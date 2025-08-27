Президент США Дональд Трамп призывает правительства стран Европы направить на Украину свои войска, однако, как показывают результаты соцопросов, большинство жителей стран ЕС против такого шага.Американское издание Wall Street Journal приводит весьма неутешительную для воинственных западных лидеров статистику, согласно которой против отправки на Украину своих войск выступают около 56% опрошенных жителей ФРГ. Подавляющее большинство французов готово поддержать ввод на Украину своего военного контингента лишь при условии заключения мирного соглашения. Опросы, проведенные в Польше, показали, что более 60% респондентов против отправки своих солдат на Украину.Несмотря на стремление Макрона и Стармера создать «силы безопасности», которые будут обеспечивать безопасность Украины, их благоразумные избиратели откровенно и небезосновательно опасаются прямого конфликта с Россией.Ранее сообщалось, что, по информации британского издания Financial Times, правительства западных стран уже составили «примерный план» предоставления Украине «гарантий безопасности», который предполагается реализовывать после заключения мирного соглашения. Весьма амбициозный план Запада включает в себя развертывание трех линий обороны. Первая будет включать демилитаризованную зону, патрулируемую нейтральными миротворческими войсками из третьей страны. Вторую линию, по плану европейских лидеров, должны войти украинские войска, «вооруженные и обученные военными НАТО». В глубине оставшейся под контролем Киева территории предполагается разместить «силы сдерживания» под руководством стран Европы.

