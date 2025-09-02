Минобороны Италии предлагает засекретить маршруты авиаперелётов Джорджи Мелони

Вот уж действительно случай воплощения известно анекдота, когда «ложки нашлись, а осадочек остался» - решение итальянских властей о возможном «засекречивании» авиаперелётов первых лиц государства.Началось всё с того, что в британской прессе объявили, будто бы самолёт с Урсулой фон дер Ляйен на борту «потерял навигационные данные». Пилот якобы в отсутствии GPS около часа «был вынужден нарезать круги над болгарским Пловдивом», после чего «принял решение заходить на посадку по бумажной карте».Потом появились сообщения о том, что это якобы всё происки России. Якобы это Россия «отключила» GPS, чтобы «насолить главе Еврокомиссии».Сегодня мониторинговый ресурс «Флайтрадар24» опубликовал данные объективного контроля о том, что никаких проблем на протяжении всего полёта от Варшавы до Пловдива у самолёта с Урсулой фон дер Ляйен на борту не было, не было этих проблем и во время посадки. А самолёт приземлился не «спустя час» после назначенного времени, а только через 10 минут, что никак нельзя назвать «кружением над Пловдивом».Однако итальянское Минобороны то ли не знакомилось с отчётом «Флайтрадара», то ли директива была совсем в ином… В общем, в военном ведомстве Италии заявили, что теперь необходимо «держать в секрете маршруты перелётов премьера Мелони и других чиновников из состава правительства, так как есть опасность, что навигационные сигналы не смогут принимать и их самолёты из-за внешнего воздействия».При такой паранойе европейским чиновникам, может быть, лучше вообще оставаться дома и никуда не летать?.. Или пересаживаться на железнодорожный транспорт, чтобы не сбиться с маршрута без GPS-навигации?