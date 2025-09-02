Макрон упрашивает США прислать хоть кого-то на саммит «коалиции желающих»
Американские и британские источники заявляют о том, что США, «с большой долей вероятности», не примут участие в саммите так называемой «коалиции желающих». Саммит этот в очередной раз организует «наиболее желающий», который никак своё «желание» не воплотит, Эммануэль Макрон.
Встреча запланирована на 4 сентября и, надо полагать, задумана как мероприятие, которое «должно перебить китайскую повестку». То есть, встреча тех, кто желает, но всё же не решится отправить свои войска на Украину, пройдёт в Париже на следующей после парада в Пекине день.
Если во французской столице действительно не будет присутствовать никто из высокопоставленных американских чиновников, то встреча в очередной раз будет представлять собой откровенно жалкое зрелище. Этакие очередные посиделки «желающих», но нерешительных…
А нерешительность эта обусловлена только одним – боязнью того, что по европейским контингентам, которые тот же Макрон собирается размещать на Украине, может прилететь Х-101, «Калибр», «Герань» (далее по списку). Именно поэтому Макрон упрашивает американцев не только прислать в Париж 4 сентября хоть кого-то из администрации, но и предоставить евроконтингенту сколько-нибудь ощутимые гарантии безопасности этого самого контингента. Про безопасность Украины в этом плане уже и не говорят.
Напомним, что ранее Трамп обещал помочь европейцам на Украине разведданными и авиационной составляющей. Правда, не уточнил, в каком именно формате эта помощь будет оказываться. Если будет...
Информация