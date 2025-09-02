Flightradar24 опроверг проблемы с GPS у самолёта Урсулы при полёте в Болгарию
Служба мониторинга авиаперелётов опровергает распространённую британскими СМИ информацию о том, что самолёт с Урсулой фон дер Ляйен на борту «столкнулся с отключением GPS». Напомним, что в западной прессе утверждали, будто бы пилоту пришлось сажать самолёт в болгарском Пловдиве по «бумажным картам». Также было заявлено, будто всё это «дело рук русских».
Сервис Flightradar24 опровергает заявления о том, что навигационные системы болгарского аэропорта, равно как и самолёта, летевшего из Варшавы, столкнулись с проблемами.
Из сообщения:
Качество данных со средств навигации было нормальным на протяжении всего полёта.
Также отмечено, что несоответствующими действительности являются сообщения о том, что самолёт фон дер Ляйен якобы кружил над Пловдивом около часа. Отмечено, что он «отклонился от графика» менее чем на 10 минут, что нельзя считать нештатной ситуацией.
Напомним, что глава Еврокомиссии посещала один из военных заводов в Болгарии. Там она напомнила о «большом вкладе, который Болгария вносит в дело поддержки Украины – поставками оружия и боеприпасов». Также Урсула призвала Болгарию позаботиться о расширении производства военной продукции.
