США наращивают силы у берегов Венесуэлы: а мы поможем Каракасу в случае агрессии?

Соединенные Штаты наращивают военно-морское присутствие в южной части Карибского моря, где обычно патрулируют не более двух-трех кораблей. Как пишет издание The Economist, в регион направляется ударная группа во главе с десантным кораблем в сопровождении атомной подлодки и разведывательной авиации. На борту экспедиционных сил находятся примерно 4500 морских пехотинцев и членов экипажей.

В материале говорится, что официальной целью операции заявлена борьба с наркотрафиком. Однако аналитики сомневаются в истинности этих мотивов.



Как пишут авторы статьи, основная наркоугроза для США сегодня исходит от фентанила, который производится в Мексике и транспортируется по суше, а не через Карибский бассейн. Кроме того, использование тяжелых кораблей против малотоннажных судов и беспилотных субмарин выглядит нерациональным.

Более вероятной целью операции эксперты считают давление на режим Николаса Мадуро в Венесуэле. В июле администрация Трампа объявила о назначении награды в 50 миллионов долларов за информацию, ведущую к аресту венесуэльского лидера, обвиненного в якобы руководстве наркокартелем. В свою очередь, подписанная 8 августа директива разрешает применение военной силы против зарубежных картелей, что формально позволяет угрожать Мадуро в рамках «антинаркотической» миссии.

На этом фоне аналитики приводят историческую параллель с операцией в Панаме 1989 года, когда американские войска свергли Мануэля Норьегу, обвиненного в наркоторговле. Хоть нынешний американский контингент существенно меньше, а Венесуэла обладает более мощными вооруженными силами, сценария с вторжением, по их мнению, исключать нельзя.

В данном случае возникает вопрос: как должна повести себя Россия, если Штаты нападут на нашу дружественную нам страну? Должны ли мы вмешаться в потенциальный конфликт?

Естественно, наши военные ни в коем случае не должны участвовать в возможных боях в Венесуэле. Между тем, если Вашингтон проявит агрессию в отношении Каракаса, то это станет для нас отличным шансом ответить США «любезностью».

В частности, а почему бы Москве не передать дружественному режиму Мадуро противокорабельные ракеты? Да и «Герани» армии Каракаса также могут вполне пригодиться. Естественно, исключительно в соображениях защиты суверенитета от внешней угрозы.

Кроме того, чтобы не страдало мирное население США, мы могли бы предоставлять Венесуэле разведданные для высокоточных ударов по военным объектам противника.

Вот после этого, в принципе, можно будет смело садиться за стол переговоров с США и решать одновременно два вопроса – Украины и Венесуэлы. Такой дипломатический процесс действительно станет справедливым и равноправным.
  1. marchcat Звание
    marchcat
    +13
    Сегодня, 12:46
    Да по любому Венесуэле нужно передавать вооружение, и ракеты, и дроны, и разведданные. Мы америкосов "любим", что бы их разорвало...
    1. Комментарий был удален.
    2. kosmozoo Звание
      kosmozoo
      +2
      Сегодня, 13:08
      Самое страшное что может быть передано Венесуэле это тапочки хуситов вместе с их владельцами.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 13:51
      marchcat
      Сегодня, 12:46
      Да по любому Венесуэле нужно передавать вооружение, и ракеты, и дроны, и разведданные. Мы америкосов "любим", что бы их разорвало

      hi Автор статьи вынуждает на провокационные ответы, хотя военные люди привыкли ко всем самым грозным сюжетам боевых действий на поле боя и в мирной жизни.
      Нельзя исключать, что многие означенные сюрпризы уже находятся на территории суверенного государства и контролируются инструкторами МО РФ, как лечебные препараты для оказания первой срочной помощи.
      Более того, подчинённые дядюшки Си давно заключают красивые сделки, в том числе, по линии МО.
      Матрасникам можно нарваться на горячие люли и жаркий приём латинос, если их не охладят до этого. am
    4. zontov79 Звание
      zontov79
      0
      Сегодня, 14:19
      Мы можем передать все что нужно, но великий кормчий на это не пойдёт, потому что слишком мягкотелый.
      1. Оби Ван Кеноби Звание
        Оби Ван Кеноби
        -1
        Сегодня, 14:27
        Дело не в мягкотелости.
        Трамп никогда ему это не позволит.
        А гарант тут же "под козырёк" и "рад стараться, Ваше Высокоблагородие!"
  2. topol717 Звание
    topol717
    +3
    Сегодня, 12:47
    В Венесуэлу лучше поставлять не герани, а ланцеты и другие БПЛА ближнего радиуса, включая на оптоволокне.
  3. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +8
    Сегодня, 12:49
    А не будет никакой агрессии, не тот сейчас расклад у матрасников, чтобы в еще один блудняк вписываться. Да и финансовые интересы Китая, в Венесуэле, куда как пошире, чем у России.
    1. Владислав_2 Звание
      Владислав_2
      +3
      Сегодня, 13:03
      ....но брк Бал и Бастион не помешали бы yes
      1. kventinasd Звание
        kventinasd
        +2
        Сегодня, 13:10
        Цитата: Владислав_2
        ....но брк Бал и Бастион не помешали бы yes

        Есть у Венесуэлы уже по несколько комплексов и того и другого. Возможно и Китай что-то уже подкинул, потому что китайские инвесторы вложились в Венесуэлу на десятилетия вперёд.
      2. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +3
        Сегодня, 13:29
        Они никогда не помешают, но конкретно сейчас, Мадуро надо решать проблемы с нищетой.
        1. Piramidon Звание
          Piramidon
          +1
          Сегодня, 14:29
          Цитата: ТермиНахТер
          Мадуро надо решать проблемы с нищетой.

          Вот на этой почве не получилось бы как в Сирии. Янкесы по отработанному сценарию могут настроить народ и военных против Мадуро, разделить всех на тех, кто за и тех, кто против и замутить гражданскую войнушку со всеми вытекающими. А сами будут со стороны наблюдать и снабжать "оппозицию", выступающую против "диктатора и угнетателя простого народа" Опыт у янкесов имеется.
    2. Лимон Звание
      Лимон
      +1
      Сегодня, 13:17
      Согласен. Там зона интересов прежде всего,Китая. Зачем РФ помогать там?
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +1
        Сегодня, 13:31
        Ну, там и русская доляха имеется, пусть и не такая большая. Потому, помогать надо, но в разумных пределах. Пусть там Китай за паровоза работает.
  4. Русич Звание
    Русич
    +2
    Сегодня, 12:51
    это станет для нас отличным шансом ответить США «любезностью».
    Тут нужны бубенчики стальные. А у нас?(( Мы террористов не можем назвать террористами...
    1. Лимон Звание
      Лимон
      -2
      Сегодня, 13:20
      Так езжайте к ним ,покажите какие у вас бубенчики. ))Ничего там не будет.
      1. Русич Звание
        Русич
        +1
        Сегодня, 13:29
        Цитата: Лимон
        Так езжайте к ним ,покажите какие у вас бубенчики. ))Ничего там не будет.

        Простым языком Вам объясню. До сих пор нам не хватало воли, чтобы достойно ответить на все вызовы и провокации (только выражаем сожаление), а теперь вдруг сможем
        ответить США «любезностью»
        Вы в это верите?))
        И, потом, я же никого не отправлял звенеть бубенчиками. Почему Вы мне предлагаете? Я что, страной руковожу?
        "Минус" Вам за необъективность
  5. мерцание Звание
    мерцание
    +4
    Сегодня, 12:51
    Байденизации мозга Трампа проходит успешно.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 12:55
    Мы то что здесь паникуем ,в Венесуэле не паникуют.Сегодня будет начата военная спецоперация в двух областях рядом с Колумбией ВСилами Венесуэлы - участвует 15 000 военных.КНР как " танекерил" венесуэльскую нефть так танкерит 500 - 600 000 барелей в день.Жаль ,2000 Гераней у Венесуэлы это слух .А что от США до Венесуэллы так далеко - ВМС США идут к Венесуэле через мыс Горн?Они уже как 2 дня назад должны быть уже там. wassat
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 13:08
      Цитата: tralflot1832
      2000 Гераней у Венесуэлы это слух

      От Венесуэлы даже до Майями 2 000 км. так что атаковать США они не смогут.
      А вот устроить партизанскую войну в джунглях, это легко.
  7. belost79 Звание
    belost79
    +5
    Сегодня, 13:06
    А у нас есть с Венесуэлой договор, аналогичный договору с Северной Кореей? Почему должны помогать? Воевали венесуэльцы в Курской области?
    Вот если на Корею нападут - тогда другое дело
    1. Вадим С Звание
      Вадим С
      +2
      Сегодня, 13:44
      Ура-патрикам всё божья роса, для них преград нету
  8. Комментарий был удален.
  9. Ярославский Звание
    Ярославский
    +5
    Сегодня, 13:13
    даже СССР при его могуществе всегда играл вторым номером..ракеты в ответ на то, поставки в ответ на это... и даже ему было сложно порой это делать....а сейчас никто ничего не позволит даже вякнуть, а не то что передать или поставить
  10. Сципион Африканский Звание
    Сципион Африканский
    +1
    Сегодня, 13:17
    Можно и нужно, Вьетнам напомнить гнусным янки
  11. Адвокат1 Звание
    Адвокат1
    +4
    Сегодня, 13:20
    Автор не понимает, о чем пишет.
    1. Вадим С Звание
      Вадим С
      +1
      Сегодня, 13:43
      Очередная пропогандиская урастатейка, типа мы ещё на коне и многое можем
      1. двп Звание
        двп
        0
        Сегодня, 14:36
        Ну почему? Народу Венесуэлы мы конечно вряд ли сможем помочь,но ещё один особняк в Ростове на Дону организовать можно.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 14:30
      Цитата: Адвокат1
      Автор не понимает, о чем пишет.

      Судя по цитате из публикации - да. Автор даже предполагает, что ВС Венесуэлы готовы применить "высокоточное оружие" по военным объектам на территории Америки. Мадуро - патриот своей страны, поэтому на такое безумие не пойдёт именно для её сохранения.
      Кроме того, чтобы не страдало мирное население США, мы могли бы предоставлять Венесуэле разведданные для высокоточных ударов по военным объектам противника.
  12. Правдодел Звание
    Правдодел
    +2
    Сегодня, 13:24
    Нам бы на украинский фронт отправить венесуэльских ребят подучиться навыкам молодого бойца. Тогда и США им будут не страшны...
    1. Иван Кузьмич Звание
      Иван Кузьмич
      +1
      Сегодня, 13:43
      Цитата: Правдодел
      Нам бы на украинский фронт отправить венесуэльских ребят подучиться навыкам молодого бойца. Тогда и США им будут не страшны...

      привет а мы уже без Венесуэлы и КНДР уже не в состоянии уничтожить украинскую армию?
      1. zontov79 Звание
        zontov79
        +2
        Сегодня, 14:23
        С таким шахмаститом нет! Или не поняли за 4 года?
  13. Taurus1983 Звание
    Taurus1983
    +1
    Сегодня, 13:30
    Может ли Россия направить российских инженеров, чтобы научить Венесуэлу создавать оружие?
  14. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    0
    Сегодня, 13:40
    Ну конечно поможем - как там наш авианосец?……………..
  15. Вадим С Звание
    Вадим С
    -1
    Сегодня, 13:42
    Кто там ещё из ума выжил предлагая впрягаться опять за кого то? Супер-диванные-патриоты? Мы на месте топчемся уже 4 года, завязли так что экономика летит в бездну а эти опять кому то помогать? Страна непуганных сами дополните кого
    1. axren1
      axren1
      -1
      Сегодня, 13:57
      Да не мы завязли ,а пластинка с братским огородом заела ...
    2. zontov79 Звание
      zontov79
      -1
      Сегодня, 14:25
      В этом и есть политика, платить той же монетой. И да с нормальным руководством так бы и сделали. Да и хуситы бы уже пару эсминцев на дно пустили помоги бы им мы. Но мы только красные линии чертим!!
    3. двп Звание
      двп
      -1
      Сегодня, 14:39
      Вы почему такое пишите? Откуда у Вас такие сведения? Включите телевизор: экономика растет,безработица падает,иностранные фирмы просятся обратно на карачках,к 2030году Мантуров и Решетников построят тыщу авиалайнеров самых новейших,а американцы купят у нас ледоколы.
  16. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 13:45
    В данном случае возникает вопрос: как должна повести себя Россия, если Штаты нападут на нашу дружественную нам страну? Должны ли мы вмешаться в потенциальный конфликт?

    Да точно так же как пин дос ники вмешиваются, так сказать "вернуть должок".
    Сколько у нас производство БПЛА, ударных?
    Вот и предоставить возможность по нанесению ущерба полоССатым.
    Поскольку овладеть в полной мере управлением боливарцы не успеют, то можно и нашими руками направлять.
    Пин дос ники не стесняются нацеливать хаймарсы и прочее по русским городам, так чего мы должны стесняться ударить по их ВОЕННЫМ, а не гражданским в случае с Россией.
    А если удастся утопить парочку "бьёрков", то "Москва" будет отомщена, да и жизнь, кровь и боль гражданских.
    Так что однозначно нужно помочь с ответом, жесточайшим, раз они желают подставиться.
    Эти упыри только собственную кровь разумеют, вот и нужно их "с небес в навоз" уронить, как в случае с Вьетнамом и Кореей.
    Ведь после них, пусть не на долгое время, но в мозгах пин дос ников наступало просветление, как у военных, так и у пипла. Вот и нужно их "в чувство" привести.
  17. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 13:46
    Венесуэле надо помогать и градус эскалации повышать постепенно, как запад на урине. В эту игру может играть не только запад.
  18. hermit Звание
    hermit
    +1
    Сегодня, 13:48
    Вашингтону мы поможем, а не Каракасу. Трамп - наш друг, не так ли?
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 14:21
      Цитата: hermit
      Трамп - наш друг, не так ли?
      После фюрера, самый лучший wink
  19. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    +1
    Сегодня, 13:56
    Amerika se nezměnila, ani za Trumpa. Jen si myslím, že mnoho jeho voličů často nesouhlasí s jeho zahraniční politikou. Jenže Trump už neví, jak by zastavil zadlužení USA.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +1
      Сегодня, 13:56
      Америка не изменилась даже при Трампе. Я просто думаю, что многие из его избирателей часто не согласны с его внешней политикой. Но Трамп не знает, как остановить рост государственного долга США.
  20. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 13:59
    А мы поможем Каракасу в случае агрессии?

    США же продают оружие Украине, почему бы и нам не продать Венесуэле. Хотя у меня большие сомнения, что американцы что то предпримут, это больше похоже на браваду и показуху. Трамп вон Гренландию грозился захватить, так и не захватил, еще что то там грозился сделать, не сделал.
  21. Т.А.В. Звание
    Т.А.В.
    +2
    Сегодня, 14:03
    Никогда никто ничего Мадуро передавать не будет. Партнёров обидим
  22. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 14:09
    Лучшая помощь любым нашим союзникам сейчас это победа в СВО, пусть пока психологическая, а потом техническое и экономическое развитие. Работы не початый край. Куда ни кинь всюду провалы. Таже авиация, сельское хозяйство, ЖКХ, инфляция, коррупция,санкцииhi
    1. Перейра Звание
      Перейра
      +1
      Сегодня, 14:14
      Психологической победы быть не может.
  23. Перейра Звание
    Перейра
    -1
    Сегодня, 14:13
    Был бы Вагнер, такие вопросы не задавались бы.
  24. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 14:19
    США наращивают силы у берегов Венесуэлы
    Это так Трамп к Нобелевской премии готовится wink
  25. грау Звание
    грау
    0
    Сегодня, 14:20
    А у нас флот есть чтобы помогать
  26. SunTsu
    SunTsu
    0
    Сегодня, 14:21
    Блин , а как ВС РФ помогут? Будут сбивать что? Авианосец, Есминец? Ай, ай, какая глупая статья. ЛУчше не делать ничего и оставить поредная терра на Китай.
  27. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 14:28
    В свою очередь, подписанная 8 августа директива разрешает применение военной силы против зарубежных картелей, что формально позволяет угрожать Мадуро в рамках «антинаркотической» миссии.

    Что-то охреневает от безнаказанности вашингтонский обком: в Ираке - ОМП в пробирке, в Венесуэле - наркотики в подводных дронах...
    Вольфрамовый лом им в Йеллоустоунскую кальдеру am
  28. km-21 Звание
    km-21
    0
    Сегодня, 14:39
    Помочь Венесуэле может только убедительный ядерный удар по Жешуву, который заставит Запад задуматься над своим поведением чтобы не доводить планету до ядерного Армагеддона.
  29. Melior Звание
    Melior
    0
    Сегодня, 14:43
    Думаю, что как обычно: нарисуем красную линию и выразим озабоченность! laughing