59
        Цитата: Товарищ Берия
        Цитата: SmollH2
        Эх. Эти новости одна на другую похожи. Но жду новых прорывов.


        Их есть у меня.(с)

        Минус HIMARS и еще много чего по мелочам, типа штаба 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

        26 августа 2025 года, около 09:50 утра Вооружённые Силы Российской Федерации провели операцию по поражению военной инфраструктуры противника в городе Тростянец Ахтырского района Сумской области (координаты: 50.4659095, 34.9760498). Удар был нанесён несколькими баллистическими ракетами «Искандер-М» при поддержке ВКС РФ


        ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ

        Только можно похвалить и пожелать действовать в том же духе! Спасибо причастным!
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +6
    Сегодня, 06:22
    Диканька...историческое место России.
    Сразу Гоголя вспоминаю" Вечера на хуторе близ Диканьки".
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +6
      Сегодня, 06:50
      ❝ Диканька...историческое место России.
      Сразу Гоголя вспоминаю" Вечера на хуторе близ Диканьки" ❞ —
  3. Горыныч1 Звание
    Горыныч1
    +4
    Сегодня, 06:39
    Такими темпами можно долго дронами из стороны в сторону кидаться
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 08:25
      Цитата: Горыныч1
      Такими темпами можно долго дронами из стороны в сторону кидаться

      Кстати, война дронов выходит на первый план. Один оператор с пятью-десятью FPV-дронами может держать например, целую лесопосадку создавая т.н. «kill zone» (зону смерти (убийств)). Как с той, так и с нашей стороны.
      1. Горыныч1 Звание
        Горыныч1
        -1
        Сегодня, 08:26
        О чём идёт речь. Охваты и прорывы на данный момент невозможно совершить
        1. Теренин Звание
          Теренин
          0
          Сегодня, 08:37
          Цитата: Горыныч1
          О чём идёт речь. Охваты и прорывы на данный момент невозможно совершить

          Отчасти и это является причиной стагнации фронта.
          1. Горыныч1 Звание
            Горыныч1
            0
            Сегодня, 08:41
            Это понятно, но пока нет четкого понимания как бороться с дронами,то так и будет.
        2. anclevalico Звание
          anclevalico
          +1
          Сегодня, 08:54
          Вполне возможно. Готовиться нужно, а не в мясные штурмы играть. Забери на часок, нижнее небо и много чего сделаешь. Филатов это и на словах и на деле доказал. Но это ж, работать нужно, а это тяжело.
          1. Горыныч1 Звание
            Горыныч1
            0
            Сегодня, 08:56
            Знать бы доподлинно, как забрать .
            1. Теренин Звание
              Теренин
              +1
              Сегодня, 09:08
              Цитата: Горыныч1
              пока нет четкого понимания как бороться с дронами

              Цитата: anclevalico
              Готовиться нужно

              Цитата: Горыныч1
              Знать бы доподлинно, как забрать .

              Еще А.В. Суворов сказал: "Кто удивил, тот победил".
              Наш Верховный еще в прошлом году подтвердил в Туле вывод А.Суворова
              ...для того, чтобы быть успешным на поле боя, надо уметь и быстро реагировать на те средства поражения, разведки и подавления, которые применяет противник, и производить более эффективные свои, продолжил Путин. «Вот кто быстрее это все делает, тот и побеждает. Это сегодняшняя особенность ведения вооруженной борьбы...
            2. anclevalico Звание
              anclevalico
              +1
              Сегодня, 09:26
              А Вы ещё раз мой пост прочитайте. Методы есть и опробованы. Востребованны и масштабированы? Нет. К кому вопрос? К Пузiкам, видимо.
              1. Горыныч1 Звание
                Горыныч1
                +1
                Сегодня, 09:31
                Просто не уверен я, что можно перехватывать все. И мавики, и бабу Ягу,и оптоволокно. Ну и прочую дрянь. А людей подставлять нельзя. Если Вы точно знаете как, могу помочь связаться с несколькими подразделениями.им это ой как важно
      2. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 09:04
        Цитата: Теренин
        Один оператор с пятью-десятью FPV-дронами может держать например

        Сколько же рук и глаз должно быть у этого оператора???
        1. Теренин Звание
          Теренин
          0
          Сегодня, 09:13
          Цитата: topol717
          Цитата: Теренин
          Один оператор с пятью-десятью FPV-дронами может держать например

          Сколько же рук и глаз должно быть у этого оператора???

          Не поверите, две руки и два глаза... Все до невозможности просто. Один FPV-дрон (оператор) наблюдает, другие находятся в режиме готовности, чтобы не разряжать аккумуляторные батареи.
          1. topol717 Звание
            topol717
            0
            Сегодня, 09:18
            Дрон летит 10 м/сек. значит 1км за 100 сек. 3 км уже за 5 минут.
            Допустим база на расстоянии 10 км, значит надо 15 минут что бы долететь до нужного места.
            Вы точно уверены что противник будет 1 час ждать пока все ваши дроны туда долетят?
            1. Теренин Звание
              Теренин
              0
              Сегодня, 09:25
              Цитата: topol717
              Дрон летит 10 м/сек. значит 1км за 100 сек. 3 км уже за 5 минут.
              Допустим база на расстоянии 10 км, значит надо 15 минут что бы долететь до нужного места.
              Вы точно уверены что противник будет 1 час ждать пока все ваши дроны туда долетят?

              Я, же говорил в первом посте про определенные
              Цитата: Теренин
              «kill zone» (зону смерти (убийств))
              естественно на возможных направлениях движения противника.
              Откуда мне знать какие там ТТХ дронов и профессионализм (компетенции) операторов. request
        2. matwey Звание
          matwey
          0
          Сегодня, 09:27
          Сколько же рук и глаз должно быть у этого оператора???

          Ты сейчас серьёзно?
          1. Теренин Звание
            Теренин
            +1
            Сегодня, 09:48
            Думаю, что далее все чаще будем слышать про спецбатальоны БПЛА ВСУ "Птицы Мадьяра" и российском военном подразделении "Рубиконе" (центр беспилотных технологий).
          2. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            0
            Сегодня, 14:16
            Цитата: matwey
            Ты сейчас серьёзно?

            А вы серьёзно думаете, что всеми этими дронами управляет один оператор в режиме реального времени?
            На самом деле всё это работает по заранее составленной программе и с предварительными репетициями, что в боевых условиях невозможно.
  4. Ныробский Звание
    Ныробский
    +5
    Сегодня, 06:45
    "Вечера на хуторе близ Диканьки" перестали быть томными. Святые Гераньки гоняют бандеровских бесов, по сравнению с которыми Вий с чертями были жалкими шалунишками.
    Интересно, как бы великий классик Н.В.Гоголь описал ситуацию применительно к сложившимся реалиям, когда бесы рулят украиной.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +3
      Сегодня, 08:33
      Цитата: Ныробский
      Интересно, как бы великий классик Н.В.Гоголь описал ситуацию применительно к сложившимся реалиям, когда бесы рулят украиной.

      Вот именно. Гоголевские "Вечера на хуторе..." были пронизаны атмосферой волшебства, ощущением праздника и искромётным тонким юмором, а бандерлоги превратили его в сплошные ненависть и злобу.
      1. begemot20091 Звание
        begemot20091
        0
        Сегодня, 10:46
        Вия привести?? wassat Не, Солоха веселее, однако.
  5. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +4
    Сегодня, 06:56
    Вечера на хуторе близ Диканьки, издание второе, исправленное и дополненное.
    1. Александр 3 Звание
      Александр 3
      +1
      Сегодня, 07:13
      Героиноизация продолжается,нюхают все.
  6. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +3
    Сегодня, 07:03
    По некоторым данным, одна из партий дронов атаковала инфраструктуру управления магистральных газопроводов.

    Маловато будет.
    Дело к зиме идёт, пора бандеронацистов, как и наполеона в 1813-1814 гг. гнать на запад с исконно русских земель.
    По-другому, по русски они не понимают, пусть гейропу мове обучаютЪ! am
  7. Енотович Звание
    Енотович
    0
    Сегодня, 08:56
    Вечера на данном хуторе были громкие значит.