Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Владимир Путин и Владимир Зеленский пока не готовы к проведению саммита по урегулированию конфликта. В ходе интервью журналистам на полях ШОС турецкий лидер заявил, что Анкара выступает за поэтапное возобновление переговорного процесса, однако текущие условия не позволяют провести встречу на высшем уровне.В то же время Эрдоган отметил, что в ходе недавних контактов увидел позитив в сигналах, исходящих как от Путина, так и от Зеленского. С его слов, турецкая сторона, напомнив о стамбульских переговорах, получила в целом открытый отклик на идею их продолжения, однако практическая реализация этой инициативы пока невозможна.По оценке президента Турции, стороны в настоящее время не готовы к прямому диалогу.Ранее с аналогичным предложением о проведении личной встречи президента РФ и главы киевского режима выступил и американский лидер Дональд Трамп. При этом в ходе переговоров на Аляске Владимир Путин заявил своему американскому коллеге, что в целом не против подобной встречи после формирования конкретных договоренностей касательно будущего мирного соглашения.В свою очередь, нелегитимный украинский «президент» и его европейские партнёры всячески пытаются, как минимум, затянуть процесс подготовки подобной встречи, то и дело выдвигая неприемлемые условия по потенциальному мирному урегулированию.

