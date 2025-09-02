Вучич - Путину: Сербия не собирается вводить санкции против России

Президент России проводит встречу с сербским коллегой в Пекине. Туда Александр Вучич, как и Владимир Путин, прибыл для участия в праздновании 80-й годовщины окончания Второй мировой войны – разгрома милитаристской Японии.

В ходе двусторонней встречи обсуждался широкий круг вопросов, включая вопрос экономического сотрудничества между Белградом и Москвой. Вучич заявил, что Сербия не собирается поддерживать антироссийские санкции.

Президент Сербии:

Хочу ещё раз отметить, что мы с начала украинского конфликта находится в затруднительной ситуации. На нас оказывают большое давление. Господин президент, мы, несмотря на это, сохраняем принципиальную позицию. Сербия на сегодняшний день – единственная страна Европы, которая не ввела никаких санкций против России.

В этом плане Вучич, конечно, забыл о том, что Белоруссия тоже страна Европы.

По словам сербского президента, Сербия будет также сохранять военный нейтралитет.

Вучич:

Хочу выразить особую благодарность за поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности.

Напомним, что Россия не признаёт независимость Косово. А ведь с признанием независимости этой территории Запад фактически и открыл новую страницу для Европы в переписывании границ. Зато сам Запад вспоминать об этом не любит, постоянно настаивая на том, что меняет границы «только Россия».
  1. Multicam Звание
    Multicam
    +5
    Вчера, 16:48
    Ого! Заявление на миллион ,не меньше.
    А ракеты к РСЗО тоже не собираетесь больше Украине поставлять??
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Вчера, 16:52
      Видимо ракеты и снаряды для Украины это другое.По словам Урсулы Фон Дер Ляйен там ещё Болгария с самого начала конфликта много снарядов Украине поставляла.

      СОПОТ /Болгария/, 31 августа. /ТАСС/. В начале конфликта на Украине треть оружия Киеву поставила Болгария. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции на военно-механическом заводе, входящем в состав военного предприятия "Вазовские машиностроительные заводы", которое начало работать в 1940 году в городе Сопот. ВМЗ - Сопот является крупнейшим в Болгарии предприятием по производству боеприпасов.


      1. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        +2
        Вчера, 17:34
        Я не верю Вучичу и его политиканам, стучащимся в Гейропу.
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          +1
          Вчера, 17:37
          Так он ставленник Запада.Его задача привести Сербию в ЕС и НАТО,вопреки воли народа,вопреки проходящим протестам сейчас в Сербии.Он нахапал,проводит волю Запада,чтобы потом перебраться на ПМЖ в одну из стран Европы.Естественно он сольет Додика и Республику Сербскую Западу.Тут без вариантов.
    2. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +1
      Вчера, 22:46
      Там помимо ракет еще куча чего поставляется между делом, аж из 10 заводов.
  2. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    -1
    Вчера, 16:53
    И на том спасибо. Но больше за помощью не обращайтесь, соплеменнички евы. Дальше каждый сам за себя. Боширова с Петровым бы ещё на экскурсию по стране отправить...
    1. al3x Звание
      al3x
      0
      Вчера, 16:55
      Обратятся и не раз. А мы по простоте и широте душевной, конечно же, поможем, чем сможем.
      1. Щирый прапор Звание
        Щирый прапор
        -2
        Вчера, 16:58
        Мы?
        Вошди- мб, народ хз. Нахлебались.
        1. al3x Звание
          al3x
          -3
          Вчера, 16:59
          А когда у нас или где нибудь еще мнением народа интересовались? 🙄 скажут, что так надо, значит так оно и надо, вот и весь сказ.
      2. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        -2
        Вчера, 17:03
        Цитата: al3x
        Обратятся и не раз. А мы по простоте и широте душевной, конечно же, поможем, чем сможем.


        Очередной щедрый подарок какому то дяди за счёт народа?Очередной Асад, Милошевич ,Мадуро или кто там еще?При этом у этого народа никто ничего даже спрашивать не собирается ,лишь бы не обмануть ожидания какого то там очередного мнимого "друга",а мы тут как тут сразу же на подхвате,чтобы там не подумал кто то чего то о нас не так.И потом конечно всю помощь забудут и пойдут в сторону Запада.А всё из-за неправильного принципа проводимой нами десятилетиями политики.Одни и теже ошибки.
        1. al3x Звание
          al3x
          -5
          Вчера, 17:06
          Все верно говорите. На людей, на народ, смотрят, как на "вторую нефть", ни больше ни меньше. Тупо ресурс для достижения целей, иной раз вообще не ясных.
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      -6
      Вчера, 16:57
      Додик же на днях пообещал обратиться за помощью к России.Республика Сербская чуть ли не выйти из состава Боснии и Герцеговины собирается.Не хочет уходить Додик.У меня сомнения что прозападный Вучич будет помогать Додику случись что серьезное,скорее Додика по-тихому сольют на более прозападного политика в Республике Сербской,так называется сербская часть Боснии и Герцеговины.
      1. Щирый прапор Звание
        Щирый прапор
        -4
        Вчера, 17:04
        Не путайте пожалуйста х с пальцем, хотя все эти местечковые нюансы.. Югославия со стороны это как наш кавказ в полуславянском исполнении, х разберëшь.
        Но Додик это не Сербия.
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          -4
          Вчера, 17:10
          На нашем Кавказе что не республика то отдельный от других по происхождению, языку и вере народ. Осетинам родственники ираноязычные народы, чеченцы и ингуши имеют одно происхождение,народы Дагестана другое происхождение,Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария тоже отдельные языки и родословные,Калмыкия, Ставрополье.Все разные.На Балканах всё проще там словенцы как у нас белорусы ближе к Западу, сербы,черногорцы похожи на русских ,хорваты как у нас Украина прозападная, этнические сербы-мусульмане, называющиеся бошняками в Боснии. Балканы более однородны.
  3. Землекоп Звание
    Землекоп
    +3
    Вчера, 17:32
    Ну да...за то потихому продает через прокладки оружие укр....которым убивают солдат России...да и вообще мирняк в городах.
  4. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Вчера, 17:53
    судя по минусам критически поставленным настроенным форумчанам минусаторам очень нравится эквилибристика Вучича....
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -1
      Вчера, 18:43
      Цитата: Nexcom
      судя по минусам критически поставленным настроенным форумчанам минусаторам очень нравится эквилибристика Вучича.

      А вы обратили внимание, какие страны окружают Сербию? При этом у неё нет выхода к морю. Как президент, Вучич должен обеспечить сохранение страны и её благополучное существование, вот и приходится ему заниматься эквилибристикой. К тому же, под боком тлеющая проблема Косово. Хорошо издалека давать советы и упрекать за то, что не послал решительно и публично на три буквы страны ЕС и НАТО, среди которых расположена Сербия. Будь у нас общая с ней граница, всё было бы по-другому.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Вчера, 20:08
        ...c сябрами у нас есть общая граница, но разве это мешает Александру Григорьевичу эквилибристить по своему?
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Вчера, 20:16
          Цитата: Nexcom
          c сябрами у нас есть общая граница, но разве это мешает Александру Григорьевичу эквилибристить по своему?

          Эквилибристит чуток, это есть, но при этом знает, что кроме РФ ему рассчитывать не на кого, в случае чего, поэтому очень умеренно эквилибристит.
  5. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +3
    Вчера, 18:09
    Он для меня как человек умер когда с наркоманом обжимался.