Путин на встрече с Фицо: ЕС в 2014 году способствовал госперевороту на Украине

На встрече в Китае с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил Евросоюз с жабой, сидящей на дне колодца, которая не видит, что находится наверху, и отказывается смириться с изменениями мироустройства.

Путин, в свою очередь, в очередной раз поблагодарил Фицо за то, что тот, вопреки давлению со стороны своих европейских коллег, приехал в Москву на Парад Победы. Российский лидер отметил, что Москва очень ценит независимую внешнюю политику, которую проводит команда Фицо. В частности, Москва и Братислава поддерживают экономическое сотрудничество, в том числе в сфере поставок в Словакию российских энергоносителей.



Путин также подчеркнул, что конфликт на Украине связан не с агрессивным поведением России, а обусловлен тем, что Запад способствовал проведению государственного переворота на Украине. Российский лидер напомнил, что, несмотря на то, что три руководителя государств Евросоюза — Польши, Франции и Германии — в 2014 году поставили свои подписи как гаранты договоренности между украинской властью и прозападной оппозицией, спустя всего пару дней на Украине произошел госпереворот. При этом европейские лидеры, являвшиеся гарантами реализации договоренностей между оппозицией и президентом Украины, вопреки взятым на себя обязательствам, ничего не сделали, чтобы вернуть в конституционное поле деструктивные процессы, начавшиеся в бывшей УССР.

Президент России указал на то, что ВСУ продолжают наносить удары по энергоинфраструктуре:

Москва долго на это не реагировала. Чего-то ждали... Теперь мы отвечаем, конечно, серьезно.

При этом Путин на заявление Фицо о том, что Украина ударила по нефтепроводу «Дружба», предложил словацкому премьеру перекрыть киевскому режиму газ.

Возвращаясь к теме украинского Майдана - президент отметил, что в создавшихся после госпереворота на Украине условиях единственной целью России является защита собственных интересов. Кроме того, Россия была вынуждена защищать людей, которые связывают свою судьбу с Россией. Путин констатировал, что в текущих условиях все еще возможно найти консенсус по обеспечению гарантий безопасности Украины после завершения конфликта. Однако безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности России.
  1. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Вчера, 14:19
    Если кому-то покажется, что Государь "повторяется"... "сколько можно об одном и том же?!"... знайте:
    он это будет повторять до тех пор...
    ... пока эта ИСТИНА не дойдёт до сознания самого тупого... стубба (например winked )!
    ... пока эти слова "всему цэвилизованному чилавечиству" во сне сниться будут!
    Такая у него нелёгкая работа. yes
    1. garrycooper1 Звание
      garrycooper1
      0
      Вчера, 15:53
      С Дуббу не додет дерево не думает
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +2
    Вчера, 14:24
    Москва и Братислава поддерживают экономическое сотрудничество, в том числе в сфере поставок в Словакию российских энергоносителей.

    "Президент РФ Владимир Путин предложил прекратить поставки газа Украине из Словакии. Об этом он сказал на встрече с премьер-министром этой страны Робертом Фицо в Пекине".
    Во как ! recourse
  3. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    0
    Вчера, 15:18
    Ну что тут скажешь- молодец Роберт Фицо. А вывод какой? Если такая маленькая страна как Словакия, может проводить независимую политику, находясь в составе ЕС, значит есть вероятность, что и в других европейских странах, к власти могут прийти силы, для которых Россия будет если не другом, то хоть бы не врагом.
  4. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Вчера, 15:30
    I tak Fico není dobře hodnocený politik v ČR. Na jednu stranu je dobře že přijel do Moskvy na přehlídku a položení květů na hroby vojáků, ale za dva měsíce Fico v EU schválil 18. balíček sankcí na Rusko, což nevím, jestli to Putin ví. Fico má často dvě tváře a takové politiky nemusím. I díky Ficovi má Slovensko slabou vládu, Fico navhl presidenta, který se ukazuje jako polozrádce.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Вчера, 15:30
      Тем не менее, Фицо в Чехии не пользуется высоким рейтингом. С одной стороны, хорошо, что он приехал в Москву на парад и возложение цветов к солдатским могилам, но через два месяца Фицо одобрил 18-й пакет санкций против России в ЕС, о чём, я не знаю, знает ли об этом Путин. Фицо часто двуличен, и мне такие политики не нужны. Благодаря Фицо в Словакии слабое правительство, Фицо выдвинул президента, который оказался полупредателем.
  5. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    0
    Вчера, 15:42
    А что за фигня была, когда Фицо извинился за вопрос о здоровье Путина, тут не отвечать надо было, а объяснений требовать, это на что тот намекает?
  6. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Вчера, 18:08
    Самое главное, на встрече с Фицой Путин сказал, что РФ никогда не была против вступления Украины в ЕС, который есть оборотной стороной Наты, и по сути предложил сдать РФ, как некогда Горбачёв сдал СССР.