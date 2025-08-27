Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения.

На Украине активно обсуждается ситуация с разрешением на выезд за пределы страны молодым людям в возрасте до 22 лет. Основной обсуждаемый вопрос: с чего вдруг такая щедрость от «державной влады»?Напомним, что заявление о принятом решении сделала премьер-министр Украины Юлия Свириденко:Первая гипотеза, обсуждаемая на Украине, состоит в том, что киевский режим «знает, что война в ближайшее время закончится», а потому пытается перехватить повестку, заявляя о том, что это решение «принято до окончания боевых действий». Другими словами, это попытка набрать электоральный рейтинг перед вероятными выборами, ведь от выборов будет сложно отмахнуться, если боевые действия на самом деле закончатся.Вторая гипотеза связана с готовности киевского режима ввести уголовную ответственность за незаконное пересечение украинской границы. То есть, решили «пожертвовать» одной возрастной группой, чтобы получить возможность максимально мобилизовать все остальные – начиная с 23 лет. Напомним, что сейчас нижний порог мобилизационного возраста на Украине составляет 25 лет. Таким образом, пара сотен тысяч украинцев в возрасте 23-25 лет режимом уже фактически рассматриваются как очередные цели для ТЦК, причём с угрозой уголовного преследования, если они попытаются выбраться за границу.Есть ещё несколько гипотез, включая связанную с давлением Запада. Западу не особенно нужны украинцы предпенсионного возраста, зато не помешают молодые люди, которые могли бы внести вклад в ту же европейскую экономику. Также могут иметь место договорённости с тем же Западом, когда тот начнёт отправлять обратно украинских мужчин мобилизационного возраста.