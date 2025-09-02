«Выстрелил-забыл»: шведская компания представила дешёвую противодроновую ракету

4 393 15
«Выстрелил-забыл»: шведская компания представила дешёвую противодроновую ракету

Шведский оборонный концерн Saab представил новейшую разработку – противодроновую ракету под названием Nimbrix, предназначенную для нейтрализации малых беспилотных летательных аппаратов. Анонс системы состоялся в преддверии международной выставки вооружений DSEI в Лондоне, где боеприпас планируют продемонстрировать уже в этом месяце.

В промо-материале говорится, что ракета класса «земля-воздух» функционирует по принципу «выстрелил-забыл»: после запуска она самостоятельно захватывает и поражает цель на расстоянии до пяти километров благодаря оснащению активной головкой самонаведения.



Ключевыми преимуществами системы разработчики называют ее адаптивность и экономическую эффективность. Nimbrix можно размещать как на мобильных транспортных средствах, так и на стационарных позициях, что обеспечивает гибкость развертывания.

Как заявляют в Saab, ориентация на низкую стоимость производства призвана ответить на вызовы современного поля боя, характеризующегося массовым применением дешевых дронов. В настоящее время ракета находится на этапе испытаний, а начало серийных поставок запланировано на 2026 год.



Стоит отметить, что «экономическая эффективность» данной ракеты всё же вызывает вопросы. «Умный» боеприпас с головкой самонаведения вряд ли будет стоить дешевле FPV-дрона, которые сегодня массово применяются на поле боя.

Более эффективным в данном плане вариантом могут стать лазерные системы. О скорых массовых поставках в войска подобных комплексов ранее сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tabex Звание
    tabex
    +4
    Вчера, 15:53
    Время покажет, будет лазерная система или нет. Мантуров тот ещё Ходжа Насреддин..
    1. KCA Звание
      KCA
      +1
      Вчера, 16:05
      Как минимум, можно "Сжатие" оживить, на новых технологиях, естественно, там один рубин стоил, небось, как пол авианосца
    2. Okko777
      Okko777
      +1
      Вчера, 17:26
      Более эффективным в данном плане вариантом могут стать лазерные системы

      Очередная глупость. Один сказал глупость и все повторяют. В любом случае надо БПЛА сначала обнаружить и развернуть ракету или лазерный излучатель в сторону цели. это делают идентичные устройства , но ракета имеет более широкий угол захвата, а вот лазерную пушку нужно очень точно навести и это прецизионная техника. Так что тупить не надо, что дешевле и проще. Да и такая ракетка дешевле дрона, если цены формируются в одинаковых средах ...
  2. VicVic Звание
    VicVic
    +2
    Вчера, 15:59
    "«Выстрелил-забыл»: шведская компания представила дешёвую противодроновую ракету"
    Вместо "выстрелил-забыл" шведам надо сделать "забыл- выстрелить"
  3. Дмитрий22 Звание
    Дмитрий22
    +4
    Вчера, 16:17
    Кроме шуток: если наведение осуществляется по контрастной в оптическом диапазоне цели, а головка самонаведения состоит, образно говоря, из камеры и процессора от смартфона, то тут не хихикать надо, а творчески переосмысливать опыт...
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +2
      Вчера, 16:26
      захватывает и поражает цель на расстоянии до пяти километров

      Ну да, от смартфона...
      1. Пуз Большой Звание
        Пуз Большой
        0
        Вчера, 17:21
        Ну, тут можно предположить что ракету выплевывают в сторону цели, обнаруженной какой-нибудь наземной рлс и большую часть из заявленных 5 км она летит вслепую в заданную координату, а на подлёте на финальном участке пути ракета сама по месту определяется в кого ей лететь, по возможностям её оптики и системы распознавания. В данном случае можно будет и копеечным смартфонным железом обойтись с пластиковыми линзами.
        1. Hitriy Zhuk Звание
          Hitriy Zhuk
          +1
          Вчера, 17:46
          Это логично, но не соответствует "захватывает цель на 5км".
          Потому что в "выстрелил и забыл", аля Игла\Стингер\Жабелин - мы задаем цель\образец в головку.
          Вот прям ща, и ускаем.
          И она летит к цели сама.

          А если цель не видно, то максимум имеем примитивную головку что летит на контраст.
          Да, её можно "докинуть", но это буквально 60-70е года.
          Плюс сомнительная эффективность.
          Мы можем кинуть(чем то типа НУРСа) туда куда мы ДУМАЕМ полетит цель, но, что если цель вихляет непредсказуемо?
          Закинули а там пусто. wassat
    2. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      0
      Вчера, 17:11
      Миниатюризация электроники делает свое дело. В крошечный об'ьем всовывают сканирующую камеру, процессор, батарею.
      А роботизация удешевляет выпуск. Не надо ничего паять вручную.
  4. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +2
    Вчера, 16:18
    ГСН уже не дешево.
    Еще и скорее всего тепловая.
    Еще и ракета(то где дрону на решения секунды - тут милисекунды). Плюс дороже это.
    Это уже не цена FPV, это уже цена квадрика с тепловизором, минимум.
  5. avdkrd Звание
    avdkrd
    +2
    Вчера, 16:21
    С одной стороны, дешевизна гсн, действительно не вызывает доверия, с другой, прогресс не стоит на месте. Не факт, что это тепловая или радиолокационная ГСН, скорее оптическая, а здесь возможны варианты. Можно предположить, что гсн у шведов это широкофокусная камера с высоким разрешением и рабочий алгоритм по захвату нужного изображения, то все возможно. Даже сверх мощный процессор не нужен, хватит коммерческого.
  6. двп Звание
    двп
    +2
    Вчера, 16:23
    Денис Мантуров уже несколько лет всё обещает и обещает. С руководства пример берет,там тоже обещают и обещают. У их "шефа" девиз такой:"обещаю переобещать"
  7. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +1
    Вчера, 16:27
    Вполне может быть. хотя данных не приводится.
    Типа пластикого литого корпуса, топлива подешевле, простенький процессор и оптика.
  8. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    -1
    Вчера, 16:30
    Предзаказ для тестовых стрельб доступен?
    Нет? Чего тогда обслюнявливать сообщение, так, на постер подрочить?
  9. Gvardeetz77 Звание
    Gvardeetz77
    0
    Вчера, 16:58
    Один из этапов испытаний будет в реальных боевых условиях, полигон-то для западников 4-ый год "работает"