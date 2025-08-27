Песков: Кремль негативно относится к возможности размещения на Украине европейских военных

Россия негативно относится к возможности размещения на Украине военных из стран Европы. При этом Москва сохраняет настрой на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса. В этом процессе важную роль играют посреднические усилия Трампа. Несмотря на то, что точные сроки новой встречи переговорных групп пока отсутствуют, их руководители находятся в постоянном контакте. Для достижения результата работа между Россией и США по украинскому вопросу должна вестись в непубличном формате.Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к возможному предоставлению Западом гарантий безопасности Украине, предполагающих в том числе размещение в этой стране европейских военных контингентов, подчеркнул, что такой вариант не устраивает Москву.Песков также отметил, что не существует каких-то «европейских военных», а существуют военнослужащие армий конкретных стран, значительная часть которых являются членами НАТО, а именно размещение на Украине военной инфраструктуры альянса стало одной из первопричин вооруженного конфликта. Таким образом, размещение на Украине «миротворцев» стран НАТО является неприемлемым.Комментируя возможное нанесение удара БРСД «Орешник» по Киеву, Песков напомнил, что российский лидер занимает ответственную позицию — ВС РФ наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям.

