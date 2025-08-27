Украинское командование перебросило в Харьковскую область бригаду, мародёрившую в Судже
Киев срочно перебрасывает имеющиеся резервы, чтобы «потушить пожар» на Харьковском направлении. Напомним, что здесь наши военные ведут активное наступление на севере и востоке украинского региона, выполняя задачу командования по созданию зоны безопасности у российских границ.
Как сообщают российские околовоенные паблики со ссылкой на группировку войск ВС РФ «Север», действующую на том направлении, 61-я отдельная механизированная бригада ВСУ, ранее участвовавшая в рейде на территорию Курской области, теперь переброшена под Харьков.
По данным военкоров, украинское командование предприняло этот шаг, чтобы остановить дальнейшее продвижение наших военных в районе населенных пунктов Хатнее.
В итоге подразделения бригады, которые успели пополнить и привести в порядок после курской авантюры Зеленского, вновь брошены на один из самых «горячих» участков фронта.
В то же время авторы материала напоминают, что 61-я отдельная механизированная бригада ВСУ – это именно то подразделение киевских боевиков, которое активно участвовало в грабежах на территории Курской области. Уже в первые дни вторжения в российское приграничье боевики активно выкладывали посты из магазина «Пятёрочка» в Судже.
Теперь у любителей мародёрства не будет возможности наживаться на чужом имуществе, разве что они начнут грабить своих же сограждан. Зато у наших бойцов появится уникальная возможность добить тех, кому удалось избежать расплаты за преступления, совершенные в российском регионе.
Информация