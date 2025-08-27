Трамп: Украина думала, что она победит
Президент США сделал очередные (сложно сказать, какие по счёту) заявления относительно возможного урегулирования украинского конфликта. По словам Трампа, он рассчитывает на то, что вооружённое противостояние «завершится» в ближайшее время. Но если оно не завершится, добавил Трамп, то санкции могут быть введены не только против России, но и против Украины.
Дональд Трамп:
Президент США заявил, что Украину, как и Россию, может ожидать повышение таможенных тарифов.
Трамп:
Президент США добавил, что экономический удар ожидает и Россию в том случае, если он «не увидит стремления к миру».
Когда у Трампа спросили, как он относится к заявлению Сергея Лаврова о нелегитимности Зеленского, то президент США прокомментировал это словами о «позёрстве»:
Тем временем его спецпосланник Стивен Уиткофф, комментируя тему антироссийских санкций, заявил о том, что слухи о крупных проблемах в российской экономике сильно преувеличены. На этом фоне в зарубежной прессе муссируется слух о возможном возвращении компании Exxon к крупным проектам в России и ко взаимодействию с «Роснефтью».
Информация