Символический жест: Ким Чен Ын прибыл в Китай вместе с 13-летней дочерью
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл с официальным визитом в Пекин для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Это стало первым публичным визитом северокорейского руководителя в КНР за последние шесть лет.
Как сообщается в материале Центрального телеграфного агентства Кореи, на перроне пекинского вокзала высокого гостя встретили высокопоставленные представители китайского руководства, включая руководителя канцелярии ЦК КПК Цай Ци, министра иностранных дел Ван И и мэра Пекина Инь Юна.
В свою очередь, Ким Чен Ын выразил признательность за тёплый приём и подчеркнул особый характер дружественных отношений между двумя странами.
Между тем, особое внимание международных наблюдателей привлекло присутствие в составе делегации 13-летней дочери лидера КНДР Ким Чжу Э. Это первый случай в истории, когда представитель молодого поколения правящей семьи сопровождает главу государства в официальной зарубежной поездке. Данный факт расценивается экспертами как значимый символический жест, потенциально указывающий на вопросы преемственности.
Напомним, что в рамках саммита ШОС ожидается проведение двусторонней встречи между северокорейским лидером и президентом России Владимиром Путиным. При этом сам визит Ким Чен Ына проходит на фоне активизации дипломатических контактов КНДР с ключевыми международными партнёрами.
