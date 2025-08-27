О возможных причинах разрешения покидать Украину мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет

На Украине активно обсуждается ситуация с разрешением на выезд за пределы страны молодым людям в возрасте до 22 лет. Основной обсуждаемый вопрос: с чего вдруг такая щедрость от «державной влады»?

Напомним, что заявление о принятом решении сделала премьер-министр Украины Юлия Свириденко:

Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения.

Первая гипотеза, обсуждаемая на Украине, состоит в том, что киевский режим «знает, что война в ближайшее время закончится», а потому пытается перехватить повестку, заявляя о том, что это решение «принято до окончания боевых действий». Другими словами, это попытка набрать электоральный рейтинг перед вероятными выборами, ведь от выборов будет сложно отмахнуться, если боевые действия на самом деле закончатся.

Вторая гипотеза связана с готовности киевского режима ввести уголовную ответственность за незаконное пересечение украинской границы. То есть, решили «пожертвовать» одной возрастной группой, чтобы получить возможность максимально мобилизовать все остальные – начиная с 23 лет. Напомним, что сейчас нижний порог мобилизационного возраста на Украине составляет 25 лет. Таким образом, пара сотен тысяч украинцев в возрасте 23-25 лет режимом уже фактически рассматриваются как очередные цели для ТЦК, причём с угрозой уголовного преследования, если они попытаются выбраться за границу.

Есть ещё несколько гипотез, включая связанную с давлением Запада. Западу не особенно нужны украинцы предпенсионного возраста, зато не помешают молодые люди, которые могли бы внести вклад в ту же европейскую экономику. Также могут иметь место договорённости с тем же Западом, когда тот начнёт отправлять обратно украинских мужчин мобилизационного возраста.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +8
    Сегодня, 07:18
    ❝ Западу не особенно нужны украинцы предпенсионного возраста, зато не помешают молодые люди, которые могли бы внести вклад в ту же европейскую экономику. Также могут иметь место договорённости с тем же Западом, когда тот начнёт отправлять обратно украинских мужчин мобилизационного возраста ❞ —

    — Вот эта версия, по-моему, самая правдоподобная ...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +4
      Сегодня, 07:38
      Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения.
      А зачем их по всей краiне отлавливать, если можно на границе брать и свободно в свой автобус сажать... Бусифицировать так сказать...
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +2
        Сегодня, 07:59
        Чего-то тарасы и мыколы совсем запутались, или опять хотят всех (в том числе и себя) обмануть winked
      2. Енотович Звание
        Енотович
        +1
        Сегодня, 08:57
        Получается многоходовочка.
      3. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +1
        Сегодня, 09:28
        Попадутся только первые, потом узнают все, благо смартфоны и соцсети есть у всех. Так что, поймают первые несколько сотен, а остальные десятки тысяч - "лягут на дно". Не вариант.
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 09:16
      Есть еще одна версия, что это поколение можно легче всего поднять на бунт против действующего режима на окраине. Поэтому его и сплавляют от греха, но будут пытаться держать на коротком поводке для того, чтобы в случае чего призвать обратно уже с полностью промытыми как надо мозгами, за границей.
      1. Mitos Звание
        Mitos
        0
        Сегодня, 09:39
        Их цель не изменилась, первое это оторвать все бывшие республики, второе разделить большую страну.
        Divide et impera...
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          0
          Сегодня, 09:40
          Да я не про это, а про цель разрешения выезда за границу этой возрастной группе.
          1. Mitos Звание
            Mitos
            0
            Сегодня, 09:52
            Так в этом и цель, в стране развал и нет будущего кроме как пойти на смерть. В европе может и выйдет чего. Россию они такие любить точно не будут, но и европу не обвинят в своих бедах. Цель не изменилась, мир стал нужен, когда почуяли что не выносят и большая часть не нужных им уже перемололи.
      2. Kusja Звание
        Kusja
        0
        Сегодня, 10:05
        И уедут именно те, которых легче всего поднять на бунт- именно с мозгами. А лапти и так останутся. Т.е.дают возможность свалить тем, кто может стать костью в горле чинарика и Со.
      3. cpls22 Звание
        cpls22
        0
        Сегодня, 12:18
        Похоже, действительно заботятся об материале для "армии крайовой", только уже не польской, а украинской.
    3. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 09:31
      Если выехал предпенсионного возраста, но с профессиональными навыками, то в Германии пенсия с 63 лет, хотят повышать пенсионный возраст до 67, как в Дании. Так что, он некоторую пользу еще принесет. А какая польза от 22 - летнего пацана, без навыков, который в лучшем случае, только закончил институт?
      1. Моторист Звание
        Моторист
        0
        Сегодня, 14:20
        Цитата: ТермиНахТер
        хотят повышать пенсионный возраст до 67

        Давно уже повысили для работающих моложе 1963-го г.р.
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +7
    Сегодня, 07:21
    Первая гипотеза, обсуждаемая на Украине,

    И последняя гипотеза, это хватать на границе молодежь в возрасте от 18 до 22 лет, которые как стадо баранов рванут в гейропу! laughing
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 09:18
      Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления, - написала в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

      Опубликовали уже? what
      1. orionvitt Звание
        orionvitt
        0
        Сегодня, 09:58
        Цитата: Теренин
        Опубликовали уже?

        Вот вот. Ещё ничего не случилось, одни разговоры. Однако копий уже сломано дофигища. Я так полагаю, что просто болтовня. Никто никому ничего не разрешит. Ввести уголовную ответственность за незаконное пересечение границы, это реально. Разрешить выезд из Украины самому военнообязанному возрасту, это из области фантастики.
  3. avia12005 Звание
    avia12005
    +6
    Сегодня, 07:25
    Можно еще предположить, что данную категорию используют в Европе для мобилизации и формирования украинских частей за рубежом. Почему бы нет?
  4. Горыныч1 Звание
    Горыныч1
    +2
    Сегодня, 07:42
    На рыбалке важна хорошая наживка. Вот и у тцк будет хорошо клевать
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 07:52
    Как бы... это бж ж ж не спроста!!!
    Оченго может быть soldier
  6. Сергей Т19 Звание
    Сергей Т19
    +6
    Сегодня, 07:59
    Одна из задач руководства Украины избавится от людей которые симпатизируют СССР и вообще России.А это как раз люди 40+. Вот от них и избавляются в первую очередь. А на поколении до 25и лет формируют новую идеологию, враждебную России. По этому их и не призывают.
    1. Inженегр Звание
      Inженегр
      -4
      Сегодня, 08:13
      Ну тогда развивайте мысль - какой сейчас толк армии Украины от людей "симпатизирующих СССР и РФ"? Хотите сказать эти люди щас стреляют в тех, кому симпатизируют?
      1. Сергей Т19 Звание
        Сергей Т19
        +3
        Сегодня, 08:17
        Я считаю есть и такие , но выбора у них нет.
      2. Уарабей Звание
        Уарабей
        -1
        Сегодня, 09:14
        Скорее всего так - эти люди примут любую власть и не будут роптать в случае "мира". Сейчас они выполняют приказ одного правительства, а потом будут выполнять приказ другого с тем-же "рвением". А укрорежиму надо сохранить тех, кто по их мнению может не смириться с новым правительством.
  7. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 08:06
    Отловить хотят свиномордых сразу скопом. На границе. Чтобы не отлавливать по одиночке в городах wink
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +2
      Сегодня, 08:10
      Как говорил питон Как из мультика про Маугли "хорошей охоты"
  8. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 08:16
    А нам зачем голову ломать для чего и почему торчок с компанией это придумали? Специалисты ГРУ и иных компетентных служб, думаю, осведомлены по ситуации лучше нас и понимают, что задумал швайнефюрер.
  9. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 08:17
    Всю хохлоту що попрётся за бугор , на границе будут сажать в бусы и на защиту 95-го квартала.
  10. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 08:19
    Украину решили приговорить. Вернее так, оставить русским только земли
  11. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    -1
    Сегодня, 08:28
    Или
    В Германии и Австрии большинство людей больше не слышат слова «Украина».
    Общеизвестно, как «украинская история» представлена ​​в школьных учебниках истории примерно с 1995 года.

    Возможно, 22-летние призваны познакомить европейцев с украинской идеологией/ультранационализмом и разжечь русофобию несколькими грустными историями или сказками.
    Даже в Австрии и Германии, например, несмотря на неуклонный спад экономики, хорошее образование необходимо. Молодые украинцы вряд ли смогут похвастаться хорошим образованием.

    В Австрии и Германии в армию могут быть призваны только лица, имеющие австрийское или немецкое гражданство.
    Возможно также, что от молодых украинцев также ожидают, что они внесут свой вклад в упадок, например, немецкой и австрийской экономики и будут жить только за счет местных налогоплательщиков.
    Или
    Германия, Франция и Австрия хотят что-то сделать с массовым ростом иммиграции из арабских стран и противопоставить ему несколько европейских «лиц».
  12. Alex66 Звание
    Alex66
    0
    Сегодня, 08:30
    Просто хотят выпустить своих за 1-2 недели, потом форточку закроют и тех кто не успели застрял на границе пойдут на убой.
  13. Старый_геолог Звание
    Старый_геолог
    -1
    Сегодня, 08:33
    Цитата: Lev_Russia
    А зачем их по всей краiне отлавливать, если можно на границе брать и свободно в свой автобус сажать...

    Вот тоже сразу эта мысль пришла! Вот как ломанутся они толпой, тут их и возьмут тепленькими. А то лови их по одиночке...
    1. Kusja Звание
      Kusja
      0
      Сегодня, 10:10
      Да ну ладно, сказки. Один звонок, и всему миру станет известен заговор. Не, рисковать они так не будут.
  14. Иван Северский Звание
    Иван Северский
    +1
    Сегодня, 08:34
    Молодые парни 18-22 года могут свободнее протестовать против режима, т.к. не подлежат бусификации.
    Видимо социология показывает что массовые протесты весьма вероятны, вот и дают им возможность уехать.
    1. deathtiny Звание
      deathtiny
      +1
      Сегодня, 09:00
      Цитата: Иван Северский
      Видимо социология показывает что массовые протесты весьма вероятны

      реально опасные протесты (не стихийные микробунты в "деревне гадюкино") - это не по итогам соцопросов, а по отмашке "соросят", с прикрытием от "нужных" посольств и "правоохранительных организаций", с сидящими в засаде боевиками-отморозками... А что там "социология показывает" и прочее - вообще не имеет отношения к реальности )

      PS и да, "молодёжЪ" опасна лишь тем, что на 18-летних можно делать эффектные картинки для зомбоящика "деточек зверски избивают" и бросать их под пули "неизвестных снайперов"...
    2. Essex62 Звание
      Essex62
      0
      Сегодня, 09:17
      Невозможны там протесты,в принципе. Только драп от жизненных трудностей. И на этом хотят сыграть ,повязав на выходе за пределы рейха.
  15. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    0
    Сегодня, 09:35
    киевские жЫдомасоны прекрасно понимают что у них осталось времени меньше , чем эта возрастная группа будет бусифицироваться. А так широкий жест перед выборами.. рАгулям (тупому колхозному быдлу , нравится)..
  16. Илия Звание
    Илия
    +1
    Сегодня, 09:46
    Какие там "гипотезы"? Под эту маляву)
    Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения.
    тэцэкашники на переходах будут отлавливать сразу ротами, и батальонами. На это и расчет, не бегать за каждым по 404-й, а те САМИ приедут к людоловам.
  17. Бомба
    Бомба
    -1
    Сегодня, 10:36
    У половцев и печенегов, которые постоянно кричат в свинарнике вот вот все рухнет, разрыв шаблона =). Надо срочно придумать версию для успокоения =).
  18. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    0
    Сегодня, 12:08
    Действительно странно. Думалось и закон об уголовке за бегство направлен против молодежи, так как старших можно сразу на фронт. А так получается последний резерв в Европу отправляют.