Кадыров опубликовал генерацию Трампа нейросетью в папахе на фоне Белого дома

Глава Чеченской Республики решил продемонстрировать в своём Телеграм-канале ролик, сгенерированный нейросетью. Главным героем ролика стал президент США Дональд Трамп. Рамзан Кадыров добавил к генерацию подпись, в которой заявил, что «Трамп подтвердил, что он чеченец».

Нейросеть показала Трампа говорящим на чеченском языке. В его речь есть слова о том, что он подтверждает свою принадлежность чеченскому этносу.



Титр от Рамзана Кадырова:

А вы знали, что Дональд Трамп чеченец? Вот, он сам подтвердил. Обещает не забывать свои корни.))

Эта публикация набрала уже несколько сотен комментариев. На фоне комментариев в стиле «Зачем?» есть и другие.

Приведём несколько из них:

Ему идёт национальный костюм.

Ждём теперь версию лезгинки на дебатах.

Так-так, а где тогда борода?

Напомним, что сегодня Дональд Трамп обещает очередное своё заявление. На Украине уже подумали, что оно будет посвящено новым санкциям против России «в связи с истечением обещанного двухнедельного срока», однако в пресс-секретариате Белого дома это опровергли. Там заявили, что Трамп обратится по «вопросу, связанному с Пентагоном».
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +2
    Вчера, 15:21
    Кадыров опубликовал генерацию Трампа нейросетью в папахе

    Следующая очередь Биби: Трамп в кипе, потом Моди: Трамп в чалме; Эрдоган -Трамп в феске; Путин - Трамп в косоворотке...И т. д.
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +4
      Вчера, 15:27
      Цитата: Uncle Lee
      Кадыров опубликовал генерацию Трампа нейросетью в папахе

      Следующая очередь Биби: Трамп в кипе, потом Моди: Трамп в чалме; Эрдоган -Трамп в феске; Путин - Трамп в косоворотке...И т. д.

      Трамп в дурке, в смирительной рубашке - лучше всего подходит.
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        +2
        Вчера, 15:38
        ❝ Трамп в дурке, в смирительной рубашке - лучше всего подходит ❞ —
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Вчера, 15:27
    ❝ Так-так, а где тогда борода? ❞ —

    — Дело поправимо, дон ...
    1. ideo098 Звание
      ideo098
      +1
      Вчера, 15:44
      Если у трампа будет борода, то она же будет рыжая, он же рыжий.
  3. Опториус Звание
    Опториус
    +3
    Вчера, 15:31
    Угу. Генерим мемасики-"простой норот" такое любит, потому что тоже умеет.
    1. Перейра Звание
      Перейра
      -2
      Вчера, 15:52
      Интересно, как бы Толстой отнёсся к блокированию ютуба?
      Как бы он отнёсся к невозможности посещать французские сайты?
      1. Piramidon Звание
        Piramidon
        0
        Вчера, 16:08
        Цитата: Перейра
        Интересно, как бы Толстой отнёсся к блокированию ютуба?

        "Войну и мир" без ютуба и вики точно бы не написал. laughing
        1. Перейра Звание
          Перейра
          0
          Вчера, 16:17
          Он бы очень живописно и правдоподобно описал, как на балах стариканы пляшут, а молодёжь трётся у стен со смартфонами и перекидывает друг другу смешные ролики.
          Это плюсом получились бы "Отцы и дети".
          1. Опториус Звание
            Опториус
            +1
            Вчера, 16:21
            Его бы отмизулили за это в первой редакции. Но, поскольку он умнее меня- то просто переписал бы пару глав во второй. laughing
      2. Опториус Звание
        Опториус
        0
        Вчера, 16:09
        Трудно сказать. Поскольку он умнее меня.
      3. svarog77 Звание
        svarog77
        0
        Вчера, 17:49
        У вас во Франции блокируют ютуб? Сочувствую...
        1. Перейра Звание
          Перейра
          -1
          Вчера, 17:53
          О чём Вы? Не уразумел......
      4. Баюн Звание
        Баюн
        +1
        Вчера, 18:37
        Граф-риелтор, Лев Толстой,
        В жизни был мужик простой:
        Деньги - зло! Не надо сильно
        Злу противиться насилием.
        1. Перейра Звание
          Перейра
          0
          Вчера, 19:53
          Входит лакей в комнату и говорит: "Ваше сиятельство, пахать подано".
    2. Pablo Blade
      Pablo Blade
      -1
      Вчера, 16:02
      Простой народ это тащит всюду. Значит нравится
  4. HAM Звание
    HAM
    +3
    Вчера, 15:36
    Зачем ЭТО?............
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      -2
      Вчера, 15:45
      ....потому что чеченцы дикари!!!!
      1. Опториус Звание
        Опториус
        +1
        Вчера, 16:08
        Я бы сказал- глубокие традиционалисты. Как и курды, с которыми они несколько схожи по менталитету. А это другое. Дикарь-это ребенок-маугли, который ни бэ, ни мэ. Имхо.
  5. al3x Звание
    al3x
    +4
    Вчера, 15:36
    Скоро котиков и рыбов тут выкладывать начнут... Когда писать не о чем, лучше вообще ничего не писать. Для мемчиков других сайтов и пабликов миллион миллиардов. Вот теперь к ним еще один присоединился.
  6. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    -4
    Вчера, 15:44
    Этому Кадырову нечем заниматься?????????????? Дикарь он!!! Как и его много- награждённый сынок-херой am
    1. Перейра Звание
      Перейра
      +2
      Вчера, 15:54
      Ничего подобного. Это намёк вассала, что он готов сменить сюзерена.
      И с сынком его действия продуманы и логичны.
  7. Vigore Звание
    Vigore
    0
    Вчера, 16:21
    Новости которые мы заслужили.
    ВО пробивает очередное ДНО fool
  8. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Вчера, 16:29
    А, фигня все.
    В Шедевруме картинки Трампа наверняка уже перевалили за 10тки тысяч.
    А в мировых ИИ - за милионы.
    И чо?
    да просто лапша на уши.
    Дно
  9. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    Вчера, 16:31
    Цитата: Uncle Lee
    Следующая очередь Биби: Трамп в кипе, потом Моди: Трамп в чалме; Эрдоган -Трамп в феске; Путин - Трамп в косоворотке...И т. д.
    Потом Макрон с кольцом в носу и набедренной повязке wink
    1. Перейра Звание
      Перейра
      0
      Вчера, 16:56
      Скорее, Макарон в парандже будет.