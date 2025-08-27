Президент Бразилии предположил, что вооружённый конфликт на Украине близок к своему завершению

Президент Бразилии Лула да Силва предположил, что боевые действия в рамках украинского кризиса в ближайшее время могут завершиться, и раскритиковал правительства стран Евросоюза за продолжение выделения киевскому режиму военной помощи.

По мнению Силвы, уже для всех, включая лидеров стран Европы и США, президента России Владимира Путина и украинского диктатора Зеленского, уже очевидно, что конфликт слишком далеко зашел. Однако, вопреки здравому смыслу, правительства ключевых стран Евросоюза не планируют прекращать военную поддержку ВСУ.



Кроме того, президент Бразилии недоумевает, как руководство Евросоюза вместо того, чтобы направить деньги на борьбу с голодом и сохранение лесов, одобрило выделение 800 миллиардов евро на перевооружение всех стран объединения.

Однако руководство Евросоюза не только не собирается прекращать поддержку киевского режима, чтобы ускорить завершение вооруженного конфликта, но и наоборот — намереваются увеличить объемы предоставляемых ВСУ вооружений и боеприпасов.

Еврокомиссия недавно заявила, что за период с февраля 2022 года Украина получила от Евросоюза и его стран-членов 168,9 миллиарда евро гуманитарной, финансовой и военной поддержки. Почти 60 миллиардов из этой суммы пошло на вооружения для ВСУ. Кроме того, Евросоюз уже закрепил в своем бюджетном плане на следующий год очередные переводы Киеву для «поддержки финансовой стабильности».
  tralflot1832
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 12:20
    Лула да Силва ,судя по фото ,объявил неформальную войну бейсболок Максимусу Трампу!!! good laughingТрамповские бесболки принимают уже какую-то монструозность и комичность.Цитаты все длиннее и бейсболка становится все комичнее.( последние модели ,уже напоминают кострюльки).
    Stranger03
      Stranger03
      +1
      Сегодня, 12:40
      Все просто. В Зеленского и Ко вложили огромные деньги. Когда все закончится, есть большой шанс, что Зе и Ко уйдут в историю. А тот, кто придет, кинет Евро и Ко на огромные деньги. Поэтому Евро и Ко всеми силами пытается создать условия, чтобы Зе и Ко после всего остались у власти.
      П.С. время покажет..
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 12:41
      Цитата: tralflot1832
      Трамповские бесболки принимают уже какую-то монструозность и комичность.
    guest
      guest
      +2
      Сегодня, 13:08
      Цитата: tralflot1832
      Трамповские бесболки принимают уже какую-то монструозность и комичность.

      На западе это мемом называют. laughing
    HAM
      HAM
      +2
      Сегодня, 13:11
      Про "бейсболки-кастрюльки": Вы,полагаете,что начинается копирование майдановского фасона и не только его!?. drinks
    Azimutt
      Azimutt
      +1
      Сегодня, 13:52
      Фридрих Мерц, насмотревшись на бейсболки Трампа "Сделаем Америку снова великой", заказал себе бейсболку "Сделаем Германию снова великой".
      Голландец Михель
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 14:32
        Цитата: Azimutt
        заказал себе бейсболку "Сделаем Германию снова великой
        Ему сейчас нужна не бейсболка, а фуражка с высокой тульей wink
  ZovSailor
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 12:26
    Президент Бразилии предположил, что вооружённый конфликт на Украине близок к своему завершению


    Многовекторный Лула да Силва многое не понимал в самом начале СВО, предлагая вместе с дядюшкой Си план мирного урегулирования, основная часть положений которого шла вразрез интересам национальной безопасности российскому народу и государству.
    После войны санкций и тарифов от Стреляного Уха, некоторые вещи стали доходить и до господина Моди, также и до президента Бразилии, которые поменяли свои взгляды на происходящие события
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 12:40
      с февраля 2022 года Украина получила от Евросоюза и его стран-членов 168,9 миллиарда евро
      А сколько Зеля и его хунта успели стырить ? wink
      ZovSailor
        ZovSailor
        +1
        Сегодня, 13:35
        Uncle Lee
        Сегодня, 12:40
        А сколько Зеля и его хунта успели стырить ? wink


        hi Для бандерштата - это скорее норма, чем исключение, на этом заточено всё недогосударство, что открыто признают все спонсоры, включая наглосаксов и гейропу.
        Для РФ важными очками и настоящей политической бомбой были передача более 6000 замороженных голов, а также удары по ТЦК, которые взорвали сети и до сих пор резонируют, отравляя сон жыдо наркофюреру и его банде. am
  th.kuzmichev
    th.kuzmichev
    +2
    Сегодня, 13:13
    Погибают русские, погибают украинцы. Для Европы это не проигрышный проект, это то, чего и хотели.
  Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 14:03
    Jsem rád, že Brazílie má v této době dobrého presidenta, protože celá Jižní Amerika je pod stálým nebezpečím ze strany USA, které sledují jak Tygr v buši, které zvíře je oslabené.
    Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 14:04
      Я рад, что в Бразилии сейчас хороший президент, потому что вся Южная Америка находится под постоянной угрозой со стороны США, которые, как тигр в кустах, наблюдают за ослабленным животным.
  Голландец Михель
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 14:30
    как руководство Евросоюза вместо того, чтобы направить деньги на борьбу с голодом и сохранение лесов, одобрило выделение 800 миллиардов евро на перевооружение
    Это удивительно не только для одного бразильского президента!