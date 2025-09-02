Британская пресса: Трамп, похоже, исчерпал варианты мирного процесса на Украине

Как предполагает британская пресса, американский президент Дональд Трамп, похоже, исчерпал идеи для продвижения мирного урегулирования украинского кризиса.

Издание The Times отмечает, что его очередной двухнедельный «крайний срок» прошел без встречи российского лидера Владимира Путина и главы киевского режима Зеленского, организовать которую он стремился. При этом президент США склонен обвинить своих европейских партнеров в саботаже мирных переговоров. Трамп небезосновательно подозревает, что европейцы поощряют Киев выжидать, пока условия мира станут более выгодными.



По информации британского журнала, во время разговора с Путиным Трамп якобы заявил, что России «возможно, придется немного повоевать и натерпеться», поскольку, прежде чем стороны конфликта осознают необходимость заключения мира, обе стороны конфликта неизбежно испытывают страдания. Авторы опубликованной в The Times статьи считают, что, вероятнее всего, Путин воспринял слова Трампа как «зеленый свет» для дальнейших атак на Украину.

В то же время помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон в настоящее время ведут диалог прежде всего по вопросам, касающимся украинского кризиса, говорить о развитии двусторонних отношений пока рано. Сейчас Россия и США работают над подготовкой очередного раунда переговоров по линии МИД стран, что внушает надежду на то, что конструктивный диалог Москвы и Вашингтона продолжится.
  1. ANB Звание
    ANB
    Вчера, 19:16
    . европейцы поощряют Киев выжидать, пока условия мира станут более выгодными.

    Или менее.Или совсем не выгодные. Для Украины, есно.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      Вчера, 19:30
      В Китае рыжему гольфисту забили в лунку трехочковый, всем наплевать что он скажет, его уже и Мелянья не каждый день слушает, он сам с собой все больше общается.
      1. Mitos Звание
        Mitos
        Вчера, 19:54
        Как предполагает британская пресса

        Британская пресса чтото последнен время активизировалась на бредни.
      2. A.A.G. Звание
        A.A.G.
        Вчера, 20:07
        Цитата: Silver99
        В Китае рыжему гольфисту забили в лунку трехочковый, всем наплевать что он скажет, его уже и Мелянья не каждый день слушает, он сам с собой все больше общается.

        Так это в Китае... А, "наши"Елиты", на Запад нацелены,- судя по объёмам вложений...
        Судя по Википедии, самый "богатый", состоятельный, человек Иркутской области,- Дерипаска... ( Аллюминий, каскад Ангаро-Ленских ГЭС, конечно-же, мозолистыми руками "наработал"...
        Уже забыли?(!) , как всем миром "скидывались" на защиту "отечественных" коммерсантов, банкиров?!...
        В могилы предкам плюнули?...
        Нууу,- выходит так...
        1. Eugen 62 Звание
          Eugen 62
          Вчера, 21:10
          Судя по Википедии, самый "богатый", состоятельный, человек Иркутской области,- Дерипаска... ( Аллюминий, каскад Ангаро-Ленских ГЭС, конечно-же, мозолистыми руками "наработал"...
          Есть такая русская народная поговорка: "Трудом праведным не наживешь палат каменных." Олег Дерибаска к русской национальности не имеет никакого отношения. К какой имеет? Говорить не будем. Но поговорка к нему тоже относится.
      3. частное лицо Звание
        частное лицо
        Вчера, 20:25
        В Китае рыжему гольфисту забили в лунку трехочковый, всем наплевать что он скажет,

        Кто забил ? Что ШОС что БРИКС красиво говорят а сами оглядываются потом что скажет Трамп. Вот если бы дружно отказались от доллара Индия, Китай и Россия это был бы "трёхочковый" а так просто разговоры не о чём.
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      Вчера, 20:17
      Если такое буровит, самая честная британская пресса, то зеленюху пора писать завещание)))
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    Вчера, 19:25
    Посмотрю как запоют англицкие журналисты когда по приглашению короля Чарльза в сентябре в Англию заявится Максимус Трамп .И не дай бог Чарльз и Стармер не будут его " облизывать ".Максимус всю Англию в гольфовые поле закатает. laughing Будем посмотреть.Трамп с Лизой не слишком церемонился,а с Чарли и подавно не будет церемонится.
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      Вчера, 20:52
      А со Стармером чего заигрывать - свежий рейтинг лейбористов
      Согласно данным опроса, одобряют деятельность партии только 11% британцев, что на два процентных пункта ниже, чем в августе. Доля не одобряющих правящую партию респондентов увеличилась на 3 процентных пункта, до 70%. https://1prime.ru/20250902/velikobritaniya-861664830.html
      Хотя парламентские выборы только летом 2027 лейбористам, если они хотят хоть что-то серьезное иметь в парламенте, нужно менять лидера - там ожидается полная смена политического ландшафта - впереди партия реформ, за нею "вечно третьи" либеральные демократы и уже за ними тори и лейбористы, а тут еще и шотландцы могут активизироваться - сейчас у власти, а перспективы лейбористов туманны, если конечно не возникнет нештатная ситуация - какая провокация или уж война, Макроша нагнетает у себя - больницы готовит...
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        Вчера, 21:07
        Борис hi Да я в курсе ,что у Стпрмера рейтинг ниже плинтуса Чужие во власть не ходят.Не надеюсь что кого нибудь в Англии изберут разумного
        А во Франции у Макрона тоже рейтинг не ахти ,может он больницы для себя мобилизует.Такой междусабойчик внутри страны.Пара уже по серьёзному помайданить на Елесейских полях.С огоньком и что нибудь по доброй традиции снести.
        1. BrTurin Звание
          BrTurin
          Вчера, 21:25
          Цитата: tralflot1832
          С огоньком и что нибудь по доброй традиции снести.

          Не та уж европа, подождем 8 сентября - голосования по вотуму доверия, к Макрона нет большинства, если не согласуются может дойти и до роспуска парламента, а там как бы Макрону совсем не провалится - из-за выплат по госдолгу отказ от повышения пенсий и других соцвыплат мало кому понравится, а там и импичмент может созреть
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            Вчера, 21:28
            Сколько уже раз в парламенте пытались вынести вотум недоверия Макрону.И никогда он не проходит - все тянут одеяло на себя.
            1. BrTurin Звание
              BrTurin
              Вчера, 22:25
              Но тут у Макрона через год после выборов есть право распустить парламент, с другой стороны и оппозиция видит что рейтинг Макрона и партий его поддерживающих падает - избиратель от них уходит, так что вопрос решится Макрон или сочтет ли оппозиция что время подходящие или решит пока подождать - могут убрать очередного (по моему уже 6) премьера, оставив Макрона, но кто-нибудь может и поставит вопрос об импичменте
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    Вчера, 19:32
    Обезьяна что нибудь вякнула о перемирии ?К похоронам в Львiве наверно готовится.Гадая на " ромашке " обильно посыпанной коксом.
  4. Vitaly.17 Звание
    Vitaly.17
    Вчера, 19:34
    Для мирного урегулирования необходимо прекратить финансировать украинский режим. Иначе просроченный будет дальше воровать и воевать до последнего украинца, а потом начнет выскребать и наемников за рубежом. Жаль, что и наших ребят положат много, когда можно было бы обойтись парой ракет по Банковой.
    1. orionvitt Звание
      orionvitt
      Сегодня, 00:16
      Цитата: Vitaly.17
      можно было бы обойтись парой ракет по Банковой

      Та далась вам эта Банковая. Банковую нужно было бомбить 24 февраля 2022 года, сегодня это не стратегический объект (там давно никого нет, кроме бабушки вахтёра), это просто символ якобы украинской государственности, который до сих пор поддерживают недалёкие люди. Да хоть весь Киев снести, война не прекратится, потому что корни войны вовсе не там. Украиной просто воюют, на что впрочем украинцы с радостью подписались. От инструмента мало что зависит, в отличии от тех, кто этот инструмент держит в руках. Ликвидация Зеленского, бомбёжки Банковой и прочее, принесут обычное моральное удовлетворение, но ни на йоту не приблизят конец войны. Война исключительно выгодна Европе и США, потому она будет продолжаться, даже если они будут нести финансовые потери. Или до тех пор, пока Европа и США существуют, по крайней мере в том виде как сейчас. Достало уже это словоблудие, типа разбомбим Банковую и все проблемы решатся. Не решатся.
  5. Слово Звание
    Слово
    Вчера, 19:45
    Политика это не строительный бизнес, сдувается рыжий пастух.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      Вчера, 19:49
      А его криптовалюта почему-то растёт.Инвесторы не считают что трамп сдувается.5 млрд зелени не хухры мухры на открытии торгов,капнуло семейству трампов.Вы не демократ случаем,те спят и видят что трамп сдувается.
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +1
        Вчера, 23:23
        Цитата: tralflot1832
        А его криптовалюта почему-то растёт.Инвесторы не считают что трамп сдувается.5 млрд зелени не хухры мухры на открытии торгов,капнуло семейству трампов.Вы не демократ случаем,те спят и видят что трамп сдувается.

        Как у бизнесмена да, у него всё тип топ, а вот как у политика, надо признать, дела у него действительно идут хреновенько. По крайней мере из предвыборных обещаний он пока ещё ни одного не реализовал в полной мере, более того, со своей тарифной войной и ультиматумами он создал все предпосылки для того, чтобы даже недавние геополитические противники бежали друг другу в объятия вприпрыжку. Приобрёл недомерков Алиева с Пашиняном, потерял полноценного Моди с 1,5 млрд.населением.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    Вчера, 19:53
    Англичане бы поинтересовалась- будут вводиться в Чикаго- " Абрамсы" для борьбы с мигрантами.Кстати Гардиан утверждает что миграционный службы депортировали 50 россиян из США ,вот куда не знают - прямых рейсов США - Россия нет.Есть среди них американские грантоеды неизвестно.
    1. faiver Звание
      faiver
      Вчера, 20:06
      паромом из Аляски на Чукотку....
  7. Наган Звание
    Наган
    Вчера, 19:58
    На самом деле самое лучшее, что может сделать Трамп, это демонстративно отойти в сторону и предоставить Украину ее судьбе. Ну или бюджету европейских союзников, если он потянет. А насчет "потянет" там сложности, Мерц уже заявил, что денег нет на социальное государство.
  8. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    Вчера, 20:15
    Вообще странные переговоры: ВВП предлагает и так и так и вот так.....а Зе пофиг ...что за переговоры ?
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    Вчера, 20:31
    И хочется и колется и кто то там у него НЕ ВЕЛИТ.
    Над всеми публичными есть и те, кто командует из за кулис.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      Вчера, 21:16
      европейцы поощояют Киев выжидать ....

      Приветствую Виктор! hi насчёт сильных стран ---- не знаю, а больше всего о поддержке укры орут недобалты. И против Трампа гавкают
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        Вчера, 21:20
        Привет Дмитрий soldier
        Прибалт т танутым, это отдельная тема психиатрии... херои, хиханты, мыслитель и все в одном стакане, взболтанутые!
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          Вчера, 21:25
          Они очень боятся, что "Трамп уйдёт из Европы', перестанет вкладывать $$$ в НАТО, укру laughing он говорил об этом. Прибалты ненавидят Трампа и боятся, а любят они бидона и демпартию США
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            Вчера, 21:28
            У Трампа свои интЭрЭсы, совершенно определённые, явные... но ведь Трамп, это не навсегда.
            Так что у гейропейских есть надежда, что со временем всё изменится...
            1. Reptiloid Звание
              Reptiloid
              Вчера, 21:32
              Цитата: rocket757
              У Трампа свои интЭрЭсы, совершенно определённые, явные... ..

              Да, конечно, он хочет усилить США и буквально создать для США огромную колониальную империю.
  12. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    Вчера, 21:02
    России не нужно торопиться, если США полностью отступят перед Ираном или Китаем, неважно, перед кем именно, то же самое относится и к переговорам с Россией. Если же США этого не сделают, это будет временная пауза, подобная паузе Красной Армии в Польше. Однако Россия может подождать. Они потеряли 3,5 года, прошли через мятеж «Вагнера» и санкции. Теперь разница между соглашением и ловушкой очень тонка. И всё из-за слабости Запада.
  13. Napayz Звание
    Napayz
    Вчера, 22:41
    ...исчерпал идеи для...

    Странно, такой остроумный, бойкий на язык, выдумщик и креативщик lol Кто бы мог подумать what
    Творческий кризис, не иначе..

    А прекратить поставки вооружения и всячески поддерживать не пробовал? "Миротворец" xpенов.