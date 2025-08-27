Три линии обороны: на Западе придумали «примерный план» безопасности для Украины

4 952 20
Три линии обороны: на Западе придумали «примерный план» безопасности для Украины

Западные союзники Киева разработали «примерный план» обеспечения будущей безопасности Украины, который предполагается реализовать после завершения горячей фазы текущего конфликта. Согласно информации от издания Financial Times со ссылкой на «осведомлённые источники», документ основан на создании трёхуровневой системы обороны.

Первый рубеж, как заявляется, предполагает организацию так называемой демилитаризованной зоны, которая будет находиться под контролем миротворческих контингентов из нейтральных государств. Их развертывание потребует отдельного согласования как с Киевом, так и с Москвой.



В свою очередь, второй эшелон обороны составят украинские вооруженные формирования, прошедшие подготовку по стандартам НАТО и оснащенные современным западным вооружением.

Наконец, на территории центральных регионов Украины планируется разместить силы сдерживания под европейским командованием, которые получат обещанную ранее поддержку от США.

К слову о последней, Вашингтон готов предоставить разведывательные возможности, системы управления боем и средства ПВО, но категорически исключает прямое размещение своих войск, о чём ранее заявляла администрация Трампа.

Что мы имеем в «сухом остатке»? У наших границ будут стоять «нейтральные миротворцы», которые в лучшем случае будут бездействовать, а в худшем – собирать данные о наших войсках (помним печальный опыт с миссией ОБСЕ). Далее будет находиться максимально прокачанная и вооружённая до зубов армия киевского режима.

Кроме того, за спиной у боевиков будут находиться западные военные, которые, скорее всего, будут планировать и координировать действия «расходной» украинской армии, а США закроют небо над «незалежной» и предоставят разведданные.

Не очень всё это похоже на план долгосрочного мирного урегулирования.
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 11:20
    ❝ Первый рубеж, как заявляется, предполагает организацию так называемой демилитаризованной зоны.
    В свою очередь, второй эшелон обороны составят украинские вооруженные формирования.
    Наконец, на территории центральных регионов Украины планируется разместить силы сдерживания под европейским командованием ❞ —

    — Всё так, только все эти "эшелоны" разместить на западной границе денацифицированной, демилитаризованной, внеблоковой нейтральной Украины, если такая сохранится © ...
    (Встречный план)
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 12:15
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 11:20
      Всё так, только все эти "эшелоны" разместить на западной границе денацифицированной, демилитаризованной, внеблоковой нейтральной Украины, если такая сохранится © ...
      (Встречный план)

      hi При разработке плана забыли самое главное - утвердить план согласием РФ.
      Если слова главы МИД РФ не совсем понятны для восприятия извилинами, есть ещё подчинённые Андрея Рэмовича, с которыми большинство оппонентов соглашаются. am

  2. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 11:22
    Первый рубеж, как заявляется, предполагает организацию так называемой демилитаризованной зоны, которая будет находиться под контролем миротворческих контингентов из нейтральных государств.

    Это кто такие?
    второй эшелон обороны составят украинские вооруженные формирования, прошедшие подготовку по стандартам НАТО и оснащенные современным западным вооружением.

    Это чтобы не сбежали или чтобы не успели оружие продать?
    на территории центральных регионов Украины планируется разместить силы сдерживания под европейским командованием, которые получат обещанную ранее поддержку от США.

    А если поддержки США не будет?
    Каждый стремится не лезть на передний край и в то же время успеть что-то прихватить для себя. Дырку от бублика получат, вот это мы гарантировать можем.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 11:24
    Почему на западе не обсуждается силовое воздействие ВС РФ в случае нарушения 404 ими и их синяками " союзниками" условий мирного соглашения озвученные Путины?.В этот раз мы не будем прислушиваться к ОБСЕ.И какую буферную зону видят в европах на сколько км от наших границ - 100,20,300 км .Ох уж эти европейские сказочники? И что это за нейтральные страны в войсках ООН ? laughing
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +6
      Сегодня, 11:28
      Цитата: tralflot1832
      Ох уж эти европейские сказочники?

      Нет ни какого смысла европейцев слушать, все фейк.
      Слушать нужно только Кремль, он далеко не все говорит, но во всяком случае не врет.
    2. qqqq Звание
      qqqq
      +1
      Сегодня, 11:33
      Цитата: tralflot1832
      Почему на западе не обсуждается силовое воздействие ВС РФ в случае нарушения 404 ими и их синяками " союзниками" условий мирного соглашения озвученные Путины?

      Потому что до этого, при нарушении украиной каких либо договоров (прежде всего с Минских, Стамбульских) Россия никак не реагировала (тактика кота Леопольда), поэтому и сложилась твердая убежденность, что и впредь ничего не будет. Как ни жаль, но и для меня ответ очевиден, что по нам будут по тихому долбить, а мы ничего кроме озабоченности ничего не предпримем.
  4. владимир 290 Звание
    владимир 290
    +1
    Сегодня, 11:26
    Для англичан наверное планируют организовать еще и четвертый "рубеж"
  5. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +3
    Сегодня, 11:29
    Именно за это мы и боролись! wassat
    Если хоть часть этого плана станет реальностью, я прокляну нашу власть.
  6. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    +1
    Сегодня, 11:33
    А скажут в итоге:
    "Тут шитья аршин!
    Где деньги Зин? "
    (с) Владимир Высоцкий
  7. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 11:35
    Головку полового члена мужчины вам на воротник, а не три линии обороны. Уже согласны на нейтральные силы разграничения на ЛБС лишь в тыл швайнерейха завести свои войска. И все это когда перестанут греметь пушки. Смелые мелкобриты, бу-га-га.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 11:44
    Да уж ,как хорошо засела западная пропаганда - с 2014 г Россия является стороной конфликта.Россия только с 2022 г стала юридически , стороной конфликта.И это большая разница - вдарим по любому.Такое впечатление что план запада разрабатывали в детском суде в ясельной группе.
  9. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 11:45
    Уж лучше бы стену строили,чем языками трепать...болота копали,крокодилов разводили,всё бы делом заняты были.......а то,ишь,фантазёры...
  10. Тополь Звание
    Тополь
    +3
    Сегодня, 11:53
    Западные союзники Киева разработали «примерный план» обеспечения будущей безопасности Украины, который предполагается реализовать после завершения горячей фазы текущего конфликта
    Запад не оставляет России другого выхода, кроме как, продолжать горячую фазу до достижения всех целей СВО.
  11. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    +2
    Сегодня, 12:00
    Запад (пока) не отступил от своих позиций по иранской ядерной программе и тайваньскому вопросу. Похоже, Запад (пока) переходит в наступление. Ирану, России и Китаю лучше не отступать. Сейчас они, безусловно, хотят загнать Россию в ловушку, но я не думаю, что через год у них будет столько же силы. Переговоры можно провести позже.
  12. Михаил Драбкин Звание
    Михаил Драбкин
    -4
    Сегодня, 12:13
    Если отбросить пафос - всегдашний враг правды и истины, и не фантазировать про кардинальные изменения в социальном и властном устройстве России… то дилемма России - СВО становится непосильным бременем жизнями и казной. А «мир» - то-есть приостановление кинетических боевых действий - вероятно не будет на условиях России - сил и средств нет его навязать.

    Этот мир - передышка для России, но значительное усиление ВСУ, моральная победа Украины, и закрепление сил НАТО на Украине.

    Одним словом - Zugzwang, любой ход России только ухудшает ее положение, и в этом «мире» нет выгоды России.

    Продолжение СВО с низкой интенсивностью - лучшая версия «или Шах умрет, или ишак сдохнет». Никаких стратегических прорывов России не предвидится. Более того, они чреваты всякими бесполетными зонами и ускоренным внедрением сил НАТО в число акторов СВО…

    Трамп это все знает, и если не может оторвать Россию от партнерства с Китаем, то ослабление России - второй лучший исход для Трампа.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +2
      Сегодня, 12:26
      Более того, они чреваты всякими бесполетными зонами и

      ваши и западные мрии неосуществимы! Мечтайте мечтайте...
    2. kventinasd Звание
      kventinasd
      +1
      Сегодня, 13:02
      Цитата: Михаил Драбкин
      Продолжение СВО с низкой интенсивностью - лучшая версия «или Шах умрет, или ишак сдохнет». Никаких стратегических прорывов России не предвидится.

      А России это не надо. Запад понимает, что ВСУ, пусть и медленно, но стачиваются и резерв не безграничен, поэтому истерика и безумные планы льются из всех западных рупоров. С контр-нахрюками и курской авантюрой у них не срослось, теперь решили планку эскалации поднять, думая что Россия и это проглотит. Предполагаю, что и в этот раз им обломится по полной.
  13. Evgeny64 Звание
    Evgeny64
    +2
    Сегодня, 12:19
    С Украиной вариант только корейский, полностью демилитаризованная зона, километров 10, доступ на которую запрещен всем, а далее укрепрайон, такой-же глубины, залитый в бетон и насыщенный всеми видами вооружения. По первому подозрению в какой-либо деятельности на нейтральной территории, отрывается огонь без всяких предупреждений и уведомлений.
    Полный запрет на размещение каких-либо иностранных военных, ни под каким предлогом, на глубину 500 км от нейтральной зоны laughing
    На море точно также, о. Змеиный наш am
  14. kventinasd Звание
    kventinasd
    +1
    Сегодня, 12:47
    Согласно информации от издания Financial Times со ссылкой на «осведомлённые источники», документ основан на создании трёхуровневой системы обороны.

    Нашему МО в ответ надо предложить альтернативный план по размещению так называемых "миротворцев" и разделить границы на три уровня остекловывания поверхности "незалежной" и возможно не только "незалежной".
  15. Slayko Звание
    Slayko
    +1
    Сегодня, 13:01
    Да, это совсем не похоже на план долгосрочного мирного урегулирования. Планировать они могут сколько угодно, но это всего лишь влажные мечты НАТО.