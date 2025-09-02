Хочу ещё раз отметить, что мы с начала украинского конфликта находится в затруднительной ситуации. На нас оказывают большое давление. Господин президент, мы, несмотря на это, сохраняем принципиальную позицию. Сербия на сегодняшний день – единственная страна Европы, которая не ввела никаких санкций против России.

Хочу выразить особую благодарность за поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности.

Президент России проводит встречу с сербским коллегой в Пекине. Туда Александр Вучич, как и Владимир Путин, прибыл для участия в праздновании 80-й годовщины окончания Второй мировой войны – разгрома милитаристской Японии.В ходе двусторонней встречи обсуждался широкий круг вопросов, включая вопрос экономического сотрудничества между Белградом и Москвой. Вучич заявил, что Сербия не собирается поддерживать антироссийские санкции.Президент Сербии:В этом плане Вучич, конечно, забыл о том, что Белоруссия тоже страна Европы.По словам сербского президента, Сербия будет также сохранять военный нейтралитет.Вучич:Напомним, что Россия не признаёт независимость Косово. А ведь с признанием независимости этой территории Запад фактически и открыл новую страницу для Европы в переписывании границ. Зато сам Запад вспоминать об этом не любит, постоянно настаивая на том, что меняет границы «только Россия».