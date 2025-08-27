Затока, Диканька, Новооржицкое, Купянск: появляются новые данные о ночных ударах ВС РФ

Поступают некоторые подробности относительно нанесённых российскими войсками ударов по объектам противника. Особое «внимание» Вооружённые силы России уделили объектам в Харьковской и Полтавской областях.

Местные жители подтверждают сведения о многочисленных прилётах БПЛА по объектам в пгт Диканька на Полтавщине. В результате ударов вспыхнул пожар на одном из промышленных объектов в этом населённом пункте. Также сообщается о прилётах по складам в Диканьке. По всей видимости, разведкой были вскрыты в том числе места хранения военных грузов.



Также сообщается о прилёте «Гераней» по объектам в пгт Новооржицкое того же региона. Поражено топливное хранилище в районе местного сахарного завода.



Также российскими войсками были нанесены удары по районе одесской Затоки. Этот населённый пункт играет важную роль в системе военной и топливной логистики киевского режима на юге страны. Через него идут военные грузы и топливо из Молдавии и Румынии.

Несколько ударов были нанесены бомбардировочной авиацией по огневым точкам и укрепрайону в южной и западной частях Купянска. Там российские войска прикладывают усилия для лишения противника использовать главный маршрут снабжения - дорогу, ведущую в Купянск со стороны Харькова и Чугуева.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    +6
    Сегодня, 08:38
    Пока мост в затоке стоит ,грузы для ВСУ из ЕС будут идти
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +7
      Сегодня, 08:46
      Цитата: APASUS
      Пока мост в затоке стоит ,грузы для ВСУ из ЕС будут идти

      Уничтожить, чисто теоретически, мостовые переправы можно, возможности есть, но полагаю, в российском менталитете остается некий принцип гуманности, в первую очередь к мирному населению Украины, в отличии от официального Киева, который готов истребить "русских поголовно".
      1. Vulpes Звание
        Vulpes
        +12
        Сегодня, 08:48
        К сожалению эта гуманность стоит жизнями российских солдат и офицеров....
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +8
          Сегодня, 09:00
          Цитата: Vulpes
          К сожалению эта гуманность стоит жизнями российских солдат и офицеров....

          Вопросы гуманности русских к мирному населению врага объясняется и такой версией. Находясь в глубине континента без естественной защиты, у русских нет никакой возможности обезопасить свои границы от соседей. Поэтому русские вынуждены расширять свои границы, чтобы обезопасить их.
          А расширение границ подразумевает включение других народов в свой состав. И для поддержания стабильности государства к другим народам русские вынуждены относиться лояльно, чтобы они чувствовали себя как дома. Чтобы сохранять стабильность государства, без сепаратизмов и прочих угроз, ксенофобия и расизм таких условиях опасна прежде всего для самого себя.
          У островных/полуостровных государств (Японии, Великобритании, США), обратная политика, они из захваченных территорий выжимают максимум, потому что это чужие территории. От того что ты из‐за расистской политики потеряешь какую-то колонию на другом континенте – твой остров от этого не пострадает и в опасности не будет.
          1. lesya Звание
            lesya
            +1
            Сегодня, 09:45
            Я полагаю, что вы глубоко заблуждаетесь, объясняя многонациональность России и неграбительский характер метрополии Российской империи всего лишь прагматизмом.

            Знаете, прежде в науке считалось, что птицы поют оттого, что им надо охладить семенники. Теперь же не только эмоциональную компоненту у птиц и других животных приравняли к человеческой, но и разумность больше не является прерогативой лишь человека, а и животные по последним воззрениям науки тоже обладают разумом.

            Так вот, соловей поет, потому что он радуется утру, солнышку, тому, что он и его семейство пережили еще одну ночь, а не оттого, что ему нужно охладить семенники. И русские люди легко принимали в состав империи другие народы, потому что они относились к ним как к братьям, сопереживали, сострадали, а не потому, что того требовал прагматичный подход к жизни.
            1. Теренин Звание
              Теренин
              +5
              Сегодня, 09:54
              Цитата: lesya
              русские люди легко принимали в состав империи другие народы, потому что они относились к ним как к братьям, сопереживали, сострадали, а не потому, что того требовал прагматичный подход к жизни.

              Я то рассуждаю о том, что география определяет менталитет и культуру, а не потому что кто-то хороший кто‐то плохой от природы.
              Хотя, не вижу противоречий. Вы ее, на мой, взгляд логически развили, не считая нюансов про братьев Авеля и Каина. winked
        2. Роман Ефремов Звание
          Роман Ефремов
          -3
          Сегодня, 10:09
          Это гуманность идиотов, Россия четвертый год воюет идиотски. Весной 2024-го мы нанесли мощнейшие удары по энергетике Украины, кроме прочего был разрушен Днепрогэс. Тогда казалось, что это начало больших событий, что мы начинаем гасить свет у врага. Потом все остановилось, свет горит, все работает, половинные меры ни к чему не привели.
          1. Andobor Звание
            Andobor
            0
            Сегодня, 12:18
            Цитата: Роман Ефремов
            Потом все остановилось, свет горит, все работает, половинные меры ни к чему не привели.

            Верховный добренький, уничтожили украинский экспортный потенциал даже чуть больше, что бы Украину энергетически на Европу подсадить, могли бы все уничтожить.
            Тут в коменты венгр приходил, дал координаты подстанций где на украину переток идет с просьбой уничтожить, что бы украину не кормить, обломается, это украинским детям, только за вас счет.
      2. Alexey RA Звание
        Alexey RA
        0
        Сегодня, 10:35
        Цитата: Теренин
        Уничтожить, чисто теоретически, мостовые переправы можно, возможности есть, но полагаю, в российском менталитете остается некий принцип гуманности, в первую очередь к мирному населению Украины

        Да не гуманность там, а вечные технические проблемы. По мосту в Затоке работают с апреля 2022 года. Чем только по нему не били, включая БЭК и Искандеры (февраль 2025 г.) - а мост стоит.
        Какой-то украинский вариант вьетнамкого моста "Пасть Дракона" - тот тоже был совмещённым автомобильно-железнодорожным.
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +2
      Сегодня, 08:54
      по нему столько раз били но сломать так и не получилось
    3. Грица Звание
      Грица
      -2
      Сегодня, 13:34
      Цитата: APASUS
      ут идти

      Дык, мосты стоят не только в Затоке. Например, мосты через Днепр наша разведка до сих пор в упор не видит. И эта самая разведка никак не может понять - а каким же образом вся эта натовская техника и оборудование оказались на левом берегу Днепра - в Харьковской области? Не иначе, как на дирижабле через реку перелетели?
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +10
    Сегодня, 08:41
    ❝ Местные жители подтверждают сведения о многочисленных прилётах БПЛА по объектам в пгт Диканька на Полтавщине ❞ —

    — Чем там у Гоголя в Диканьке закончилось ...
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +6
      Сегодня, 08:51
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Чем там у Гоголя в Диканьке закончилось ..


      С той поры заклялся дед верить чёрту, проклятое место загородил плетнём, а когда наняли поле под баштан соседние казаки, на заколдованном месте всходило такое, что и разобрать нельзя: арбуз не арбуз, тыква не тыква, огурец не огурец… чёрт знает что такое!

      Заколдованное место. Украина.
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +5
        Сегодня, 10:04
        Цитата: Товарищ Берия
        Заколдованное место. Украина.

        И не говорите! Когда сделали центральной площадью "Майдан Незалежжности" так и начали происходить "чудеса". В старину это было Козье болото, где по повериям останавливались ведьмы, чтобы передохнуть перед шабашем. Вот так и затянуло болото всех, кто там останавливался. wassat Пока эту площадь не сделали "главной", ничего подобного не было.
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +7
      Сегодня, 08:51
      Раньше над Диканькой сугубо черти летали под Рождество, а теперь "Герани"
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        +6
        Сегодня, 08:56
        ❝ Раньше над Диканькой сугубо черти летали под Рождество, а теперь "Герани" ❞ —
      2. Горыныч1 Звание
        Горыныч1
        +2
        Сегодня, 09:04
        А теперь черти летают когда фаб в гости заглянет. Частенько кусками летают
  3. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +6
    Сегодня, 09:16
    Ночью ВС РФ нанесли массированные удары БПЛА в Сумской и Полтавской областях. В Сумах поражена подстанция 330.

  4. Илия Звание
    Илия
    +2
    Сегодня, 09:42
    Диканька, по повести Н.В.Гоголя , а особенно её окрестности, всегда были на не очень хорошем счету). А тут нацики еще и складов РАВ понастроили...Ну, как говориться, за що боролися , за то и получите!
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 10:07
      Цитата: Илия
      Диканька, по повести Н.В.Гоголя , а особенно её окрестности, всегда были на не очень хорошем счету). А тут нацики еще и складов РАВ понастроили.

      "Я человек не суеверный, но количество совпадений поражает!" (с)