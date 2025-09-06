Очень даже необычные дробовики…
Евангелие от Луки, 11:21
Рассказы об оружии. Едва ли не в каждом американском вестерне наряду с кольтами и винчестерами обязательно присутствует крупнокалиберный дробовик, хотя действие его по цели обычно не показывают. И понятно почему. На небольшой дистанции действует такое оружие поистине сокрушительно во всех смыслах. Очень скоро двуствольные дробовики с легкой руки Мозеса Браунинга заменили помповые, и вот уже более ста лет они выдерживают испытание временем благодаря своей надёжности, проверенной временем. Исключение таких узлов, как газовые системы, оказалось особенно важным при работе с широким спектром патронов для дробовиков, представленных на рынке. Так что именно помповый механизм — это надёжность, надёжность и еще раз надежность.
По меркам США именно дробовик лучше всего подходит для не слишком-то обученного стрелка в том случае, если он покупает оружие «для защиты дома». Но как быть с емкостью магазина? Сколько туда должно входить патронов, чтобы хватило «на всё»? Немаловажный фактор «домашнего оружия» — его габариты. Тут чем меньше оно, тем лучше. И как это всё вместе объединить в одной конструкции? Задумались над этим специалисты из американской фирмы «Кел-Тек», о которой на страницах «ВО» мы уже как-то рассказывали. Но оружия они напридумывали много и всякого. И как раз дробовики занимают в линейке ее товаров очень даже заметное место.
А началось всё с дробовика KSG, который стал первой фирменной разработкой для выхода на рынок дробовиков 12-го калибра. Чтобы оторваться от конкурентов, инженерам фирмы пришлось полностью переосмыслить всё его устройство и установить новый стандарт как по вместимости магазина, так и по общей длине. На сегодня KSG разрешён к использованию во всех 50 штатах и вмещает 6+6+1 (или 7+7+1 в зависимости от длины гильзы) патронов в магазине. В стандартной комплектации он оснащен еще и планками Пикатинни для установки различных аксессуаров как сверху, так и снизу. Весит дробовик без патронов 3,1 кг. Общая длина его — 663 мм. Длина ствола — 470 мм. Емкость магазина 7+7 (причем на дробовике их… два!). Розничная цена на сегодня: $845.
Вот он, какой, самый первый короткий дробовик KSG…
KSG25 изначально разрабатывался для «европейских друзей» (так написано в рекламном буклете этой фирмы!). Он представляет собой аналог дробовика Godzilla 12-го калибра, но немного меньше по размерам. Впрочем, в самих США он тоже продается. Как и все дробовики Кел-Тек, KSG25 рассчитан на 3-дюймовые патроны, однако этот вариант может вместить 10+10+1 или 12+12+1 патронов в зависимости от их размера. Тем не менее, несмотря на всю эту мощь и длинный ствол, KSG25 всё равно короче большинства тактических дробовиков, которые, однако, обладают лишь малой частью его огневой мощи. Он поставляется в том виде, в каком он представлен на фото. Понятно, что его большие размеры – это и больший вес, который у этого дробовика составляет 4,2 кг. Общая длина 965,2 мм. Длина ствола – 774,7 мм. Рекомендуемая фирмой розничная цена: $1100.
«Пушка» KSG25. Обратите внимание на вертикальную рукоятку помпового магазина. При таком боекомплекте всякая другая была бы трудна в управлении!
Дробовик KSG Tactical, напротив, — самое короткоствольное ружьё 12-го калибра на американском рынке. Те же два трубчатых магазина, в которые помещается 4+4+1 или 5+5+1 патронов в зависимости от размера гильзы. Цевье встроено в приклад и оснащено фонарём Keл-Teк и однократным выключателем. Как и в других вариантах KSG, в дульной части имеется резьба для адаптера дульного сужения или компенсатора, а также планка Пикатинни для установки оптики. Вес 2,8 кг. Общая длина 546 мм. Длина ствола 343 мм. Рекомендованная розничная цена: $1020.
KSG Tactical
Он также вмещает 4+4+1 или 5+5+1 патронов 12-го калибра в зависимости от выбранного размера гильзы. Он компактный, с цевьём, на которой расположен фонарь Keл-Тех, и планкой Пикатинни сверху для установки оптики. Вес 3 кг. Общая длина 663 мм. Длина ствола 470 мм. Рекомендованная розничная цена: $876. Выглядит он, правда, довольно-таки странно – как какой-то кургузый обрубок, но покупателей-то ведь много, а значит, чем шире линейка товаров, тем лучше – кому-нибудь эта модель да приглянется!
Именно так появилась и модель KSG NR- тот же «компакт», но с более длинным стволом, то есть если тебя не устраивает предыдущий образец, то уж этот-то «пойдет наверняка»…
Кел-Тек KS7 GEN2 — это помповое ружьё 12-го калибра сочетает в себе мощность, компактность и лёгкость. При достаточно небольшой длине 663 мм, он очень хорошо сбалансирован и обеспечивает хороший контроль и манёвренность оружием в ограниченном пространстве. Вмещает KS7 7+1 патрон, что обеспечивает неплохую емкость боекомплекта при достаточно лёгком весе. Усовершенствованная передняя часть GEN2 обеспечивает более плавный ход помпы, позволяя быстрее перезаряжать оружие при каждом движении. Имеется планка Пикатинни с 5 слотами для аксессуаров. Модульная конструкция KS7 GEN2 позволяет установить вертикальную рукоятку на цевье, что позволит еще больше облегчить процесс перезаряжания. При весе без патронов 3.1 кг этот дробовик одновременно и достаточно легок и компактен. Кстати, в комплект входит еще заглушка для планки Пикатинни, которая надевается на неё с целью защитить от ударов и возможных повреждений. Длина ствола 470 мм. Ход помпы — 330 мм. Рекомендованная розничная цена: $639.
KS7 GEN2. Магазин у него один, но 6-7 патронов для обороны дома вроде бы вполне достаточно…
12-й калибр — это, конечно, очень круто, картечь из такого дробовика сносит всё. Но как быть, если такая мощь вам не нужна, а вот конструкция дробовиков этой серии приглянулась? У «Кел-Тек» на этот случай тоже «есть что сказать». Она разработала дробовик калибром… 410. Фирма подчеркивает, что помповое ружьё KSG410 практически не имеет отдачи по сравнению с любыми другими помповыми ружьями. Из этого чрезвычайно лёгкого, тонкого и удобного в обращении ружья с удовольствием может стрелять вся семья. Кстати, KSG410 — это единственное в мире ружьё калибра .410, имеющее сразу два магазина! Вес — 2,4 кг. Общая длина — 663 мм, длина ствола — 470 мм. Ёмкость магазинов: 5+5+1. Цена, рекомендуемая «Кел-Тек» для продажи, — $510.
Вид у дробовика KSG410, пожалуй, наиболее футуристический среди всех прочих!
А теперь давайте немного подумаем над тем, что подобные компактные, многозарядные и мощные дробовики совсем неплохо было бы иметь и нашим бойцам на СВО, чтобы отстреливаться из них от украинских дронов. Причем они могут быть полной копией американских разработок «Кел-Тек». Ну а для того, чтобы никого нельзя было бы обвинить в нарушении патентных прав, два магазина на таком дробовике вполне можно было бы разместить не под, а над стволом! Перезаряжание при таком расположении магазинных труб вполне можно было бы осуществлять за счет пистолетной рукоятки, скользящей по стволу. Выброс стреляных гильз – вниз. Между магазинами есть прекрасное место для планки Пикатинни.
Информация