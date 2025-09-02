Минобороны Италии предлагает засекретить маршруты авиаперелётов Джорджи Мелони

3 426 24
Минобороны Италии предлагает засекретить маршруты авиаперелётов Джорджи Мелони

Вот уж действительно случай воплощения известно анекдота, когда «ложки нашлись, а осадочек остался» - решение итальянских властей о возможном «засекречивании» авиаперелётов первых лиц государства.

Началось всё с того, что в британской прессе объявили, будто бы самолёт с Урсулой фон дер Ляйен на борту «потерял навигационные данные». Пилот якобы в отсутствии GPS около часа «был вынужден нарезать круги над болгарским Пловдивом», после чего «принял решение заходить на посадку по бумажной карте».



Потом появились сообщения о том, что это якобы всё происки России. Якобы это Россия «отключила» GPS, чтобы «насолить главе Еврокомиссии».

Сегодня мониторинговый ресурс «Флайтрадар24» опубликовал данные объективного контроля о том, что никаких проблем на протяжении всего полёта от Варшавы до Пловдива у самолёта с Урсулой фон дер Ляйен на борту не было, не было этих проблем и во время посадки. А самолёт приземлился не «спустя час» после назначенного времени, а только через 10 минут, что никак нельзя назвать «кружением над Пловдивом».

Однако итальянское Минобороны то ли не знакомилось с отчётом «Флайтрадара», то ли директива была совсем в ином… В общем, в военном ведомстве Италии заявили, что теперь необходимо «держать в секрете маршруты перелётов премьера Мелони и других чиновников из состава правительства, так как есть опасность, что навигационные сигналы не смогут принимать и их самолёты из-за внешнего воздействия».

При такой паранойе европейским чиновникам, может быть, лучше вообще оставаться дома и никуда не летать?.. Или пересаживаться на железнодорожный транспорт, чтобы не сбиться с маршрута без GPS-навигации?
  1. Askiz Звание
    Askiz
    +1
    Вчера, 18:58
    Англичанка все гадит и гадит
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +1
      Вчера, 19:02
      Главное первым пустить слух . Обыватель сразу ведется на такое . Что потом будет не так важно .
      1. Mitos Звание
        Mitos
        +1
        Вчера, 19:51
        При такой паранойе европейским чиновникам, может быть, лучше вообще оставаться дома и никуда не летать?.. Или пересаживаться на железнодорожный транспорт, чтобы не сбиться с маршрута без GPS-навигации?

        С маршрута они сбились давно, так что и на железнодорожном транспорте они потеряются изза отсутствия GPS...
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +2
          Вчера, 20:56
          Мне вот интересно, winked кому ещё интересно куда летает эта, ничего не решающая мадам?
          1. Аркадий007 Звание
            Аркадий007
            0
            Вчера, 22:40
            Ничего не решающих мадамов там уже целый отряд набирается.
  2. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +3
    Вчера, 19:00
    И кому эта наркоша облокотилась?)))
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +5
      Вчера, 19:15
      Цитата: ТермиНахТер
      И кому эта наркоша облокотилась?

      Это само собой, что никакой ценности это сообщение, кроме раздувания российской угрозы, не представляет. Тут другое смешно:
      Началось всё с того, что в британской прессе объявили, будто бы самолёт с Урсулой фон дер Ляйен на борту «потерял навигационные данные». Пилот якобы в отсутствии GPS около часа «был вынужден нарезать круги над болгарским Пловдивом», после чего «принял решение заходить на посадку по бумажной карте

      Хоть бы кто объяснил этим долбо....из аглицкой прЭссы, какую чушь они написали.
      Заход на посадку по бумажной карте. Которую пилоты целый час искали по всем закоулкам самолёта. laughing good
      1. Mitos Звание
        Mitos
        +2
        Вчера, 19:53
        А вы что не знали, она у них всегда висит, в туалете, на всякий случай.
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          0
          Вчера, 20:02
          Карта или туалетная бумага?)))
          1. ТермиНахТер Звание
            ТермиНахТер
            0
            Вчера, 20:18
            З. Ы. Да что там тех карт - всего одна колода)))
    2. Ростов Папа Звание
      Ростов Папа
      0
      Вчера, 20:16
      Думаю России не нужны мёртвые гинеколог и наркоманка,все равно ничего не решают. Пук от журналюг прикормленых (впрочем там других почти нет)
    3. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Вчера, 20:58
      Цитата: ТермиНахТер
      И кому эта наркоша облокотилась?)))

      Вспомнилось winked
      «Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны»
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Вчера, 19:09
    Типичный пример. - сами себя запугали до усрачки, а теперь... длиннющая очередь в сортир! fool
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Вчера, 21:05
      Цитата: rocket757
      Типичный пример. - сами себя запугали до усрачки, а теперь... длиннющая очередь в сортир! fool

      Британские ученые открыли американских ученых, которых по ошибке закрыли в женском туалете. winked
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Вчера, 21:17
        Так те, которые из наглии, учёные там, политики и прочие, это отдельная тема в психиатрии...
  4. Vitaly.17 Звание
    Vitaly.17
    +3
    Вчера, 19:27
    Главное что бы маршруты засекретили не только от диспетчеров, но и от ПВО. И лететь им всем тогда до первого столба.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Вчера, 21:08
      Цитата: Vitaly.17
      Главное что бы маршруты засекретили не только от диспетчеров, но и от ПВО.

      Вообще-то ПВО в основном и бьет по непонятным объектам.
      1. Vitaly.17 Звание
        Vitaly.17
        0
        Вчера, 22:26
        Цитата: Теренин
        Вообще-то ПВО в основном и бьет

        Для это нужно разобраться кто летит и куда. Без диспетчерского контроля это сделать могут только истребители.
  5. Карельский Звание
    Карельский
    +1
    Вчера, 19:28
    Ну итальянские высшие лица никакой ценности не имеют, по этому и нафиг никому не нужны.Но то,что у гинеколога за штурвалом далеко не асы Геринга,говорит о многом.ИИ,его мать
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Вчера, 21:13
      Цитата: Карельский
      Ну итальянские высшие лица никакой ценности не имеют, по этому и нафиг никому не нужны.

      Это узнаем, если взять их в заложники и предложить выкупить winked
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Вчера, 19:43
    Лишь бы в Шереметьево не сели с своей секретностью.
    1. KCA Звание
      KCA
      +1
      Вчера, 20:03
      Если пользуются гражданским GPS то могут и на Шарике приземлить, хотя, возможно, и с военным тоже, у нас давно с GPS балуются, я ещё с конца 90 - начала 00х не раз на навигаторе наблюдал
  7. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Вчера, 20:07
    Кому в России мешает эта наркоманка с вытаращенными глазами? Чудят итальянцы.
  8. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 00:00
    решение итальянских властей о возможном «засекречивании» авиаперелётов первых лиц государства.
    Если только коммерческим бортом, как обычный пассажир, с билетом эконом класса.приобретённом за полчаса до начала регистрации.