Подозреваемый в убийстве Парубия пытается свалить свою вину на спецслужбы России

Житель Львова, подозреваемый в убийстве экс-коменданта Майдана Андрея Парубия, пытается свалить вину на спецслужбы России. 52-летний мужчина утверждает, что общался с ними о погибшем на фронте сыне, и его якобы убедили пойти на преступление.

Об этом сообщается в украинских СМИ.

Правоохранители относятся к данной версии со скепсисом, считая ее неубедительной. Они предполагают, что таким способом он пытается убедить следователей, что стал жертвой шантажа со стороны российских спецслужб.

Следствие считает, что мужчина пошел на убийство по совершенно иным причинам. К примеру, он мог совершить покушение, чтобы получить за это оплату. Рассматривается также версия личной неприязни по политическим мотивам, так как Парубий был одним из заметных деятелей радикального националистического движения на Украине.

Впрочем, источники СМИ в органах правопорядка считают, что тема предполагаемой «причастности» России к ликвидации радикала будет для следствия в приоритете. На данный момент львовская прокуратура предъявила задержанному подозрение по двум уголовным статьям – в незаконном хранении оружия и в умышленном убийстве. При этом у следствия нет доказательств того, что мужчина выполнял чей-либо заказ. В госизмене его также не подозревают, что говорит об отсутствии «российского следа».

Бывший комендант Майдана и экс-спикер Рады был ликвидирован во Львове 30 августа. В него выстрелили восемь раз.
  1. Appraiser Звание
    Appraiser
    +10
    Вчера, 13:31
    В этой истории самое главное результат - ликвидирован soldier
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +6
      Вчера, 13:37
      Следствие считает, что мужчина пошел на убийство по совершенно иным причинам. К примеру, он мог совершить покушение, чтобы получить за это оплату.

      Следы устранения нацистского конкурента Парубия в Украине, как полагают политически грамотные политологи, на самом деле приведут именно в офис просроченного "президента Украины" - к самому Зеленюге и Ермаку. Ведь Парубий - это соратник Порошенко, а Зеленюге никакие конкуренты на предстоящих выборах президента Украине по настоянию Трампа ни в коем случае не нужны!

      И действительно Парубий - не просто человек Порошенко, а его политический соратник.
      Так например. Известно, что в ходе президентских выборов 2019 года Парубий поддержал Порошенко. 31 мая 2019 года Парубий принял участие в съезде партии "Европейская солидарность", где сообщил о решении участвовать в будущих выборах с «командой единомышленников». При этом Парубий участвовал в досрочных парламентских выборах 2019 года от партии «Европейская солидарность» (2-е место в партийном списке), был избран народным депутатом.
      На местных выборах 2020 года в Волынской области Парубий курировал избирательную кампанию «Европейской солидарности».
      СМ. подробно - https://ru.wikipedia.org/wiki/Парубий,_Андрей_Владимирович

      СПРАВКА
      «Европейская солидарность» Украинская консервативная и правоцентристкая политическая партия, возглавляемая экс-президентом Украины и народным депутатом Верховной Рады Украины Петром Порошенко. Является ассоциированным членом Европейской народной партии.
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +3
        Вчера, 13:45
        Всё дело с убийством Парубия состоит именно в возможных предстоящих выборах по настоянию Трампа в Украине. Просто Зеленский к этим выборам таким образом готовится, зачищая политическое поле от своих конкурентов!
        Политологи при этом уже утверждают, что следующей политической жертвой у диктатора-самозванца Зеленюги вероятнее всего будет сам Пётр Порошенко! Если Порошенко, конечно, после убийства Парубия не струсит и всё-таки выдвиент свою кандидатуру на выборах президента Украины. А может и без выбор Зелебоб устранит Порошеноко просто заранее. Ибо как говорится: нет человека и нет проблем!
        1. Иван Кузьмич Звание
          Иван Кузьмич
          0
          Вчера, 14:58
          Цитата: Татьяна
          Всё дело с убийством Парубия состоит именно в возможных предстоящих выборах по настоянию Трампа в Украине. Просто Зеленский к этим выборам таким образом готовится, зачищая политическое поле от своих конкурентов!
          Политологи при этом уже утверждают, что следующей политической жертвой у диктатора-самозванца Зеленюги вероятнее всего будет сам Пётр Порошенко! Если Порошенко, конечно, после убийства Парубия не струсит и всё-таки выдвиент свою кандидатуру на выборах президента Украины. А может и без выбор Зелебоб устранит Порошеноко просто заранее. Ибо как говорится: нет человека и нет проблем!

          привет а Мэр Киева Кличко ? и его пусть тоже зачистят
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Вчера, 13:55
      Цитата: Appraiser
      В этой истории самое главное результат - ликвидирован soldier

      Цитата: Appraiser
      Бывший комендант Майдана и экс-спикер Рады был ликвидирован во Львове 30 августа.

      Термин "ликвидирован" применяется, как раз таки, к результатам действия спец.служб. А здесь просто - убийство, а заказуха за бабки или из личных мотивов... это уже детали. Наши спец.службы, к сожалению, не имеют к этому никакого отношения. Времена Судоплатова прошли...
  2. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +3
    Вчера, 13:35
    Было бы удивительно, если бы б/ушные не выбыли из него такие показания. Впрочем, это пресс-релиз б/ушных, т. е., что этот говорил мы не знаем и скорее всего не узнаем)
  3. dnestr74 Звание
    dnestr74
    +2
    Вчера, 13:35
    Журналистам другую версию выдал
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      0
      Вчера, 21:55
      Цитата: dnestr74
      Журналистам другую версию выдал

      Подозреваемый в убийстве Парубия опроверг версии о шантаже со стороны российских спецслужб, передает ТАСС. «Нет, это неправда», – заявил он журналистам перед заседанием суда по избранию меры пресечения, фрагменты беседы публикует телеканал «Общественное. Новости».
      По словам подозреваемого, убийство стало его «личной местью украинской власти», однако он отказался уточнить причины, отметив, что выбор жертвы был случайным. Он добавил, что «жил бы я в Виннице, был бы Петя»       (с)
  4. Комментарий был удален.
  5. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +2
    Вчера, 13:36
    Новая сказка сочиняется, Андромеда, видимо, надоела уже.
  6. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +4
    Вчера, 13:37
    только вот зачем это нужно России?!!!
    грохнули свои, под шумок очередной ушат помоев плеснуть в сторону РФ
  7. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +4
    Вчера, 13:41
    желательно, нацистов в мешке в Москву привозить, судить и вешать.
  8. Владимир М Звание
    Владимир М
    +10
    Вчера, 13:42
    Вообще-то уже есть видео с заявлением 52-летнего жителя Львова, что он убил парубия из личной мести и спец. службы России не имеют к этому отношения.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Вчера, 13:48
      Цитата: Владимир М
      Вообще-то уже есть видео с заявлением 52-летнего жителя Львова, что он убил парубия из личной мести

      СБУ почки отобьёт, так он и марсианский след в убийстве Парубия обьявит.
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +3
        Вчера, 13:50
        То что он в конце концов признает любую версию, которую выдвинет СБУ я и не сомневаюсь. hi
  9. alexoff Звание
    alexoff
    +4
    Вчера, 13:43
    Дык он совсем другое рассказал, что это для поисков пропавшего где-то на фронте сына и вообще
  10. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    -1
    Вчера, 13:44
    Житель Львова, подозреваемый в убийстве экс-коменданта Майдана Андрея Парубия, пытается свалить вину на спецслужбы России

    Ещё одна игра, в которую, как оказалось, можно играть вдвоём.
  11. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +1
    Вчера, 13:44
    Впрочем, источники СМИ в органах правопорядка считают, что тема предполагаемой «причастности» России к ликвидации радикала будет для следствия в приоритете.
    Если вбросили такую версию в СМИ, значит так и будет, т.к. она соответствует внутренней повестке в Украины.
  12. владимир 290 Звание
    владимир 290
    +2
    Вчера, 13:44
    "Житель Львова, подозреваемый в убийстве экс-коменданта Майдана Андрея Парубия, пытается свалить вину на спецслужбы России" ну да, чтоб срок себе побольше накрутить
  13. мерцание Звание
    мерцание
    +4
    Вчера, 13:52
    Следствие считает, что мужчина пошел на убийство по совершенно иным причинам
    Парубий раскритиковал пиццу, чем обрушил рейтинг пиццерии.
    Ну, они его за это и того ... belay
    Желающих критиковать пиццу сразу поубавилось. bully
    1. Slon_on Звание
      Slon_on
      0
      Вчера, 14:46
      Точно, а ещё говорят, что ни одна и восьми пуль в мозг парубиевский не попала. Подох от обильного кровотечения.
      1. мерцание Звание
        мерцание
        +2
        Вчера, 16:11
        а ещё говорят, что ни одна и восьми пуль в мозг парубиевский не попала.
        Он в голове его никогда не носил. belay
        Подох от
        обиды. request
  14. Лешак Звание
    Лешак
    +4
    Вчера, 13:56
    Мне одному кажется, что доставщик который стрелял и этот задержанный разные люди? Стрелок на видео был щуплый, а этот крепкий мужик. what
  15. klev72 Звание
    klev72
    +2
    Вчера, 13:58
    Это ложь. Он сказал, что мог убить Порошенко, еслиб жил в одном с ним городе. Это его личная месть укрофашистской власти.
  16. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Вчера, 14:12
    Дарья Дугина, генералы Андрей Торгашов, Игорь Кириллов... И это не полный список. Им можно?
    И нам можно и нужно!
    Так убей фашиста, чтоб он,
    А не ты на земле лежал,
    Не в твоем дому чтобы стон,
    А в его по мертвым стоял.
    Так хотел он, его вина, —
    Пусть горит его дом, а не твой,
    И пускай не твоя жена,
    А его пусть будет вдовой.
    Пусть исплачется не твоя,
    А его родившая мать,
    Не твоя, а его семья
    Понапрасну пусть будет ждать.
    Так убей же хоть одного!
    Так убей же его скорей!
    Сколько раз увидишь его,
    Столько раз его и убей!
    (К.Симонов)
  17. Dizel200 Звание
    Dizel200
    0
    Вчера, 14:18
    Как то уж очень быстро украинские спецслужбы отлавливают исполнителей. Наши им и в пометки не годятся laughing
  18. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Вчера, 14:22
    Цитата: klev72
    мог убить Порошенко
    А и этого тоже было бы неплохо!
    1. Анатолий_4
      Анатолий_4
      -1
      Вчера, 14:52
      Так же бесполезно как и убийство Парубия. Уверен, 99 % читателей впервые услышали эту фамилию сегодня.
  19. dnestr74 Звание
    dnestr74
    0
    Вчера, 14:24
    Идейный очень нацик был, и сын у него в отличие от многих из властей, в Бахмуте убили.
    Земля стеклом.
  20. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Вчера, 14:42
    Житель Львова, подозреваемый в убийстве экс-коменданта Майдана Андрея Парубия, пытается свалить вину на спецслужбы России. 52-летний мужчина утверждает, что общался с ними о погибшем на фронте сыне, и его якобы убедили пойти на преступление.

    На юридическом языке - сделка со следствием. Только в этом случае нужно врать то, что следователь "рекомендует". wassat
  21. Иван Кузьмич Звание
    Иван Кузьмич
    0
    Вчера, 14:56
    здравствуйте мои дорогие братья и сестры
    Киевский режим обязан отпустить этого мужика
    ну неплохо бы обменять на какого-нибудь повара из числа пленных
    Человек очистил землю нашу от нечести униатской