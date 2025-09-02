Ушаков ответил на вопрос о возможном появлении солдат КНР на Украине

В Китае прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. В числе прочего, на встрече обсуждалась тема контактов между Россией и США.Об этом помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам Первого канала.Ушаков ответил и на вопрос о возможном появлении солдат КНР на Украине в рамках миротворческой миссии. По его словам, такая тема на встрече двух лидеров не обсуждалась.- сказал помощник президента.На переговорах поднималось множество других тем. К примеру, российский лидер рассказал своему китайскому коллеге детали своей встречи с президентом США Дональдом Трампом, а также о многочисленных российско-американских телефонных контактах.Вероятно, тема китайского миротворческого контингента возникла с подачи немецких журналистов издания Welt am Sonntag. Ссылаясь на источники в правительстве КНР, они заявили, что Пекин может отправить своих военных на Украину, если это будет происходить под мандатом ООН. Вскоре после выхода публикации ее опроверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Он отметил, что по данному вопросу китайское руководство придерживается четкой и неизменной позиции.О том, что Китай не собирается отправлять войска на Украину, во внешнеполитическом ведомстве страны неоднократно заявляли и раньше. Линь Цзянь прежде также говорил, что Пекин приветствует любые усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса.

