Показан первый полёт вертолёта «Ансат» с импортозамещённым двигателем ВК-650В

Холдинг «Вертолеты России» впервые поднял в воздух легкий многоцелевой вертолет «Ансат», оснащенный импортозамещенным двигателем ВК-650В отечественного производства. Кроме того, в процессе ремоторизации «Ансата» специалистами КВЗ комплексно переработаны системы и внесены изменения в конструкцию вертолета, в результате чего повышены его характеристики. После того как будут завершены все этапы сертификационных испытаний, можно будет приступать к серийным поставкам.Фюзеляж импортозамещенной версии «Ансата» получил улучшенную аэродинамику, в нем увеличилась доля композитных материалов. Разработана и внедрена новая система управления вертолетом, в которую дополнительно интегрирован автопилот, позволяющий совершать полеты в любое время суток и в сложных метеоусловиях. Модернизация машины продолжается. В перспективе «Ансат» получит новые винты, что дополнительно улучшит его маневренность, скорость и взлетный вес. Также «Ансат» в импортозамещенном варианте получит увеличенную дальность – с 505 км до 640 км.Двигатель ВК-650В разработан для вертолетов «Ансат» и Ми-34 на замену иностранным моторам. Импортозамещенные российские вертолеты призваны заменить импортные Airbus и Bell, обслуживание которых в РФ остановлено из-за санкций.Поднявшийся с территории Казанского вертолетного завода «Ансат» провел в воздухе шесть минут. В ходе полета экипаж выполнил оценку устойчивости и управляемости вертолета, кроме того, проведена проверка работоспособности оборудования и основных систем «Ансата».

