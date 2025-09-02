Военкор: опыт ЧВК «Вагнер» необходимо изучать и применять в дальнейшем

Военкор: опыт ЧВК «Вагнер» необходимо изучать и применять в дальнейшем

Военкор Александр Сладков неожиданно решил вернуться к теме, связанной с ЧВК «Вагнер». При этом Сладков подчеркнул, что делает это не для того, чтоб потеребить раны прошлого, а с целью более глубокого и фундаментального изучения этой уникальной структуры.

Сладков отмечает, что ЧВК «Вагнер» существенно отличалась от аналогичных западных компаний, например, американской Blackwater, являющейся сугубо коммерческой военизированной группировкой, коренным образом отличающейся от классической армии своими системами отношений, подчиненности, финансирования, дисциплины, набора и подготовки кадров. И если без ЧВК, в отличие от армии, можно обойтись, не стоит недооценивать значение группы «Вагнера». Это уникальный российский опыт, который необходимо задокументировать и применять в дальнейшем. При этом обязательно надо четко разобрать вопрос контроля деятельности ЧВК со стороны государства и сделать невозможными мятежи организации, обладающей такими возможностями.



Военкор напоминает, что куратор «Вагнера» Евгений Пригожин в свое время подчеркивал, что ЧВК в первую очередь является бизнес-структурой. Эффективную работу своей ЧВК Пригожин объяснял тем, что в «Вагнере» каждый снизу может объяснить, что так, а что не так. Таким образом, в ЧВК «Вагнер», как в любой другой бизнес-структуре, чрезвычайно важную роль играла коллективная работа. Кроме того, по словам Пригожина, в «Вагнере» отсутствовала бюрократия, благодаря чему все решения принимались немедленно. Над командиром взвода стоял только командир отряда, и не было длинных цепочек принятия решений.
  1. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +15
    Вчера, 15:42
    При этом обязательно надо четко разобрать вопрос контроля деятельности ЧВК со стороны государства и сделать невозможными мятежи организации, обладающей такими возможностями.


    Да рецепт-то простой - не должно быть тимуровивановых в высшем военном руководстве, для которых профессия не Родину защищать, а Родину расхищать.

    А так же военачальников, которым главное не победить, а красиво доложить.
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      0
      Вчера, 16:38
      Свежая "посадка":
      235-й гарнизонный военный суд признал виновным в получении взятки бывшего главу управления планирования связи ВС РФ – генерал-майора Александра Оглоблина, его приговорили к 9 годам строгого режима, а также назначили штраф на 11,6 млн рублей.

      Оглоблин также лишен звания генерал-майор. Он сотрудничал со следствием и дал показания на осужденных замначальника Генштаба и главу управления связи.

      "Репрессии в армии" продолжаются. По связи, особенно в начале СВО, есть масса вопросов. И наверняка это не последняя посадка.
    2. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +1
      Вчера, 22:50
      И с кого должен начинать это дело Герасимов после вчерашнего доклада о победах в Крупянске?
  2. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    -3
    Вчера, 15:42
    Меня до сих пор бесит, что по приказу "...Того ..." убили!!!!!!!!!!!!!!!
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      -3
      Вчера, 15:54
      Меня до сих пор бесит, что по приказу "...Того ..." убили!!!!!!!!!!!!!!!
      А вот здесь много вопросов. Следствие так и не огласило официально результаты расследования. Версия, что там взорвалась граната, вполне может быть и правдой. Только тогда возникает резонный вопрос: а кто пронёс на борт такую гранату, которая там неожиданно взорвалась? И кто такую хитрую гранату изготовил?
      Это напоминает попытку одного из покушений на Гитлера. Там адъютанту перед посадкой в самолёт передали бутылку вина, в которой было совсем не вино, а жидкая взрывчатка. И взорваться она должна была в полёте. Но там что-то пошло не так. А здесь всё сработало.
      1. Дедок Звание
        Дедок
        +2
        Вчера, 16:21
        А вот здесь много вопросов.

        ??
        какие могут быть вопросы, если народ в поле, типа картошку копал, и увидел как пошла зенитная ракета...
        вы видимо забыли, впрочем, как и все...
        1. Eugen 62 Звание
          Eugen 62
          -2
          Вчера, 16:27
          какие могут быть вопросы, если народ в поле, типа картошку копал, и увидел как пошла зенитная ракета...
          Кто конкретно видел ракету? Сейчас много различной дезинформации. Её постят или ради хайпа или спецслужбы разных государств. Верить всякой муйне никак нельзя. Даже мем такой появился "дочь офицера".
          1. Дедок Звание
            Дедок
            +3
            Вчера, 16:29
            Кто конкретно видел ракету?

            вы поищите видеоматериал местных журналюг самых первых часов трагедии, правда его могли вытереть на всех ресурсах...
          2. Дедок Звание
            Дедок
            0
            Вчера, 16:31
            Верить всякой муйне никак нельзя. Даже мем такой появился "дочь офицера".

            вы можете верить-неверить или играть "в ромашку", но народ еще при СССР жил там среди всего этого и разбирается в деталях лучше всяких экспердов...
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +18
    Вчера, 15:54
    К сожалению Вагнера слишком опередили свое время в военном деле...наши генералы очень не любят конкурентов сильнее себя в воинском исскустве.
    Навряд ли опыт вагнеров широко приживется в нашей армии...для этого придётся ломать через колено сложившуюся систему субординации в армии.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Вчера, 16:05
      как ЧВК она вполне сейчас существует
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      +11
      Вчера, 16:05
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      К сожалению Вагнера слишком опередили свое время в военном деле...наши генералы очень не любят конкурентов сильнее себя в воинском исскустве.
      Навряд ли опыт вагнеров широко приживется в нашей армии...для этого придётся ломать через колено сложившуюся систему субординации в армии.

      Это да. Вагнер уникален уже тем, что там работал совет командиров отрядов и все важнейшие вопросы жизнедеятельности организации решались быстро и без излишней бюрократии без хождения по полгода по различным инстанциям в ожидании рассмотрения.
      1. слава1974 Звание
        слава1974
        +1
        Вчера, 16:22
        Вагнер уникален уже тем, что там работал совет командиров отрядов и все важнейшие вопросы жизнедеятельности организации решались быстро и без излишней бюрократии

        Так любая воинская часть должна так работать ,и в документах так и прописано ":
        - собираются должностные лица и предлагают по направлению деятельности свои предложения.
        - командир на основе обсуждения принимает решение.
        - вот когда принято решение, уже никто ничего не обсуждает, а выполняет.
        Здесь вагнера ничего нового не придумали.
        1. Дедок Звание
          Дедок
          +2
          Вчера, 16:33
          Здесь вагнера ничего нового не придумали.

          а нового и не надо: надо выполнять требования Уставов, а не прятаться за чужие спины ...
          1. Аркадий007 Звание
            Аркадий007
            0
            Вчера, 22:55
            Так тимуровивановы всё делали строго по Уставу ни за кого не прятались, к ним по части Уставов вопросов нет совсем.
        2. Ныробский Звание
          Ныробский
          +1
          Вчера, 17:37
          Цитата: слава1974
          Так любая воинская часть должна так работать ,и в документах так и прописано ":
          - собираются должностные лица и предлагают по направлению деятельности свои предложения.
          - командир на основе обсуждения принимает решение.

          Должна, но не работает. Вы же знаете, что если пришёл к командиру со своей инициативой, то как правило ты уходишь уже с инициативой командира. А так сложилось, что командир не паровоз и без отмашки семафора т.е." сверху" тоже не поедет т.к.знает, что инициатива наказуема. Вот и получается так, что пока идёт согласование, время уходит.
          А в идеале конечно, сели отцы командиры, порешали, на основании решения разработали план, определили задачи, зоны ответственности, порядок взаимодействия, приданные средства издали приказ и спустили вниз для исполнения. В Вагнере это работало как часы, а в войсках , особенно в начале СВО кто в лес кто по дрова.
          Вначале вообще стеснялись какую нибудь сарайку без согласования развалить, чтобы потом громадяне судебными исками не замучали, а уже потом, когда бандерлоги начали зверствовать, а местные громадяне им подыгрывать сливая информацию о движении наших колонн, на которые устраивались засады, вот тогда и плюнули на лояльность и начали их колпашить с усердием т.к. право на принятие решений в зависимости от обстановки делегировали сверху вниз.
      2. rosomaha Звание
        rosomaha
        -1
        Вчера, 16:33
        так то это так..но нужно учесть, что эта ЧВК была молодой организацией..в её структуре ещё не появились старики не годные к боев действиям, но желающие и могущие только ещё поуправлять за деньги. Прошло бы лет 20-30 появились бы такие, а них не выкинишь на улицу или на пенсию -они ведь сражались..заслужили. И что с ними делать? В армии из-за инертности бюрократической традиционности они переводятся на чиновничьи должности, а там те разводят сватовство и кумовство которое просто развито в нашем обществе..ну и учитывая тенденцию посл 30лет-что это за работа, на которой ничего нельзя стянуть... ВОт только у них не работа, а служба! Тут всю сист иерархий и карьеризма нужно ломать снаружи и держать под пост контролем. И ещё, без войны солдаты и офицеры "разлагаются" от нечегоделать. Посм амеров они пост воюют с кем то, и это как этап карьеры и отбора военных для госслужащих, ВПК, ЧВК и инструкторов, преподавателей воен училищ. А у нас тут сааавсем др подход..и войны у нас странные..сортировка там идёт по др принципу.
        1. Аркадий007 Звание
          Аркадий007
          0
          Вчера, 22:57
          А как быть с теми Вагнеровцами, которые самолет на колонну врага направили после ухода на пенсию из ВС рФ?
      3. Berkut752 Звание
        Berkut752
        -1
        Вчера, 17:43
        Во время войны был полк, на вроде ЧВК, строил мосты и дороги , в прифронтовой полосе. Командиры были ЗАКЛЮЧЁННЫЕ, которые и создали эту часть. Но после войны из за денег и власти перессорились. Судили их , кажется в 1952 году. Всех удивляли , как они могли под огнём восстанавливать мосты.
    3. Дедок Звание
      Дедок
      +8
      Вчера, 16:23
      н
      аши генералы очень не любят конкурентов сильнее себя в воинском исскустве

      наши генералы и "искусство" - рядом никогда не были...
    4. Баюн Звание
      Баюн
      0
      Вчера, 18:02
      Частные Армии в Частной Стране дают коммерческую присягу ХОЗЯЕВАМ страны. За нарушение присяги - смертная казнь через заказное наемное убийство.
  4. слава1974 Звание
    слава1974
    +6
    Вчера, 16:25
    По большому счету ,надо еще разобраться, кто поднял мятеж.
    В сети пишут ,что найдены подтверждения тому, что Шойгу зажимал боеприпасы для вагнеров.А значит мятеж против воюющих войск поднял мин.обороны?
    Получается, что Пригожин был прав и не врал, когда требовал боеприпасов.
    Единственная возможность донести до руководства правду была идти на Москву ,что он и сделал.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      -2
      Вчера, 17:40
      Цитата: слава1974
      Получается, что Пригожин был прав и не врал, когда требовал боеприпасов.

      В то время выплеснулось
    2. Аскольд65 Звание
      Аскольд65
      -1
      Вчера, 19:56
      Цитата: слава1974
      Получается, что Пригожин был прав и не врал, когда требовал боеприпасов.

      По большому счету, боеприпасов в тот период не хватало ВСЕМ.....Но что то никому, кроме ЧВК Пригожина, не пришло в голову устраивать марш на Москву.
  5. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Вчера, 16:26
    Бойцам и офицерам оркестра - уважение и долгая-добрая память погибшим. Отсутствие бюрократии и быстрота принятия решения - да. Штурмы в лоб ради создания имиджа ЧВК и лично хозяину - нет. К хозяину и ближайшему окружению есть вопрос, но к то ж теперь ответит... Попытка путча в самый опасный момент (контрнахрюк) и как следствие постигшая кара.
  6. ximkim Звание
    ximkim
    +3
    Вчера, 16:31
    . И если без ЧВК, в отличие от армии, можно обойтись, не стоит недооценивать значение группы «Вагнера». Это уникальный российский опыт, который необходимо задокументировать и применять в дальнейшем. При этом обязательно надо четко разобрать вопрос контроля деятельности ЧВК со стороны государства и сделать невозможными мятежи организации, обладающей такими возможностями.

    Уникальный опыт показал , что власть нелюбит профессионалов.
  7. 26_Сергей_26 Звание
    26_Сергей_26
    +2
    Вчера, 16:32
    Вагнер - уникальная организация, не имеющая аналогов в мире.
    При этом мотивированная и патриотичная. В мятеж не верю.
    Когда по телеку показывали захват Ростова - это и есть доказательства отсутствия мятежа.
    На секунду представьте себе, если эти "мятежники" уничтожили бы штабы Ростова. Это бы убило командование всей группировкой войск в украшке.
    Кто-то сомневается, что Вагнеру это было не под силу?
    Герасим с му-му по быстрому свалили.
    А сегодняшняя бюрократия в армейских кругах неискоренима.
    Если копнуть, то бумажная волокита поглотила здравый смысл.
    Самое важное - отсутствие социальных лифтов.
    Зять, брат, муж - вот наш социальный лифт.
  8. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +1
    Вчера, 16:33
    Благие пожелания, как известно ,ведут в АД.
    Пока ясно ,что Трижды Героя (как бы к нему не относится) и других людей убили, оклеветали, облили грязью (о наркотиках и др. ,коих якобы и небыло)

    И никто не ответил.
  9. ximkim Звание
    ximkim
    -3
    Вчера, 16:35
    При этом обязательно надо четко разобрать вопрос контроля деятельности ЧВК со стороны государства и сделать невозможными мятежи организации, обладающей такими возможностями.

    Если ещё раз будет мятеж , то ВВС будет проводить непрерывное, интенсивное, последовательное бомбометание по значительным площадям, как правило, населённым пунктам противника .
  10. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    +1
    Вчера, 16:37
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    К сожалению Вагнера слишком опередили свое время в военном деле...наши генералы очень не любят конкурентов сильнее себя в воинском исскустве.
    Навряд ли опыт вагнеров широко приживется в нашей армии...для этого придётся ломать через колено сложившуюся систему субординации в армии.

    Сложившаяся система субординации губит нашу армию со времен Екатерины(Елизаветы?) и ограничения, они только в самих головах офицеров!
  11. Антоний
    Антоний
    +1
    Вчера, 16:38
    Контраст был конечно сильный между Вагнером и этими не признающими ничего кроме кирзы, ушанок и АК-47. Очень жаль, что Вагнера больше нет, полагаю, что ситуация на фронте была бы лучше с ними.
  12. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    +2
    Вчера, 16:45
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    К сожалению Вагнера слишком опередили свое время в военном деле...наши генералы очень не любят конкурентов сильнее себя в воинском исскустве.
    Навряд ли опыт вагнеров широко приживется в нашей армии...для этого придётся ломать через колено сложившуюся систему субординации в армии.

    Не субордидинацию а лизоблюдство.
    Не стоит путать эти 2 совершенно разные вещи, право нижестоящего командира обсуждать детали предстоящей атаки (он идёт со свим подразделением на смерть) и Ипанутый приказ тела из штаба округа о штурме снежного городка для отчёта наверх.
  13. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    -3
    Вчера, 16:47
    Цитата: Дедок
    Кто конкретно видел ракету?

    вы поищите видеоматериал местных журналюг самых первых часов трагедии, правда его могли вытереть на всех ресурсах...

    "Она утонула" ®капитан Колесников пишет нам письмо...
  14. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    -4
    Вчера, 17:15
    Вагнеры -профессионалы .Современные конкистадоры ,ландскнехты и швейцарская пехота ,где удачно сочеталось высокое вознаграждение высокий патриотизм и самопожертвование, но была у них одна проблема

    Наполеону кажется принадлежат слова о том что армия львов с командующим бараном потерпит поражение от баранов ,которыми командует лев .С Вагнерами происходила такая же история ,их штаб и высшие командиры не были военными гениями мягко выражаясь, а отличный администратор Пригожин, который взвалил на себя обязанности командующего армией и вовсе проявил свою некомпетентность

    Высокие у них были потери, а взятие Бахмута ,безусловно героический эпизод этой войны ,не являлся мягко говоря шедевром оперативного искусства

    Им бы командира грамотного .Такого как Мордвичев или Суровикин ,цены бы им не было
    1. a.shlidt Звание
      a.shlidt
      +3
      Вчера, 17:50
      С Вагнерами происходила такая же история

      Сложно назвать "баранами" людей, которые:
      1) Создали такую организацию.
      2) Имели четкую иерархию.
      3) В момент резкого расширения штата не поплыли, но удержали ситуацию под контролем и выполнили контракт.
      взятие Бахмута

      Если вы осведомитесь сводками о состоянии фронта в то время, то придете к выводу, что Артемовск был что-то наподобие генерального сражения компании 2022 года. Где мужики действовали в сложных условиях. Резкое увеличение л\с, которые еще нужно подготовить. А этот л\с прибыл еще из колонии и некоторые были мягко говоря криминальными личностями. Дисциплина была жесточайшая. На тот момент ресурсов у ВСУ даже больше было, чем у Вагнера. Потом со снарядами история неприятная. Но командиры ЧВК выполнили все задачи. Это заслуги Уткина, совета командиров и, как бы это не звучало, "администратора" Пригожина.
      1. Алексей Лантух Звание
        Алексей Лантух
        +1
        Вчера, 20:31
        Артемовск был что-то наподобие генерального сражения компании 2022 год

        Уточню: в каком еще месте в то время войска МО вели наступательные действия и чего то существенного добились? Это касается и обеспечения боеприпасов. Если часть стоит в обороне на спокойном участке фронта, то это один расход боеприпасов. Если наступает - другой.
  15. a.shlidt Звание
    a.shlidt
    +1
    Вчера, 17:37
    Для меня ЧВК Вагнер это в первую очередь Славянский Корпус. Мужики, которые шли первыми. И всегда выполняли боевую задачу. А уж потом бизнес компания с наемниками.
  16. Александр_K Звание
    Александр_K
    +6
    Вчера, 17:51
    Вагнер изначально создавалась как коммерческая структура Пригожина, и лишь потом ее успех в Африке использовало наше государство. За денежку, разумеется. В Сирии конфликтанули немного, т.к. все упертые и неуступчивые, но в целом, мир большой, работы хватит всем. Госдума рассматривала вариант легализации, но все же оставила все ЧВК вне закона, т.е. преступниками. Зачем Вагнер полез на Украину- это глупость. Скорее всего Пригожина уговорили, надавили на патриотизм, дали денег и оружия. В тот период мы были в глубокой ж., и обрушение фронта было неизбежно. Надо было или срочников привлекать, или вот Вагнер спас положение. С этого момента его закат стал неизбежен, несмотря на уникальный опыт, на героизм, на неоценимую пользу для нашей страны. Ситуация усугубилась открытым конфликтом с МО, он вытащил грязное белье коррупции и некомпетентности на публику. Лучше от этого не стало, но приговор себе он подписал. Поэтому вполне закономерно после того как его использовали, МО поставило ультиматум: все оружие и технику он оставляет в дар ВС РФ, всех своих людей отдает по контракту МО. Возможно денег пообещали, но это не точно. Обычная подстава от государства, кто сталкивался, тот знает. Смириться с позором и предать своих людей он не смог, походом на Москву попытался напугать Правительство, и не безуспешно, но стал врагом государства, хуже террориста. В тех условиях нет хороших решений для него. Возможно, лучше бы уехал в Африку и начал бы все с нуля, но гордость не позволила, терять все без боя не привык, рассчитывал договориться и т.д. Что было, то было, уже не изменишь. Урок всем, и будущим ЧВК, и нашим руководителям, и законотворцам. Много чего у нас происходит неправильного, даже преступного. В стране, в МО, в компании, в душе каждого человека. Надо учиться на своих и на чужих ошибках.
  17. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    -2
    Вчера, 18:25
    Ни в одной стране, гос.структуры никогда не превзойдут по качеству исполнения и внедрения, частные кб и армии. В государствах слишком много личных интересов, кумовства, хищений и.т.п, чего нет у частных организаций. request
    1. котик-русич Звание
      котик-русич
      +1
      Вчера, 18:48
      Цитата: МятныйПряник
      В государствах слишком много личных интересов, кумовства, хищений и.т.п, чего нет у частных организаций. request
      .
      Хищений и кумовства нет только в ИП состоящих из ОДНОГО человека.
  18. Баюн Звание
    Баюн
    +1
    Вчера, 18:33
    Частная армия - признак Частного Государства. Это - нехорошо по определению.
  19. VLAD-96 Звание
    VLAD-96
    0
    Вчера, 19:37
    и сделать невозможными мятежи организации, обладающей такими возможностями

    Суть почему произошёл "мятеж" Сладков конечно же вряд ли будет углубляться до истины, не положено, да и по шапке прилетит сразу же! Покровитель против которого Пригожин пошёл, ни куда не девался, чуток сместили с главной должности и все. А лапы то у него длиннющие и влиятельные, что да же темнейший против него не бурлит...
  20. LuzinI Звание
    LuzinI
    +1
    Вчера, 20:47
    Для меня "Вагнер" - это "сила духа". Может честь бойцов и воевала "за деньги", но для подавляющего большинства они были "не главным". В мирной жизни многие не могли устроиться, да и семейное счастье редко кому достается (жены таких не ценят).
    Проблема таких мужчин (их можно отнести к категории "белых ворон", для которых деньги и успех в жизни не главное, важнее чтобы совесть была чиста) стара как мир - они идут в первых рядах и первыми "ложатся под картечи"