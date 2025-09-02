Показан первый полёт вертолёта «Ансат» с импортозамещённым двигателем ВК-650В

10 720 45
Показан первый полёт вертолёта «Ансат» с импортозамещённым двигателем ВК-650В

Холдинг «Вертолеты России» впервые поднял в воздух легкий многоцелевой вертолет «Ансат», оснащенный импортозамещенным двигателем ВК-650В отечественного производства. Кроме того, в процессе ремоторизации «Ансата» специалистами КВЗ комплексно переработаны системы и внесены изменения в конструкцию вертолета, в результате чего повышены его характеристики. После того как будут завершены все этапы сертификационных испытаний, можно будет приступать к серийным поставкам.

Фюзеляж импортозамещенной версии «Ансата» получил улучшенную аэродинамику, в нем увеличилась доля композитных материалов. Разработана и внедрена новая система управления вертолетом, в которую дополнительно интегрирован автопилот, позволяющий совершать полеты в любое время суток и в сложных метеоусловиях. Модернизация машины продолжается. В перспективе «Ансат» получит новые винты, что дополнительно улучшит его маневренность, скорость и взлетный вес. Также «Ансат» в импортозамещенном варианте получит увеличенную дальность – с 505 км до 640 км.

Двигатель ВК-650В разработан для вертолетов «Ансат» и Ми-34 на замену иностранным моторам. Импортозамещенные российские вертолеты призваны заменить импортные Airbus и Bell, обслуживание которых в РФ остановлено из-за санкций.

Поднявшийся с территории Казанского вертолетного завода «Ансат» провел в воздухе шесть минут. В ходе полета экипаж выполнил оценку устойчивости и управляемости вертолета, кроме того, проведена проверка работоспособности оборудования и основных систем «Ансата».


45 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Sky Strike fighter Звание
    Sky Strike fighter
    +9
    Вчера, 17:41
    Ну вот могут же когда захотят.В следующем году должен состояться первый полёт Ка-62 с ВК-1600В.

    .В частности, первый полет Ка-62 с ВК-1600В и с трансмиссией АТВ-62 планируется в 2026 году. Работы по созданию полностью российской версии вертолета с бортовым оборудованием отечественного производства должны быть выполнены до 2027 года. Тогда же запланировано проведение предварительных наземных и летных испытаний опытного образца вертолёта Ка-62 в импортозамещённом облике — до конца 2027 года. То есть готовый вертолет без иностранных компонентов мы получим в 2028 году. Это очень позитивный сценарий, не хочется думать о каких-либо накладках и форс-мажорах, но даже если и к 2029 году, то тоже хорошо.


    https://tehnoomsk.ru/archives/18299
    1. ergh081 Звание
      ergh081
      +3
      Вчера, 20:12
      Уважаемый Sky Strike fighter, понимаю Ваш восторг, но как специалист подскажите, когда наконец-то полетит самолёт самолёт типа Ан-2, Ан-24, без которых наш ДВ и Сибирь просто загибается. Там же расстояния локтями по карте меряют и без домашней ближней авиации - просто никак. Про широкофюзеляжный совместный с КНР мы уже проехали, и он уже не совместный, а уже дружеский чисто китайский в Ле-Бурже был представлен. Что-нибудь знаете? А то Мантуров, Орешкин, Лавров, Путин все обнимаются, руки жмут, цветочки кругом .. А самолёты где? нефть с газом за бугор гоним по традиции. Уря товарищи
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +1
        Вчера, 20:20
        Нет никакой альтернативы Ан-2 из-за его низкой цены. И не будет. Хорошо бы разработать реально бюджетный самолёт в этом сегменте. А то что у ТВС, что у Байкала будет весьма скудный объём заказов. Исключительно из регионов, которые могут себе это позволить.

        .Русавиапром показал калькуляцию стоимости летного часа ТВС-2МС. Стало грустно. Непонятно, конечно, что за 7500 рублей ФОТ и где тут техперсонал, если они включили ПЛГ. Но 51 тысяча рублей на 9 пассажиров это около 6 тысяч рублей за час с пассажира. И это не включая лизинговые платежи и аэропортовые/административные расходы. Грубо, тогда себестоимость перевозки может перевалить за 15 тысяч при полной загрузке. И это за час полёта. То есть, около 300 км. Автобус за схожую поездку возьмет пару тысяч. Куда уйдёт пассажир? Понятно, что нужны субсидии. Но видно, что без субсидий не будет никакой экономики, а все рейсы тяжким бременем лягут на бюджеты.


        https://dzen.ru/a/aLQ-IhPPWEJsFDKs

        И не удивительно.Капитализм.Всем нужна только прибыль.

        Касаемо Ан-24 его вполне заменит Ил-114-300.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +9
    Вчера, 17:42
    Да давно пора уже не 6 минут в воздухе, а массово производить и поставлять перевозчикам. Ну надо нам СВОЁ.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +7
      Вчера, 17:45
      Всё на руку рынка надеялись ,что она там что то отрегулирует.После санкций пришлось всё самим делать,но это даже в плюс.Главное запустить наконец уже серийное производство.Успехи есть.

      . Сегодня первым делом обновим новости по двум самым готовым типам самолётов, где сертификационные испытания выходят на финальную часть. С МС-21 - МС.0013, от которого всё зависит, только выкатился, закончив частотные испытания. Скоро, но в августе не успели.

      Зато у Суперджета и Ил-114 всё хорошо, скоро отлетают программу и можно выпускать на коммерческие рейсы первые партии. Опытные самолеты Ил-114-300 выполнили свыше 250 полетов в рамках сертификационных летных испытаний, в ходе которых установленные на лайнерах новые двигатели ТВ7-117СТ-01 наработали более 2 тыс. часов. А полетов нужно было около 200. Так что тут налицо завершение программы. Да и 2 тысячи часов у ТВ7 звучит впечатляюще. Раньше, помню, ресурс был всего 600 часов. А тут и проблем не было. Можно уже делать ставки, куда полетит первый рейс...


      https://dzen.ru/a/aLQ-IhPPWEJsFDKs
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +9
        Вчера, 17:47
        "Благословенный капиталистический рынок" (с) это такая же фикция как и "западная демократия" (с). Сами в курсе как задавливают тех кто хочет независимо существовать и производить.
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          0
          Вчера, 17:51
          Мантуров анонсировал создание двигателя ПД-26.Что не может не радовать.Наконец то.ПД-26 должен заменить Д-18Т 3 серии.Вот только вопрос когда дождемся.Помнится Шойгу в своё время обещал в 2027 году производство Д-18Т на УЗГА освоить. Правильно ли я понимаю что будет и Д-18Т и ПД-26?ПД-35 уже выдал на испытательном стенде тягу в 37 тонн.Правда самолёта под него нет,кроме недавно опубликованных и запатентованных чертежей конструкции перспективного отечественного ШФДМС.Чертежи по ссылке ниже.

          .Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) запатентовала широкофюзеляжный дальнемагистральный самолёт, который по совокупности своих характеристик будет схожим с Boeing 787. Пресс-служба авиасалона МАКС опубликовала детальный проект нового лайнера.


          https://www1.ru/news/2025/08/27/opublikovan-detalnyi-proekt-novogo-rossiiskogo-dalnemagistralnogo-lainera.html

          .Создаваемый двигатель будет обладать значительной тягой в 26 тонн, что делает его универсальным решением для военных транспортных самолетов и перспективных пассажирских широкофюзеляжных лайнеров.
          Мы вышли на технические решения, которые будут решать задачи как военно-транспортной, так и гражданской авиации– отметил Денис Мантуров.
          Это многофункциональное назначение позволяет оптимизировать затраты и увеличить экономическую эффективность производимого агрегата.Разработка двигателя осуществляется с использованием более 20 технологий, включая опыт, накопленный при создании аналогичных двигателей.


          https://finobzor.ru/137507-perspektivnyj-aviadvigatel-novyj-shag-v-rossijskoj-aviacii.html

          Ну и про ПД-35.Видео испытания которого по ссылке ниже.

          Все будет зависеть от того технического задания, которое выдадут самолетостроители. При этом двигатель-демонстратор, выдавший на стенде тягу в 37 тонн, показал, что основные технические проблемы в рамках НИОКР решить удалось, и теперь можно приступать к созданию «товарного» двигателя.
          Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «АвиаПорт»


          https://www1.ru/news/2025/08/26/novyi-aviadvigatel-pd-35-vydal-tiagu-v-37-tonn-na-stende-na-razrabotku-uslo-65-mlrd-rublei.html

          Проект нового российского дальнемагистрального лайнера
          Изображение Авиасалон МАКС
          1. dnestr74 Звание
            dnestr74
            +4
            Вчера, 17:59
            По Д-18 т на УЗГА вбухано кучу денег МИнпромторгом, построены новые цеха.
            Когда Мантуров глаголет-очень все через сдвиг вправо)
            1. Sky Strike fighter Звание
              Sky Strike fighter
              0
              Вчера, 18:08
              Ну так Д-18Т сложный двигатель.Где то бодро рапортовали что Д-18Т полностью импортозаместили и будут новые движи строить в России.Просто чертежи движа были в наличии.Но производство надо подготовить.Было бы неплохо если Д-18Т начнут производить для ремоторизации тех же Русланов Ан-124.

              .Источник ТАСС, близкий к военно-транспортной авиации, заявил, что двигатель Д-18Т для полностью российского тяжёлого транспортного самолёта Ан-124-100 «Руслан» находится на стадии завершения глубокой модернизации, а все его составляющие полностью производятся в России. «[Д-18Т] сейчас на стадии завершения глубокой модернизации. Мы выходим на новый двигатель, воспроизводим все запчасти, поэтому говорить, что это не наш (российский) двигатель, уже нельзя. Оба двигателя [Д-18Т и ПД-35] будут российскими и на конкурентной основе будет выбран [для Ан-124-100] из них лучший», — сказал источник.


              https://www.ixbt.com/news/2023/10/17/18-124-100.html
          2. ratfly Звание
            ratfly
            +3
            Вчера, 18:28
            Наличие готового двигателя (ПД-35) и отсутствие под него самолета. Это что то новое в нашей действительности. У нас же всегда наоборот было. Поправьте коллеги если не прав.
            1. Sky Strike fighter Звание
              Sky Strike fighter
              0
              Вчера, 18:33
              Ну как готового.На стенде проходит испытания двигатель демонстратора технологий ПД-35.Стендовые испытания.А чтобы ПД-35 был готовым двигателем он должен пройти лётные испытания.Вот только пока нет самолёта на котором он мог бы пройти лётные испытания. Прийдется ждать первого летного образца ШФДМС как я понимаю,потому что на лётную лабораторию Ил-76ЛЛ ПД-35 не рассчитан.Слишком тяжёлый.Или Ил-76ЛЛ сможет и его поднять?Кто в курсе?Дело в том что на тот же Ил-96-400 в своё время готовили движ НК-56 тягой 18 тонн ,это вдвое меньше чем у ПД-35 тягой 35 тонн.
            2. Наган Звание
              Наган
              0
              Вчера, 19:24
              Вроде где-то что-то было про ремоторизацию ИЛ-96 с 4 моторов на 2.
              1. faiver Звание
                faiver
                +4
                Вчера, 19:48
                это из разряда сказок Ганса Христиана Андерсена, ремоторизация с 4х двигателей на два это считай новый самолет...
            3. Luminman Звание
              Luminman
              0
              Вчера, 19:30
              Цитата: ratfly
              Наличие готового двигателя (ПД-35) и отсутствие под него самолета
              Если бы китайцы не вышли из совместной разработки, то под этот двигатель самолет бы был...
              1. Авиатор_ Звание
                Авиатор_
                +2
                Вчера, 19:37
                Если бы китайцы не вышли из совместной разработки, то под этот двигатель самолет бы был...
                Китайцы вышли из совместного проекта из-за скотского поведения российских манагеров.
      2. oldman. Звание
        oldman.
        0
        Вчера, 23:12
        Успехи есть...
        ...Зато у Суперджета и Ил-114 всё хорошо, скоро отлетают программу и можно выпускать на коммерческие рейсы первые партии.
        laughing
        Да-да...
        Мои друзья рассказывали, как ещё в середине 90-х годов прошлого века наблюдали за проведением испытательных полётов нового тогда самолёта Ил-114 в аэропорту Талаги (г. Архангельск). Прошло почти 30 лет, некоторые из друзей уже пенсионеры, а ни первых ни, тем более, вторых партий Ил-114-х на коммерческих рейсах даже и близко нет. Но..,
        Успехи есть...
        ...Зато у ... Ил-114 всё хорошо, скоро отлетают программу и
  3. Слово Звание
    Слово
    +1
    Вчера, 17:45
    Так то приятная новость, но в статье нет разъяснения, о редукторе, раньше его приобретали у франзузиков.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +1
      Вчера, 18:04
      Цитата: Слово
      Так то приятная новость, но в статье нет разъяснения, о редукторе, раньше его приобретали у франзузиков.


      Пишут что свой редуктор.

      .Модернизированный вертолет «Ансат-М», оснащенный двумя отечественными двигателями ВК-650В, готовится к летным испытаниям, которые планируется начать в конце 2024 г. Сейчас на Казанском вертолетном заводе ведется подготовка вертолета, двигателя и нового редуктора к летным испытаниям. От редуктора зависит жизнеспособность всех систем силовой установки – топливной, масляной, электрической, а также передача мощности на несущий винт.Помимо отечественного турбовального двигателя (ТВД) ВК-650В вертолет «Ансат-М» оснащен новым российским бортовым радиоэлектронным оборудованием, а также на нем установлено несколько новых отечественных бортовых систем.


      https://www.zhukvesti.ru/articles/detail/63302/
      1. Слово Звание
        Слово
        0
        Вчера, 18:07
        Спасибо! За разъяснение.
  4. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Вчера, 17:46
    Дорогу осилит идущий. И еще раз, что бы не было коротко и несло смысл- Дорогу осилит идущий.
  5. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    0
    Вчера, 17:54
    Отличная новость. Потребности в таких машинах огромны. Очень надеюсь, что дело пойдёт.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      -3
      Вчера, 18:12
      Цитата: Южноукраинец
      Отличная новость. Потребности в таких машинах огромны. Очень надеюсь, что дело пойдёт.

      Медицина и...Сегодня весь мир стремится к пользованию БПЛА...
      А вот если проанализировать:
      В 2015 году «Ансат» был сертифицирован для применения с медицинским модулем и может эксплуатироваться в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по Цельсию. Успешно завершены высокогорные испытания, подтвердившие возможность работы вертолета в горной местности на высотах до 3500 метров. «Ансат» в VIP-версии может перевозить до пяти пассажиров, обладает пониженным уровнем шума и вибраций.

      В качестве скорой помощи в отдалённых районах - +100500
      Спасатель в горной местности - по-любому не спасли бы альпинистку Наговицину, что сломала ногу при спуске с горы и застряла на высоте около 7200 метров.
      А для разных «полеталок» на охоту-рыбалку - самоё то!!! good
      * * *
      Это в новых Ан-2 («Байкал») огромная потребность...Это в пассажирских лайнерах потребность выше крыши...Это в высокоскоростных ж/д в стране 11-ти часовых поясов жизненная необходимость...В легковых машинах для такси нужда...А тут...Игрушка для олигархов...
      1. faiver Звание
        faiver
        0
        Вчера, 19:53
        Игрушка для олигархов...
        - не согласен, основная вертолетная лошадка в РФ это Ми-8, но большинстве случаев его использования он избыточен - санавиация, погранцы, мчс, лесоохрана и прочее, прочее, прочее....
  6. Vitaly.17 Звание
    Vitaly.17
    0
    Вчера, 18:00
    Это разве нормально что вертолет болтает во все стороны и он криво садится?. Заменили ведь только двигатель все остальные системы должны быть испытаны и работать нормально.
  7. 26_Сергей_26 Звание
    26_Сергей_26
    +1
    Вчера, 18:05
    Если это правда, то браво нашей промышленности.
    Интересен реальный ресурс этого изделия
  8. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Вчера, 18:05
    Причём он очень негромкий , у нас над домами кружит и ни чо.
  9. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Вчера, 18:07
    Он был на Макс ещё в 2010х.
  10. faiver Звание
    faiver
    +5
    Вчера, 18:10
    прошло всего навсево 25 лет с момента первого полета Ансата.... и вот первый полет с отечественным двигателем..., ну почему у нас все обязательно через пятую точку?
  11. ettore Звание
    ettore
    +2
    Вчера, 18:13
    Что то он в воздухе на правый бок скособочен, как будто у него поджелудочная болит
  12. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    +4
    Вчера, 18:18
    Россия, кажется, страна, полная гениев.(Запад не без оснований ищет возможности провести операцию под ложным флагом, а затем и военную атаку.)
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      -1
      Вчера, 18:25
      Вот скажите что Западу от нас надо?У него же всё есть.Как вам видится это со стороны?
      1. Альф Звание
        Альф
        +1
        Вчера, 19:46
        Цитата: Sky Strike fighter
        Вот скажите что Западу от нас надо?

        Ресурсы, ресурсы и еще раз ресурсы...
        Цитата: Sky Strike fighter
        У него же всё есть.

        Особенно по плотности населения в европах, где все друг у друга на головах сидят.
      2. Salimi from iran Звание
        Salimi from iran
        -2
        Вчера, 20:05
        Есть несколько случаев. Но, похоже, Запад, зная о возможном вторжении ислама (с поражением на Ближнем Востоке) на Запад и долговом кризисе, намерен аннексировать Россию, чтобы увеличить свою стратегическую глубину и увеличить ресурсы. На Ближнем Востоке они потерпели неудачу из-за логистических проблем и теперь отступают один за другим (признание Палестины, вывод войск из Афганистана и т. д.). Но в случае с Россией никаких логистических проблем нет...
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          0
          Вчера, 20:15
          С каким поражением на Ближнем Востоке?Та же Сирия под контролем Запада.Кто победил Запад на Ближнем Востоке?Тот же Израиль на Ближнем Востоке что хочет,то и делает а это креатура Запада, вы же говорите что Запад на Ближнем Востоке проиграл.

          . Запад и долговом кризисе, намерен аннексировать Россию, чтобы увеличить свою стратегическую глубину и увеличить ресурсы.


          Похоже на правду.
          1. Salimi from iran Звание
            Salimi from iran
            -1
            Вчера, 20:32
            Смотрите, Запад нацелился на семь стран на Ближнем Востоке: Сирию, Ливию, Ирак, Афганистан и ещё две страны, которые я не помню. Иран был последним, кто потерпел неудачу. Ситуация на Ближнем Востоке очень хрупкая. Запад может победить, Сирия в его руках. Но он может и потерпеть неудачу, потому что Исламская Республика настроила народ Запада против своих правительств. Поэтому вполне логично, что они не кладут все яйца в одну корзину.
            Смотрите, Запад нацелился на семь стран на Ближнем Востоке: Сирию, Ливию, Ирак, Афганистан и ещё две страны, которые я не помню. Иран был последним, кто потерпел неудачу. Ситуация на Ближнем Востоке очень хрупкая. Запад может победить, Сирия в его руках. Но он может и потерпеть неудачу, потому что Исламская Республика настроила народ Запада против своих правительств. Поэтому вполне логично, что они не кладут все яйца в одну корзину.Что касается поражения на Ближнем Востоке, то они уже потерпели поражение в Сирии, поэтому они исходят из того, что все возможно, в отличие от российских лидеров, которые во время Минских переговоров считали все однополярным.
            1. Sky Strike fighter Звание
              Sky Strike fighter
              0
              Вчера, 20:41
              .Но он может и потерпеть неудачу, потому что Исламская Республика настроила народ Запада против своих правительств.


              Люди на Западе просто устали от войн, которые устраивают их правительства,12 дневная война Израиля с Ираном просто стала очередной войной которая переполнила чашу терпения,не более. Правительства стран Запада сами настроили свои народы против себя той агрессивной политикой,которую они ведут.Но это не Исламская Республика настроила народы Запада против западных правительств.

              . Смотрите, Запад нацелился на семь стран на Ближнем Востоке: Сирию, Ливию, Ирак, Афганистан и ещё две страны, которые я не помню.


              Курдистан хотели создать западные страны,в том числе и Израиль.Так что под потенциальным ударом все страны где живут курды.Это Сирия,Ирак,Иран,Турция.
              1. Salimi from iran Звание
                Salimi from iran
                0
                Вчера, 20:46
                Однако, как ни посмотри, Россия для них кажется более легкой добычей, очень близкой.Для Литвы, Финляндии и Польши все выглядит намного проще.
                1. Sky Strike fighter Звание
                  Sky Strike fighter
                  0
                  Вчера, 21:09
                  Особенно для маленьких Литвы, Финляндии и Польши все выглядит намного "проще".У которых нет ни современных армий,ни боевого опыта как такового,все прячутся за Украину.
                  1. Salimi from iran Звание
                    Salimi from iran
                    0
                    Вчера, 21:15
                    Численность НАТО по-прежнему очень велика, особенно в военно-воздушных силах.И иранская территория не находится под их осадой.Калининград находится в опасном положении, как и Мурманск с Курилами. Знаете, я имел в виду, что нельзя давать такой стране, как Япония, повод для войны с Ираном, но можно пообещать ей Курилы. Или Финляндия точно не заинтересована в территории какой-либо арабской страны на Ближнем Востоке, но, например, в Выборге!
                    1. Sky Strike fighter Звание
                      Sky Strike fighter
                      0
                      Вчера, 21:19
                      Велика это правда,но у России есть мощный арсенал ЯО как тактического,так и стратегического,иначе Запад уже давно бы не мешкая напал.Для того и придумали операцию под чужим флагом,под флагом Украины, чтобы истощить ресурсы и попытаться поднять недовольных на мятеж,как в Сирии,но не вышло. Желающих не нашлось.
  13. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    0
    Вчера, 18:29
    Красивый вертолет получился. А как с его боевой версией Ансант-2РЦ? Будет продолжение? Будет у нас своя "Кобра"?
  14. Radikal Звание
    Radikal
    0
    Вчера, 19:12
    Показан первый полёт вертолёта «Ансат» с импортозамещённым двигателем ВК-650В
    Вертолёт-пенсионер, первый полёт 17-го августа 1999-го года. 26 лет, Карл! Это всё, на что способны нынешние манагеры, во всех отраслях, по всем вопросам. "Бабки надо делать" - так сказал на одном видео некоторый персонаж, который постарел с тех времён. Только он не сказал, что их надо зарабатывать за счёт развития промышленности. Видимо имел в виду то, чем зарабатывали ловкие ребята, дорвавшиеся до кормушки - сырьё. Так и было. А теперь постаревший, заматеревший (двоечник разведки) произносит спичи, заметим - неплохие, учителя были хорошие, советские. Почти 30 лет уничтожали оборонную, тяжелую промышленность, гражданское авиастроение, станкостроение... . Ничего не строя взамен. Ах, да - заводики по производству одноразовой посуды, и такой же т.бумаги - это да, войну будем выигрывать именно за счёт их наличия. sad
  15. Radikal Звание
    Radikal
    +3
    Вчера, 19:15
    Цитата: Ratmir_Ryazan
    Красивый вертолет получился. А как с его боевой версией Ансант-2РЦ? Будет продолжение? Будет у нас своя "Кобра"?

    Задай вопрос человеку, занимающему должность ВГК. soldier
  16. spectr Звание
    spectr
    +1
    Вчера, 20:35
    Не удивлюсь, если долю композитов пришлось увеличивать из-за нового двигателя. Но ничего плохого в этом не вижу.
    1. km-21 Звание
      km-21
      0
      Сегодня, 01:52
      Композиты сегодня применяют потому что они лучше алюминия во всех отношениях кроме стоимости производства (но это - трудности роста). Сегодня композиты приходят на смену алюминия, как в свое время алюминий пришел на смену древесины, фанеры и перкаля.