Кадыров опубликовал генерацию Трампа нейросетью в папахе на фоне Белого дома

А вы знали, что Дональд Трамп чеченец? Вот, он сам подтвердил. Обещает не забывать свои корни.))

Ему идёт национальный костюм.

Ждём теперь версию лезгинки на дебатах.

Так-так, а где тогда борода?

Глава Чеченской Республики решил продемонстрировать в своём Телеграм-канале ролик, сгенерированный нейросетью. Главным героем ролика стал президент США Дональд Трамп. Рамзан Кадыров добавил к генерацию подпись, в которой заявил, что «Трамп подтвердил, что он чеченец».Нейросеть показала Трампа говорящим на чеченском языке. В его речь есть слова о том, что он подтверждает свою принадлежность чеченскому этносу.Титр от Рамзана Кадырова:Эта публикация набрала уже несколько сотен комментариев. На фоне комментариев в стиле «Зачем?» есть и другие.Приведём несколько из них:Напомним, что сегодня Дональд Трамп обещает очередное своё заявление. На Украине уже подумали, что оно будет посвящено новым санкциям против России «в связи с истечением обещанного двухнедельного срока», однако в пресс-секретариате Белого дома это опровергли. Там заявили, что Трамп обратится по «вопросу, связанному с Пентагоном».