Литва намерена обратиться в ЕС за кредитом для защиты от дронов и мигрантов

В Евросоюзе действует специальная программа Security Action for Europe (SAFE), предусматривающая кредитование европейских государств на оборонные нужды. Литва намерена обратиться в ЕС за таким кредитом для защиты своей страны от «вражеских» дронов и мигрантов.

Об этом сообщил президент республики Гитанас Науседа.

По его словам, Вильнюс рассчитывает получить восемь миллиардов евро. Он утверждает, что беспилотники, нелегалы на границе и различные гибридные атаки на Литву – это реальные угрозы.

Инструмент SAFE дает нам возможность реагировать

- отметил Науседа.

Он заявил, что полученные средства будут вложены в оборону Литвы, других стран Прибалтики, а также станут поддержкой для Украины.

Это инвестиции, которые укрепят нашу национальную оборону, линию обороны стран Балтии и поддержат Украину

- сказал литовский президент.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о предусмотренном в новом бюджете ЕС увеличении финансирования государств союза, граничащих с Россией и Белоруссией. Она также напомнила о вкладе Евросоюза в защиту границ Литвы. В числе прочего, ЕК выделила средства на наблюдение за поездами, следующими в Калининградскую область РФ.

Незадолго до этого и.о. главы Минфина Литвы Римантас Шаджюс заявлял, что Вильнюс не располагает возможностью самостоятельно финансировать оборонные нужды. Это означает, что правительству придется одалживать эти средства.
19 комментариев
  1. Chip4ik Звание
    Chip4ik
    +1
    Вчера, 15:50
    В ЕС можно только отдавать , хитро-е какие - взять надумали))))
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +1
      Вчера, 15:54
      президент республики Гитанас Науседа.
      По его словам, Вильнюс рассчитывает получить восемь миллиардов евро. Он утверждает, что беспилотники, нелегалы на границе и различные гибридные атаки на Литву – это реальные

      Попрошайка Неуседа - литовский "Зеленский-2".
      1. Joker62 Звание
        Joker62
        +1
        Вчера, 16:36
        Цитата: Татьяна
        президент республики Гитанас Науседа.
        По его словам, Вильнюс рассчитывает получить восемь миллиардов евро. Он утверждает, что беспилотники, нелегалы на границе и различные гибридные атаки на Литву – это реальные

        Попрошайка Неуседа - литовский "Зеленский-2".

        Там не только литовский попрощайка, есть еще парочка попрщаек - Латвия и Эстония...
        А вообще-то, трибалты - полный гемор для ЕС.
        1. Комментарий был удален.
  2. al3x Звание
    al3x
    +3
    Вчера, 15:52
    Губа не дура у микробов, 8 миллиардов на такой клочок земли...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Вчера, 16:21
      al3x hi ,стена Сени куля в лоб покоя не даёт,им тоже хочется в Маями и прочие "плюшки".
    2. Shooting Звание
      Shooting
      0
      Вчера, 22:27
      Это золотой парашют верхушке! Так как его разберут по себе, пока во власти! А там пусть отдаёт кто хочет!
  3. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +2
    Вчера, 15:59
    Литва намерена обратиться в ЕС за таким кредитом для защиты своей страны от «вражеских» дронов и мигрантов.
    А как кредит поможет бороться с мигрантами? В этом деле нуны не деньги, а какие-то запрещающие решения. Сейчас в Литве и так ужесточилась политика с иммиграцией. Сложнее стало получить ВНЖ и гражданство. Даже продлить Вид на жительство, что раньше было простой формальностью, сейчас уже превратилось в сложную процедуру. Почти все, кто когда-то в Литву "понаехал", уже благополучно оттуда свалили.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Вчера, 16:00
    ❝ Литва намерена обратиться в ЕС за кредитом для защиты от дронов и мигрантов ❞ —

    — От дронов можно над Литвой масксеть натянуть, с мигрантами сложнее - их ещё заставить надо в Литву мигрировать ...
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Вчера, 16:03
    Осваивать 8 лярдов будут фирмы нуседы ? А какой откат Фон Ляйн - проси больше .Дадут.За 8 лярдов можно всю Литву противодроновыми сетками обтянуть ( производства КНР ) laughing Вот размах !!! Ивановы в Литве не перевелись ,за 35 лет.
    1. kulemin0025gmail.com Звание
      kulemin0025gmail.com
      0
      Вчера, 16:15
      Какие Ивановы? Там Бирезовские как были, так есть. Тридцать лет шпротников дербанят 😏
    2. Дедок Звание
      Дедок
      +2
      Вчера, 16:25
      ивановы в Литве не перевелись ,за 35 лет.

      мастерство - не пропьешь...
  6. Сибирь55 Звание
    Сибирь55
    0
    Вчера, 16:47
    "ЕК выделила средства на наблюдение за поездами, следующими в Калининградскую область РФ."

    Ух ты! От средств зрение улучшается? Или бинокли подкинули?
  7. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Вчера, 16:52
    Он заявил, что полученные средства будут вложены в оборону Литвы, других стран Прибалтики, а также станут поддержкой для Украины.
    Интересно, а как именно деньги станут "поддержкой" для Украины ?
    Может они эти деньги передадут Украине ?
    1. Попандос Звание
      Попандос
      +1
      Вчера, 21:55
      а как именно деньги станут "поддержкой" для Украины ?

      Вы не понимаете, feel щаз так модно, если просишь деньги для себя smile , нужно говорить что для Xoxляндии. А потом xpeн найдешь по каким карманам растащили request bully
  8. Matsur Звание
    Matsur
    +2
    Вчера, 17:52
    Науседа возьмёт деньги, а Литва будет возвращать. Там тоже умеют пилить не свои деньги. Вон, на рыжего даже и дел не завели.
  9. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Вчера, 18:06
    Ещё одна "украина" на шее ес.
  10. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Вчера, 19:38
    теперь можно наблюдать как их нахрен пошлют laughing
  11. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Вчера, 19:42
    как угодно..но это точно не кредит должен называться..потому-что они такие бабки просто физически никогда в жизни не смогут отдать..потому-что лобковые вши.
  12. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Вчера, 20:27
    А что так скромненько и две всего позиции ?
    Всего лишь 8 лимонардов от дронов и мигрантов ?
    Крохи !
    А от путинского сглазу ,наговору ,порчи ???
    Это еще 12 миллиардов !
    А главное от дураков и параноиков !
    Это еще как минимум 8