Литва намерена обратиться в ЕС за кредитом для защиты от дронов и мигрантов
В Евросоюзе действует специальная программа Security Action for Europe (SAFE), предусматривающая кредитование европейских государств на оборонные нужды. Литва намерена обратиться в ЕС за таким кредитом для защиты своей страны от «вражеских» дронов и мигрантов.
Об этом сообщил президент республики Гитанас Науседа.
По его словам, Вильнюс рассчитывает получить восемь миллиардов евро. Он утверждает, что беспилотники, нелегалы на границе и различные гибридные атаки на Литву – это реальные угрозы.
- отметил Науседа.
Он заявил, что полученные средства будут вложены в оборону Литвы, других стран Прибалтики, а также станут поддержкой для Украины.
- сказал литовский президент.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о предусмотренном в новом бюджете ЕС увеличении финансирования государств союза, граничащих с Россией и Белоруссией. Она также напомнила о вкладе Евросоюза в защиту границ Литвы. В числе прочего, ЕК выделила средства на наблюдение за поездами, следующими в Калининградскую область РФ.
Незадолго до этого и.о. главы Минфина Литвы Римантас Шаджюс заявлял, что Вильнюс не располагает возможностью самостоятельно финансировать оборонные нужды. Это означает, что правительству придется одалживать эти средства.
