Империя Цин — колосс на глиняных ногах



Гостинный двор Кяхты: русским было чем торговать с Китаем...



Склад с опиумом в Бенгалии



Китайские чиновники на отдыхе



Привезли «товар» в Поднебесную...



Наркоторговец Джеймс Мэтисон: «А глаза такие — добрые, добрые!»



Партнёр Мэтисона, Уильям Джардин, его Клайв весьма выигрышно изобразил в романе «Тай Пен»

«Любой иностранец или иностранцы, привозящие опиум с целью продажи в Поднебесную, должны быть казнены: руководители обезглавлены, подручные задушены, вся собственность конфискована. В течение полутора следующих лет любой, привезший опиум по ошибке, может добровольно избавиться от него, тогда он будет избавлен от всякой ответственности за своё преступление».



Линь Цзысюй, чиновник, на своей шкуре прочувствовавший, насколько опасна борьба с наркоторговлей



Чарльз Эллиот суперинтендант британской торговли



Император Даогуан



«Немезида» — канонерская лодка для наркоторговли



«Войско синего знамени» из состава «Восьмизнамённой армии»



Что за лев этот «тигр»?!



Зелёное знамя соответствующей армии



Лян, он же таэль, — 37,5 грамм серебра



Китайские солдаты, часть немного более позднего времени, но с описываемой эпохи они не сильно изменились...



Расчёт «гингальса»

«Орудий было до двухсот, но что за орудия! Привезённые на поле пушки увязываются верёвками; иные просто к брусьям, положенным плашмя, иные к лафетам, если только можно назвать лафетами эти уродливые одноколки, колёса которых врываются до половины в рыхлую землю, чтобы откат не был силён».



Маньчжурская пушка. Правда, XVII век, но они и в XIX использовались...



Маньчжурские пешие лучники



Китайский император с телохранителями

«В армии богдыхана числится более миллиона воинов. Это, может быть, и справедливо, но положительно могу уверить всех, что нигде и никогда не существовало войска, при такой многочисленности столь слабого и малоспособного защищать государство и столь совершенно не сведущего в воинском искусстве...».



Китайский офицер, при Ватерлоо он бы смотрелся немного странно...