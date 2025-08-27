Президент Бразилии предположил, что вооружённый конфликт на Украине близок к своему завершению
Президент Бразилии Лула да Силва предположил, что боевые действия в рамках украинского кризиса в ближайшее время могут завершиться, и раскритиковал правительства стран Евросоюза за продолжение выделения киевскому режиму военной помощи.
По мнению Силвы, уже для всех, включая лидеров стран Европы и США, президента России Владимира Путина и украинского диктатора Зеленского, уже очевидно, что конфликт слишком далеко зашел. Однако, вопреки здравому смыслу, правительства ключевых стран Евросоюза не планируют прекращать военную поддержку ВСУ.
Кроме того, президент Бразилии недоумевает, как руководство Евросоюза вместо того, чтобы направить деньги на борьбу с голодом и сохранение лесов, одобрило выделение 800 миллиардов евро на перевооружение всех стран объединения.
Однако руководство Евросоюза не только не собирается прекращать поддержку киевского режима, чтобы ускорить завершение вооруженного конфликта, но и наоборот — намереваются увеличить объемы предоставляемых ВСУ вооружений и боеприпасов.
Еврокомиссия недавно заявила, что за период с февраля 2022 года Украина получила от Евросоюза и его стран-членов 168,9 миллиарда евро гуманитарной, финансовой и военной поддержки. Почти 60 миллиардов из этой суммы пошло на вооружения для ВСУ. Кроме того, Евросоюз уже закрепил в своем бюджетном плане на следующий год очередные переводы Киеву для «поддержки финансовой стабильности».
Информация