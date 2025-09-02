Макрон упрашивает США прислать хоть кого-то на саммит «коалиции желающих»

6 393 23
Американские и британские источники заявляют о том, что США, «с большой долей вероятности», не примут участие в саммите так называемой «коалиции желающих». Саммит этот в очередной раз организует «наиболее желающий», который никак своё «желание» не воплотит, Эммануэль Макрон.

Встреча запланирована на 4 сентября и, надо полагать, задумана как мероприятие, которое «должно перебить китайскую повестку». То есть, встреча тех, кто желает, но всё же не решится отправить свои войска на Украину, пройдёт в Париже на следующей после парада в Пекине день.



Если во французской столице действительно не будет присутствовать никто из высокопоставленных американских чиновников, то встреча в очередной раз будет представлять собой откровенно жалкое зрелище. Этакие очередные посиделки «желающих», но нерешительных…

А нерешительность эта обусловлена только одним – боязнью того, что по европейским контингентам, которые тот же Макрон собирается размещать на Украине, может прилететь Х-101, «Калибр», «Герань» (далее по списку). Именно поэтому Макрон упрашивает американцев не только прислать в Париж 4 сентября хоть кого-то из администрации, но и предоставить евроконтингенту сколько-нибудь ощутимые гарантии безопасности этого самого контингента. Про безопасность Украины в этом плане уже и не говорят.

Напомним, что ранее Трамп обещал помочь европейцам на Украине разведданными и авиационной составляющей. Правда, не уточнил, в каком именно формате эта помощь будет оказываться. Если будет...
  1. Землекоп Звание
    Землекоп
    +8
    Вчера, 21:00
    Коалиция желающих в одном фото
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +2
      Вчера, 22:03
      Уполномоченного по вопросам сексуальных меньшинств... за подсказку не благодарите.
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +1
        Вчера, 22:38
        Во всей "коалиции желающий" за всех только один - Зеленский, остальные зрители.
  2. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +6
    Вчера, 21:02
    Саммит этот в очередной раз организует «наиболее желающий», который никак своё «желание» не воплотит, Эммануэль Макрон.
    А как называется человек, который желает, но не может? Правильно, это импотент! wassat
  3. al3x Звание
    al3x
    -6
    Вчера, 21:11
    А почему топвар усердно игнорит куда более интересные выражения Путина при разговоре с Фицо? Терпели, ждали, а чего не понятно.
    1. Володин Звание
      Володин
      +6
      Вчера, 21:36
      Цитата: al3x
      А почему топвар усердно игнорит куда более интересные выражения Путина при разговоре с Фицо?

      Эта тема вышла на topwar 7 часов назад.
      1. al3x Звание
        al3x
        -6
        Вчера, 21:53
        И правда, плюс вам за поправку. Но это не отменяет очередного "леопольдства", если можно так выразиться.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Вчера, 21:15
    Макрон упрашивает США прислать хоть
    . А зачем Трампу связываться с неудачниками?
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +5
      Вчера, 21:21
      Трамп прекрасно видит. Эти желающие намерены только тусоваться и ничего больше.. Свои желания они засунут куда подальше и всё.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Вчера, 21:23
        А шо Трамп, обдерет с них последнее, да ещё кукуевские чуММодан без ручки им всунет... ай молодца!
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +3
          Вчера, 21:29
          С одной стороны гейропейцы подлизываются к Трампу на словах. Боятся и зависимы.. А по факту поддерживают понемногу укру то одним, то другим и хотят затягивания коефликта при эскалации поставок их оружия
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Вчера, 21:30
            Тамошние дела понятны... а у нас своих дел выше крыши, надо ими заниматся.
      2. Ростов Папа Звание
        Ростов Папа
        +1
        Вчера, 21:39
        Пол сотни нелегалов Хуанов и прочих Педров послать из Вашингтона, вполне себе делегация. В одну сторону...
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Вчера, 21:42
          Да можно и побольше fellow пусть там чего-нибудь желают.
      3. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Вчера, 21:54
        Цитата: Reptiloid
        Трамп прекрасно видит. Эти желающие намерены только тусоваться и ничего больше.. Свои желания они засунут куда подальше и всё.

        Трамп может отправить на саммит желающих американских мазохистов. wink laughing lol
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Вчера, 22:22
          Цитата: Бородач
          ....... Трамп может отправить на саммит желающих американских мазохистов. wink laughing lol
          Что Вы? hi зачем ограничиваться только этими? Можно и садистов и разных ЛГБТ всех оттенков. Макрон как раз подобными интересуется и демонстрировал это на Олимпиаде. Теперь они все в США вне закона, а гейропейцам пригодятся laughing
    2. SEVERIN Звание
      SEVERIN
      0
      Вчера, 22:11
      сша нужны "коалиции желающих" для того, чтобы повоевать, сделать грязную работу, а чтобы коалиция, в это время, спряталась за спину сша.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Вчера, 21:25
    Ждите ,4 сентября Трамп выступит в режиме видеоконференции .
  6. Наган Звание
    Наган
    +2
    Вчера, 21:45
    И хочется, и колется, и папа* не велит.


    *по имени Трамп
  7. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Вчера, 21:55
    Трамп не хочет ввязываться в заведомо проигрышную авантюру. Ничего кроме гробов эти "желающие" не получат в случае ввода войск на окраину. Трампу такая перспектива не по душе.
  8. Fred-Dozer Звание
    Fred-Dozer
    0
    Вчера, 22:15
    " Trump had previously promised to help Europeans in Ukraine with intelligence and aviation component. True, he did not specify in what format this assistance would be provided. If it will be..."
    I don't understand this statement because US intelligence never ceased. It was just mentioned a US Drone was present while a large Ukraine Drone attack on Crimea too place. Starlinks working as normal. And NATO boots on the ground , as usually. So what the F are they talking about ?
  9. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    0
    Вчера, 23:00
    Макрон wassat
    Над ЕС нависла угроза очередного евро/финансового кризиса (вот как это выглядит сейчас).
    И по сравнению с этим Греция — просто детская игра.

    У Франции сейчас самый высокий абсолютный долг в ЕС — более 3,3 триллиона евро.
    У Франции долг превышает доходы! Конец 2025 года и начало 2026 года будут очень интересными!
    Вотум доверия, который состоится 8 сентября в Париже, всё покажет!

    В Германии и Франции экономические показатели снижаются, уровень безработицы растет, и в Европу приезжает все больше мигрантов.

    Возможно, украинским и российским олигархам стоит еще сильнее надавить на киевского деятеля: Зеленскому придется выжимать из ЕС еще больше денег, и тогда Европа обанкротится еще быстрее.
    Коалиция желающих? Готовых полностью разрушить европейскую экономику.
  10. Старик57 Звание
    Старик57
    0
    Сегодня, 02:00
    Коалиция желающих попасть в ад, и без очереди...