WhatsApp под запретом: чиновников Франции переводят на госмессенджер

Франция переводит государственный аппарат на использование собственного мессенджера Tchap. Решение о переходе, принятое по соображениям кибербезопасности, затрагивает министров и всех государственных служащих, пишет местная пресса.В материале говорится, что новое программное обеспечение было разработано специалистами межминистерского управления по цифровым технологиям (Dinum). Согласно официальному циркуляру, кабинет министров ввёл запрет на применение среди чиновников популярных мессенджеров, таких как Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории РФ), которые, по мнению властей, не могут предоставить необходимый уровень защиты конфиденциальной переписки.В случае нарушения запрета французским госслужащим светят внушительные штрафы.Этот шаг, как сообщается, направлен на минимизацию рисков утечки важных данных и укрепление суверенитета цифровых коммуникаций французского правительства.Напомним, что год назад французские правоохранители провели арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, который находился с визитом в Париже. Многие эксперты тогда предположили, что данная операция была проведена с целью получения французскими спецслужбами доступа к шифрованию сообщений в мессенджере.В то же время, на фоне возросших рисков в сфере кибербезопасности, наша страна также озаботилась созданием национального мессенджера. Эту роль уже выполняет приложение Max, которое в будущем будет модернизироваться, в том числе добавлением в него доступа к государственным сервисам.

