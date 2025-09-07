Американские военные стремятся заполучить полностью исправные экземпляры Shahed-136 для копирования

9 676 21
Американские военные стремятся заполучить полностью исправные экземпляры Shahed-136 для копирования
Беспилотник Shahed 136 на выставке техники Корпуса стражей исламской революции в 2023 году


Правительство США опубликовало запрос информации, в котором описывается потребность в копиях иранского ударного беспилотника Shahed-136, изготовленных методом обратного проектирования в масштабе 1:1, или варианта беспилотника Shahed-136, используемого также российскими военными, российских лицензионных копий для разработки тактики и технологий противодействия БПЛА, использования в качестве дрона-мишени, а также в качестве ударного дрона.



Газета Stars and Stripes сообщила о запросе информации (RFI) 20 августа 2025 года, отметив, что серийно выпускаемое семейство беспилотников Shahed в больших количествах применяется российскими военными в СВО на Украине, иногда совершая до 140 воздушных ударов беспилотниками по военным целям в день. Shahed-136 представляет собой поршневой беспилотник с треугольным крылом, массой около 200 кг и полезной нагрузкой 50 кг. Обычно он применяется как простой ударный БПЛА. Существуют предположения у некоторых американских экспертов о наличии варианта дрона с функцией барражирования, но эта предполагаемая функциональная возможность не была включена в требования RFI.

Российский лицензионный вариант известен как «Герань-2». «Шахед-136» обычно запускается с наземной стационарной ПУ или с ПУ, размещённых на лёгких транспортных средствах, иногда с помощью твердотопливного ракетного ускорителя, обеспечивающего почти вертикальный старт. Это позволяет одному автомобилю одновременно нести несколько «Шахед-136» и запускать их один за другим, чтобы подавить и дезориентировать противовоздушную оборону противника.

Представленные заявки от производителей должны представлять собой «копию 1:1», полностью повторяющую форму, конструкцию и функции Shahed -136 . Это означает, что характеристики должны обеспечивать минимальную дальность полёта более 2500 км, скорость до 185 км/ч, длину корпуса 3,5 метра и размах крыла 2,5 метра. Копии также должны быть оснащены винтами того же размера и той же формы, что и на оригинальном дроне, в общем, должна быть полная копия оригинального Shahed-136. Различие допускается только в методе запуска, американские копии будут запускаться пневматической катапультой, и дрон-копия должен уметь выполнять автономный полёт от взлёта до посадки.

Образец Shahed-136 не будет предоставлен промышленности для обоснования предложений, поэтому заинтересованные стороны должны иметь возможность самостоятельно разработать свои предложения. Первоначальный план предполагает закупку 16 БПЛА с возможностью последующего заказа ещё 20 единиц.

Помимо того, что американцы собираются включить эти беспилотники в свой арсенал, они будут также использоваться в качестве заменителей настоящих Shahed-136 как дроны-мишени в ходе учений и испытаний. Это необходимо для того, чтобы американские военные практики и технологии могли «адаптироваться к новым угрозам» и эффективно противостоять этим беспилотникам в реальных боевых условиях.

Компаниям рекомендуется представлять как проекты с нуля, так и проекты, которые уже находятся в разработке. Это может привести к появлению проектов двойного назначения, когда один вариант будет выпускаться для учебных целей как дрон-мишень, а другой — для использования в качестве ударного оружия. Преимущества одноразовых ударных БПЛА не ускользнули от внимания западных вооружённых сил, хотя многие из них относительно медленно принимают такое оружие на вооружение. Такие производители, как MBDA, теперь внедряют передовые концепции этого типа в свои линейки продукции.

Основной претендент — дрон MQM-172


Практически наверняка в качестве претендента в этом запросе информации (RFI) и любых будущих тендерах будет представлен дрон MQM-172 Arrowhead компании Griffon Aerospace. Как уже упоминалось, Arrowhead предназначен к использованию в качестве дрона-мишени, как основное предназначение, но и не только, а также как ударное оружие. Многие эксперты отмечали сходство платформы с иранским дроном Shahed-136, иногда даже называя её нелицензионной копией. Впервые представленный в начале этого месяца, дрон Arrowhead, как утверждается, «улучшен» по сравнению с Shahed-136, который послужил ему источником «вдохновения» (тупо копирования).

На этих снимках показаны нелицензионные копии иранского ударного беспилотника Shahed-136, производимого компанией Griffon Aerospace в США под обозначением MQM-172 Arrowhead. Они используются как в качестве ударных беспилотников, так и в качестве мишеней.

– Бабак Тагваи – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1), 20 августа 2025 года.

Как и «Шахид», Griffon заявляет, что их дрон может запускаться как с пневматической катапульты, так и с помощью ракетного ускорителя. Заявленная полезная нагрузка, которая может включать в себя осколочно-фугасную боеголовку, средства радиоэлектронной борьбы или разведывательное, оптико-электронное и рекогносцировочное оборудование, составляет 100 фунтов (около 45 кг).

Компания Griffon имеет богатый опыт разработок в сфере беспилотных летательных аппаратов, поставив более 12 000 беспилотных систем по состоянию на 2025 год. Компания в основном фокусируется на производстве небольших дронов , которые, несмотря на свою востребованность для своих вариантов использования, получают мало внимания (инвестиций) по сравнению с более крупными летательными аппаратами, являющимися основой экономики таких гигантов отрасли, как компания GA-ASI.

ЛУКАС


До дронов Arrowhead существовала недорогая беспилотная боевая ударная система (LUCAS), разработанная компанией Spektreworks. Внутри компании этот дрон получил обозначение FLM 136 – явная отсылка к конструкции, вдохновившей его создание. LUCAS изначально разрабатывался для использования в качестве средства имитации угроз (дрон-мишень), однако его текущая версия не дотягивает до некоторых характеристик Shahed-136, что может сделать его непригодным для данного запроса информации и участия в тендере. Небольшой компании из Аризоны, вероятно, потребуется выпустить модернизированный вариант, чтобы оставаться конкурентоспособной.

Вот характеристики FLM 136, на котором, как я полагаю, основан дрон LUCAS. Дальность полёта около 640 км, полезная нагрузка 18 кг, объём двигателя примерно в два раза меньше, чем у Shahed 136.

— Алекс Холлингс (@AlexHollings52) 17 июля 2025 года.

Примечательно, что, хотя оба этих беспилотника ведут свою родословную от Shahed-136, сам Shahed-136 во многом заимствовал элементы конструкции из других источников. Считается, что иранский беспилотник во многом вдохновлён БПЛА Dornier Die Drohne (DAR), разработанным в 1980-х годах в рамках плана по подавлению советской ПВО. Хотя DAR так и не был запущен в серийное производство, считается, что его конструкция была взята компанией Israel Aerospace Industries за основу для своего дрона IAI Harpy .


Израильский дрон «Гарпия» IAI.

У Ирана было бы множество возможностей через своих доверенных лиц по всему Ближнему Востоку приобрести неисправные беспилотники Harpy или даже просто скопировать конструкцию с доступных изображений/видео и переделать их в собственные варианты Shahed. Однако, поскольку разработки за последние годы активно развивались, даже близкородственные платформы со временем могут сильно отличаться друг от друга, что требует дальнейшего реверс-инжиниринга уже переработанных конструкций.
21 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Bongo Звание
    Bongo
    +9
    7 сентября 2025 04:14
    Как правило с большим интересом читаю публикации Сергея, но в данном случае не во всём с ним согласен.
    Помимо того, что американцы собираются включить эти беспилотники в свой арсенал, они будут также использоваться в качестве заменителей настоящих Shahed-136 как дроны-мишени в ходе учений и испытаний.

    Сергей, поделитесь пожалуйста, источником информации откуда Вы это взяли, и такие ли там формулировки?
    У Ирана было бы множество возможностей через своих доверенных лиц по всему Ближнему Востоку приобрести неисправные беспилотники Harpy или даже просто скопировать конструкцию с доступных изображений/видео и переделать их в собственные варианты Shahed.

    История появления Shahed-136 хорошо известна. Приблизительно в 1994 году Израиль продал КНР партию "Гарпий" и возможно техническую документацию по ним, что вызвало скандал с США. Китайский дрон-камикадзе получил обозначение JWS01. Он в целом сходен с изделием компании Israel Aerospace Industries, но имеет ряд отличий. Для китайского барражирующего боеприпаса, предназначенного для уничтожения систем ПВО, предусмотрено два типа сменных ГСН, работающих в разных частотных диапазонах, что существенно расширяет спектр потенциальных целей. БПЛА JWS01 после запуска полностью автономен и выполняет полёт в соответствии с заранее заложенной программой. Мобильная пусковая установка на шасси грузовика повышенной проходимости Beiben North Benz несёт шесть JWS01. В составе подразделения входит три самоходные пусковые установки, станция радиотехнической разведки и мобильный командный пункт. Также в КНР был налажен модернизированный вариант дрона-камикадзе, получивший обозначение ASN-301. Китай в 21 веке передал документацию на ударный БПЛА ASN-301 в Иран, где на основе китайских наработок был создан HESA Shahed 136.
    1. Luminman Звание
      Luminman
      +8
      7 сентября 2025 07:24
      Цитата: Bongo
      История появления Shahed-136 хорошо известна
      Да особой, перерастающий в легенду истории у этого беспилотника нет - обыкновенная бесхвостка/летающее крыло с винглетами, схему и расчеты которого можно найти в любой технической библиотеке любого авиационного ВУЗа. Но гениальность (именно гениальность!) этого беспилотника заключается в тщательной продуманности компоновки его модулей.

      Это и заднее расположение двигателя снаружи корпуса, что затеняет его с лобовой и, частично, с боковых проекций, делая его холодным, тем самым способствуя снижению ИК-следа и создавая серьезную проблему для ПЗРК. На YouTube выложено множество роликов, где происходят пуски ПЗРК и ракеты всегда теряют цель, за исключением догоняющих курсов, где головка СН уже легко цепляется за цель. Да и сама схема беспилотника - бесхвостка с треугольным крылом, очень даже легко оптимизируется для уменьшения эффективной площади рассеяния и радиолокационной заметности, позволяя при этом иметь гораздо меньшее лобовое сопротивление и улучшать топливную эффективность...

      Навигация же у такого дрона состоит из самого обыкновенного блока инерциального автопилота и специально заточенной для этого системы GPS/ГЛОНАСС. Но что самое интересное в системе управления и навигации беспилотника - это системы их коррекции по воздуху как через другие дроны, так и через головки СН, которые каким-то образом, обмениваются информацией друг с другом. Ну что-то вроде компьютерной локальной сети. Но это пока что еще слухи...

      И подводя итог, все эти до ужаса примитивные и давно уже известные всем технические решения, но собранные вместе, указывают на то, что, над этим беспилотником тщательно подумали инженеры. Вот только не знаю какие инженеры - израильские, китайские или иранские. Уверен, что и наши разработчики, с учетом практики СВО, тоже внесли свой вклад в оптимизацию этого беспилотника... П.С. На мой взгляд (из открытых источников), на сегодня это самая удачная конструкция БПЛА...
      1. Английский тарантас Звание
        Английский тарантас
        0
        8 сентября 2025 15:22
        Уверен, что и наши разработчики, с учетом практики СВО, тоже внесли свой вклад в оптимизацию этого беспилотника...

        Слышал, что наши Герани-2 с иранскими Шахидами уже имеют не так много общего.
        Изначальные Шахиды были довольно посредственными, потому как от Гарпии они прошли длинный путь упрощения и удешевления.
        Наши же наоборот, остались этим неудовлетворены и начали менять все комплектующие одно за другим.
        Так что если иранский Шахид нет-нет да и сам промахнётся или "локацийно втратиться", то Герань-2 ещё надо постараться сбить с курса или подавить.
        А так уэе заметно, что и беспилотные технологии дошли до своего верха развития.
        Уже заметно разделение дронов по типам конструкции в зависимости от типа задач.
        Самые лёгкие и барражирующие в виде коптеров, те, которым нужно только быстро поразить цель - в виде крылатого ПТРК, типа Ланцета, Spike, Switchblade, многоцелевые БПЛА дальнего действия - самолётного типа, как правило двухбалочной схемы, ударные БПЛА для решения оперативно-тактических и даже стратегических задач - летающее крыло.
        Оптимальные наборы технических решений для дронов различных классов и задач уже найдены, дальше только дело за конкретным исполнением.
    2. Kosh Звание
      Kosh
      -1
      8 сентября 2025 07:30
      Вот только эта история не имеет отношения к реальности. Какие-либо свидетельства поставок ASN-301 в Иран в принципе отсутствуют. Более того у Ирана нет вообще вариаций подобных дронов с противорадиолокационными ГСН. Иранцы изначально пошли по другой концепции, если вышеупомянутые израильские и китайские дроны были нишевыми противорадиолокационными решениями, то в Иране где-то в конце 2000-начале 2010-х гг. решили создать более дешевый и массовый аналог крылатых ракет для ударов по тылам вероятных противников в регионе.
      В итоге в середине 2010-х гг. появился Shahed-131, но у него была недостаточно мощная БЧ и дальность не позволяла охватить Израиль и все потенциальные цели на территории Саудовской Аравии. Поэтому к концу 2010-х гг. был создан более крупный и тяжелый Shahed-136.
      И к HESA они отношения не имеют, разработкой и производством этих дронов в Иране занимается подконтрольная непосредственно иранскому Корпусу стражей исламской революции компания Shahed Aviation Industries.
      1. Английский тарантас Звание
        Английский тарантас
        +1
        8 сентября 2025 15:26
        Вот только эта история не имеет отношения к реальности. Какие-либо свидетельства поставок ASN-301 в Иран в принципе отсутствуют.

        Поставки не обязательны, достаточно документации.
        А там иранцы уже сами разберутся, какие детальки купить и какой конкретно дрон спроектировать.
        Шахид не обязательно непосредственная копия, это именно заимствование опыта.
        Что-то вроде того как было с Т-34 и Пантерой. Пантера на 34ку слабо похожа, но создавалась с оглядкой на 34ку.
        Более того у Ирана нет вообще вариаций подобных дронов с противорадиолокационными ГСН

        Может потому что дорого?
        У Ирана вообще есть способность производить радиолокационное оборудование соответсвующих габаритов?
    3. Английский тарантас Звание
      Английский тарантас
      0
      8 сентября 2025 15:10
      Мобильная пусковая установка на шасси грузовика повышенной проходимости Beiben North Benz несёт шесть JWS01

      Кстати, а ВС РФ Герани пускает с подобных шасси или только штучный запуск с катапульты/пара тройка катапульт в открытом кузове?
      Или у нас есть что-то типа такого?
      Просто мне на глаза фото/видео с такими пусковыми не попадались.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    7 сентября 2025 07:16
    Ну вот, а заявляли что только мы занимаемся обратным проектированием....

    На самом деле то никто этим не брезгует, кроме Буркина Фасо. Вот им точно незачем - промышленности у них нет, науки тоже. Все покупное.
    1. Английский тарантас Звание
      Английский тарантас
      0
      8 сентября 2025 15:28
      Ну вот, а заявляли что только мы занимаемся обратным проектированием....

      Кто заявлял?)
      Китайская армия вооружена на технологическом шпионаже и лицензионном производстве.
      Я в принципе не припомню даже, исключительно оригинального китайского вооружения.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        8 сентября 2025 17:46
        Почему только китайская армия то? Нам недавно китайские партнёры предложили покупать у них копии западных спектрометров, дифрактометров и т.д. Даже видео показали (не стесняясь) как они оригиналы там разбирают и копируют... И ведь уже наладили производство. Просто им надо - они берут и делают, и чхать они хотели кто и что об этом подумает. Разве нет? Не боятся они уже этих предъяв. Давно не боятся.

        зы есть истинно китайское, истинно индийское и истинно польское вооружение - только оно коряво работает.... и об этом известно.
  3. Fangaro Звание
    Fangaro
    +5
    7 сентября 2025 08:48
    Цитата: Luminman
    Цитата: Bongo
    История появления Shahed-136 хорошо известна
    Да особой, перерастающий в легенду истории у этого беспилотника нет - обыкновенная бесхвостка/летающее крыло с винглетами, схему и расчеты которого можно найти в любой технической библиотеке любого авиационного ВУЗа. Но гениальность (именно гениальность!) этого беспилотника заключается в тщательной продуманности компоновки его модулей.

    Это и заднее расположение двигателя снаружи корпуса, что затеняет его с лобовой и, частично, с боковых проекций, делая его холодным, тем самым способствуя снижению ИК-следа и создавая серьезную проблему для ПЗРК. На YouTube выложено множество роликов, где происходят пуски ПЗРК и ракеты всегда теряют цель, за исключением догоняющих курсов, где головка СН уже легко цепляется за цель. Да и сама схема беспилотника - бесхвостка с треугольным крылом, очень даже легко оптимизируется для уменьшения эффективной площади рассеяния и радиолокационной заметности, позволяя при этом иметь гораздо меньшее лобовое сопротивление и улучшать топливную эффективность...

    Навигация же у такого дрона состоит из самого обыкновенного блока инерциального автопилота и специально заточенной для этого системы GPS/ГЛОНАСС. Но что самое интересное в системе управления и навигации беспилотника - это системы их коррекции по воздуху как через другие дроны, так и через головки СН, которые каким-то образом, обмениваются информацией друг с другом. Ну что-то вроде компьютерной локальной сети. Но это пока что еще слухи...

    И подводя итог, все эти до ужаса примитивные и давно уже известные всем технические решения, но собранные вместе, указывают на то, что, над этим беспилотником тщательно подумали инженеры. Вот только не знаю какие инженеры - израильские, китайские или иранские. Уверен, что и наши разработчики, с учетом практики СВО, тоже внесли свой вклад в оптимизацию этого беспилотника... П.С. На мой взгляд (из открытых источников), на сегодня это самая удачная конструкция БПЛА...


    Спасибо за комментарий, по содержанию конкурирующий с самой публикацией!
  4. parusnik Звание
    parusnik
    0
    7 сентября 2025 09:37
    Американские военные стремятся заполучить полностью исправные экземпляры Shahed-136 для копирования

    США, впали в ничтожество, smile повторять комментарий Bongo (Сергей),не стану.
  5. stoqn477 Звание
    stoqn477
    +1
    7 сентября 2025 10:13
    Цитата: parusnik
    Американские военные стремятся заполучить полностью исправные экземпляры Shahed-136 для копирования

    США, впали в ничтожество, smile повторять комментарий Bongo (Сергей),не стану.

    Если ты придерживаешься того, что написал, ты хуже того, кто это написал. Янки могут без проблем потребовать документацию у Израиля.
    1. Illanatol Звание
      Illanatol
      +2
      7 сентября 2025 13:14
      И что это даст? Нынешние "шахеды" могут сильно отличаться от израильского прототипа 30-летней давности.
  6. AdAstra Звание
    AdAstra
    +1
    7 сентября 2025 10:23
    Ёшкин кот, да что там копировать то? Какие там есть технологии недоступные САСШ? laughing yes
    1. D16 Звание
      D16
      +1
      7 сентября 2025 21:32
      Вас не смущает то, что они копировали РПГ-7? Там-то какие технологии? lol
      1. bulatmuhamadeev Звание
        bulatmuhamadeev
        +2
        8 сентября 2025 02:24
        Копировали для вооружения своих прокси и ЧВК, которые закупаются дешевыми боеприпасами в Восточной Европе. Для себя США уже давно производят гранатомет Карл Густав.
        1. Английский тарантас Звание
          Английский тарантас
          0
          8 сентября 2025 15:30
          Копировали для вооружения своих прокси и ЧВК

          Нет, для тестовых стрельб по броне и технике.
          Чтобы узнать какое бронирование нужно делать против вражеских боеприпасов, желательно этими боеприпасами отстрелять по броне на полигоне.
          А потом да, на экпорт пошло.
  7. lukash66 Звание
    lukash66
    +2
    7 сентября 2025 10:44
    Что то как то странновато это, боевую авиацию делают сами, а какой то копеечный дрон не могут.
    1. Авиатор_ Звание
      Авиатор_
      0
      7 сентября 2025 18:29
      а какой то копеечный дрон не могут.
      Там откаты никакие, поэтому и не могут.
    2. bulatmuhamadeev Звание
      bulatmuhamadeev
      0
      8 сентября 2025 02:27
      Кто собсно сказал что не могут?

      Griffon Aerospace — аэрокосмическая компания, расположенная в Мэдисоне, штат Алабама, с дополнительными офисами, расположенными в Форт-Блисс, штат Техас.
  8. Danil Timoshenko Звание
    Danil Timoshenko
    +1
    8 сентября 2025 15:09
    По факту, если говорить о Shahed-136 в его изначальном иранском варианте (без российских модификаций), то особого «секретного ноу-хау» там нет. Это максимально упрощённый баражирующий боеприпас. Система наведения — примитивная: GPS/ГЛОНАСС-приёмник и инерциальный блок. По движущимся целям он работать не может, только по статическим объектам с заранее заданными координатами.

    Конструкция тоже без изысков: композитные и пластиковые элементы, простейшая планерная схема с дельта-крылом, серийно выпускаемые китайские микросхемы двойного назначения. Из-за санкций у Ирана нет доступа к современной военной электронике, поэтому всё построено на коммерческих компонентах.

    Отдельная история — двигатель. Первоначально в «Шахедах» стоял австрийский Rotax 914, попавший туда через обходные схемы. Сейчас его заменили на китайские или иранские копии, но качество и ресурс у них ниже. По сути, это двухтактный поршневой двигатель малой авиации, без особых технологий.

    Так что в итоге остаётся вопрос: а что там вообще можно копировать?