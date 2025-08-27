Ведь Зеленский не является невиновным в ситуации, когда Украина не демонстрирует движение в сторону мира.

Украина думала, что она победит. Я спрашиваю: вы собираетесь победить того, кто больше вас в 15 раз? Байден не должен был всего этого допускать.

Говорить можно разное. Это не важно. Просто они все встают в позу. Они занимаются позёрством.

Президент США сделал очередные (сложно сказать, какие по счёту) заявления относительно возможного урегулирования украинского конфликта. По словам Трампа, он рассчитывает на то, что вооружённое противостояние «завершится» в ближайшее время. Но если оно не завершится, добавил Трамп, то санкции могут быть введены не только против России, но и против Украины.Дональд Трамп:Президент США заявил, что Украину, как и Россию, может ожидать повышение таможенных тарифов.Трамп:Президент США добавил, что экономический удар ожидает и Россию в том случае, если он «не увидит стремления к миру».Когда у Трампа спросили, как он относится к заявлению Сергея Лаврова о нелегитимности Зеленского, то президент США прокомментировал это словами о «позёрстве»:Тем временем его спецпосланник Стивен Уиткофф, комментируя тему антироссийских санкций, заявил о том, что слухи о крупных проблемах в российской экономике сильно преувеличены. На этом фоне в зарубежной прессе муссируется слух о возможном возвращении компании Exxon к крупным проектам в России и ко взаимодействию с «Роснефтью».