Украинское командование перебросило в Харьковскую область бригаду, мародёрившую в Судже

Киев срочно перебрасывает имеющиеся резервы, чтобы «потушить пожар» на Харьковском направлении. Напомним, что здесь наши военные ведут активное наступление на севере и востоке украинского региона, выполняя задачу командования по созданию зоны безопасности у российских границ.

Как сообщают российские околовоенные паблики со ссылкой на группировку войск ВС РФ «Север», действующую на том направлении, 61-я отдельная механизированная бригада ВСУ, ранее участвовавшая в рейде на территорию Курской области, теперь переброшена под Харьков.



По данным военкоров, украинское командование предприняло этот шаг, чтобы остановить дальнейшее продвижение наших военных в районе населенных пунктов Хатнее.



В итоге подразделения бригады, которые успели пополнить и привести в порядок после курской авантюры Зеленского, вновь брошены на один из самых «горячих» участков фронта.

В то же время авторы материала напоминают, что 61-я отдельная механизированная бригада ВСУ – это именно то подразделение киевских боевиков, которое активно участвовало в грабежах на территории Курской области. Уже в первые дни вторжения в российское приграничье боевики активно выкладывали посты из магазина «Пятёрочка» в Судже.

Теперь у любителей мародёрства не будет возможности наживаться на чужом имуществе, разве что они начнут грабить своих же сограждан. Зато у наших бойцов появится уникальная возможность добить тех, кому удалось избежать расплаты за преступления, совершенные в российском регионе.
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +8
    Сегодня, 10:37
    у наших бойцов появится уникальная возможность добить тех, кому удалось избежать расплаты за преступления, совершенные в российском регионе.
    И под ноль !
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      -3
      Сегодня, 10:43
      В первую очередь виноваты те кто это допустил, и они точно избегут расплаты за преступления, совершенные в российском регионе.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 11:45
      Uncle Lee
      Сегодня, 10:37
      И под ноль !

      hi Военные и мирные россияне не простят никогда нацистско-фашистских бандеронацистов, ступивших на нашу землю, как и диких гусей.
      Довольно ошибок Мариупольского азова, вечное проклятие и предание Анафеме отморозков.
      Без права на плен, на прямой учёт к бандере! am
      1. Динго Звание
        Динго
        0
        Сегодня, 12:48
        [quoteДовольно ошибок Мариупольского азова, вечное проклятие и предание Анафеме отморозков.
        Без права на плен, на прямой учёт к бандере!][/quote]
        Этот позорный обмен долго еще будет аукаться нынешней власти.
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +5
    Сегодня, 10:37
    Уже в первые дни вторжения в российское приграничье боевики активно выкладывали посты из магазина «Пятёрочка» в Судже.

    В плен не брать!!!
    1. Динго Звание
      Динго
      0
      Сегодня, 12:54
      В плен не брать!!!

      Присоединяюсь !!!
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +8
    Сегодня, 10:40
    Призрак " Пятёрочки" будет преследовать 61 бригаду ВСУ до её логического конца.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +9
      Сегодня, 10:49
      надо добавить -"третий состав 61 бригады ВСУ" , потому как первый лег при оборудовании плацдарма в Суджанском районе, а второй у Юнаковки.
      1. Evgeny64 Звание
        Evgeny64
        +1
        Сегодня, 12:54
        За особые отличия, впредь именовать "имени Пятерочки" с присвоением почетного звания "петушинная" и утвердить символ наносимый на шевроны бригады.
    2. rosomaha Звание
      rosomaha
      +2
      Сегодня, 10:50
      придумали бы для шалупеней из этой бригады особую казнь..жестокую и извращённую...даже если попадали в плен, то после жёсткого допроса казнили..в сводки не включали их..вообщем издеваться и мучать их по полной программе, без права на помилование..и не в коем случае не расстреливать..ибо гибель от оружие-это воинская смерть, а они должны погибнуть бесславно, позорно, с ужасом в глазах и мучениями..причём видя свою смерть и покорно ожидая её в очереди...и да мы не такие ибо наша кара праведная по сути! Остальное сентименты..в конце концов западн мир должен приходить в ужас от идеи вредить и гадить нам...только сотрудничество с пользой для нас и так на сотни лет вперёд.
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        +4
        Сегодня, 10:51
        придумали бы для шалупеней из этой бригады особую казнь..
        Бойцам на ЛБС видней что делать.
    3. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      +2
      Сегодня, 11:12
      Цитата: tralflot1832
      Призрак " Пятёрочки" будет преследовать 61 бригаду ВСУ до её логического конца.
      Надеюсь до физического. Логически - их просто распустить могут и потом концов не найдешь.
    4. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      +2
      Сегодня, 12:28
      Учитывая потери в Курской области, только официально доказанные, более 75 тысяч, там от первого состава бригады уже мало кто остался...
      Новому составу бригады выдавать шевроны с "пятеркой" и зеленым листиком, чтобы помнили с петушиным гребнем laughing
  4. APASUS Звание
    APASUS
    +4
    Сегодня, 10:51
    Вторая и последняя Пятёрочка в жизни ?
  5. Сципион Африканский Звание
    Сципион Африканский
    +7
    Сегодня, 10:51
    Курск простить нельзя, устроить нацикам полный капут как деды мадьярам
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      -7
      Сегодня, 10:58
      Курск простить нельзя, устроить нацикам полный капут

      https://www.kp.ru/daily/27657/5042101/
      Думаете нацики?
      1. Сципион Африканский Звание
        Сципион Африканский
        +1
        Сегодня, 12:13
        Там идут посадки вы не в курсе ?
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          -2
          Сегодня, 12:26
          Там идут посадки вы не в курсе ?
          В статье это написано, это только в качестве примера, понятно что они не главные виновники, что всу смогли вторгнуться.
      2. Ныробский Звание
        Ныробский
        +4
        Сегодня, 12:19
        Цитата: Trapp1st
        Курск простить нельзя, устроить нацикам полный капут

        https://www.kp.ru/daily/27657/5042101/
        Думаете нацики?

        Странная у вас манера, в случаях когда дело касается воздаяния заслуженной кары бандерлогам за их преступления, вы стремитесь перевести с них стрелки на Россию, как на виновницу вторжения. Не переживайте все своё получат - ваши укронацики смерть, а чиновники причастные к воровству тюрьму и нары с баландой. СВО идёт и аресты идут.
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          -1
          Сегодня, 12:24
          а чиновники причастные к воровству тюрьму и нары с баландой. СВО идёт и аресты идут.
          Смешно)) Мелкую шушеру которая копейки присвоила может и закошмарят, тех кто реально виноват сидят на своих местах и ни кто, ни когда с них не спросит. Сколько предупреждений было что враг готовит нападение? А вранье, враг остановлен идут мероприятия по выдавливанию, скольким гражданским стоило жизней, а вранье про многоходовочку с заманиванием врага и т.д. и т.п...
          1. Ныробский Звание
            Ныробский
            +2
            Сегодня, 12:59
            Цитата: Trapp1st
            Мелкую шушеру которая копейки присвоила может и закошмарят, тех кто реально виноват сидят на своих местах и ни кто ни когда с них не спросит.

            Нифига себе мелкая шушера с копейками!? Губернаторы да их эксы с замами умыкнувшие 1,5 миллиарда, разве это мелочь?
            Цитата: Trapp1st
            Сколько предупреждений было что враг готовит нападение? А вранье, враг остановлен идут мероприятия по выдавливанию, скольким гражданским стоило жизней, а вранье про многоходовочку с заманиванием врага и т.д.

            Враньё было, кто же с этим спорит, однако и "разбор полётов" ещё не закончен, поскольку тут не всё так однозначно.
            Даже ёжику понятно то, что концентрация наших крупных сил, непосредственно возле границы, для отражения вероятного вторжения противника была бы использована противником как приглашение для Хаймарсов и Шторм Шедоу посетить места концентрации войск. Натовские глаза висят над местностью круглосуточно и бандерлоги получают разведданные чуть ли не в режиме онлайн, так что они не упустили бы такую возможность нанести удар по скоплению войск, пусть даже с отсрочкой начала операции по вторжению на несколько суток, однако наши потери были бы куда более значительными. Тем не менее, они обломались и даже используя фактор внезапности не смогли достичь поставленной цели т.к. силы вторжения были достаточно быстро блокированы и не смогли развить наступление в сторону Курской АЭС.
            1. Trapp1st Звание
              Trapp1st
              -2
              Сегодня, 13:24
              Губернаторы да их эксы с замами умыкнувшие 1,5 миллиарда, разве это мелочь?
              В масштабах коррупции в РФ это даже на погрешность в подсчетах не тянет.
              однако и "разбор полётов" ещё не закончен
              Не стройте иллюзий, закончен.
          2. Динго Звание
            Динго
            +1
            Сегодня, 13:16
            А вранье, враг остановлен идут мероприятия по выдавливанию, скольким гражданским стоило жизней, а вранье про многоходовочку с заманиванием врага и т.д. и т.п...

            Апты Алаудинов не даст соврать (он с двумя сотнями кружил по дорогам, выискивая т.н. "штаб" ВС РФ, над которым не было поднято ни одного беспилотника и никто ничего не знал...
            Погранцы-срочники, встретившие этих зверей...
            Школьница из Белгорода, ставшая невольной свидетельницей их зверств и посвятившая ребятам стихи "Суджанским пограничникам"...
  6. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +2
    Сегодня, 10:52
    . Теперь у любителей мародёрства не будет возможности наживаться на чужом имуществе

    Да, наверняка, большинство из мародеров, уже передано в черных мешках назад.
  7. Правдодел Звание
    Правдодел
    +4
    Сегодня, 11:02
    61-я отдельная механизированная бригада ВСУ – это именно то подразделение киевских боевиков, которое активно участвовало в грабежах на территории Курской области.

    Упоротых, СС, мародеров, диверсантов, предателей, карателей в плен не брать, а сразу отправлять их всех к бандере в ад!
  8. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 11:49
    Теперь у любителей мародёрства не будет возможности наживаться на чужом имуществе, разве что они начнут грабить своих же сограждан.

    Легко! Объявят "своих" "чужими" и - никаких проблем! Или под лозунгом "Чтоб москалям не досталось!"
  9. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    Сегодня, 11:51
    грабить можно и харьковщину делов то если любят мародерить значит это работает на любом направлении
  10. guest Звание
    guest
    +1
    Сегодня, 12:05
    Украинское командование перебросило в Харьковскую область бригаду, мародёрившую в Судже

    Надеюсь если что наши их в плен брать не будут. am
  11. Евлох Звание
    Евлох
    -1
    Сегодня, 13:41
    Как свободно укробанды маневрируют! И вожачки не стеснены в вояжах!!!
  12. nikon voron Звание
    nikon voron
    -1
    Сегодня, 13:51
    А говорили ,что ни кто не ущёл. Всех в Судже утилизировали
  13. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 14:24
    Цитата: Uncle Lee
    И под ноль !
    Можно даже и в минус зайти! wink