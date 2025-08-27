Они были слугами для самих себя. Поэтому очень мало немцев будут скучать по Хабеку и Бербок. Кому вообще интересно, куда они пропали? В США, Данию – да наплевать. По крайней мере, Германия теперь отдохнёт от всех этих лозунгов о важности зелёного энергоперехода, феминизма и спасения климата.

В Германии идёт активное обсуждение отъезда экс-главы Минэкономики Роберта Хабека в США. Напомним, что Хабек складывает с себя полномочия депутата Бундестага от партии «Зелёные» и убывает на ПМЖ в Калифорнию, где собирается преподавать в университете.В США Хабек присоединится к бывшей своей коллеге по партии и правительству Анналене Бербок, которая с 9 сентября возглавит Генассамблею ООН (возглавит фактически без проведения юридически легитимизирующих выборных процедур).Немецкое издание Berliner Zeitung задаётся вопросом, а кому вообще служили эти двое в Германии?В качестве ответа приводится суждение о том, что и Хабек, и Бербок относятся к поколению «игроков в гольф». Оно же – поколение «западногерманской идиллии». Речь идёт о людях, которые родились в ФРГ после 1968 года. Их в Германии считают лицами, которые не знают, что такое настоящие трудности, не знают, что такое жить, преодолевая препятствия, в чём-то нуждаться. У них было всё, включая продвигаемую ими же победу либеральных ценностей. Как только такие люди с трудностями сталкиваются, они не пытаются их преодолеть, тем более не пытаются помочь другим в такого рода преодолении. Они просто «меняют место», чтобы найти для себя более подходящую среду. И так поступили оба немецких экс-министра.BZ:Издание всё же не идёт до конца и не говорит о том, что служили эти двое заокеанским интересам, а потому на интересы обычных немцев им было изначально наплевать.