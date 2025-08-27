Трамп: Украина думала, что она победит

Трамп: Украина думала, что она победит

Президент США сделал очередные (сложно сказать, какие по счёту) заявления относительно возможного урегулирования украинского конфликта. По словам Трампа, он рассчитывает на то, что вооружённое противостояние «завершится» в ближайшее время. Но если оно не завершится, добавил Трамп, то санкции могут быть введены не только против России, но и против Украины.

Дональд Трамп:

Ведь Зеленский не является невиновным в ситуации, когда Украина не демонстрирует движение в сторону мира.

Президент США заявил, что Украину, как и Россию, может ожидать повышение таможенных тарифов.

Трамп:

Украина думала, что она победит. Я спрашиваю: вы собираетесь победить того, кто больше вас в 15 раз? Байден не должен был всего этого допускать.

Президент США добавил, что экономический удар ожидает и Россию в том случае, если он «не увидит стремления к миру».

Когда у Трампа спросили, как он относится к заявлению Сергея Лаврова о нелегитимности Зеленского, то президент США прокомментировал это словами о «позёрстве»:

Говорить можно разное. Это не важно. Просто они все встают в позу. Они занимаются позёрством.

Тем временем его спецпосланник Стивен Уиткофф, комментируя тему антироссийских санкций, заявил о том, что слухи о крупных проблемах в российской экономике сильно преувеличены. На этом фоне в зарубежной прессе муссируется слух о возможном возвращении компании Exxon к крупным проектам в России и ко взаимодействию с «Роснефтью».
  1. Горыныч1 Звание
    Горыныч1
    +7
    Сегодня, 06:37
    Это наверное как то называется в психиатрии. Маниакальной любовью к вводу санкции
    1. K._2 Звание
      K._2
      +5
      Сегодня, 07:07
      Такими темпами, мы ещё и бомбить вместе с США будем бывшую окраину🤣🤣🤣
      1. Горыныч1 Звание
        Горыныч1
        +7
        Сегодня, 07:08
        В жизни всякое бывает...
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +8
          Сегодня, 07:32
          Украина думала, что она победит. Я спрашиваю: вы собираетесь победить того, кто больше вас в 15 раз? Байден не должен был всего этого допускать.
          Интересно, а кто же ей это внушил... Уж не англосаксы ли...??? Помнится Борька Джонсон первым им внушал такие идеи... Мол никогда не бросим, не оставим... Будем поддерживать до последнего... Вот только никогда не объяснял, что до последнего украинца...
          1. Горыныч1 Звание
            Горыныч1
            +7
            Сегодня, 07:36
            Ваша правда. Но немного пошло не так. Вот теперь соскочить хотят. И лицо сохранить
          2. Vulpes Звание
            Vulpes
            +1
            Сегодня, 08:54
            Они еще думали, что станут "Второй Францией".
          3. nobody75 Звание
            nobody75
            +3
            Сегодня, 08:55
            Внушил "Маршал Джи" Салливан... Ему внушила банда отставных генштабистов во главе со Ставридисом. Им внушили ребята из Силиконовой Долины, которые провели симуляции и наглядно показали - украина победит!
            Салливан под победу взял деньги у сурьезных людей... Теперь замести следы пытается.
            С Уважением
          4. Александр Одинцов Звание
            Александр Одинцов
            +2
            Сегодня, 09:18
            Все ясно Украина - моська, Россия слон. Украина думала, что за ней Запад и НАТО поэтому и поперла. Так оно и есть. И сейчас не может успокоиться. Как заявил недавно в своей речи перед отставкой начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин, Запад не должен бояться России, потому что она одна, а западная коалиция состоит из 32 стран.
      2. Уарабей Звание
        Уарабей
        +2
        Сегодня, 09:22
        А это запросто. Матрасы могут легко поступить так-же, как в Великую Отечественную. Подождут до той поры, когда Россия наберет темп и вопрос капитуляции укропа будет маячить уже не "где-то там, за горами", а в ближайшем будущем, и тогда начнут помогать России, и / или обрубят украм все поставки с разведданными. Ну а потом, лет через сто, все будут уверены что это снова Великая Америка победила, как во ВМВ. laughing
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 07:39
      Горыныч1
      Сегодня, 06:37
      Это наверное как то называется в психиатрии. Маниакальной любовью к вводу санкции

      hi После уноса деда Дементия выяснилось, что рулили бидэ ( штаб Фашингтона ) его семья и мафия глобалистов, подписывая документы авто пеном.
      Кто же рулит бидэ нынче, когда у пациента такие проблемы с психикой и неадекватностью поведения? what
      1. Горыныч1 Звание
        Горыныч1
        +3
        Сегодня, 07:45
        Добрый доктор психиатр. Больше вроде некому
    3. VasilyI Звание
      VasilyI
      +1
      Сегодня, 09:07
      Нет, это вполне здоровая реакция при отсутствии каких-либо иных способов воздействия.
      А так - и чиновники не зря (вроде) хлеб едят и особого вреда не наносят...
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +1
        Сегодня, 09:36
        Когда у Трампа спросили, как он относится к заявлению Сергея Лаврова о нелегитимности Зеленского, то президент США прокомментировал это словами о «позёрстве»:

        Вряд-ли Лавров стремится к позерству.
        А то, что Лавров многих врагов России иногда ставит в позу, это так и есть.
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 11:36
      Горыныч1
      Сегодня, 06:37
      Это наверное как то называется в психиатрии. Маниакальной любовью к вводу санкции

      hi Это он ещё ДАМа боится постить после коммента о ЯО и быстрого прикида по АПЛ.
      А ведь нарвётся на убийственные комменты и посты в своей лично сети и мировом тЫрнете, что убежит с позором из бидэ ( штаб Фашингтона ), даже позабыв о медальке Нобеля. laughing
  2. ИВЗ Звание
    ИВЗ
    +6
    Сегодня, 06:41
    На этом фоне в зарубежной прессе муссируется слух о возможном возвращении компании Exxon к крупным проектам в России и ко взаимодействию с «Роснефтью».
    Пользуясь евроидиотизмом заключают или собираются заключить выгодные для них сделки вытесняя конкурентов.
  3. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +4
    Сегодня, 06:53
    Тем временем его спецпосланник Стивен Уиткофф, комментируя тему антироссийских санкций, заявил о том, что слухи о крупных проблемах в российской экономике сильно преувеличены

    Если бы...
  4. Ныробский Звание
    Ныробский
    +4
    Сегодня, 06:53
    Когда у Трампа спросили, как он относится к заявлению Сергея Лаврова о нелегитимности Зеленского, то президент США прокомментировал это словами о «позёрстве»:
    А как иначе он мог ответить, если подтвердив слова сказанные Лавровым о нелегитимности Зелепуки, он бы подтвердил незаконность своей сделки с Куевом по украинским редкозёмам? Понятное дело, что для Дони зелепука легетимен несмотря на истекшие полномочия. laughing
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 08:45
      Дмитрий hi В ночь на среду ,на большинство товаров из Индии введены 50 % и начинают действовать на территории США.Индийские смартфоны Трамп не тронул.Наблюдаем за плясками индусов.Многовекторность до добра не доводит .Объём товаров из Индии в США - " смешные " 87 млрд $.Он решил отправить Индию в объятия КНР .Умно ,на грани идиотизма.
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +2
        Сегодня, 09:20
        Цитата: tralflot1832
        Наблюдаем за плясками индусов.Многовекторность до добра не доводит .Объём товаров из Индии в США - " смешные " 87 млрд $.Он решил отправить Индию в объятия КНР .Умно ,на грани идиотизма.
        У индусов и свой внутренний рынок не маленький, больше миллиарда человек, т.ч.при перераспределении этого объёма на новые рынки включая внутренний, индусы эти пошлины переживут, но в отместку матрасам закроют свой рынок для их оружия. И таки да, излишнее давление матрасов на Нью Дели однозначно приведёт к её сближению с Пекином. Вроде как Моди в сентябре тоже едет в Китай, где помимо Си будет встречаться с ВВП и Лулой.Учитывая то что визит ВВП будет длиться аж 4 дня, думается так, что там, в дружной компании за чашечкой чая будут обсуждаться совместные контрмеры политике давления США. hi
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 06:55
    ❝ Санкции могут быть введены не только против России, но и против Украины ❞ —

    — Ну тогда уж и против Евросоюза, и против самих США ...
  6. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +4
    Сегодня, 06:55
    Ну, тут вспоминается разве что пословица про индюка, который тоже думал.
    Хотя думает тут не Украина. У нее задача другая: исправно свинок на свинорезку гнать.
  7. Егоза Звание
    Егоза
    +5
    Сегодня, 06:56
    Президент США заявил, что Украину, как и Россию, может ожидать повышение таможенных тарифов.

    А вот на такое Зеля не подписывался! wassat
    Украина думала, что она победит. Я спрашиваю: вы собираетесь победить того, кто больше вас в 15 раз?

    Так вся надежда на США и ЕС была. А один на один - это же "Слон и моська" получается, только с более печальным финалом для моськи.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 07:16
      ЕС, мелкобритты, полосатые купили зе, как последнюю девицу легкого поведения! Думали скопом быстро расправиться с Россией и при этом не запачкать руки! Но Россия оказалась крепким орешком! И "Орешник" преподнесла!
      А сейчас вся это свора на распутье. Куда двигаться и что делать с зе, который украл миллиарды ( не побоюсь это оценки) они или не знают, или не могут согласовать! ( каждому хочется вернуть вложенное).
  8. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +6
    Сегодня, 06:59
    Дядя Трамп, вали всё на Байдена. Это он, это всё он, ленинградский почтальон!
  9. Наган Звание
    Наган
    +2
    Сегодня, 07:05
    А нас за шо?(c) wassat

    Цитата: А. П. Чехов
    Краткость - сестра таланта.
  10. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +4
    Сегодня, 07:19
    Если Байден просто маразматик с деменцией, то Трамп бешеный гиперактивный маразматик.
  11. Mouse Звание
    Mouse
    +6
    Сегодня, 07:21
    Они занимаются позёрством.

    Уж в позерстве Трампа никому не переплюнуть....
    Не ему говорить...
  12. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 07:51
    Э-э нет, дружок, не совсем так. В первые дни после начала СВО пианист членом причитал, что всегда готов был договариваться с Россией. Потом запад успокоил шлемазла припудрив ему носик и убедил, что швайнерейх победит и Россия колос на глиняных ногах. Вот так будет вернее. А закончится все как в анекдоте - ну, не шмогла я, не шмогла!
  13. Обычный Звание
    Обычный
    +5
    Сегодня, 07:52
    Свистит как дышит. Это не украина думала что победит, это ваш коллективный западный разум так думал. Если бы так не было и вы заранее это понимали, то не вливали бы в эту войну такие огромные средства, не поставляли бы оружие и боеприпасы.
    1. Бывший солдат Звание
      Бывший солдат
      0
      Сегодня, 08:16
      украина думала что победит,


      Термин "думать" это не к Украине.
  14. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 08:10
    Цитата: K._2
    Такими темпами, мы ещё и бомбить вместе с США будем бывшую окраину

    Принесем демократию на крыльях самолётов wink
  15. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 08:14
    У кого-то память отшибло, кто то и н помнил вообще... Россию, наш народ нельзя победить!!!
  16. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:21
    Украина вообще ничего не думала, она инструмент, это США во главе с Обомой и дедом Байденом, думали что победили
  17. avdkrd Звание
    avdkrd
    +1
    Сегодня, 08:53
    Кто бы говорил о позерстве))))
  18. Енотович Звание
    Енотович
    +1
    Сегодня, 08:55
    Массовые поставки вооружений начались при первом сроке Трампа. Так что он очень сильно лукавит.
  19. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +3
    Сегодня, 08:56
    Пинды это устроили, сами масло подливают, мерзкие циничные создания. Теперь строят из себя миротворцев. Надеюсь, Путин вымыл руки с мылом после здоровканья
  20. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:14
    Не обращаем внимание на Трампа.У опять вспомнил о " правилах" Зелнский и Мадуро пример.Хотя несколько часов назад - Я прекрасно знаю Ким Чен Ына .Но совершенно не знаю его сестру Ким Ё Чжон. Всё он прекрасно знает о ней ,но страсть как хочется встретится с Ким Чен Ыном.Приписав себе очередную дипломатическую победу .
  21. Горыныч1 Звание
    Горыныч1
    0
    Сегодня, 09:14
    Как то так у них там сейчас.
  22. Александр Одинцов Звание
    Александр Одинцов
    +1
    Сегодня, 09:14
    Трамп милашка: говорит то одно, то другое. Здесь лучше посмотреть его другое тоже свежее высказывание.По свежим мыслям Трампа, США явно «недаработали» возможности для «ответного сражения» Украины:
    «Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя страну захватчиков. Это как отличная команда в спорте, у которой есть фантастическая защита, но которой не позволяют играть в нападении. Нет шансов на победу! Так и с Украиной и Россией. Кривой и крайне некомпетентный Джо Байден не позволил Украине ответно сражаться!»
  23. AdAstra Звание
    AdAstra
    -3
    Сегодня, 09:16
    Трамп наш батюшка-надёжа не подведи. Только и надежды на тебя. laughing
  24. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 09:17
    Дядя Трамп, хватит трындеть про всякие тарифы. Расскажи лучше, как американцы газопровод взорвали, это интереснее.
  25. Жека111 Звание
    Жека111
    0
    Сегодня, 09:32
    Вот негодник. Все еще мечтает, что США и НАТО смогут разместить пусковые томагавков под Харьковом в рамках "гарантий безопасности Украины"
  26. Илия Звание
    Илия
    0
    Сегодня, 09:48
    Соломоново, в смысле трамповское решение. laughing
    Но если оно не завершится, добавил Трамп, то санкции могут быть введены не только против России, но и против Украины.
  27. orionvitt Звание
    orionvitt
    +1
    Сегодня, 10:03
    Просто они все встают в позу. Они занимаются позёрством.
    Ой ой. И это говорит главный блогер и самопиарщик в США. Уж большего позёра, чем сам Трамп, нужно поискать.
  28. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 11:41
    Я спрашиваю: вы собираетесь победить того, кто больше вас в 15 раз?

    А разве размер имеет значение? Во сколько раз США больше Вьетнама, к примеру?
    Просто они все встают в позу.

    Да. Кто то встаёт, кого то ставят...