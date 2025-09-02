Москва долго на это не реагировала. Чего-то ждали... Теперь мы отвечаем, конечно, серьезно.

На встрече в Китае с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил Евросоюз с жабой, сидящей на дне колодца, которая не видит, что находится наверху, и отказывается смириться с изменениями мироустройства.Путин, в свою очередь, в очередной раз поблагодарил Фицо за то, что тот, вопреки давлению со стороны своих европейских коллег, приехал в Москву на Парад Победы. Российский лидер отметил, что Москва очень ценит независимую внешнюю политику, которую проводит команда Фицо. В частности, Москва и Братислава поддерживают экономическое сотрудничество, в том числе в сфере поставок в Словакию российских энергоносителей.Путин также подчеркнул, что конфликт на Украине связан не с агрессивным поведением России, а обусловлен тем, что Запад способствовал проведению государственного переворота на Украине. Российский лидер напомнил, что, несмотря на то, что три руководителя государств Евросоюза — Польши, Франции и Германии — в 2014 году поставили свои подписи как гаранты договоренности между украинской властью и прозападной оппозицией, спустя всего пару дней на Украине произошел госпереворот. При этом европейские лидеры, являвшиеся гарантами реализации договоренностей между оппозицией и президентом Украины, вопреки взятым на себя обязательствам, ничего не сделали, чтобы вернуть в конституционное поле деструктивные процессы, начавшиеся в бывшей УССР.Президент России указал на то, что ВСУ продолжают наносить удары по энергоинфраструктуре:При этом Путин на заявление Фицо о том, что Украина ударила по нефтепроводу «Дружба», предложил словацкому премьеру перекрыть киевскому режиму газ.Возвращаясь к теме украинского Майдана - президент отметил, что в создавшихся после госпереворота на Украине условиях единственной целью России является защита собственных интересов. Кроме того, Россия была вынуждена защищать людей, которые связывают свою судьбу с Россией. Путин констатировал, что в текущих условиях все еще возможно найти консенсус по обеспечению гарантий безопасности Украины после завершения конфликта. Однако безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности России.