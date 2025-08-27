Британская пресса: Европа не обладает достаточным потенциалом, чтобы сдерживать Россию

По мнению западных экспертов, правительства стран Европы в настоящее время не обладают возможностью отправить свои войска на Украину, кроме того, пока что отсутствуют необходимые для этого условия.

Как пишет в своей колонке для британского издания The Guardian старший научный сотрудник Европейского политического центра Пол Тейлор, учитывая, что президент России Владимир Путин явно не демонстрирует никаких признаков готовности прекратить боевые действия на предложенных Западом условиях, а Трамп, в свою очередь, по всей видимости, не желает оказывать какое-либо реальное давление на Москву, способность европейцев обеспечить какое-либо прекращение огня вряд ли подвергнется испытанию. При этом эксперт считает, что это к лучшему, поскольку у Европы нет реального политического и военного потенциала, необходимого для сдерживания России без надежной поддержки США.



Трамп, в свою очередь, явно дал понять, что Вашингтон согласен оказать лишь крайне ограниченную поддержку европейским войскам. Таким образом, европейские правительства, которые в настоящее время решают, следует ли им направлять своих военнослужащих для поддержки Украины, не могут быть уверены в том, что США внезапно не «ослепят» эти контингенты, утаив жизненно важные разведданные, если Россия начнет новое наращивание военного потенциала или возобновит военные действия. Кроме того, власти стран Евросоюза сталкиваются с серьезными политическими и экономическими проблемами внутри.

Между тем, очевидно, что Европа уже полностью исчерпала имевшийся в запасе комплекс ограничительных мер, при помощи которых можно было бы воздействовать на Россию, а оставшиеся инструменты — в частности, вторичные санкции — контролируются США.
  1. Mitos Звание
    Mitos
    +4
    Сегодня, 13:50
    По сикрету всей британской прессе, сдерживать Россию никто не способен, кроме нее самой.
  2. Roman_VH Звание
    Roman_VH
    +4
    Сегодня, 13:54
    Долбаные лицемеры. Типа - Ой вей Мойша таки сильный но легкий. Пусть Богдан с Мыколой свои кишки на гусеницы наматывают.
  3. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +2
    Сегодня, 13:55
    Зато сколько было разговоров))) как там - "коалиция импотентов"))) поглядим, что 8 сентября будет в городишке Париже.
  4. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 14:04
    

    Ну вот что они к нам пристали, надоели уже. Мне вот лично до Европы до фени, Вам Уважаемые думаю тоже.
  5. Лимон Звание
    Лимон
    +3
    Сегодня, 14:08
    Исчерпалась Европа.))Многие здесь на сайте всё еще молются на нее,расказывая о миротворцах и воздушном прикрытии укров и о набииых доверху арсеналах ..)))
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 14:12
    

    Нам без британской прессы и учёных известно, что любое островное государство ОБЯЗАНО выбирать слова и интонацию в общении с Россией, чтобы «не пропасть поодиночке»...
    1. eugen_caro Звание
      eugen_caro
      +1
      Сегодня, 14:31
      посмотрел на карту мелкобритании- и решил,что атолл на её месте смотрелся-бы гораздо гораздее... laughing
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 14:37
        А как же Несси( рыбку жалко) и загадка Стоунхенджа? wassat
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:13
    Империя наносит ответный удар.Глава Росрыболовства Шестаков .Если норвежские власти не снимут санкции с российских рыбаков компаний Норебо и Мурман СиФуд.Россия закроет свою экономическую зону для норвежских рыбаков ( для всей Европы и примкнувшей к ним Исландии) .И ОДУ в Баренцевом и Норвежских морях Россия будет устанавливать согласно своим экономическим интересам.
    Стандартное норвежское " Россия не имет права " ,пусть они передадут СФ и Береговой охране ФСБ России.Да будет много ракетных стрельб в Экономическую зону Норвегии ( это как бонус). good bully