Flightradar24 опроверг проблемы с GPS у самолёта Урсулы при полёте в Болгарию

Служба мониторинга авиаперелётов опровергает распространённую британскими СМИ информацию о том, что самолёт с Урсулой фон дер Ляйен на борту «столкнулся с отключением GPS». Напомним, что в западной прессе утверждали, будто бы пилоту пришлось сажать самолёт в болгарском Пловдиве по «бумажным картам». Также было заявлено, будто всё это «дело рук русских».

Сервис Flightradar24 опровергает заявления о том, что навигационные системы болгарского аэропорта, равно как и самолёта, летевшего из Варшавы, столкнулись с проблемами.

Из сообщения:

Качество данных со средств навигации было нормальным на протяжении всего полёта.

Также отмечено, что несоответствующими действительности являются сообщения о том, что самолёт фон дер Ляйен якобы кружил над Пловдивом около часа. Отмечено, что он «отклонился от графика» менее чем на 10 минут, что нельзя считать нештатной ситуацией.

Напомним, что глава Еврокомиссии посещала один из военных заводов в Болгарии. Там она напомнила о «большом вкладе, который Болгария вносит в дело поддержки Украины – поставками оружия и боеприпасов». Также Урсула призвала Болгарию позаботиться о расширении производства военной продукции.
  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +5
    Вчера, 14:54
    Ну, а как иначе?))) лишний раз не гавкнуть про Россию - день прошел зря)))
    1. Андрей К Звание
      Андрей К
      +2
      Вчера, 14:58
      Служба мониторинга авиаперелётов опровергает распространённую британскими СМИ информацию о том, что самолёт с Урсулой фон дер Ляйен на борту «столкнулся с отключением GPS»

      Не дали гинекологу Россию "победить", такая сказка была как её по бумажным картам приземлили назло русским.
      1. al3x Звание
        al3x
        +1
        Вчера, 15:14
        А карты лежали под креслом пилота в потертом, кожаном советском армейском планшете 😁
        1. Лешак Звание
          Лешак
          +4
          Вчера, 15:21
          Цитата: al3x
          А карты лежали под креслом пилота в потертом, кожаном советском армейском планшете 😁

          За голенищем кирзового сапога.
      2. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +1
        Вчера, 22:35
        Ну надо ей было в Болгарии "братушек" наших построить и припугнуть дополнительно, вот и придумали сказку про GPS. Ибо "братушки" в основных поставщиках оружия для ВСУ.
        Наши летчики с проблемами этой самой GPS постоянно сталкиваются и молчат.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Вчера, 14:54
    ❝ Flightradar24 опроверг проблемы с GPS у самолёта Урсулы ❞ —

    — Проблемы были не у самолёта, проблемы были у Урсулы ...
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 01:42
      a.s.zzz888
0
Сегодня, 01:42
      +2
      Вчера, 14:54
      Новый
      ❝ Flightradar24 опроверг проблемы с GPS у самолёта Урсулы ❞ —

      — Проблемы были не у самолёта, проблемы были у Урсулы ...
      Они, "проблемы", у этой дряхло-дряблой старушенции всегда.
  3. HAM Звание
    HAM
    +3
    Вчера, 14:55
    Жаль не посадил её GPS где нибудь районе Элисты...или хотя бы где берёзы высокие растут...
    1. KCA Звание
      KCA
      +3
      Вчера, 15:25
      Вполне, раньше GPS в районе Кремля выдавал местоположение посёлок Шереметьевский
  4. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    +2
    Вчера, 14:59
    На фото: собеседница Урлс-фюрер показывает руками:
    -- Выхожу за поворот, а там такой ооогрооомный русский медведь, как заРРРРРычит на меня! Тут и пришёл каюк и GPS и месячному запасу памперсов!
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +2
      Вчера, 15:06
      Собеседница чё то орёт, а та в наушниках, не слышит не фига. Ума то нету, и с навигатором та же беда, забыла включить.
      1. a.s.zzz888 Звание
        a.s.zzz888
        0
        Сегодня, 01:44
        th.kuzmichev
        (Банк)
        +2
        Вчера, 15:06
        Новый
        Собеседница чё то орёт, а та в наушниках, не слышит не фига. Ума то нету, и с навигатором та же беда, забыла включить.
        а также включить ОБЫЧНОЕ внутреннее переговорное устройство...
  5. Alexey RA Звание
    Alexey RA
    +2
    Вчера, 15:18
    Служба мониторинга авиаперелётов опровергает распространённую британскими СМИ информацию о том, что самолёт с Урсулой фон дер Ляйен на борту «столкнулся с отключением GPS». Напомним, что в западной прессе утверждали, будто бы пилоту пришлось сажать самолёт в болгарском Пловдиве по «бумажным картам».

    Знаем мы эти карты...
    1. faridg7 Звание
      faridg7
      +1
      Вчера, 16:59
      Да не, по пачке беломора наши летают, у эвропейцев дорожки на картах белым порошком рисуют, не так давно макарон по такой карте в кыев путешествовал с компанией таких же обдолбышей
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Вчера, 15:20
    Что ещё может придумать глупышка гейропейской уровня..
    случилось, что то, не случилось, ВВП виноват...
  7. rait Звание
    rait
    -1
    Вчера, 16:15
    Даже если бы проблемы действительно были, то это бы мягко говоря ничего не объяснило. Как ни странно GPS в авиации инструмент новый и все критичные системы изначально работают без него. Есть самолеты где GPS изначально не было и до сих пор нет.

    Так например самая распространенная система посадки это ILS. Ей не нужен GPS.
  8. Lako Звание
    Lako
    +1
    Вчера, 16:23
    Вспомнил старый анекдот: "Штурман, карты взяли?" - "Аж три колоды!" - "Черт опять по пачке "Беломора" лететь придётся" . При отключении GPS, самое то. laughing
  9. Костадинов Звание
    Костадинов
    +1
    Вчера, 22:11
    Если и били помехи спутниковой навигации в Болгарии то ето вероятнее всего дело ВСУ так как цели на их территории намного ближе. И ето происходит уже с 2022. По етой причине никто ничего не говорил о помехи спутниковой навигации в Болгарии до сих пор.
