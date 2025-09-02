Не было шантажа: убийца Парубия сознался в зале суда

17 024 46
Не было шантажа: убийца Парубия сознался в зале суда

В ходе сегодняшнего судебного заседания по делу об убийстве экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия обвиняемый Михаил Сцельников сделал ряд резонансных заявлений. Он полностью признал свою вину, назвав произошедшее актом личной мести киевским властям, и категорически опроверг причастность российских спецслужб к этому преступлению.

Напомним, что буквально вчера украинские следственные органы и СМИ упорно пытались «протащить» версию о том, что 52-летнего убийцу бывшего коменданта майдана заставили пойти на преступление российские спецслужбы. Якобы оперативники шантажировали мужчину делом о его погибшем на фронте сыне.



В то же время на прямой вопрос о возможном шантаже со стороны спецслужб Российской Федерации Сцельников дал однозначно отрицательный ответ. Он также заявил, что не сотрудничал с ними напрямую.

Говорить о подробностях совершенного им преступления подсудимый отказался, лишь выразив желание как можно скорее услышать приговор и надежду на последующий обмен на военнопленных, что позволило бы ему заняться поисками тела погибшего сына.

Таким образом, факт гибели сына подсудимого подтверждается. Вероятно, на допросе Сцельников озвучил тот же мотив, что и в суде. Однако следователи попытались «пришить» к делу «российский след» и подкинули соответствующую информацию местным СМИ.

Наконец, отвечая на вопрос о выборе жертвы, мужчина заявил, что ею мог стать любой высокопоставленный представитель украинской власти. Просто Парубий оказался поблизости.

Сообщается, что по итогам сегодняшнего слушания Львовский суд отправил Михаила Сцельникова под стражу без права внесения залога.

Обращает на себя внимание то, что подсудимый решил дать признательные показания именно журналистам, на камеры. Тем самым он не оставил шансов следователям переиначить его слова.
46 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. alex-defensor Звание
    alex-defensor
    +23
    Вчера, 15:07
    Обращает на себя внимание то, что подсудимый решил дать признательные показания именно журналистам, на камеры. Тем самым он не оставил шансов следователям переиначить его слова.

    Молодец good
    Ещё сотня - другая подобных народных мстителей, и верхушка Укрорейха просто закончится...
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      -3
      Вчера, 15:44
      Серьезная недоработка б/ушных - недостаточно дядю обработали. Или же какой-то хитрый ход.
      1. Peter1First Звание
        Peter1First
        +15
        Вчера, 15:53
        Человеку, который потерял сына, терять больше нечего! Ему по барабану, чего хотят политики и судьи -у него есть только одна цель, к сожалению скорбная...
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          -2
          Вчера, 16:01
          Если бы его сын, пропал без вести (погиб) вчера или позавчера, можно сказать, что человек был в шоковом состоянии и действовал спонтанно. Но, прошло уже два года. Да, конечно горечь утраты это не отменяет, но б/ушные говорят что велось н/н, планировалось. Опять же ПМ, во Львове на улицах, не валяются. Т. е. человек готовился.
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            +2
            Вчера, 16:08
            Цитата: ТермиНахТер
            Опять же ПМ, во Львове на улицах, не валяются. Т. е. человек готовился.

            "Месть-это блюдо, которое подают холодным"
        2. Neo-9947 Звание
          Neo-9947
          +3
          Вчера, 18:22
          Цитата: Peter1First
          Ему по барабану, чего хотят политики и судьи -у него есть только одна цель, к сожалению скорбная...

          А сын, я понимаю, белый, пушистый повар-водитель ВСУ, никогда не державший в руках ничего страшнее поварешки.
          Давайте его пожалеем.

          Сын против наших парней воевал, прежде чем к Бандере отправиться.

          Нет тут места состраданию.
          1. Иван Кузьмич Звание
            Иван Кузьмич
            -2
            Вчера, 21:31
            Цитата: Neo-9947
            Цитата: Peter1First
            Ему по барабану, чего хотят политики и судьи -у него есть только одна цель, к сожалению скорбная...

            А сын, я понимаю, белый, пушистый повар-водитель ВСУ, никогда не державший в руках ничего страшнее поварешки.
            Давайте его пожалеем.

            Сын против наших парней воевал, прежде чем к Бандере отправиться.

            Нет тут места состраданию.

            привет сын мертвый и больше вреда он никому он не принесет
            не зря говорят о покойниках ибо хорошее либо молчат
            1. Neo-9947 Звание
              Neo-9947
              0
              Вчера, 21:43
              Цитата: Иван Кузьмич
              не зря говорят о покойниках ибо хорошее либо молчат

              Кто говорит?
              1. Eugene Zaboy Звание
                Eugene Zaboy
                0
                Вчера, 22:24
                Цитата: Neo-9947
                Цитата: Иван Кузьмич
                не зря говорят о покойниках ибо хорошее либо молчат

                Кто говорит?


                Имеется такая повсеместно уважаемая старая российская традиция уходящая в глубину веков.

                - Вы признаёте свою вину?

                - Это моя месть лично украинской власти.

                - Но почему?

                - Все.

                - Без объяснений?

                - Все.

                - Но ведь тот человек уже не у власти. Сейчас он в оппозиции. В СМИ распространялась информация, будто российские спецслужбы шантажировали вас делом о вашем погибшем сыне. Можете это подтвердить?

                - Это неправда. Всё, чего я хочу, чтобы скорее наступил приговор. Да, я признаю, я его убил. И хочу просить, чтобы меня обменяли хотя бы на кого-то из пленных, чтобы я смог уехать и найти тело… Всё. Больше никаких комментариев я давать не собираюсь.
                - Но шантажа со стороны российских спецслужб не было?

                - Не было.

                - А вы сотрудничали напрямую с ними?

                - Нет.

                - Но почему именно Парубий?

                - Потому что он оказался рядом. Если бы рядом был Порошенко, значит, был бы он. Если бы я жил в другом месте, то был бы другой.

                - Вы ведь когда-то были соседями по дому?

                - Да.


                Фактически он прав и неподсуден с точки зрения населения.
            2. nepunamemuk Звание
              nepunamemuk
              0
              Вчера, 23:47
              о покойниках ибо хорошее либо молчат

              правильно высказывание звучит так
              о покойнике либо хорошо либо ничего кроме правды
    2. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +10
      Вчера, 17:57
      Убийца Парубия выбрал самый героический способ поведения: он объявил о мести за сына.
      Радостная украинская власть начала это всё множить и распространять, не думая о последствиях.
      Вектор мщения может быть продлен. Потому что не один Парубий за все в ответе.
    3. Modya Звание
      Modya
      -1
      Вчера, 20:30
      Явно подставленный дядя, к которому по-быстрому пустили журналистов, чтобы он максимально снивелировал ДИЧАЙШУЮ ЗРАДУ УПОРОТЫХ СПЕЦСЛУЖБ!
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +10
    Вчера, 15:16
    Личная месть... понятно, что есть за что, до кого добрался, того и грохнул.
  3. Енотович Звание
    Енотович
    +15
    Вчера, 15:16
    Данному мужчине уже было терять нечего, но за сына отомстил.
    1. firefox7022 Звание
      firefox7022
      +4
      Вчера, 15:24
      А сынок то его был упоротым нациком. Закончил свой путь под Бахмутом.

      https://t.me/ASupersharij/45031?single
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      -1
      Вчера, 15:46
      Ну, дядя не так уж сильно рискует. 52 года - очень даже может попасть на фронт. А теперь, может спокойно в тюрьме, пока: а) попросится на обмен в Россию, вполне возможно; б) будет новая власть - выйдет по амнистии.
      1. ettore Звание
        ettore
        +1
        Вчера, 17:11
        Цитата: ТермиНахТер
        А теперь, может спокойно в тюрьме, пока: а) попросится на обмен в Россию, вполне возможно

        Нафиг он нужен, воспитал сына нацика да и про самого не понятно.
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          0
          Вчера, 17:14
          Ну, это он сам так думает, возможно. Возможно у него есть какие-то другие резоны. Факт, что на фронт - он уже не попадет.
  4. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +1
    Вчера, 15:18
    Не факт, что это сделал он, но факт, что он хотел это сделать.
  5. Laksamana Besar Звание
    Laksamana Besar
    0
    Вчера, 15:24
    ...выразив желание как можно скорее услышать приговор и надежду на последующий обмен на военнопленных...

    Надежда умирает последней, только менять его ни кто не будет.
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      0
      Вчера, 15:40
      Цитата: Laksamana Besar
      ...выразив желание как можно скорее услышать приговор и надежду на последующий обмен на военнопленных...

      Надежда умирает последней, только менять его ни кто не будет.

      Мужчина , оказался Мужчиной . Прибил гнидокрысу . Насчёт обменять ... Такого не грех и обменять .
      1. Eugene Zaboy Звание
        Eugene Zaboy
        0
        Вчера, 22:42
        Цитата: 30 вис
        Мужчина , оказался Мужчиной . Прибил гнидокрысу . Насчёт обменять ... Такого не грех и обменять .


        Так ведь ему не нужно российское гражданство, а все что он хочет, заключается в поиске тела сына и последующих похоронах. Имеет такое право и почему бы ему не предоставить подобную возможность. Пусть приезжает, даже по обмену, забирает и увозит куда пожелает, хоть в США, хоть в Львов.
    2. gsev Звание
      gsev
      0
      Вчера, 16:53
      Цитата: Laksamana Besar
      Надежда умирает последней, только менять его ни кто не будет.

      Россия просто предложит за него офицера -террориста из Азова.Даже если обмена не будет-России даже будет лучше. Можно бдет со спокойной душой умертвить высокопоставленных азовцев. Жестокость со стороны ВСУ и СБУ просто провоцирует жестокость против агентов влияния запада.
      1. Metallurg_2 Звание
        Metallurg_2
        +2
        Вчера, 17:03
        А разве не всех высокопоставленных навозцев вывезли в Турцию на самолете Абрамовича?
        1. gsev Звание
          gsev
          -2
          Вчера, 17:18
          Цитата: Metallurg_2
          вывезли в Турцию на самолете Абрамовича?

          Если Порубия шлепнул инициативник, то Украине имеет смысл его обменять на любого лейтенанта спецслужб попавшего в плен в сставе ДРГ. В реальности, если это не офицер разведки то для России выгоден его обмен только на оболтуса пытавшегося устроить поджог за обещание оплаты.
      2. Ray Звание
        Ray
        0
        Вчера, 20:36
        А когда наши вот так вот спокойно умертвляли высокопоставленных азовцев?
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Вчера, 15:30
    Цитата: Енотович
    за сына отомстил
    Вот и правильно сделал
  7. Ныробский Звание
    Ныробский
    +5
    Вчера, 15:35
    Жаль, что его так быстро взяли. winked
    С такой мотивацией глядишь, он мог бы ещё пару -тройку упоротый нациков к Бандере досрочно отправить.
  8. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +4
    Вчера, 15:40
    Видна работа адвоката.
    Мужик взял на себя "висяк", в надежде на... синицу в небе.
    Хм... Очередная жертва, хруст костей которой никто не заметит.
    Жаль.
    1. firefox7022 Звание
      firefox7022
      +5
      Вчера, 15:46
      Мне вот тоже непонятно, как простой мужик мог разработать план покушения так, что не попал ни на одну камеру в городе, а у себя дома просто дал себя поймать. Не бьется.
      1. Наган Звание
        Наган
        +2
        Вчера, 19:01
        Цитата: firefox7022
        непонятно, как простой мужик

        Ну как? Как вариант - показали паяльник и дали времени подумать пока его не конвертировали в терморектальный криптоанализатор. А как он сделал правильный вывод, дали выучить текст, чтоб говорить на камеру. Можете поверить, текст писали вполне образованные и опытные профессионалы.
        А может и вообще и Парубия, и этого Сцельникова выбрали сакральными жертвами. Сцельникова натренировали сколько могли, снабдили ПМ, обеспечили транспортом. Устроят громкий процесс, а как пыль уляжется, тем или иным способом по тихому устроят Сцельникову выезд куда он хочет. Или куда не хочет, потому что "мертвые не болтают"(с).
  9. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +6
    Вчера, 15:47
    Обращает на себя внимание то, что подсудимый решил дать признательные показания именно журналистам, на камеры.
    Странно. Журналистов допустили к такому подозреваемому и разрешили взять интервью? И это в то время, пока следствие ещё не окончено?! Странные там в Укрорейхе порядки. what
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +5
      Вчера, 16:27
      Eugen62 hi ,если журналистов пускают значит это кому-нибудь нужно.
  10. Roman_VH Звание
    Roman_VH
    +3
    Вчера, 16:09
    Что главное в любом расследовании?
    Главное, чтоб в итоге этого расследования не выйти на самого себя!
  11. Lako Звание
    Lako
    +1
    Вчера, 16:17
    Что то у вислоухих пошло не так. К тому же мужчина пришивший этого утырка в отместку за гибель сына, ещё и может вызвать сочувствие у обывателей.
    1. gsev Звание
      gsev
      -1
      Вчера, 17:22
      Цитата: Lako
      Что то у вислоухих пошло не так.

      Зеленскому надо было продемонстрировать, что смерть Порубия это не успех ФСБ а случайность. Убийство Порубия по медийному эффекту тянет на убийство Гейдриха британской разведкой или на убийство Кубе советской разведкой.
      1. svarog77 Звание
        svarog77
        +2
        Вчера, 17:46
        Не тянет, Парубий был уже на почётной "пенсии"...
        1. gsev Звание
          gsev
          0
          Вчера, 18:04
          Цитата: svarog77
          Не тянет, Парубий был уже на почётной "пенсии"...

          Парубий до последнего времени был депутатом Рады. Просто он принадлежал к оппозиционной группе Порошенко. Ему всего 54 года было на момент обезвреживания.Убитый партизанами Кубе или Кох избежавший смерти до конца войны были всего лишь администраторами у Гитлера. Парубий был генератором идей по русофобии претворявший задуманное в жизнь. В реальности его смерть равноценна смерти только Гейдриха из всех нацистких бонз.
          1. Grencer81 Звание
            Grencer81
            0
            Вчера, 19:09
            Парубий только один из этих генераторов идей нацизма на Украине. И их там ещё не просто много, а очень много.
  12. Иван Кизим
    Иван Кизим
    -1
    Вчера, 18:23
    Михаил Сцельников скорее не народный мститель ,а великий мученник: потеря сына и просто замучают его рагули из-за криворотого
  13. Totor5 Звание
    Totor5
    +2
    Вчера, 19:46
    А как его словили и вычислили?
    1. firefox7022 Звание
      firefox7022
      +2
      Вчера, 20:03
      Походу назначили виновным. Убийцу по горячим следам установить не удалось. Ни на одной камере он не засветился, а этого тёпленьким дома взяли. Видимо, предложили ему альтернативу могилизации.
  14. Вася_2 Звание
    Вася_2
    0
    Вчера, 19:48
    ну почему сразу же убийца?
  15. Иван Кузьмич Звание
    Иван Кузьмич
    0
    Вчера, 21:31
    Цитата: Neo-9947
    Цитата: Peter1First
    Ему по барабану, чего хотят политики и судьи -у него есть только одна цель, к сожалению скорбная...

    А сын, я понимаю, белый, пушистый повар-водитель ВСУ, никогда не державший в руках ничего страшнее поварешки.
    Давайте его пожалеем.

    Сын против наших парней воевал, прежде чем к Бандере отправиться.

    Нет тут места состраданию.

    привет а вы не из Анадыря?
  16. Иван Кузьмич Звание
    Иван Кузьмич
    0
    Вчера, 21:34
    Цитата: firefox7022
    Мне вот тоже непонятно, как простой мужик мог разработать план покушения так, что не попал ни на одну камеру в городе, а у себя дома просто дал себя поймать. Не бьется.

    привет и как его так быстро вычислили
  17. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 01:38
    Обращает на себя внимание то, что подсудимый решил дать признательные показания именно журналистам, на камеры. Тем самым он не оставил шансов следователям переиначить его слова.
    Это так.
    Но лживым укросми ничего не стОит перекрутить все факты в свою пользу, в пользу укрорежима зе.