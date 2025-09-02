WhatsApp под запретом: чиновников Франции переводят на госмессенджер

WhatsApp под запретом: чиновников Франции переводят на госмессенджер

Франция переводит государственный аппарат на использование собственного мессенджера Tchap. Решение о переходе, принятое по соображениям кибербезопасности, затрагивает министров и всех государственных служащих, пишет местная пресса.

В материале говорится, что новое программное обеспечение было разработано специалистами межминистерского управления по цифровым технологиям (Dinum). Согласно официальному циркуляру, кабинет министров ввёл запрет на применение среди чиновников популярных мессенджеров, таких как Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории РФ), которые, по мнению властей, не могут предоставить необходимый уровень защиты конфиденциальной переписки.



В случае нарушения запрета французским госслужащим светят внушительные штрафы.

Этот шаг, как сообщается, направлен на минимизацию рисков утечки важных данных и укрепление суверенитета цифровых коммуникаций французского правительства.

Напомним, что год назад французские правоохранители провели арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, который находился с визитом в Париже. Многие эксперты тогда предположили, что данная операция была проведена с целью получения французскими спецслужбами доступа к шифрованию сообщений в мессенджере.

В то же время, на фоне возросших рисков в сфере кибербезопасности, наша страна также озаботилась созданием национального мессенджера. Эту роль уже выполняет приложение Max, которое в будущем будет модернизироваться, в том числе добавлением в него доступа к государственным сервисам.
  1. Winger Звание
    Winger
    +5
    Вчера, 13:38
    Сегодня уже скачал и установил на телефон MAX. А что делать? С внучкой по видеосвязи надо разговаривать!
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      -4
      Вчера, 14:01
      а старый добрый скайп не подойдет?
      1. al3x Звание
        al3x
        +1
        Вчера, 14:10
        Если андроид, то и тг работает без проблем. Просто в настройках разработчика (меню отладки) нужно одну галочку поставить.
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          0
          Вчера, 14:12
          подскажите как это сделать? где поставить?
          1. al3x Звание
            al3x
            +6
            Вчера, 14:16
            Заходите в настройки, в самом низу зажимаете дважды на версию тг, вылезет меню отладки, там в настройках звонка активируете опцию "Force TCP". Эта же опция должна быть включена и у того, кому звоните. Буквально на выходных звонил по видео, все работало
            1. Володин Звание
              Володин
              +2
              Вчера, 14:26
              Истину глаголит товарищ.
              Хотя в последние дня 3-4 телега звонит вполне нормально и без этой функции. Возможно, не у всех
              1. al3x Звание
                al3x
                +1
                Вчера, 14:31
                Видимо, тг на самом деле блокирован частично. Вот только алгоритм блокировки не ясен. Я после введения этих ограничений тоже звонил без проблем и без этой опции, правда трафик шел не через мобильного оператора, а через домашний проводной инет. Мобильный у нас только 2g остался, там сообщение то не всегда уходит сразу 😐
                1. Nastia Makarova Звание
                  Nastia Makarova
                  0
                  Вчера, 14:36
                  впн тоже через мобильный не работает, только вай фай
                  1. al3x Звание
                    al3x
                    0
                    Вчера, 14:43
                    Работает. Просто не все протоколы теперь доступны) написал вам в лс
                  2. Grencer81 Звание
                    Grencer81
                    +1
                    Вчера, 15:00
                    У меня VPN работает.А вот по ватсапу теперь не могу звонить.Только передачи типа "Алекс-Юстасу"...
                    1. Nastia Makarova Звание
                      Nastia Makarova
                      0
                      Вчера, 15:12
                      У меня VPN работает, через мобильный интернет?
                      1. Grencer81 Звание
                        Grencer81
                        -1
                        Вчера, 15:26
                        Да,через мобильный. На планшете.
                      2. Nastia Makarova Звание
                        Nastia Makarova
                        0
                        Вчера, 15:58
                        а у меня через моб интернет перестали впн работать, все 4 штуки, только через вай фай
            2. Nastia Makarova Звание
              Nastia Makarova
              -2
              Вчера, 14:33
              спасибо, попробую так сделать
            3. Владимир М.В. Звание
              Владимир М.В.
              +1
              Вчера, 17:32
              1) Открыть настройки Telegram: запустить приложение, открыть боковое меню (три полоски в левом верхнем углу), выбрать «Настройки».
              2) Активировать меню отладки: прокрутить вниз до раздела «О Telegram», найти надпись с версией приложения (например, «Telegram v10.2.3»), зажать на этой надписи 2–3 секунды, отпустить, повторить это действие ещё раз — должно появиться уведомление «Debug Menu Enabled».
              3) В главном меню настроек перейти в «Call Settings» → «Connection», активировать опцию «Force TCP», подтвердить изменения.
              4) Перезапустить приложение: полностью закрыть Telegram (не просто свернуть!), в Android — открыть список recent apps, свайпнуть Telegram вверх, запустить приложение заново.
      2. Мамука Петрович Звание
        Мамука Петрович
        +5
        Вчера, 14:17
        а старый добрый скайп не подойдет?

        С 5 мая 2025 года корпорация Microsoft официально прекратила поддержку и работу Skype
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          -3
          Вчера, 14:24
          зуум же остался?................
          1. Russian_Ninja Звание
            Russian_Ninja
            +1
            Вчера, 14:27
            Ну зум после 40 минут общения сбрасывается и вроде минут 10 надо на повторный звонок, ибо он бесплатный.
            Microsoft Teams остался ещё.

            Но думаю гайки и здесь подкрутят
      3. Russian_Ninja Звание
        Russian_Ninja
        +5
        Вчера, 14:17
        Уже нет.
        Скайп прекратил работу 5 мая 2025 года
        1. Tagan Звание
          Tagan
          0
          Вчера, 14:45
          Скайп прекратил работу 5 мая 2025 года

          Не знаю насчёт просто Скайпа, но что Скайп для бизнеса работает, это точно.
          1. Перейра Звание
            Перейра
            -1
            Вчера, 14:49
            Да. Чата больше нет, но звонки и конференции работают.
      4. HAM Звание
        HAM
        -1
        Вчера, 14:19
        Скайп в мае был отключен.Был ещё наш МАЙЛ.РУ АГЕНТ...точно как скайп,только не знаю работает ли.
      5. Дедок Звание
        Дедок
        0
        Вчера, 14:33
        а старый добрый скайп не подойдет?

        а вы пробовали пользоваться им, в последнее время?
        попробуйте...
        1. Перейра Звание
          Перейра
          +1
          Вчера, 14:50
          Я каждый день пользуюсь. Совещания в скайпе провожу. А вот чата нет.
      6. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Вчера, 14:51
        Скайп вообще-то официально закрыли. Возможно он где-то и работает, но вот как долго? В ТГ видеорежим тоже неплохо работает.
      7. Eugen 62 Звание
        Eugen 62
        +1
        Вчера, 15:41
        старый добрый скайп не подойдет?
        Это не очень старый. Вот раньше был такой мессенджер, назывался в просторечье "Аська"! Я его ещё помню. Видео через него не отправлялось, но текстовые сообщения шли хорошо! smile
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          0
          Вчера, 15:59
          я тоже его застала, были времена
      8. Обычный Звание
        Обычный
        0
        Вчера, 16:21
        Скайп тоже с мая месяца закрылся. Теперь там какая-то версия Microsoft Teams
    2. ideo098 Звание
      ideo098
      -1
      Вчера, 14:35
      А я и не сегодня и не вчера, пару месяцев уже там. Надо федя, надо.
    3. kosmozoo Звание
      kosmozoo
      +1
      Вчера, 15:25
      Я понимаю, всякие мошенники, засланные казачки, наркоши и их снабженцы не хотят идти в МАХ. Эта категория осознано поднимает волну. Но остальные, неужели идейные и до сих пор верят в демократичные и тоталитарные общалки?!
      1. LuZappa Звание
        LuZappa
        +2
        Вчера, 15:48
        Сыроват и кривоват он пока. Обновления каждый день идут.
      2. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        +1
        Вчера, 16:30
        Цитата: kosmozoo
        Я понимаю, всякие мошенники, засланные казачки, наркоши и их снабженцы не хотят идти в МАХ. Эта категория осознано поднимает волну. Но остальные, неужели идейные и до сих пор верят в демократичные и тоталитарные общалки?!

        все перечисленные перейдут в любой из десятков!!! других, незапрещенных (но зашифрованных) мессенджеров и будут там общаться... или Вы думаете с появлением МАКС -
        Цитата: kosmozoo
        мошенники, засланные казачки, наркоши и их снабженцы
        исчезнут? laughing
    4. LuZappa Звание
      LuZappa
      +1
      Вчера, 15:47
      Еще есть Гугл Мит (Google Meet). Вполне себе работает...
      1. Александр_K Звание
        Александр_K
        0
        Вчера, 17:59
        Есть еще ТамТам и ВКмессенджер. Первый все хвалят кто пользовался, единственный минус - аудитория пока маленькая. Но если только звонить по ТамТаму, то вполне удобно.
    5. zloybond Звание
      zloybond
      0
      Вчера, 19:59
      не все телефоны тянут этот самый " МАКС" к сожалению более старые модели которые спокойно используют ватсап и без проблем давали хорошую связь с абонентом нужно прокачивать или просто покупать новый телефон.
      Пользовались всей семьей ватсапом для связи. дети учатся в другом городе, мама живет в другом регионе. И вдруг оказалось, что нужно всем приобрети новые телефоны. Это для чего сделано? Более легкую программу невозможно было создать? Ума не хватило???
      Почему кто то может сделать нормальную программу, которую можно загрузить на телефон а кто то все делает, чтобы половина населения России ринулась в магазин для покупки телефона???
      Я деньги в чужом кошельке не считаю, но кому-то очень хочется залезть в кошельки наших граждан.
  2. Tagan Звание
    Tagan
    +2
    Вчера, 14:00
    Тут не так давно MAX-а какашками закидывали, а оно вона как. Не всё так однозначно.))
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      0
      Вчера, 14:01
      Цитата: Tagan
      Тут не так давно MAX-а какашками закидывали, а оно вона как. Не всё так однозначно.))

      а что неоднозначно? пусть госорганы на что хотят переходят- при чем тут обычные люди?
    2. Russian_Ninja Звание
      Russian_Ninja
      +2
      Вчера, 14:23
      Как по мне здесь идёт недосказанность.

      Проблема ведь не в том, что Max вышел и даже не в том, что его проталкивают для гос органов, а в том, что для его искусственной поддержки решили перерезать функции у других мессенджеров.

      P.S.
      Так то и в России были гос мессенджеры - арм гс «Среда» например. Почему бы её не популяризировать вообще во всех гос органах - неясно
      1. Перейра Звание
        Перейра
        -2
        Вчера, 14:51
        Видимо, на её внедрении не украсть.
  3. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Вчера, 14:03
    выполняет приложение Max,

    Для него даже русского названия не придумали. Вдобавок неоднозначное произношение: то ли "мах", то ли "макс". Ну а рекламу ему российские СМИ создают такую, как у просроченных собачьих консервов.
    1. Перейра Звание
      Перейра
      -2
      Вчера, 14:52
      Вот эта буйная реклама больше всего настораживает.
      1. Комментарий был удален.
    2. Corvair Звание
      Corvair
      0
      Вчера, 15:03
      Многие узнали про этот Макс из... пропаганды против него и решили попробовать установить, что это за ужасное приложение :)
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Вчера, 15:43
        Зато ИИ ГигаЧат в Максе на вопрос Крым чей выдаёт обширный ответ по правильному. yes И даже ссылки скрепные выдаёт. laughing

        не, ну а вдруг там враги прокрались в разработчики - надо же скрепность то проверить? yes
  4. Tooks Звание
    Tooks
    +7
    Вчера, 14:07
    Не вижу ничего плохого в MAX-е. Всё нормально работает, в том числе видеозвонки.
    Не стоит забывать, что это всё ещё бета версия.
  5. solist2424 Звание
    solist2424
    0
    Вчера, 14:23
    Русская разведка добралась и до Парижа - французских чиновников подсадили на Мах.
  6. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    -4
    Вчера, 14:30
    Цитата: Winger
    С внучкой по видеосвязи надо разговаривать!
    По-моему, там нет поддержки видео
    1. Tooks Звание
      Tooks
      +2
      Вчера, 14:34
      Есть. Только вчерась использовал видеозвонок.
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        -3
        Вчера, 14:36
        Цитата: Tooks
        Есть. Только вчерась использовал видеозвонок
        Прямо сейчас глянул, не нашел. Чаты есть, вызовы тоже, а вот видео звонка не обнаружил
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +3
          Вчера, 14:56
          Нажимаете на контакт из списка кому хотите позвонить, в открывшемся окне сообщений контакту справа вверху нажимате на 3 вертикальные точки, в выпавшем меню выбираете Видеозвонок. Всё. И работает.

          Надо будет только при первом звонке на Андроид-телефоне дать соответствующие разрешения для видеозвонка - доступ к микрофону, камере и т.п.
          1. Wratch Звание
            Wratch
            0
            Вчера, 20:13
            Заодно к банковской карточке. Гениальное приложение. Для него еще лучше иметь второй "пустой "телефон.
  7. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Вчера, 14:53
    Чёт-то поздненько жабоеды кинулись))) весь мир ухахатывался слушая переговоры лидеров ЕС, по закрытой связи)))
  8. Genak Звание
    Genak
    -2
    Вчера, 16:01
    13 лет назад поставил по совету ,, ай кой хороший ,, посмотрел какой и куда он просил доступ при том функционале и удалил . До недавнего времени со всех щелей слышал , какой он хороший - только улыбался .