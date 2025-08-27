Три линии обороны: на Западе придумали «примерный план» безопасности для Украины
Западные союзники Киева разработали «примерный план» обеспечения будущей безопасности Украины, который предполагается реализовать после завершения горячей фазы текущего конфликта. Согласно информации от издания Financial Times со ссылкой на «осведомлённые источники», документ основан на создании трёхуровневой системы обороны.
Первый рубеж, как заявляется, предполагает организацию так называемой демилитаризованной зоны, которая будет находиться под контролем миротворческих контингентов из нейтральных государств. Их развертывание потребует отдельного согласования как с Киевом, так и с Москвой.
В свою очередь, второй эшелон обороны составят украинские вооруженные формирования, прошедшие подготовку по стандартам НАТО и оснащенные современным западным вооружением.
Наконец, на территории центральных регионов Украины планируется разместить силы сдерживания под европейским командованием, которые получат обещанную ранее поддержку от США.
К слову о последней, Вашингтон готов предоставить разведывательные возможности, системы управления боем и средства ПВО, но категорически исключает прямое размещение своих войск, о чём ранее заявляла администрация Трампа.
Что мы имеем в «сухом остатке»? У наших границ будут стоять «нейтральные миротворцы», которые в лучшем случае будут бездействовать, а в худшем – собирать данные о наших войсках (помним печальный опыт с миссией ОБСЕ). Далее будет находиться максимально прокачанная и вооружённая до зубов армия киевского режима.
Кроме того, за спиной у боевиков будут находиться западные военные, которые, скорее всего, будут планировать и координировать действия «расходной» украинской армии, а США закроют небо над «незалежной» и предоставят разведданные.
Не очень всё это похоже на план долгосрочного мирного урегулирования.
