Не было шантажа: убийца Парубия сознался в зале суда

В ходе сегодняшнего судебного заседания по делу об убийстве экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия обвиняемый Михаил Сцельников сделал ряд резонансных заявлений. Он полностью признал свою вину, назвав произошедшее актом личной мести киевским властям, и категорически опроверг причастность российских спецслужб к этому преступлению.Напомним, что буквально вчера украинские следственные органы и СМИ упорно пытались «протащить» версию о том, что 52-летнего убийцу бывшего коменданта майдана заставили пойти на преступление российские спецслужбы. Якобы оперативники шантажировали мужчину делом о его погибшем на фронте сыне.В то же время на прямой вопрос о возможном шантаже со стороны спецслужб Российской Федерации Сцельников дал однозначно отрицательный ответ. Он также заявил, что не сотрудничал с ними напрямую.Говорить о подробностях совершенного им преступления подсудимый отказался, лишь выразив желание как можно скорее услышать приговор и надежду на последующий обмен на военнопленных, что позволило бы ему заняться поисками тела погибшего сына.Таким образом, факт гибели сына подсудимого подтверждается. Вероятно, на допросе Сцельников озвучил тот же мотив, что и в суде. Однако следователи попытались «пришить» к делу «российский след» и подкинули соответствующую информацию местным СМИ.Наконец, отвечая на вопрос о выборе жертвы, мужчина заявил, что ею мог стать любой высокопоставленный представитель украинской власти. Просто Парубий оказался поблизости.Сообщается, что по итогам сегодняшнего слушания Львовский суд отправил Михаила Сцельникова под стражу без права внесения залога.Обращает на себя внимание то, что подсудимый решил дать признательные показания именно журналистам, на камеры. Тем самым он не оставил шансов следователям переиначить его слова.

