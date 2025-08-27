Израиль официально признал геноцид турками армян, греков и ассирийцев

3 804 37
Израиль официально признал геноцид турками армян, греков и ассирийцев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально признал геноцид армян, греков и ассирийцев, при этом продолжая геноцид палестинцев.

В ходе интервью западной прессе Нетаньяху напомнил, что холокост признан геноцидом еврейского народа 193 странами мира — более того, в некоторых странах, если отрицать его, можно получить тюремный срок. Однако в настоящее время нигде на официальном уровне не признан геноцид армянского, ассирийского и греческого народов, в свое время совершенный турками.



По словам израильского премьера, он очень ценит, что парламент еврейского государства (Кнессет) принял соответствующую резолюцию, и рассчитывает, что многие армяне, ассирийцы и греки по всему миру тоже ценят этот шаг Израиля.

Ранее Нетаньяху обвинил во лжи доклад ООН по голоду в секторе Газа, искусственно созданному в результате действий Израиля в регионе. Представленные в организации фотографии голодающих детей глава израильского правительства назвал «снимками детей с ДЦП или другими врожденными болезнями».

Между тем, МИД России призвал Израиль остановить гуманитарную катастрофу в палестинском анклаве. По прогнозам, уже к концу сентября голод в регионе распространится на провинции Хан-Юнис и Дейр-эль-Балах, что неизбежно создаст угрозу жизни 132 тысяч детей младше пяти лет. Москва призывает израильские власти прекратить боевые действия, восстановить гуманитарный доступ и обеспечить поступление продовольствия и помощи всем нуждающимся.
37 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. maxxavto Звание
    maxxavto
    +12
    Сегодня, 10:25
    видимо первыми кто признает геноцид палестинцев - станет Турция, Эрдоган сам лично об этом обьявит !!! в любую игру можно играть вдвоем
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +9
      Сегодня, 10:26
      Нетаньяху против Эрдогана...??? Это будет интересная "битва"... Между двумя диктаторами... А судить, я так понимаю, Штаты будут...???
      1. Попуас Звание
        Попуас
        +5
        Сегодня, 10:28
        Это будет не суд от Донни..а величайшее примирение ... wink
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          +4
          Сегодня, 10:56
          и Нобелевская премия величайшему миротворцу в мире
      2. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +5
        Сегодня, 10:54
        на самом деле они сферы влияния уже в Сирии поделили , теперь будут политическим цирком заниматься , а боевичье, цахаловцы и турецкие бойцы кровью умываться , но больше всего ляжет мирняка
      3. Андрей62 Звание
        Андрей62
        +2
        Сегодня, 12:59
        Быстрей бы начали разборки…
    2. alex-defensor Звание
      alex-defensor
      +4
      Сегодня, 10:27
      Израиль официально признал геноцид турками армян, греков и ассирийцев

      Класс... началось... уже бегу за банкой попкорна wassat
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +4
        Сегодня, 10:35
        армяне, ассирийцы и греки по всему миру тоже ценят этот шаг Израиля.
        А как Палестина ?
        1. Голландец Михель Звание
          Голландец Михель
          +4
          Сегодня, 11:01
          Цитата: Uncle Lee
          А как Палестина ?
          Недоуменно пожимает плечами wink
    3. Sevastiec Звание
      Sevastiec
      +2
      Сегодня, 10:47
      И всё это никак не повлияет на торговлю между Турцией и Израилем. Точно так же, как ничто не влияет на нашу торговлю с западными странами. Мир постмодерна.
      1. maxxavto Звание
        maxxavto
        +1
        Сегодня, 10:54
        введен запрет на заход в порты Турции, судов под флагом Израиля, заходившие в порты Израиля, и аффиллированные с Израелем !!! не слышали ?
        1. Sevastiec Звание
          Sevastiec
          +2
          Сегодня, 10:54
          Ну будут заходить под другим флагом, делов то... У нас что, по-другому?
        2. Андрей62 Звание
          Андрей62
          0
          Сегодня, 13:03
          Если правильно помню это продолжение оочень старой истории со штурмом спецназа Израиля турецкого корабля …Они все успокоится не могут, обоюдно продолжают гадить друг другу.
      2. Alexey RA Звание
        Alexey RA
        +2
        Сегодня, 11:09
        Цитата: Sevastiec
        И всё это никак не повлияет на торговлю между Турцией и Израилем.

        Странная война. ©
        Как вспоминал известный английский политический деятель консерватор Л. Эмери, 5 сентября он зашел к министру авиации К. Буду с предложением организовать поджог Шварцвальда, чтобы лишить немцев строевого леса, но в ответ услышал: «Что вы, это невозможно. Это же частная собственность. Вы еще попросите меня бомбить Рур»
        © Мельтюхов
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 11:15
      maxxavto
      Сегодня, 10:25
      видимо первыми кто признает геноцид палестинцев - станет Турция, Эрдоган сам лично об этом обьявит !!! в любую игру можно играть вдвоем

      hi Присоединяюсь,таки, к признанию султаном геноцида и современного холокоста палестинского народа и народностей БВ исра элевскими по ццами биби.
      Считаем по числу минусам число сио нис тов.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 10:30
    ❝ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально признал геноцид армян, греков и ассирийцев, при этом продолжая геноцид палестинцев ❞ —

    — «Это другое» © ...
    (Ждите ответа!)
    1. Irokez Звание
      Irokez
      -1
      Сегодня, 11:46
      Просто своего главного соперника по Сирийским землям надо опустить и обвинить в геноциде и тем самым склонить на свою сторону часть не мусульманского народа в Сирии.
      Может и нам объявить, что существовал и существует до сих пор геноцид славян в ЕС, да и православных людей тоже.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +7
    Сегодня, 10:30
    Нетаньяху открыл ящик Пандоры . Теперь все соседи могут смело признавать геноцидом действия Израиля .
    1. Irokez Звание
      Irokez
      +1
      Сегодня, 11:56
      Иногда воры первые кричат о пропаже как и о проблеме заявляют создатели этой проблемы. Всё по классике.
  4. tabex Звание
    tabex
    +4
    Сегодня, 10:38
    Ждём, когда мировое сообщество признает геноцид палестинцев.
    1. C-Real Звание
      C-Real
      +3
      Сегодня, 10:49
      Это вряд ли. Трамп сразу наложит пошлины, санкции, рестрикции, штрафы, проклятия, эмбарго и много чего еще.
  5. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +10
    Сегодня, 10:54
    Давно пора поднять тему геноцида индийского народа англичанами. Там счёт идёт на миллионы.
  6. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 11:00
    Цитата: maxxavto
    первыми кто признает геноцид палестинцев - станет Турция, Эрдоган
    По-моему, Эрдоган об этом уже говорил
    1. maxxavto Звание
      maxxavto
      +1
      Сегодня, 11:35
      говорил - это одно, а признание на гос уровне - это совсем другое
  7. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 11:03
    Кто такие "Ассирийцы"?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 11:08
      Цитата: пылесос
      Кто такие "Ассирийцы"?

      Предки современных ассирийцев — древние ассирийцы и жители Месопотамии, принявшие в I веке христианство.
  8. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 11:05
    Израиль официально признал геноцид турками армян, греков и ассирийцев.

    Похоже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил окончатьно "разругаться" с Эрджепом Эрдоганом.
  9. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 11:06
    Однако в настоящее время нигде на официальном уровне не признан геноцид армянского, ассирийского и греческого народов
    Как и геноцид населения Газа.
  10. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 11:09
    Это все болтовня. Как два пса брешут друг на друга через забор. Шума и видимости много, а результат нулевой.
  11. Vulpes Звание
    Vulpes
    +3
    Сегодня, 11:10
    Это прекрасно. Режим, геноцидящий в прямом эфире палестинцев, имеет наглость говорить про геноцид армян. Хуцпа 146 уровня.
    1. atakan Звание
      atakan
      0
      Сегодня, 11:48
      Хуцпа 147 уровня сказать - ракету в дом притянул кондиционер .
  12. Дес Звание
    Дес
    +1
    Сегодня, 11:27
    Из новости(статьи) на ВО безымянной, но с авторскими, однако, выводами):
    "Между тем, МИД России призвал Израиль остановить гуманитарную катастрофу в палестинском анклаве. По прогнозам, уже к концу сентября голод в регионе распространится на провинции Хан-Юнис и Дейр-эль-Балах, что неизбежно создаст угрозу жизни 132 тысяч детей младше пяти лет. Москва призывает израильские власти прекратить боевые действия, восстановить гуманитарный доступ и обеспечить поступление продовольствия и помощи всем нуждающимся."
    Нас ведь так же призывают "прекратить б.действия, предотвратить гуманитарную катастрофу" и пр. на освобождённых территориях и в зоне б.д.
    Разумеется сравнение не может быть.
    Ведь это разные конфликты.
    Но, как и автор безымянный( "Однако в настоящее время нигде на официальном уровне не признан геноцид армянского, ассирийского и греческого народов, в свое время совершенный турками". Ту ведь не только турки, но народ(ы) на пути переселения армян.
    Время было такое.
    Так и ноне - убить тысячу евреев можно безнаказанно. Ответные действия - уже геноцид.
    Дело то и в том, что в статье - "неизбежно создаст угрозу жизни 132 тысяч детей младше пяти лет."
    Скольким детям (младше 5 лет) на Украине СВО созда(ло)ст угрозу жизни?
    Нет инфы.
    Есть аллея ангелов.
    Только у нас.
    Дети Украины не пострадали?
    К тому, Нетаньяху признал геноцид др. народов.
    Зачем?
  13. Лорен Звание
    Лорен
    +3
    Сегодня, 11:38
    Запредельная еврейская наглость! Вот, уж кто добром не кончит!
    1. atakan Звание
      atakan
      +1
      Сегодня, 11:50
      Да всегда с дерьма с прибылью выскакивают , поддержка на уровне супермодератора.
  14. guest Звание
    guest
    +1
    Сегодня, 12:08
    Израиль официально признал геноцид турками армян, греков и ассирийцев

    Видимо Пашинян не проинформировал его, что не было геноцида Армян. laughing lol
  15. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +1
    Сегодня, 13:12
    На ютубе по немецки идет постоянно реклама об "хорошо посещенных ресторанах с великолепной жратвой "в городе Газа и что голод там вранье ООН!!!!!!! А есть же идиоты, которое это верят!!!!
    Израиль чисто фашисткое государство и порой России прекраить с этими фашистами дипотношения!!!
  16. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 14:00
    Цитата: guest
    Видимо Пашинян не проинформировал его, что не было геноцида Армян
    Это и так понятно. Судя по армяно-азербайджанскому договору wink