Символический жест: Ким Чен Ын прибыл в Китай вместе с 13-летней дочерью

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл с официальным визитом в Пекин для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Это стало первым публичным визитом северокорейского руководителя в КНР за последние шесть лет.

Как сообщается в материале Центрального телеграфного агентства Кореи, на перроне пекинского вокзала высокого гостя встретили высокопоставленные представители китайского руководства, включая руководителя канцелярии ЦК КПК Цай Ци, министра иностранных дел Ван И и мэра Пекина Инь Юна.





В свою очередь, Ким Чен Ын выразил признательность за тёплый приём и подчеркнул особый характер дружественных отношений между двумя странами.

Между тем, особое внимание международных наблюдателей привлекло присутствие в составе делегации 13-летней дочери лидера КНДР Ким Чжу Э. Это первый случай в истории, когда представитель молодого поколения правящей семьи сопровождает главу государства в официальной зарубежной поездке. Данный факт расценивается экспертами как значимый символический жест, потенциально указывающий на вопросы преемственности.

Напомним, что в рамках саммита ШОС ожидается проведение двусторонней встречи между северокорейским лидером и президентом России Владимиром Путиным. При этом сам визит Ким Чен Ына проходит на фоне активизации дипломатических контактов КНДР с ключевыми международными партнёрами.
  Irokez
    Irokez
    +10
    Вчера, 17:26
    Что и требовалось доказать о том, что в Китае огранизуется альтернатива англосаксам с рождением нового (альтернативного) мирового порядка со своим взглядом и трактовкой так называемой демократии.
    ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67
      -1
      Вчера, 19:16
      Данный факт расценивается экспертами как значимый символический жест, потенциально указывающий на вопросы преемственности.

      Никакой преемственности это не показывает!
      Скорее всего что ЫН этим хочет показать, что он за плодотворное сотрудничество, и в первую очередь с Китаем!
      Как символизирует протянутая рука для пожатия, мол смотри, в руке у меня нет оружия.
      Так и ребенок лидера символизирует, давайте жить дружно!
      Анатолий_4
        Анатолий_4
        +2
        Вчера, 19:46
        Вы такой наивный, Северная Корея пол века сотрудничает с Китаем, иначе откуда у самоизолированной страны технологии и оружие?
        Теренин
          Теренин
          +2
          Вчера, 20:35
          Цитата: ваш вср 66-67
          ЫН этим хочет показать, что он за плодотворное сотрудничество

          Цитата: Анатолий_4
          Северная Корея пол века сотрудничает с Китаем,

          Насколько я понял, вы оба говорите об дном и том же. yes
        Тарелка
          Тарелка
          0
          Вчера, 21:17
          Был ещё около 2017-го слушок, что образцы ракетных двигателей для ракет, которыми Америку шугают, у украинцев купили.
    Аркадий007
      Аркадий007
      0
      Вчера, 22:44
      В Китае дали ответ на сбор "Коалиции желающих" (очень странное название - чего желают, кого желают и как желают во главе с Зеленским).
  Анатоль Клим
    Анатоль Клим
    +9
    Вчера, 17:30
    Лукашенко полмира с Колей объехал, в ООН вместе заседали и ничего привыкли к причудам, а тут Ын с дочкой в Китай приехал, так сразу преемственность.
    Silver99
      Silver99
      +3
      Вчера, 18:26
      Намекаете что могут породниться smile
      Теренин
        Теренин
        +2
        Вчера, 20:41
        Цитата: Silver99
        Намекаете что могут породниться smile

        Возможно все возвращается на круги своя. Вековая обкатанная практика (11-12 века). Так князья стремились мирным путём укреплять международные связи, дипломатии, создавать новые политические и военные союзы.
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Вчера, 17:41
    Трамп дочуркой на борту номер один США летает за счёт налогоплательщиков, но не всегда . laughing
    Piramidon
      Piramidon
      0
      Вчера, 22:25
      Цитата: tralflot1832
      Трамп дочуркой на борту номер один США летает за счёт налогоплательщиков

      А он по вашему должен билеты на борт №1 покупать?
  Товарищ Берия
    Товарищ Берия
    +6
    Вчера, 18:03
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Вчера, 18:14
    Из 26 лидеров стран на военном параде в Пекине будут побеждённые?
  rocket757
    rocket757
    +2
    Вчера, 18:15
    Китай сильная держава, вокруг него, вместе с ним собираются тоже не мелкие страны...
  Ганкутсу_
    Ганкутсу_
    +1
    Вчера, 18:16
    Вопрос у всех один.
    Как стать зятем?
    Теренин
      Теренин
      +2
      Вчера, 20:46
      Цитата: Ганкутсу_
      Вопрос у всех один.
      Как стать зятем?

      Если долго и безопасно, то через политику.
      Если быстрее, но с риском, то на первый случай возглавить наркокартель winked
  sirGarry
    sirGarry
    +2
    Вчера, 18:16
    Ненуачё! Надо же девочке мир показать! Начал с Китая.
  Gvardeetz77
    Gvardeetz77
    0
    Вчера, 18:58
    Цитата: Ганкутсу_
    Вопрос у всех один.
    Как стать зятем?

    А оно надо? Право голоса в семье будет даже у собаки (да, да, корейской собаки) выше... ))
    solar
      solar
      0
      Вчера, 19:59
      Право голоса в семье будет даже у собаки (да, да, корейской собаки) выше... ))

      Собаку хотя бы съесть можно...
  AC130 Ganship
    AC130 Ganship
    +1
    Вчера, 19:16
    Теперь хоть понятно, кто будет следующий "самый большой друг"
    Монтесума
      Монтесума
      0
      Вчера, 21:08
      Цитата: AC130 Ganship
      Теперь хоть понятно, кто будет следующий "самый большой друг"

      Ничего пока не понятно, у Кима ещё младшая сестра есть, женщина крутого нрава. И тоже политик, занимающая высокий пост.
      Заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая приходится родной сестрой лидеру КНДР Ким Чен Ыну, назвала Южную Корею и Украину «похожими, как две капли воды», отметив, что в международной политике оба государства ведут себя как «невоспитанные собаки». Ее слова передает ЦТАК.

      https://www.rbc.ru/politics/22/10/2024/671769f39a79473c9c687064?ysclid=mf2v07f0el300802241
  Костадинов
    Костадинов
    +2
    Вчера, 21:38
    Цитата: Анатолий_4
    Вы такой наивный, Северная Корея пол века сотрудничает с Китаем, иначе откуда у самоизолированной страны технологии и оружие?

    1, Северная Корея, а точнее КНДР, била технологически более развития держава чем КНР по меньшей мере в первое десятилетие после основания. Корея била част японской метрополии и имела некоторой индустрии именно в Северной части Кореи. ВЕЦ КНДР снабжали електроенергии част Китая. По етой причине на территории КНДР(Хунам) била база японского ядерного проекта у которого били неплохие постижения(технология добичи и преработки урана, газовая дифузия для его изотопного обогащения).
    2. Никакая технология КНДР никогда не получала от КНР. От СССР получали, но от КНР никогда.