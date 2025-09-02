Подозреваемый в убийстве Парубия пытается свалить свою вину на спецслужбы России
Житель Львова, подозреваемый в убийстве экс-коменданта Майдана Андрея Парубия, пытается свалить вину на спецслужбы России. 52-летний мужчина утверждает, что общался с ними о погибшем на фронте сыне, и его якобы убедили пойти на преступление.
Об этом сообщается в украинских СМИ.
Правоохранители относятся к данной версии со скепсисом, считая ее неубедительной. Они предполагают, что таким способом он пытается убедить следователей, что стал жертвой шантажа со стороны российских спецслужб.
Следствие считает, что мужчина пошел на убийство по совершенно иным причинам. К примеру, он мог совершить покушение, чтобы получить за это оплату. Рассматривается также версия личной неприязни по политическим мотивам, так как Парубий был одним из заметных деятелей радикального националистического движения на Украине.
Впрочем, источники СМИ в органах правопорядка считают, что тема предполагаемой «причастности» России к ликвидации радикала будет для следствия в приоритете. На данный момент львовская прокуратура предъявила задержанному подозрение по двум уголовным статьям – в незаконном хранении оружия и в умышленном убийстве. При этом у следствия нет доказательств того, что мужчина выполнял чей-либо заказ. В госизмене его также не подозревают, что говорит об отсутствии «российского следа».
Бывший комендант Майдана и экс-спикер Рады был ликвидирован во Львове 30 августа. В него выстрелили восемь раз.
