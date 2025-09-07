Стратегические ядерные силы Китая

5 701 14
Стратегические ядерные силы Китая
Ракеты «Дунфэн-5» в разобранном виде на параде. Фото Globalsecurity.org


За несколько последних десятилетий КНР смогла построить полноценные стратегические ядерные силы со всеми необходимыми компонентами. Теперь Народно-освободительная армия Китая занимается их развитием и наращивает количественные и качественные показатели. Считается, что по основным параметрам китайские ядерные силы давно вышли на третье место в мире — и возможен дальнейший рост.



Результаты развития


Китайская ядерная программа стартовала в середине пятидесятых годов XX в. при активном участии СССР. В 1964 г. состоялось первое испытание ядерного заряда, а в 1967-м провели подрыв термоядерного боеприпаса. В этот же период началось производство специальных боеприпасов разных типов, и параллельно шла разработка различных средств доставки.

За прошедшие десятилетия КНР построила полноценную ядерную промышленность и создала стратегические ядерные силы полного состава. Страна самостоятельно производит широкую линейку ядерных и термоядерных боезарядов, а также их носителей всех основных классов.

По понятным причинам, Китай не раскрывает всю информацию о своих СЯС. Основная масса данных на эту тему поступает из зарубежных источников разного рода и зачастую носит оценочный характер. Её достоверность практически всегда под вопросом.

Тем не менее, даже ограниченная открытая информация наглядно показывает прогресс в развитии СЯС, полученный в последние десятилетия. Кроме того, ясно, что Китай имеет возможности для дальнейшего их совершенствования и будет использовать их. Впрочем, не следует ожидать, что он будет регулярно отчитываться о достигнутых результатах.


Современные ракетные комплексы DF-41. Фото 81.cn

Стратегические боезаряды


Согласно доступным данным, на вооружении СЯС НОАК состоят ядерные / термоядерные боезаряды нескольких типов с разными характеристиками. Минимальная мощность таких изделий находится на уровне 100-300 кт. Также имеются тяжёлые заряды с мощностью до 2-3 Мт.

Более лёгкие изделия предназначаются для использования в составе разделяющихся головных частей баллистических ракет. Аналогичные заряды ставятся на авиационные ракеты. Боевые части мегатонного класса, ввиду большого размера и массы, предназначаются только для тяжёлых МБР наземных комплексов.

Количество ядерных боезарядов в распоряжении НОАК неизвестно. За рубежом делаются различные оценки и предположения, но они серьёзно отличаются друг от друга, а кроме того, не основываются на реальных данных. Например, в начале десятых годов разные иностранные организации давали оценки в диапазоне от десятков до тысяч изделий.

В октябре 2023 г. в очередном докладе Пентагона упоминалось, что Китай развернул порядка 500 боезарядов. К концу десятилетия ожидается удвоение этого числа, и в дальнейшем количественное развитие СЯС НОАК не остановится. Насколько правдивы такие оценки, неизвестно.

Наземная компонента


Ракетные войска стратегического назначения НОАК укомплектованы комплексами шахтного и мобильного типа с ракетами малой, средней и межконтинентальной дальности. Основная масса таких комплексов была разработана и принята на вооружение в последние десятилетия.


Подлодка проекта «094» с открытыми ракетными шахтами. Фото USNI

Согласно доступным данным, в составе РВСН имеется порядка 20 ракетных бригад, укомплектованных МБР, а также до 8-10 бригад с комплексами средней дальности. Части и соединения ракетных войск дислоцируются в разных районах страны и контролируют разные стратегические направления.

Наиболее дальнобойной ракетой китайских РВСН является жидкостная межконтинентальная «Дунфэн-5». Первый вариант этой МБР поступил на вооружение в 1981 г., и к настоящему времени она прошла несколько модернизаций. Последние версии имеют дальность пуска до 15 тыс. км. Ранние модификации ракеты несли моноблочную головную часть мегатонного класса, но в дальнейшем перешли на разделяющиеся. Ввиду больших размеров DF-5 запускаются только из шахтных установок.

Дальнейшее развитие линейки «Дунфэн» привело к созданию мобильных комплексов с твердотопливными ракетами. Последний образец этой серии — DF-41. Он получил трёхступенчатую ракету с дальностью не менее 12 тыс. км. По разным оценкам, это изделие оснащается разделяющейся головной частью с боезарядами мощностью в сотни килотонн.

Согласно зарубежным оценкам, в РВСН развёрнуто порядка 150 МБР разных типов с возможностью установки ядерных боезарядов. Также насчитали ок. 250 ракетных комплексов средней дальности, совместимых с ядерными и конвенциональными боевыми частями.

Сухопутная компонента СЯС является основным инструментом стратегического сдерживания. Имеющиеся на вооружении комплексы позволяют создавать угрозу для объектов вероятного противника в ряде регионов, включая всю Европу и всю Северную Америку. При этом комплексы средней и малой дальности решают аналогичные задачи в пределах Азиатско-Тихоокеанского региона.


Ракеты подлодок JL-2. Фото FAS

Подводные силы


Китай начал строить морскую компоненту СЯС в восьмидесятых годах. В последние 10-15 лет процесс её развития существенно ускорился. Были приняты в строй новые подлодки и созданы баллистические ракеты с улучшенными характеристиками. Также заложили основы для дальнейшей модернизации.

В составе ВМС НОАК имеется шесть современных атомных подлодок с баллистическими ракетами. С 2000 г. велось строительство четырёх кораблей проекта «094». Первый из них начал службу в 2007 г., последний — в 2015-м. Затем по обновлённому проекту «094А» построили ещё две подлодки. Они служат с 2020-21 гг. Каждая лодка этих проектов имеет 12 шахтных пусковых установок.

В 2015 г. на вооружение ВМС поступила баллистическая ракета «Цзюйлан-2». Она имеет дальность не менее 7 тыс. км и несёт разные головные части. Возможна установка моноблока мощностью в несколько мегатонн или разделяющейся головной части ограниченной мощности.

В начале двадцатых годов до эксплуатации дошла новая БРПЛ «Цзюйлан-3». Предполагается, что по полезной нагрузке она не отличается от предшественника. В то же время, дальность полёта доведена до 9-10 тыс. км.

Имеющиеся подлодки позволяют ВМС и СЯС одновременно развернуть до 72 баллистических ракет. В зависимости от выбранной нагрузки, они могут нести суммарно несколько сотен боевых блоков. Даже при ограниченном количестве подлодок-носителей, подводная составляющая СЯС имеет большое значение и вносит значительный вклад в общее дело.


Испытательный пуск ракеты «Цзюйлан-3». Фото Military-today.com

Дальняя авиация


Воздушная компонента СЯС НОАК в последние десятилетия строится на основе дальних бомбардировщиков «Хун-6» ряда модификаций. По разным данным, в эксплуатации находится не менее 200-210 самолётов этого типа, распределённых между 10 полками. Части базируются в разных регионах и должны работать на разных направлениях.

H-6 последних модификаций имеют боевой радиус порядка 3-3,5 тыс. км. Для решения стратегических задач эти бомбардировщики несут современное ракетное вооружение, в т.ч. с ядерным боевым оснащением. Размеры боекомплекта зависят от типа ракеты. Так, самолёт способен нести четыре крылатые ракеты CJ-20 или одну KF-21.

Изделие CJ-20 («Чанцзянь-20») представляет собой крылатую ракету воздушного базирования, созданную на базе боеприпаса наземного комплекса CJ-10. Она имеет дальность полёта не менее 1,5-2 тыс. км и несёт 50-кг боевую часть. Возможна установка конвенционального или специального боезаряда.

Предполагается, что в начале текущего десятилетия на вооружение поступила ракета «Чанцзянь-100». Это гиперзвуковой боеприпас с дальностью полёта ок. 2 тыс. км и, предположительно, ядерным боезарядом. Ракета может стартовать с наземной платформы или с бомбардировщика H-6K.

По данным зарубежных источников, в настоящее время начинается развёртывание новой аэробаллистической ракеты, известной как KF-21. Предполагается, что это доработанный вариант изделия «Дунфэн-21» из состава наземного ракетного комплекса. Воздушный старт позволил получить дальность полёта до 2,5-3 тыс. км.

Перспективы развития


Известно, что Китай уже разрабатывает новые образцы техники и вооружения для дальнейшего развития стратегических ядерных сил. Те или иные обновления получат все три их компоненты. Кроме того, ожидается продолжение производства специальных боезарядов для размещения на средствах доставки и носителях.


Бомбардировщик H-6K. Видны точки подвески ракетного вооружения. Фото Chinamil.com.cn

Имеются отрывочные сведения о разработке новых наземных ракетных комплексов. Одновременно развивается направление баллистических ракет и систем с гиперзвуковыми боевыми блоками. Можно ожидать, что новые сведения о таких проектах появятся в ближайшее время.

Для морской компоненты начато строительство новой ПЛАРБ проекта «096». В обозримом будущем флот получит несколько таких вымпелов. В отличие от предшественников, они будут нести только ракеты «Цзюйлан-3». Размеры корпуса позволят вместить 12 шахтных установок.

Основные ожидания ВВС связаны с созданием нового бомбардировщика H-20. В недавнем прошлом китайская промышленность завершила разработку этого проекта и начала строительство опытного самолёта. В начале 2025 г. зарубежные источники сообщали о возможном начале лётных испытаний, но КНР не подтверждала эту информацию. «Хун-20» может поступить на вооружение до конца десятилетия.

Сегодня и завтра


Таким образом, к настоящему времени Китай построил полноценные СЯС, имеющие три необходимых компонента, а также освоил выпуск и эксплуатацию разнообразных вооружений и техники. В существующем виде эти силы обеспечивают стратегическое сдерживание потенциальных противников и делают ключевой вклад в национальную безопасность.

Китай не планирует останавливаться на достигнутом. Продолжается производство необходимых изделий всех классов, а также разрабатываются новые образцы. Перспективные самолёты, подлодки и ракетные комплексы поступят на вооружение в будущем и продолжат работать на безопасность страны.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Bongo Звание
    Bongo
    +3
    7 сентября 2025 04:19
    Тема раскрыта слабо. В публикации много неточностей и упущений.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +4
      7 сентября 2025 07:55
      Цитата: Bongo
      Тема раскрыта слабо. В публикации много неточностей и упущений.

      А вы попробуйте сами исправить и дополнить.
      Специфика китайских публикаций о своём вооружении такова, что в ТТХ новейших образцов (моложе 5 лет) в основном могут предлагать общий вид и физические свойства...
      * * *
      Ясно только одно: Китай уверенной поступью идёт к мировому лидерству во всех областях, и лучше находиться с ним в добрососедских отношениях.
      1. Bongo Звание
        Bongo
        +8
        7 сентября 2025 09:34
        Цитата: ROSS 42
        А вы попробуйте сами исправить и дополнить.

        Как старожил Военного обозрения Вы не можете не знать, что у меня уже неоднократно были статьи в которых я "исправлял и дополнял". Более того, в моём профиле уже есть статьи про китайские СЯС и повторяться не считаю нужным.
        1. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          +2
          7 сентября 2025 12:24
          Цитата: Bongo
          Как старожил Военного обозрения Вы не можете не знать

          Я всегда знал одну истину: критикуя - предлагай!
          Кроме того, как поклонник истины и реальности, вы могли бы дать ссылки на свои или другие полные материалы.
          Мало того, если вы писали статьи про китайские СЯС или интересовались новинками китайского вооружения, то не могли не заметить, что для широкого пользования китайцы выкладывают мало данных, а есть и заведомо завышенные характеристики...
          Собственно всё, что я хотел сказать не имея желания никого обидеть или оскорбить...
          hi
          1. Bongo Звание
            Bongo
            +3
            7 сентября 2025 12:27
            Цитата: ROSS 42
            Кроме того, как поклонник истины и реальности, вы могли бы дать ссылки на свои или другие полные материалы.

            Если Вам это интересно, то Вы можете зайти ко мне в профиль и найти их самостоятельно.
            Цитата: ROSS 42
            Собственно всё, что я хотел сказать не имея желания никого обидеть или оскорбить...

            Взаимно... hi
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    7 сентября 2025 04:31
    Цитата: Bongo
    Тема раскрыта слабо. В публикации много неточностей и упущений.

    Для общего ознакомления сойдёт.
    А знать подробности what это придётся углубляться в тонкости и детали всех профилей военной промышленности, военного дела и экономики Китая...а там такой объем информации... мама не горюй.
    Зачем это простому обывателю...пущай аналитики и разведка парится над этим. smile
    1. Bongo Звание
      Bongo
      +7
      7 сентября 2025 05:21
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Для общего ознакомления сойдёт.

      Статья по большей части построенная на общих фразах, даже минимально не раскрывающая структуры, возможностей и потенциала развития китайских СЯС не может быть пригодна для "общего развития".
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Зачем это простому обывателю...

      Ежеле "простой обыватель" заинтересовался темой, то он имеет право на качественно сделанную работу, соответствующую реальности и содержащую актуальные подробности и детали.
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    7 сентября 2025 05:25
    Цитата: Bongo
    Ежеле "простой обыватель" заинтересовался темой, то он имеет право на качественно сделанную работу, соответствующую реальности и содержащую актуальные подробности и детали.

    Согласен...информация должна быть вкусная и перевариваемая мозгом.
    На ВО была статья о районах и расположениях ШПУ в Китае...очень было интересно...хотелось бы продолжения этой темы. smile hi
    1. Удав КАА Звание
      Удав КАА
      +4
      7 сентября 2025 15:29
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      информация должна быть вкусная и перевариваемая мозгом. На ВО была статья о районах и расположениях ШПУ в Китае...очень было интересно...хотелось бы продолжения этой темы.
      Ранее на ВО была статья (научный труд! с полновесными ссылками на источники) доктора С. Кетонова от 25 марта 2025 года "Ракетно-ядерный потенциал Китая в 2025 году"
      Для меня она ныне является СПРАВОЧНИКОМ по СЯС НОАК. Не поленитесь, посмотрите ее, и вы получите истинное интеллектуальное удовлетворение от прочитанного. Автор не скрывает, что пользовался ежегодным докладом о состоянии ядерных сил КНР, подготовленный группой авторов, возглавляемой Хансом Кристенсеном, заместителем директора Мэттом Кордой и старшими научными сотрудниками Элианой Джонс и Маккензи Найт, сотрудниками Проекта ядерной информации Федерации американских ученых. Доклад был опубликован в журнале «Бюллетень ученых-атомщиков» в колонке «Ядерный блокнот» за 2025 год.
      Но доклад американцев был препарирован , переработан и представлен публике (посмотрели более 26,5 тыс. пользователей!) Сергеем в удобоваримом "русском" популярном варианте. Я бы, к примеру, никогда бы не полез в И-нет за английской версией этого доклада. Сергей это сделал. За что снимаю шляпу и повторно его благодарю.
      На счет Кирилла. Он не перетруждается, ковыряясь в сопутствующих материалах. Отсюда и результат: скольжение по поверхности темы.
      Единственно, что можно дать в развитие материала С. Кетонова, так это появление нового ПГРК НОАК DF-61. А также ГЗ ударных (как в ядерном, так и в обычном снаряжении) боевых блоков к носителям. Полагаю, что появление DF-61 явится новым этапом в развитии СЯС КНР, как гарантия сохранения потенциала ответного удара НОАК на МГУ США.
      Об этом конечно же нужно написать, исследуя тему глубоко и основательно, как это делает доктор Кетонов.
      АГА.
      1. SmollH2 Звание
        SmollH2
        +1
        8 сентября 2025 00:43
        Поддерживаю. И отмечу, что Китай ещё и успешно испытал бомбу на основе водорода, где не содержались какие-либо ядерные материалы. Совсем недавно.
  4. smart fellow Звание
    smart fellow
    +1
    7 сентября 2025 07:45
    Китайская ядерная программа стартовала в середине пятидесятых годов XX в. при активном участии СССР. В 1964 г. состоялось первое испытание ядерного заряда, а в 1967-м провели подрыв термоядерного боеприпаса.

    Вроде все верно, но есть нюанс. СССР отозвал своих специалистов из КНР в июле 1960 года. По плану первое ядерное испытание должно было состояться через 10 лет, но китайское правительство обратилось с призывом к китайским ученым и инженерам которые жили за границей и тысячи специалистов в области физики и химии приехали в Китай для участия в создании ядерного оружия. Благодаря этому первое испытание атомной бомбы состоялось на несколько лет раньше, а затем было проведено и испытание термоядерного оружия.
  5. ВохаАхов Звание
    ВохаАхов
    +1
    7 сентября 2025 10:11
    Было бы неплохо всё это скомпоновать в одну табличку
  6. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    +1
    8 сентября 2025 02:35
    Перед лицом угрозы со стороны ВС США, Китаю необходимо быстро производить стратегические бомбардировщики Хун-20, новые атомные подводные лодки и атомные авианосцы. Кроме того, количество ядерных боезарядов в КНР должно быть увеличено сначала до 1500, затем до 2000 на втором этапе и до 3000 на третьем этапе. Из этих 3000 единиц ядерного оружия: 2000 – стратегические ядерные боезаряды, а 1000 – тактические.
    china3army
  7. OXOTHuK_RUSSIA Звание
    OXOTHuK_RUSSIA
    0
    8 сентября 2025 09:53
    Китай не применит силу.
    Но при этом вызовет уважение своих соседей - для инвестиций, освоения рынка и недр.
    Всё правильно делает.