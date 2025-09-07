Американские военные стремятся заполучить полностью исправные экземпляры Shahed-136 для копирования
Беспилотник Shahed 136 на выставке техники Корпуса стражей исламской революции в 2023 году
Правительство США опубликовало запрос информации, в котором описывается потребность в копиях иранского ударного беспилотника Shahed-136, изготовленных методом обратного проектирования в масштабе 1:1, или варианта беспилотника Shahed-136, используемого также российскими военными, российских лицензионных копий для разработки тактики и технологий противодействия БПЛА, использования в качестве дрона-мишени, а также в качестве ударного дрона.
Газета Stars and Stripes сообщила о запросе информации (RFI) 20 августа 2025 года, отметив, что серийно выпускаемое семейство беспилотников Shahed в больших количествах применяется российскими военными в СВО на Украине, иногда совершая до 140 воздушных ударов беспилотниками по военным целям в день. Shahed-136 представляет собой поршневой беспилотник с треугольным крылом, массой около 200 кг и полезной нагрузкой 50 кг. Обычно он применяется как простой ударный БПЛА. Существуют предположения у некоторых американских экспертов о наличии варианта дрона с функцией барражирования, но эта предполагаемая функциональная возможность не была включена в требования RFI.
Российский лицензионный вариант известен как «Герань-2». «Шахед-136» обычно запускается с наземной стационарной ПУ или с ПУ, размещённых на лёгких транспортных средствах, иногда с помощью твердотопливного ракетного ускорителя, обеспечивающего почти вертикальный старт. Это позволяет одному автомобилю одновременно нести несколько «Шахед-136» и запускать их один за другим, чтобы подавить и дезориентировать противовоздушную оборону противника.
Представленные заявки от производителей должны представлять собой «копию 1:1», полностью повторяющую форму, конструкцию и функции Shahed -136 . Это означает, что характеристики должны обеспечивать минимальную дальность полёта более 2500 км, скорость до 185 км/ч, длину корпуса 3,5 метра и размах крыла 2,5 метра. Копии также должны быть оснащены винтами того же размера и той же формы, что и на оригинальном дроне, в общем, должна быть полная копия оригинального Shahed-136. Различие допускается только в методе запуска, американские копии будут запускаться пневматической катапультой, и дрон-копия должен уметь выполнять автономный полёт от взлёта до посадки.
Образец Shahed-136 не будет предоставлен промышленности для обоснования предложений, поэтому заинтересованные стороны должны иметь возможность самостоятельно разработать свои предложения. Первоначальный план предполагает закупку 16 БПЛА с возможностью последующего заказа ещё 20 единиц.
Помимо того, что американцы собираются включить эти беспилотники в свой арсенал, они будут также использоваться в качестве заменителей настоящих Shahed-136 как дроны-мишени в ходе учений и испытаний. Это необходимо для того, чтобы американские военные практики и технологии могли «адаптироваться к новым угрозам» и эффективно противостоять этим беспилотникам в реальных боевых условиях.
Компаниям рекомендуется представлять как проекты с нуля, так и проекты, которые уже находятся в разработке. Это может привести к появлению проектов двойного назначения, когда один вариант будет выпускаться для учебных целей как дрон-мишень, а другой — для использования в качестве ударного оружия. Преимущества одноразовых ударных БПЛА не ускользнули от внимания западных вооружённых сил, хотя многие из них относительно медленно принимают такое оружие на вооружение. Такие производители, как MBDA, теперь внедряют передовые концепции этого типа в свои линейки продукции.
Основной претендент — дрон MQM-172
Практически наверняка в качестве претендента в этом запросе информации (RFI) и любых будущих тендерах будет представлен дрон MQM-172 Arrowhead компании Griffon Aerospace. Как уже упоминалось, Arrowhead предназначен к использованию в качестве дрона-мишени, как основное предназначение, но и не только, а также как ударное оружие. Многие эксперты отмечали сходство платформы с иранским дроном Shahed-136, иногда даже называя её нелицензионной копией. Впервые представленный в начале этого месяца, дрон Arrowhead, как утверждается, «улучшен» по сравнению с Shahed-136, который послужил ему источником «вдохновения» (тупо копирования).
Как и «Шахид», Griffon заявляет, что их дрон может запускаться как с пневматической катапульты, так и с помощью ракетного ускорителя. Заявленная полезная нагрузка, которая может включать в себя осколочно-фугасную боеголовку, средства радиоэлектронной борьбы или разведывательное, оптико-электронное и рекогносцировочное оборудование, составляет 100 фунтов (около 45 кг).
Компания Griffon имеет богатый опыт разработок в сфере беспилотных летательных аппаратов, поставив более 12 000 беспилотных систем по состоянию на 2025 год. Компания в основном фокусируется на производстве небольших дронов , которые, несмотря на свою востребованность для своих вариантов использования, получают мало внимания (инвестиций) по сравнению с более крупными летательными аппаратами, являющимися основой экономики таких гигантов отрасли, как компания GA-ASI.
До дронов Arrowhead существовала недорогая беспилотная боевая ударная система (LUCAS), разработанная компанией Spektreworks. Внутри компании этот дрон получил обозначение FLM 136 – явная отсылка к конструкции, вдохновившей его создание. LUCAS изначально разрабатывался для использования в качестве средства имитации угроз (дрон-мишень), однако его текущая версия не дотягивает до некоторых характеристик Shahed-136, что может сделать его непригодным для данного запроса информации и участия в тендере. Небольшой компании из Аризоны, вероятно, потребуется выпустить модернизированный вариант, чтобы оставаться конкурентоспособной.
Примечательно, что, хотя оба этих беспилотника ведут свою родословную от Shahed-136, сам Shahed-136 во многом заимствовал элементы конструкции из других источников. Считается, что иранский беспилотник во многом вдохновлён БПЛА Dornier Die Drohne (DAR), разработанным в 1980-х годах в рамках плана по подавлению советской ПВО. Хотя DAR так и не был запущен в серийное производство, считается, что его конструкция была взята компанией Israel Aerospace Industries за основу для своего дрона IAI Harpy .
Израильский дрон «Гарпия» IAI.
У Ирана было бы множество возможностей через своих доверенных лиц по всему Ближнему Востоку приобрести неисправные беспилотники Harpy или даже просто скопировать конструкцию с доступных изображений/видео и переделать их в собственные варианты Shahed. Однако, поскольку разработки за последние годы активно развивались, даже близкородственные платформы со временем могут сильно отличаться друг от друга, что требует дальнейшего реверс-инжиниринга уже переработанных конструкций.
