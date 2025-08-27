Рядовые европейцы в целом не поддерживают отправку войск на Украину

1 581 9
Рядовые европейцы в целом не поддерживают отправку войск на Украину

Президент США Дональд Трамп призывает правительства стран Европы направить на Украину свои войска, однако, как показывают результаты соцопросов, большинство жителей стран ЕС против такого шага.

Американское издание Wall Street Journal приводит весьма неутешительную для воинственных западных лидеров статистику, согласно которой против отправки на Украину своих войск выступают около 56% опрошенных жителей ФРГ. Подавляющее большинство французов готово поддержать ввод на Украину своего военного контингента лишь при условии заключения мирного соглашения. Опросы, проведенные в Польше, показали, что более 60% респондентов против отправки своих солдат на Украину.



Несмотря на стремление Макрона и Стармера создать «силы безопасности», которые будут обеспечивать безопасность Украины, их благоразумные избиратели откровенно и небезосновательно опасаются прямого конфликта с Россией.

Ранее сообщалось, что, по информации британского издания Financial Times, правительства западных стран уже составили «примерный план» предоставления Украине «гарантий безопасности», который предполагается реализовывать после заключения мирного соглашения. Весьма амбициозный план Запада включает в себя развертывание трех линий обороны. Первая будет включать демилитаризованную зону, патрулируемую нейтральными миротворческими войсками из третьей страны. Вторую линию, по плану европейских лидеров, должны войти украинские войска, «вооруженные и обученные военными НАТО». В глубине оставшейся под контролем Киева территории предполагается разместить «силы сдерживания» под руководством стран Европы.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 11:55
    Обращает на себя внимание то,что «силы сдерживания» под руководством стран Европы,будут фактически "под защитой" менее ценных кадров,сначала каких либо "эфиопов",затем до зубов вооружённых и опытных кохлов...а сами в тенёчке...вот хитросделанные!! Хотят кохлов надурить....ну,ну!
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:59
    В той же Норвегии ярая русофобия дала ожидаемые результаты .Норвежцы старше 40 лет очень обеспокоены возможным началом третьей мировой - около 45 %,особенно женщины.Молодёжи совершенно фиалетово.
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 12:00
    А на мнение европейцев, по демократическим понятиям, ярко фиолетово. Ну выберут новых саркози, макронов, шольцев, мерцев... И в политике Европы ничего не изменится. Европа приговорена. Свежий пример.
    1. Salimi from iran Звание
      Salimi from iran
      +1
      Сегодня, 12:03
      Пока существует понятие «Запад», лучшего ожидать не приходится. Чтобы решить проблему с Западом, нужно растворить его, как соль в воде. Конечно, не с помощью ядерного оружия.
  4. kig Звание
    kig
    +2
    Сегодня, 12:15
    Кто этих будет слушать, рядовых европейцев...
  5. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 12:16
    Президент США Дональд Трамп призывает правительства стран Европы направить на Украину свои войска.

    Странные у Трампа представления о мире. Он по моему сам еще не определился и не знает толком чего хочет.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +1
      Сегодня, 12:37
      Он и не определится. Привратится скоро в дементия 2.0 и делов то.))
  6. Романенко Звание
    Романенко
    +1
    Сегодня, 13:19
    Президент США Дональд Трамп призывает правительства стран Европы направить на Украину свои войска, однако, как показывают результаты соцопросов, большинство жителей стран ЕС против такого шага.

    Да кому, в конце концов, интересно мнение каких-то там жителей? И что такое на самом деле соцопрос? Насколько он достоверен?
    Нет ответов, но есть вполне конкретные действия, зачастую идущие вразрез с результатами разного рода опросов и мнений неких жителей. И это, если не считать того, что некоторые результаты соцопросов частенько просто фабрикуются лоббистами.
    Мы , к сожалению, живем в эпоху фейка и глобальной лжи!
  7. Правдодел Звание
    Правдодел
    +1
    Сегодня, 13:25
    Рядовые европейцы в целом не поддерживают отправку войск на Украину

    А кто их будет спрашивать!? Отправят и пойдут воевать как миленькие за хох....лов...