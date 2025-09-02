Ушаков ответил на вопрос о возможном появлении солдат КНР на Украине

В Китае прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. В числе прочего, на встрече обсуждалась тема контактов между Россией и США.

Об этом помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам Первого канала.

Ушаков ответил и на вопрос о возможном появлении солдат КНР на Украине в рамках миротворческой миссии. По его словам, такая тема на встрече двух лидеров не обсуждалась.

Вообще об этом не было разговора

- сказал помощник президента.

На переговорах поднималось множество других тем. К примеру, российский лидер рассказал своему китайскому коллеге детали своей встречи с президентом США Дональдом Трампом, а также о многочисленных российско-американских телефонных контактах.

Вероятно, тема китайского миротворческого контингента возникла с подачи немецких журналистов издания Welt am Sonntag. Ссылаясь на источники в правительстве КНР, они заявили, что Пекин может отправить своих военных на Украину, если это будет происходить под мандатом ООН. Вскоре после выхода публикации ее опроверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Он отметил, что по данному вопросу китайское руководство придерживается четкой и неизменной позиции.

О том, что Китай не собирается отправлять войска на Украину, во внешнеполитическом ведомстве страны неоднократно заявляли и раньше. Линь Цзянь прежде также говорил, что Пекин приветствует любые усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса.
  1. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +12
    Вчера, 17:43
    Быстро всё забывается. Время стирает всё плохое, если оно тебя не коснулось лично. А вчера был не только День знаний. И даже не годовщина начала Второй мировой бойни. Странно, что ВО как-то пропустило этот момент.
    21 год назад случилось страшное. Такое не забывается.

    21 год назад, 32 исламских боевика захватили школу в Беслане.
    Грязные ваххабитские свиньи (другого они не заслуживают), в очередной раз доказали миру, что неспособны воевать с армией.
    Способные лишь терроризировать детей.


    Погибло 333 человека. Ранения получили 783.

  2. Matsur Звание
    Matsur
    -4
    Вчера, 17:55
    Вообще об этом не было разговора

    Ну и новости значит нет. Как ьам раньше писали? КГАМ?
  3. Saler Звание
    Saler
    +3
    Вчера, 18:18
    Жаль ,что не отправят. request
    А так бы мы прокси войска НАТО с идеологией Укрорейха быстро бы додавили! wink
    Жаль еще ,что один-два "Искандера" ВС РФ пожалели в Львов отправить на похороны Андрея Порубия.
    Вот там хорошо бы проредили нечисть! wink
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Вчера, 19:01
      Цитата: Saler
      Жаль ,что не отправят. request ...... wink

      Да и китайцам бы опыт пора получить. Одно дело материальная база, а другое ---- боевой опыт
  4. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    -4
    Вчера, 18:47
    Продал бы нам Китай немножко ПВО - вот и стали бы друзьями не только на словах.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Вчера, 18:58
      Цитата: Роман Ефремов
      Продал бы нам Китай немножко ПВО - вот и стали бы друзьями не только на словах.

      Вообще-то, Китай сам у нас покупал С-400.
      1. Роман Ефремов Звание
        Роман Ефремов
        0
        Вчера, 21:00
        И скопировал их и производит массово. Мог бы поделиться - нам сейчас нужнее. Друзья так поступают.
  5. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    0
    Вчера, 18:58
    Все западные СМИ только и придумывают сплетни про ВВП и Си. Тут Полёт фантазии не остановить fellow