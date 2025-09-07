Американские военные стремятся заполучить полностью исправные экземпляры Shahed-136 для копирования



Беспилотник Shahed 136 на выставке техники Корпуса стражей исламской революции в 2023 году

Основной претендент — дрон MQM-172

На этих снимках показаны нелицензионные копии иранского ударного беспилотника Shahed-136, производимого компанией Griffon Aerospace в США под обозначением MQM-172 Arrowhead. Они используются как в качестве ударных беспилотников, так и в качестве мишеней.

ЛУКАС

Вот характеристики FLM 136, на котором, как я полагаю, основан дрон LUCAS. Дальность полёта около 640 км, полезная нагрузка 18 кг, объём двигателя примерно в два раза меньше, чем у Shahed 136.



Израильский дрон «Гарпия» IAI.