Стратегические ядерные силы Китая
Ракеты «Дунфэн-5» в разобранном виде на параде. Фото Globalsecurity.org
За несколько последних десятилетий КНР смогла построить полноценные стратегические ядерные силы со всеми необходимыми компонентами. Теперь Народно-освободительная армия Китая занимается их развитием и наращивает количественные и качественные показатели. Считается, что по основным параметрам китайские ядерные силы давно вышли на третье место в мире — и возможен дальнейший рост.
Результаты развития
Китайская ядерная программа стартовала в середине пятидесятых годов XX в. при активном участии СССР. В 1964 г. состоялось первое испытание ядерного заряда, а в 1967-м провели подрыв термоядерного боеприпаса. В этот же период началось производство специальных боеприпасов разных типов, и параллельно шла разработка различных средств доставки.
За прошедшие десятилетия КНР построила полноценную ядерную промышленность и создала стратегические ядерные силы полного состава. Страна самостоятельно производит широкую линейку ядерных и термоядерных боезарядов, а также их носителей всех основных классов.
По понятным причинам, Китай не раскрывает всю информацию о своих СЯС. Основная масса данных на эту тему поступает из зарубежных источников разного рода и зачастую носит оценочный характер. Её достоверность практически всегда под вопросом.
Тем не менее, даже ограниченная открытая информация наглядно показывает прогресс в развитии СЯС, полученный в последние десятилетия. Кроме того, ясно, что Китай имеет возможности для дальнейшего их совершенствования и будет использовать их. Впрочем, не следует ожидать, что он будет регулярно отчитываться о достигнутых результатах.
Современные ракетные комплексы DF-41. Фото 81.cn
Стратегические боезаряды
Согласно доступным данным, на вооружении СЯС НОАК состоят ядерные / термоядерные боезаряды нескольких типов с разными характеристиками. Минимальная мощность таких изделий находится на уровне 100-300 кт. Также имеются тяжёлые заряды с мощностью до 2-3 Мт.
Более лёгкие изделия предназначаются для использования в составе разделяющихся головных частей баллистических ракет. Аналогичные заряды ставятся на авиационные ракеты. Боевые части мегатонного класса, ввиду большого размера и массы, предназначаются только для тяжёлых МБР наземных комплексов.
Количество ядерных боезарядов в распоряжении НОАК неизвестно. За рубежом делаются различные оценки и предположения, но они серьёзно отличаются друг от друга, а кроме того, не основываются на реальных данных. Например, в начале десятых годов разные иностранные организации давали оценки в диапазоне от десятков до тысяч изделий.
В октябре 2023 г. в очередном докладе Пентагона упоминалось, что Китай развернул порядка 500 боезарядов. К концу десятилетия ожидается удвоение этого числа, и в дальнейшем количественное развитие СЯС НОАК не остановится. Насколько правдивы такие оценки, неизвестно.
Наземная компонента
Ракетные войска стратегического назначения НОАК укомплектованы комплексами шахтного и мобильного типа с ракетами малой, средней и межконтинентальной дальности. Основная масса таких комплексов была разработана и принята на вооружение в последние десятилетия.
Подлодка проекта «094» с открытыми ракетными шахтами. Фото USNI
Согласно доступным данным, в составе РВСН имеется порядка 20 ракетных бригад, укомплектованных МБР, а также до 8-10 бригад с комплексами средней дальности. Части и соединения ракетных войск дислоцируются в разных районах страны и контролируют разные стратегические направления.
Наиболее дальнобойной ракетой китайских РВСН является жидкостная межконтинентальная «Дунфэн-5». Первый вариант этой МБР поступил на вооружение в 1981 г., и к настоящему времени она прошла несколько модернизаций. Последние версии имеют дальность пуска до 15 тыс. км. Ранние модификации ракеты несли моноблочную головную часть мегатонного класса, но в дальнейшем перешли на разделяющиеся. Ввиду больших размеров DF-5 запускаются только из шахтных установок.
Дальнейшее развитие линейки «Дунфэн» привело к созданию мобильных комплексов с твердотопливными ракетами. Последний образец этой серии — DF-41. Он получил трёхступенчатую ракету с дальностью не менее 12 тыс. км. По разным оценкам, это изделие оснащается разделяющейся головной частью с боезарядами мощностью в сотни килотонн.
Согласно зарубежным оценкам, в РВСН развёрнуто порядка 150 МБР разных типов с возможностью установки ядерных боезарядов. Также насчитали ок. 250 ракетных комплексов средней дальности, совместимых с ядерными и конвенциональными боевыми частями.
Сухопутная компонента СЯС является основным инструментом стратегического сдерживания. Имеющиеся на вооружении комплексы позволяют создавать угрозу для объектов вероятного противника в ряде регионов, включая всю Европу и всю Северную Америку. При этом комплексы средней и малой дальности решают аналогичные задачи в пределах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Ракеты подлодок JL-2. Фото FAS
Подводные силы
Китай начал строить морскую компоненту СЯС в восьмидесятых годах. В последние 10-15 лет процесс её развития существенно ускорился. Были приняты в строй новые подлодки и созданы баллистические ракеты с улучшенными характеристиками. Также заложили основы для дальнейшей модернизации.
В составе ВМС НОАК имеется шесть современных атомных подлодок с баллистическими ракетами. С 2000 г. велось строительство четырёх кораблей проекта «094». Первый из них начал службу в 2007 г., последний — в 2015-м. Затем по обновлённому проекту «094А» построили ещё две подлодки. Они служат с 2020-21 гг. Каждая лодка этих проектов имеет 12 шахтных пусковых установок.
В 2015 г. на вооружение ВМС поступила баллистическая ракета «Цзюйлан-2». Она имеет дальность не менее 7 тыс. км и несёт разные головные части. Возможна установка моноблока мощностью в несколько мегатонн или разделяющейся головной части ограниченной мощности.
В начале двадцатых годов до эксплуатации дошла новая БРПЛ «Цзюйлан-3». Предполагается, что по полезной нагрузке она не отличается от предшественника. В то же время, дальность полёта доведена до 9-10 тыс. км.
Имеющиеся подлодки позволяют ВМС и СЯС одновременно развернуть до 72 баллистических ракет. В зависимости от выбранной нагрузки, они могут нести суммарно несколько сотен боевых блоков. Даже при ограниченном количестве подлодок-носителей, подводная составляющая СЯС имеет большое значение и вносит значительный вклад в общее дело.
Испытательный пуск ракеты «Цзюйлан-3». Фото Military-today.com
Дальняя авиация
Воздушная компонента СЯС НОАК в последние десятилетия строится на основе дальних бомбардировщиков «Хун-6» ряда модификаций. По разным данным, в эксплуатации находится не менее 200-210 самолётов этого типа, распределённых между 10 полками. Части базируются в разных регионах и должны работать на разных направлениях.
H-6 последних модификаций имеют боевой радиус порядка 3-3,5 тыс. км. Для решения стратегических задач эти бомбардировщики несут современное ракетное вооружение, в т.ч. с ядерным боевым оснащением. Размеры боекомплекта зависят от типа ракеты. Так, самолёт способен нести четыре крылатые ракеты CJ-20 или одну KF-21.
Изделие CJ-20 («Чанцзянь-20») представляет собой крылатую ракету воздушного базирования, созданную на базе боеприпаса наземного комплекса CJ-10. Она имеет дальность полёта не менее 1,5-2 тыс. км и несёт 50-кг боевую часть. Возможна установка конвенционального или специального боезаряда.
Предполагается, что в начале текущего десятилетия на вооружение поступила ракета «Чанцзянь-100». Это гиперзвуковой боеприпас с дальностью полёта ок. 2 тыс. км и, предположительно, ядерным боезарядом. Ракета может стартовать с наземной платформы или с бомбардировщика H-6K.
По данным зарубежных источников, в настоящее время начинается развёртывание новой аэробаллистической ракеты, известной как KF-21. Предполагается, что это доработанный вариант изделия «Дунфэн-21» из состава наземного ракетного комплекса. Воздушный старт позволил получить дальность полёта до 2,5-3 тыс. км.
Перспективы развития
Известно, что Китай уже разрабатывает новые образцы техники и вооружения для дальнейшего развития стратегических ядерных сил. Те или иные обновления получат все три их компоненты. Кроме того, ожидается продолжение производства специальных боезарядов для размещения на средствах доставки и носителях.
Бомбардировщик H-6K. Видны точки подвески ракетного вооружения. Фото Chinamil.com.cn
Имеются отрывочные сведения о разработке новых наземных ракетных комплексов. Одновременно развивается направление баллистических ракет и систем с гиперзвуковыми боевыми блоками. Можно ожидать, что новые сведения о таких проектах появятся в ближайшее время.
Для морской компоненты начато строительство новой ПЛАРБ проекта «096». В обозримом будущем флот получит несколько таких вымпелов. В отличие от предшественников, они будут нести только ракеты «Цзюйлан-3». Размеры корпуса позволят вместить 12 шахтных установок.
Основные ожидания ВВС связаны с созданием нового бомбардировщика H-20. В недавнем прошлом китайская промышленность завершила разработку этого проекта и начала строительство опытного самолёта. В начале 2025 г. зарубежные источники сообщали о возможном начале лётных испытаний, но КНР не подтверждала эту информацию. «Хун-20» может поступить на вооружение до конца десятилетия.
Сегодня и завтра
Таким образом, к настоящему времени Китай построил полноценные СЯС, имеющие три необходимых компонента, а также освоил выпуск и эксплуатацию разнообразных вооружений и техники. В существующем виде эти силы обеспечивают стратегическое сдерживание потенциальных противников и делают ключевой вклад в национальную безопасность.
Китай не планирует останавливаться на достигнутом. Продолжается производство необходимых изделий всех классов, а также разрабатываются новые образцы. Перспективные самолёты, подлодки и ракетные комплексы поступят на вооружение в будущем и продолжат работать на безопасность страны.
