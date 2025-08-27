Российские войска добились очередного успеха на Покровском (Красноармейском) направлении. Состоит этот успех в освобождении населённого пункта Леонтовичи. До 2024 года это село носило название Первое Мая, после чего подверглось так называемой «декоммунизации».Информацию об освобождении Первого Мая, что на юго-западной окраине Покровска, подтверждает Минобороны России.Освобождение Первого Мая (Леонтовичей) обращает на себя внимание и тем, что ранее здесь располагался штаб группировки под командованием Драпатого, когда того вышестоящее командование бросало для «контрудара» под Покровском. Как известно, на первом этапе украинские войска под командованием упомянутого генерала действительно добились некоторых успехов, отодвинув ВС РФ на несколько километров от города, однако затем этот локальный «контрнаступ» захлебнулся.Потом Драпатый перестал командовать войсками на Покровском направлении. На смену ему пришли другие. Также в Леонтовичи и Покровск были переброшены националистические вооружённые формирования, в том числе из состав спецназа национальной гвардии Украины. «Провоевав» там около полутора месяцев, нацбаты потеряли значительную часть личного состава, в конечном итоге потеряв и оборонительные позиции на южных и юго-западных подступах к городу.Сейчас российские войска занимают не только пригороды Покровска, но и частично контролируют территорию самого города.Важно отметить и то, что под контроль ВС РФ перешёл и террикон на южной окраине Покровска. Это позволяет получить ещё и «высотное» преимущество над противником на данном участке фронта.Освобождение Первого Мая позволяет ВС РФ двигаться в направлении западных маршрутов снабжения украинского гарнизона. Один из них - дорога Т-0406 - уже перерезан в районе Котлино и Удачного, к юго-западу от городской черты. Остаётся перерезать автодорогу Е50, которая ведёт на Павлоград и Днепропетровск.

