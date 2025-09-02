Как предполагает британская пресса, американский президент Дональд Трамп, похоже, исчерпал идеи для продвижения мирного урегулирования украинского кризиса.Издание The Times отмечает, что его очередной двухнедельный «крайний срок» прошел без встречи российского лидера Владимира Путина и главы киевского режима Зеленского, организовать которую он стремился. При этом президент США склонен обвинить своих европейских партнеров в саботаже мирных переговоров. Трамп небезосновательно подозревает, что европейцы поощряют Киев выжидать, пока условия мира станут более выгодными.По информации британского журнала, во время разговора с Путиным Трамп якобы заявил, что России «возможно, придется немного повоевать и натерпеться», поскольку, прежде чем стороны конфликта осознают необходимость заключения мира, обе стороны конфликта неизбежно испытывают страдания. Авторы опубликованной в The Times статьи считают, что, вероятнее всего, Путин воспринял слова Трампа как «зеленый свет» для дальнейших атак на Украину.В то же время помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон в настоящее время ведут диалог прежде всего по вопросам, касающимся украинского кризиса, говорить о развитии двусторонних отношений пока рано. Сейчас Россия и США работают над подготовкой очередного раунда переговоров по линии МИД стран, что внушает надежду на то, что конструктивный диалог Москвы и Вашингтона продолжится.

