Вучич - Путину: Сербия не собирается вводить санкции против России
Президент России проводит встречу с сербским коллегой в Пекине. Туда Александр Вучич, как и Владимир Путин, прибыл для участия в праздновании 80-й годовщины окончания Второй мировой войны – разгрома милитаристской Японии.
В ходе двусторонней встречи обсуждался широкий круг вопросов, включая вопрос экономического сотрудничества между Белградом и Москвой. Вучич заявил, что Сербия не собирается поддерживать антироссийские санкции.
Президент Сербии:
В этом плане Вучич, конечно, забыл о том, что Белоруссия тоже страна Европы.
По словам сербского президента, Сербия будет также сохранять военный нейтралитет.
Вучич:
Напомним, что Россия не признаёт независимость Косово. А ведь с признанием независимости этой территории Запад фактически и открыл новую страницу для Европы в переписывании границ. Зато сам Запад вспоминать об этом не любит, постоянно настаивая на том, что меняет границы «только Россия».
