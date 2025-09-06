Очень даже необычные дробовики…

Очень даже необычные дробовики…


Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение.
Евангелие от Луки, 11:21




Рассказы об оружии. Едва ли не в каждом американском вестерне наряду с кольтами и винчестерами обязательно присутствует крупнокалиберный дробовик, хотя действие его по цели обычно не показывают. И понятно почему. На небольшой дистанции действует такое оружие поистине сокрушительно во всех смыслах. Очень скоро двуствольные дробовики с легкой руки Мозеса Браунинга заменили помповые, и вот уже более ста лет они выдерживают испытание временем благодаря своей надёжности, проверенной временем. Исключение таких узлов, как газовые системы, оказалось особенно важным при работе с широким спектром патронов для дробовиков, представленных на рынке. Так что именно помповый механизм — это надёжность, надёжность и еще раз надежность.

По меркам США именно дробовик лучше всего подходит для не слишком-то обученного стрелка в том случае, если он покупает оружие «для защиты дома». Но как быть с емкостью магазина? Сколько туда должно входить патронов, чтобы хватило «на всё»? Немаловажный фактор «домашнего оружия» — его габариты. Тут чем меньше оно, тем лучше. И как это всё вместе объединить в одной конструкции? Задумались над этим специалисты из американской фирмы «Кел-Тек», о которой на страницах «ВО» мы уже как-то рассказывали. Но оружия они напридумывали много и всякого. И как раз дробовики занимают в линейке ее товаров очень даже заметное место.

А началось всё с дробовика KSG, который стал первой фирменной разработкой для выхода на рынок дробовиков 12-го калибра. Чтобы оторваться от конкурентов, инженерам фирмы пришлось полностью переосмыслить всё его устройство и установить новый стандарт как по вместимости магазина, так и по общей длине. На сегодня KSG разрешён к использованию во всех 50 штатах и вмещает 6+6+1 (или 7+7+1 в зависимости от длины гильзы) патронов в магазине. В стандартной комплектации он оснащен еще и планками Пикатинни для установки различных аксессуаров как сверху, так и снизу. Весит дробовик без патронов 3,1 кг. Общая длина его — 663 мм. Длина ствола — 470 мм. Емкость магазина 7+7 (причем на дробовике их… два!). Розничная цена на сегодня: $845.


Вот он, какой, самый первый короткий дробовик KSG…

KSG25 изначально разрабатывался для «европейских друзей» (так написано в рекламном буклете этой фирмы!). Он представляет собой аналог дробовика Godzilla 12-го калибра, но немного меньше по размерам. Впрочем, в самих США он тоже продается. Как и все дробовики Кел-Тек, KSG25 рассчитан на 3-дюймовые патроны, однако этот вариант может вместить 10+10+1 или 12+12+1 патронов в зависимости от их размера. Тем не менее, несмотря на всю эту мощь и длинный ствол, KSG25 всё равно короче большинства тактических дробовиков, которые, однако, обладают лишь малой частью его огневой мощи. Он поставляется в том виде, в каком он представлен на фото. Понятно, что его большие размеры – это и больший вес, который у этого дробовика составляет 4,2 кг. Общая длина 965,2 мм. Длина ствола – 774,7 мм. Рекомендуемая фирмой розничная цена: $1100.


«Пушка» KSG25. Обратите внимание на вертикальную рукоятку помпового магазина. При таком боекомплекте всякая другая была бы трудна в управлении!

Дробовик KSG Tactical, напротив, — самое короткоствольное ружьё 12-го калибра на американском рынке. Те же два трубчатых магазина, в которые помещается 4+4+1 или 5+5+1 патронов в зависимости от размера гильзы. Цевье встроено в приклад и оснащено фонарём Keл-Teк и однократным выключателем. Как и в других вариантах KSG, в дульной части имеется резьба для адаптера дульного сужения или компенсатора, а также планка Пикатинни для установки оптики. Вес 2,8 кг. Общая длина 546 мм. Длина ствола 343 мм. Рекомендованная розничная цена: $1020.


KSG Tactical

Он также вмещает 4+4+1 или 5+5+1 патронов 12-го калибра в зависимости от выбранного размера гильзы. Он компактный, с цевьём, на которой расположен фонарь Keл-Тех, и планкой Пикатинни сверху для установки оптики. Вес 3 кг. Общая длина 663 мм. Длина ствола 470 мм. Рекомендованная розничная цена: $876. Выглядит он, правда, довольно-таки странно – как какой-то кургузый обрубок, но покупателей-то ведь много, а значит, чем шире линейка товаров, тем лучше – кому-нибудь эта модель да приглянется!


Именно так появилась и модель KSG NR- тот же «компакт», но с более длинным стволом, то есть если тебя не устраивает предыдущий образец, то уж этот-то «пойдет наверняка»…

Кел-Тек KS7 GEN2 — это помповое ружьё 12-го калибра сочетает в себе мощность, компактность и лёгкость. При достаточно небольшой длине 663 мм, он очень хорошо сбалансирован и обеспечивает хороший контроль и манёвренность оружием в ограниченном пространстве. Вмещает KS7 7+1 патрон, что обеспечивает неплохую емкость боекомплекта при достаточно лёгком весе. Усовершенствованная передняя часть GEN2 обеспечивает более плавный ход помпы, позволяя быстрее перезаряжать оружие при каждом движении. Имеется планка Пикатинни с 5 слотами для аксессуаров. Модульная конструкция KS7 GEN2 позволяет установить вертикальную рукоятку на цевье, что позволит еще больше облегчить процесс перезаряжания. При весе без патронов 3.1 кг этот дробовик одновременно и достаточно легок и компактен. Кстати, в комплект входит еще заглушка для планки Пикатинни, которая надевается на неё с целью защитить от ударов и возможных повреждений. Длина ствола 470 мм. Ход помпы — 330 мм. Рекомендованная розничная цена: $639.


KS7 GEN2. Магазин у него один, но 6-7 патронов для обороны дома вроде бы вполне достаточно…

12-й калибр — это, конечно, очень круто, картечь из такого дробовика сносит всё. Но как быть, если такая мощь вам не нужна, а вот конструкция дробовиков этой серии приглянулась? У «Кел-Тек» на этот случай тоже «есть что сказать». Она разработала дробовик калибром… 410. Фирма подчеркивает, что помповое ружьё KSG410 практически не имеет отдачи по сравнению с любыми другими помповыми ружьями. Из этого чрезвычайно лёгкого, тонкого и удобного в обращении ружья с удовольствием может стрелять вся семья. Кстати, KSG410 — это единственное в мире ружьё калибра .410, имеющее сразу два магазина! Вес — 2,4 кг. Общая длина — 663 мм, длина ствола — 470 мм. Ёмкость магазинов: 5+5+1. Цена, рекомендуемая «Кел-Тек» для продажи, — $510.


Вид у дробовика KSG410, пожалуй, наиболее футуристический среди всех прочих!

А теперь давайте немного подумаем над тем, что подобные компактные, многозарядные и мощные дробовики совсем неплохо было бы иметь и нашим бойцам на СВО, чтобы отстреливаться из них от украинских дронов. Причем они могут быть полной копией американских разработок «Кел-Тек». Ну а для того, чтобы никого нельзя было бы обвинить в нарушении патентных прав, два магазина на таком дробовике вполне можно было бы разместить не под, а над стволом! Перезаряжание при таком расположении магазинных труб вполне можно было бы осуществлять за счет пистолетной рукоятки, скользящей по стволу. Выброс стреляных гильз – вниз. Между магазинами есть прекрасное место для планки Пикатинни.
  1. bulatmuhamadeev Звание
    bulatmuhamadeev
    +4
    Сегодня, 04:42
    А теперь давайте немного подумаем над тем, что подобные компактные, многозарядные и мощные дробовики совсем неплохо было бы иметь и нашим бойцам на СВО, чтобы отстреливаться из них от украинских дронов.


    А зачем, если Ижмаш с девяностоломахматого года производит Сайги с 410 по 12 калибры с нормальными магазинами?

    Ну а для того, чтобы никого нельзя было бы обвинить в нарушении патентных прав, два магазина на таком дробовике вполне можно было бы разместить не под, а над стволом!


    Neostad 2000 передает привет. У него перезарядка кстати поудобнее.
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 09:18
      В США, особенно в сельской местности, у некоторых фанатов, не просто 2 - 3 ствола, а целые арсеналы, на все случаи жизни. Потому, вместо всех этих извращений. можно иметь три, простых и надежных, проверенных временем и эксплуатацией ствола. Начать можно с "Моссберг - 500".
    2. rait Звание
      rait
      0
      Сегодня, 14:46
      А зачем, если Ижмаш с девяностоломахматого года производит Сайги с 410 по 12 калибры с нормальными магазинами?


      Производил. В прошедшем времени. На сегодняшний день Ижмех в год производит несколько сотен гражданских изделий. Сотен! Не конкретной модели, а вообще всех моделей.

      Производство гладкоствольного оружия уничтожена либеральными "реформами". В ряде случаев уничтожены целые предприятия.

      Именно поэтому на СВО прямо сейчас дикая солянка и массово встречаются дедовские двустволки.
  2. atakan Звание
    atakan
    0
    Сегодня, 05:30
    следующее будет о дробовиках с барабанными магазинами ? wink
    1. atakan Звание
      atakan
      0
      Сегодня, 05:36
      п.с. (изврат) Видел 2 модели дробовиков с двумя стволами и двумя магазинами
  3. Коте пане Коханка Звание
    Коте пане Коханка
    +2
    Сегодня, 05:41
    Утро доброе Вячеслав Олегович!
    …совсем неплохо было бы иметь и нашим бойцам на СВО,

    Мое личное мнение для борьбы с БПЛА и траншейной войны необходимо иметь самозарядные дробовики или даже автоматические (с отсечкой на два выстрела). Правда в последнем случае надо, что-то решать с отдачей. Хотя идея интересная так-как позволяет чередовать боеприпасы с дробью (против БВС) и картечью (пехоты). Опять-таки более важным становится вопрос в спецпатроне против БПЛА. Боеприпасы со стальной сеткой видел только в релизах оружейных фабрик. В живую не видал.
    Вторая «бедка» - это вес носимого боекомплекта.
    Ну где-то так, всем хорошего дня!
  4. Наган Звание
    Наган
    +5
    Сегодня, 06:32
    Вот только во многих штатах есть ограничение на емкость магазина, причем в каждом свое, где-то оно действует вообще, где-то только для охоты. В общем, у оружейных магазинов (торговых точек, а не мест, куда заряжают патроны) есть статья дохода "приведение оружия в соответствие с законодательством штата".
    1. Luminman Звание
      Luminman
      +2
      Сегодня, 06:55
      Вот только во многих штатах есть ограничение на емкость магазина,
      Любопытно. А в каких штатах самое жесткое ограничение, а в каких - полнейшая свобода? Спасибо...
      1. dzvero Звание
        dzvero
        +3
        Сегодня, 07:57
        Вот пример smile
        Вольный перевод:
        "Террористам и преступникам - 170000 жителей штата имеют лицензии на огнестрел. 60% осталньных таковой на свое оружие не озаботились, потому что не требуется. Вам здесь ничего не светит. Но для вашей информации - в Калифорнии, Нью Йорке и Иллинойсе власти разоружили своих граждан."
        1. Rodez Звание
          Rodez
          +1
          Сегодня, 08:26
          Цитата: dzvero
          и Иллинойсе

          то-то чигаго вернуло себе былую славу :)
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 06:43
    А можно ли из охотничьего патрона сделать что то вроде боеприпаса с объёмным взрывом?
    Скажем так на безопасной дистанции от стрелка содержимое патрона распылялось и подрывалось как с обычным термобарическим боеприпасом.
  6. hhurik Звание
    hhurik
    -2
    Сегодня, 09:20
    Редкостный несбалансированный тяжеленный уродец hi Он явно только по горизонтали результативно пулять может, а уж как перезаряжается - даже лень смотреть, какое-то извращение муторное наверняка.
  7. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 09:28
    С таким коротким стволом - дробовик пригоден исключительно для самообороны на дистанции максимум метров 50... Какое уж тут СВО..
    1. Вадим С Звание
      Вадим С
      0
      Сегодня, 09:44
      Вообще то он именно для самообороны и сделан, причем тут какое то сво? Амеры делали его для себя.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        0
        Сегодня, 09:47
        Ну - автор статьи-то вроде как раз и сетует, что ничего подобного на фронте нет?
    2. hhurik Звание
      hhurik
      0
      Сегодня, 10:04
      На полтинник с таким стволом дробью №5 он бутылку шампанского - не расколет. Разве что пулей долетит, при попутном ветре - но там разлет будет из гладкого, хрен попадешь.
  8. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 09:46
    На Дискавери была передача "парни с пушками" там показывали эти дробовики, лупили на разные дистанции. Там и патроны чередовали и вообще всяко извращались. Классная пуха, я бы взял
  9. Edvid Звание
    Edvid
    0
    Сегодня, 11:36
    Надо конструировать ружьё для дрона. Чтобы дрон не рассыпался отдачей при выстреле, у ружья должен быть компенсатор отдачи.
  10. bk0010 Звание
    bk0010
    0
    Сегодня, 13:22
    А теперь давайте немного подумаем над тем, что подобные компактные, многозарядные и мощные дробовики совсем неплохо было бы иметь и нашим бойцам на СВО, чтобы отстреливаться из них от украинских дронов.
    Для этого лучше Вепрь-12 с длинным стволом, возможно в спортивной модификации (сам я эту модификацию не видел, но навороты полезные). Недостаток - большой вес. Плюс - вопрос с качеством, проверять надо каждый экземпляр. Ситуация лучше, чем с Сайгой, но до идеала далеко.
    1. rait Звание
      rait
      0
      Сегодня, 14:47
      Вепрь-12 уже давно не производится. Завод в Вятских Полянах по сути не пережил либеральных реформ и был "перепрофилирован" (с).