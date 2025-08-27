По мнению западных экспертов, правительства стран Европы в настоящее время не обладают возможностью отправить свои войска на Украину, кроме того, пока что отсутствуют необходимые для этого условия.Как пишет в своей колонке для британского издания The Guardian старший научный сотрудник Европейского политического центра Пол Тейлор, учитывая, что президент России Владимир Путин явно не демонстрирует никаких признаков готовности прекратить боевые действия на предложенных Западом условиях, а Трамп, в свою очередь, по всей видимости, не желает оказывать какое-либо реальное давление на Москву, способность европейцев обеспечить какое-либо прекращение огня вряд ли подвергнется испытанию. При этом эксперт считает, что это к лучшему, поскольку у Европы нет реального политического и военного потенциала, необходимого для сдерживания России без надежной поддержки США.Трамп, в свою очередь, явно дал понять, что Вашингтон согласен оказать лишь крайне ограниченную поддержку европейским войскам. Таким образом, европейские правительства, которые в настоящее время решают, следует ли им направлять своих военнослужащих для поддержки Украины, не могут быть уверены в том, что США внезапно не «ослепят» эти контингенты, утаив жизненно важные разведданные, если Россия начнет новое наращивание военного потенциала или возобновит военные действия. Кроме того, власти стран Евросоюза сталкиваются с серьезными политическими и экономическими проблемами внутри.Между тем, очевидно, что Европа уже полностью исчерпала имевшийся в запасе комплекс ограничительных мер, при помощи которых можно было бы воздействовать на Россию, а оставшиеся инструменты — в частности, вторичные санкции — контролируются США.

