Немецкая пресса: А кому вообще служили Хабек и Бербок в Германии?

10 791 27
Немецкая пресса: А кому вообще служили Хабек и Бербок в Германии?

В Германии идёт активное обсуждение отъезда экс-главы Минэкономики Роберта Хабека в США. Напомним, что Хабек складывает с себя полномочия депутата Бундестага от партии «Зелёные» и убывает на ПМЖ в Калифорнию, где собирается преподавать в университете.
В США Хабек присоединится к бывшей своей коллеге по партии и правительству Анналене Бербок, которая с 9 сентября возглавит Генассамблею ООН (возглавит фактически без проведения юридически легитимизирующих выборных процедур).

Немецкое издание Berliner Zeitung задаётся вопросом, а кому вообще служили эти двое в Германии?

В качестве ответа приводится суждение о том, что и Хабек, и Бербок относятся к поколению «игроков в гольф». Оно же – поколение «западногерманской идиллии». Речь идёт о людях, которые родились в ФРГ после 1968 года. Их в Германии считают лицами, которые не знают, что такое настоящие трудности, не знают, что такое жить, преодолевая препятствия, в чём-то нуждаться. У них было всё, включая продвигаемую ими же победу либеральных ценностей. Как только такие люди с трудностями сталкиваются, они не пытаются их преодолеть, тем более не пытаются помочь другим в такого рода преодолении. Они просто «меняют место», чтобы найти для себя более подходящую среду. И так поступили оба немецких экс-министра.

BZ:

Они были слугами для самих себя. Поэтому очень мало немцев будут скучать по Хабеку и Бербок. Кому вообще интересно, куда они пропали? В США, Данию – да наплевать. По крайней мере, Германия теперь отдохнёт от всех этих лозунгов о важности зелёного энергоперехода, феминизма и спасения климата.

Издание всё же не идёт до конца и не говорит о том, что служили эти двое заокеанским интересам, а потому на интересы обычных немцев им было изначально наплевать.
27 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 10:26
    ❝ А кому вообще служили Хабек и Бербок в Германии? ❞ —

    — Видимо не своим избирателям ...

    — «Если я пообещала народу Украины, что "мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно", я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание народу Украины» © ...
    ( Министр иностранных дел Германии фрау Анналена Бербок. Прага. 31.08.2022)
    1. Hagen Звание
      Hagen
      0
      Сегодня, 11:20
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание народу Украины»

      Достаточно прочитать конституцию ФРГ, и станет понятно, что подобное ( для ФРГ норма).
      "....III. Бундестаг
      Статья 38. (1) Депутаты германского Бундестага избираются всеобщими, свободными, равными и тайными выборами. Они являются представителями всего народа, не связаны наказами и указаниями и подчиняются лишь своей совести....".
      Собственно, так по всей Европе...
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 11:28
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 10:26
      Видимо не своим избирателям

      hi Для частичного понимания фрицами и всеми странами гейропы всех происходящих событий необходимо напомнить о Канцлер-Акте, впервые внедрённым в 1946-1949 гг., которым каждый вновь избранный канцлер до инаугурации сначала присягает на верность хозяевам за Атлантической лужей, а потом народу.
      А также более чем 80-летнюю оккупацию всей гейропы наглосаксами после Победы Красной Армии в ВОВ 1945 г.
  3. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +10
    Сегодня, 10:28
    Если Кролик Яйценюк наворовал на миллиард и свалил в США, то чем бывшая батутчица и этот клоун хабек хуже?? Идут по проторенной дорожке
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +4
      Сегодня, 10:32
      Цитата: Федор 5755
      Идут по проторенной дорожке

      Главное на 360 градусов не крутануться ! laughing
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +4
      Сегодня, 11:08
      Цитата: Федор 5755
      Если Кролик Яйценюк наворовал на миллиард и свалил в США, то чем бывшая батутчица и этот клоун хабек хуже??

      Ну, Яйценюк был занесен в книгу "100 выдающихся евреев Украины", а этих разве что в справочник какой-нибудь wassat
    3. Динго Звание
      Динго
      +1
      Сегодня, 12:32
      то чем бывшая батутчица и этот клоун хабек хуже??

      Федор, это не только бывшая батутчица, ударившаяся головой...
      Это, так сказать, "дама с низкой социальной ответственностью"...
      Сербское издание раскопало ее прошлое, она тогда была помоложе, не такая потасканная. Выложили ее фото в публичном поле, но там это нормально...
  4. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 10:32
    Немцы о чем то стали догадываться .Когда в карманах гуляет ветер ,О КАК ! Бстро сообразили
  5. bambr731 Звание
    bambr731
    +13
    Сегодня, 10:35
    Они были слугами для самих себя. Поэтому очень мало немцев будут скучать по Хабеку и Бербок.

    У нас вся ГД слуги для самих себя
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:35
    Почему это проблема только Германии ,это проблема всей Европы- большинство голосует за партии ,которые хотят нам стратегическое поражение.И их избирательная система так устроена - " чужие" к власти не придут.Никогда не придут .
    1. Баюн Звание
      Баюн
      +6
      Сегодня, 11:36
      Эта проблема всего мира. Власть для власти и правящий олигархический интернационал.

      Человек, поживший и поработавший в нескольких странах по 2-3 года, скажет, что разницы по сути между РФ, США, ФРГ ИТД - нет. "Обертки идей" для народа, да - разные. А суть отношений народ-власть в большинстве государств одинаковая.
  7. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 10:51
    В США съезжается новый состав Маппет-шоу.
  8. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +11
    Сегодня, 10:52
    Цитата: Федор 5755
    Если Кролик Яйценюк наворовал на миллиард и свалил в США
    Туда и Козырев с Алексашенко свалили. Кох живёт в Германии. Да и много кто ещё где. Реформаторы и патриоты. Тьфу на них!
    1. владимир 290 Звание
      владимир 290
      +5
      Сегодня, 11:21
      И меченый ,,, (в общем нехороший человек) тоже в германии проживал am
  9. Дедок Звание
    Дедок
    +2
    Сегодня, 10:53
    Немецкая пресса: А кому вообще служили Хабек и Бербок в Германии?

    "Немецкая пресса" - а это что???
    вчера не видели, а сегодня, внезапно - прозрели?
    или как там было сказано: "... а здесь селедку заворачивали"...
  10. Alexey RA Звание
    Alexey RA
    +1
    Сегодня, 11:05
    Немецкое издание Berliner Zeitung задаётся вопросом, а кому вообще служили эти двое в Германии?

    Ответ ясен - Путину! А кто думает иначе - нацист, гомофоб и агент Путина. smile
  11. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +5
    Сегодня, 11:05
    Глупые вопросы задают швабы. Стандартная практика, агент влияния проводит в своей стране политику хозяина, а после доживает свой век получая синекуру - должность с стабильной оплатой или читая никому не нужные лекции. Мы тоже через это проходили и понимаем почему на западе читал лекции горбачев и почему живет в пин дос тане мра зота козырев.
  12. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +3
    Сегодня, 11:21
    Немецкая пресса: А кому вообще служили Хабек и Бербок в Германии?

    Ну уж точно не гражданам Германии. А то что Бербок возглавит Генассамблею ООН это для меня новость. Прощай ООН, теперь ты точно превратишься в бесполезный институт.
    1. Динго Звание
      Динго
      0
      Сегодня, 12:41
      [quote Прощай ООН, теперь ты точно превратишься в бесполезный институт.][/quote]
      Судя по ее "древнейшей профессии" - возможны другие варианты...
  13. Infantrefir Звание
    Infantrefir
    +3
    Сегодня, 11:33
    Они слуги США, без родины и чести. Германии их правление долго переваривать прийдётся и выправлять
  14. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 11:38
    Jenže hospodářský úpadek v Německu nezpůsobili jen tito dva politici. I bez nich je politika v Německu ve velké krizi, kdy dochází k návrhům na zrušení strany AfD s nejvíce hlasy.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +3
      Сегодня, 11:38
      Но эти два политика были не единственными, кто стал причиной экономического спада в Германии. Даже без них немецкая политика переживает серьёзный кризис: партия «Альтернатива для Германии», набравшая наибольшее количество голосов, предлагает ликвидировать её.
  15. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 11:39
    Мастера риторических вопросов, ЕПРСТ! До них только дошло или они до сих пор ещё в неведении? sad
  16. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +3
    Сегодня, 11:43
    По крайней мере, Германия теперь отдохнёт от всех этих лозунгов о важности зелёного энергоперехода, феминизма и спасения климата.

    Ага. А нынешний рейхсканцлер не даст расслабиться с лозунгами о помощи бандеровцам...
  17. Roman_VH Звание
    Roman_VH
    0
    Сегодня, 11:51
    Из старого анекдота
    Слепой, ты ж меня .......
    Ой, а я и не вижу.
  18. реалист Звание
    реалист
    0
    Сегодня, 13:48
    бербок идет на повышение в генассмблею оон?она хорошо себя показала в германии ? зачем эту одаренную вверх тащат ?
  19. Игорь Белобров Звание
    Игорь Белобров
    0
    Сегодня, 14:21
    Да и у нас такого дерьма хоть пруд пруди. Сколько тварей в ранге министра или зампреда совета министров рвануло из РФ. А уж бывший министр Козырев чего стоит. Сжечь бы их всех заживо в крематории.