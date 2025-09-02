Эрдоган считает, что Путин и Зеленский пока не готовы к личной встрече

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Владимир Путин и Владимир Зеленский пока не готовы к проведению саммита по урегулированию конфликта. В ходе интервью журналистам на полях ШОС турецкий лидер заявил, что Анкара выступает за поэтапное возобновление переговорного процесса, однако текущие условия не позволяют провести встречу на высшем уровне.

В то же время Эрдоган отметил, что в ходе недавних контактов увидел позитив в сигналах, исходящих как от Путина, так и от Зеленского. С его слов, турецкая сторона, напомнив о стамбульских переговорах, получила в целом открытый отклик на идею их продолжения, однако практическая реализация этой инициативы пока невозможна.



По оценке президента Турции, стороны в настоящее время не готовы к прямому диалогу.

Ранее с аналогичным предложением о проведении личной встречи президента РФ и главы киевского режима выступил и американский лидер Дональд Трамп. При этом в ходе переговоров на Аляске Владимир Путин заявил своему американскому коллеге, что в целом не против подобной встречи после формирования конкретных договоренностей касательно будущего мирного соглашения.

В свою очередь, нелегитимный украинский «президент» и его европейские партнёры всячески пытаются, как минимум, затянуть процесс подготовки подобной встречи, то и дело выдвигая неприемлемые условия по потенциальному мирному урегулированию.
